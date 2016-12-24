DHA YURT BÜLTENİ-2

Fırat Kalkanı'nda 68 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, karadan ve havadan yapılan müdahaleler ile 68 DEAŞ terör örgütü militanı etkisiz hale getirildi.

Suriye topraklarında geçen 24 Ağustos'tan bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 123'üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karadan ve havadan yapılan müdahalelerde terör örgütü El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik ilerleme sürdürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, harekatın 123'üncü gününde yapılan çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğu, 1 muhalifin yaralandığı belirtilerek şöyle denildi: "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Top/havan atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda 38 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 silahlı araç ve 1 Drone imha edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 141 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtalarımızla ateş altın alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 6 hedefe 6 bomba atılarak; 30 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan 3 karargah binası ve 3 bombalı araç garajı imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2208 EYP ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

Görüntü Dökümü

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ARŞİV

-Hava harekatı ve topçu atışları

Haber: KİLİS - ANKARA ()

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Bakan Arslan: Avrasya Tüneli'nde selfie çekip trafiği tehlikeye sokuyorlar

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nden ilk gün 23 bin 938 aracın geçtiğini belirterek, "Tabi Avrasya Tüneli insanımızın gurur projesi, insanlarımız tünelden geçerken duruyorlar, resim çekiyorlar. Selfie çekiyorlar. Elbette gurur projelerini fotoğraflamak, selfie çekmek güzeldir ancak trafiği çok aksatıyorlar. Başka insanların hayatını tehlikeye sokuyorlar. İstirhamımız o ki durup özellikle fotoğraf çekmesinler. Hem trafiği tehlikeye sokmasınlar" dedi.

Bakan Ahmet Arslan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın cenaze törenine katılmak için geldiği Kars'tan Ankara'ya dönüşü öncesi Harakani Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ülkemizde hainlerin boş durmadını söyleyen Bakan Arslan, "Ülkemiz gerçekten kalkınırken, büyürken 2023-2053 hedeflerine emin adımlarla yürürken ne yazık ki bulunduğumuz coğrafyada, gerek ülkemizin içinde hainler boş durmuyorlar. Ülkede hainliklerini yapıyorlar, özellikle güney sınırımızda, Suriye'de Irak'ta ciddi bir karışıklık, bir kargaşa ve bir otorite boşluğu var ve bu otorite boşluğu da aynı zamanda ülkemizin içerisine sıkıntı olarak yansıyor. Özellikle terör herhangi terör örgütü olursa olsun oralardan ülkemize sızıp sızıp ülkemize sıkıntı yaratıyorlardı. Hal böyle olunca da ülkemizin içerisine o terör örgütlerinin bulunduğu yerden, teröristleri bulunduğu mahalden söküp atmak ve oralarda huzuru sağlamak, böylece komşularımız da huzuru sağlamak adına malumunuz sınır ötesindeyiz. Silahlı kuvvetlerimiz sınır ötesinde, ülkemizin güvenlik güçleri gerek içerde gerek dışarda mücadelesine devam ediyor" diye konuştu.

Avrasya Tüneli'nin Türkiye’nin gurur projelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, tünelin giriş ücreti gelirinin 1 Ocak tarihine kadar şehit ve gazi yakınlarına ayrılacağını belirtti. Bakan Arslan şöyle devam etti: "İlk gün saat 07.00 ile 21.00 arası yani 14 saat boyunca Asya yakasından Avrupa yakasına 10 bin 938 araç geçti. Avrupa yakasından Asya yakasına 13 bin araç geçti. Yani ilk gün toplam 23 bin 938 araç geçmiş oldu. İkinci gün ise saat 18.00 itibariyle Aysa yakasından Avrupa'ya 8 bin 888 isteseniz, böyle denk gelmez. Avrupa yakasından Asya'ya ise 9 bin 808 araç olmak üzere 18 bin 696 araç geçti. Ancak saat 18.00 itibariyle, yani saat 21.00 kadar açık olduğuna göre dünkü yaklaşık 24 bin mertebesini bulmasını umuyoruz. Şunu söylemekte fayda var. Tabi Avrasya Tüneli insanımızın gurur projesi, insanlarımız tünelden geçerken duruyorlar, resim çekiyorlar. Selfie çekiyorlar. Elbette gurur projelerini fotoğraflamak, selfie çekmek güzeldir ancak trafiği çok aksatıyorlar. Başka insanların hayatını tehlikeye sokuyorlar. İstirhamımız o ki durup özellikle fotoğraf çekmesinler. Hem trafiği tehlikeye sokmasınlar. Kendi hayatlarını da başka insanlarında hayatlarını tehlikeye sokmasınlar. Dünden beri memnuniyetle söylemek gerekir ki gerek sosyal medyada, gerek bizi arayanlar memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Belki de muhalif olanlar bile burası yapılmamalı diyen insanlar bile kullandıktan sonra evet iyi ki yapılmış kısa sürede işimize gidebiliyoruz. Kısa sürede evimize gidebiliyoruz. Ticaretimiz hayatımız kolaylaştı diyorlar. Dolaysısıyla tünelimiz inşallah insanımıza hayırlı uğurlu olur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Arslan'ın Sarıkamış Tugayındaki çadıra taziye ziyareti

-Duaların okunması

-Bakan Arslan'ın havalimanındaki açıklaması

Haber-Kamera: KARS, ()

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DBP Kars İl Başkanı tutuklandı

DBP Kars İl Başkanı Önder Fidanboy ile 1 parti yöneticisi PKK/KCK operasyonu kapsamında tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri ile Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında HDP ile DBP il başkanları, yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ünün daha Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edilen DBP Kars İl Başkanı Önder Fidanboy ile parti yöneticisi Ramiz Atmaca savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Önder Fidanboy ve Ramiz Atmaca 'terör örgütü üyesi olmak, terör örgütüne maddi yardım sağlamak ve örgüt propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı operasyon çerçevesinde adliyeye çıkartılan 9 kişiden 8'i tutuklanmıştı. Böylece operasyon kapsamından tutuklananların sayısı 10'a yükselmiş oldu.

Haber: KARS, ()-

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Maraş katliamında hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı

MERSİN Alevi ve Kültür Dernekleri, 1978 yılında Maraş Katliamı'nda hayatını kaybeden vatandaşları karanfillerle anıldı.

Katliamın 38 yıldönümü nedeniyle Mersin Cemevi'nde düzenlenen programa CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, CHP Parti Meclis Üyesi Ali Öztunç, Araştırmacı Yazar Erdoğan Aydın, Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hasan Kılavuz ve davetliler katıldı. Katliamda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu dev kolaj fotoğrafın altında mum yakanlar, fotoğrafın önüne kırmızı karanfiller bırakırken saygı duruşunda bulunuldu. Katliamda çekilen fotoğraflardan oluşan slayt gösterisinde ise duygusal anlar yaşadı.

Ülke tarihinin, gerçek anlamda katliamlar tarihi olduğunu ifade eden Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hasan Kılavuz, katliamları yapanların devamlı devletin koruma ve gözetimi altında tutulup korunduğunu öne sürerek, "Faşist katillerin suçlarının üzeri örtülmüş, gizlenmiş, belgeler ve kanıtlar ortadan kaldırılmıştır. Bu güne kadar bu katliamları gizlemeye çalışan yetkililer bütün katliamları unutmamızı söylüyor. Bu kuşku ve güvensizliğin son bulması, mevcut iktidarın bir adım atması lazım. Yoksa insanları karşı karşıya getirerek, bir kısmını ötekileştirerek, kendi evimizde dahi toplanmamıza tahammülleri yok. Bu toplantıyı vilayete bildirmek zorunda kaldık" dedi.

BİZİ YAŞATMAZLAR

Kahramanmaraş’ın Terolar Köyü'nde mülteci kampı kurulduğunu hatırlatan CHP Parti Meclis Üyesi Ali Öztunç şöyle konuştu: "Kurulmasın diye uğraştık ama karşımızda devlet gücü var. Baş etmek gerçekten zor. Önümüzdeki süreçte bir olmamız gerekiyor. Birlikten başka çaremiz yok. Önümüzdeki aylarda Türkiye’nin önüne, bizlerin varolma mücadelesi gelecek. Bir olmazsak, işe siyaset karıştırırsak kaybederiz. Bizi yaşatmazlar. Başkanlığı kastettiğimi anlıyorsunuz. Bunu getirilerse sıkıntı günler yaşarız. Bakmayın Fethullah ile kapıştığına, yine bir araya gelirler."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE / MERSİN, () -

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Buruk yılbaşı



TÜRKİYE'de son dönemde çok sayıda asker, polis ve sivil vatandaşın şehit edildiği hain terör saldırıları, yılbaşı öncesi iç ve dış turizm hareketliliğini olumsuz etkilendi. Geçen yıllarda yüzde 90'ı aşan doluluklara ulaşan otellerde bu yıl beklenti yüzde 60-70'lerin altında kaldı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, 'Christmas dönemi' için dış turizmin çok hareketli gözükmediğini belirtti. Duran, özellikle Avrupa pazarında ciddi bir sakinlik olduğunu söyledi. Şu ana kadarki rakamlara bakıldığında yüzde 40 oranındaki düşüşün Avrupa durgunluğunu gösterdiğini söyleyen Hakan Duran, "Çok büyük hareketlilik yok" dedi.

Yılbaşı tatilinin 2 gün ve cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle de çok ciddi hareketlilik beklenmediğini anlatan Duran, otellerdeki doluluk oranının yüzde 30-40'larda olduğunu kaydetti. Ancak, iyi program ve organizasyonları olan otellerin doluluk oranının yüzde 80-90'lara ulaşmasının beklendiğini dile getiren Duran, "Bu yılbaşı için özellikle Rusya pazarından beklenti yüksek. Otellerde doluluk oranı yüzde 60-70'i geçecek gibi gözükmüyor" diye konuştu.

"İÇ TURİZMDE DE HAREKETLİLİK YOK"

İç turizm açısından da yılbaşını değerlendiren Duran, ciddi bir hareketlilik olmadığını anlattı. Duran, "Uçak ücretleri pahalı, uçak sayısı az ama yakın çevreden hareket olabilir" dedi. Son dönemdeki terör olaylarının büyük üzüntü verici olduğunu kaydeden Duran, şöyle dedi: "Onun için herkeste durgunluk var, pek öyle eğlenilecek hava da yok. Uluslararası hizmet verdiği için oteller öyle veya böyle program yapıyor. Yabancı misafir olacağından hiçbir şey yapılmasa o da olmuyor. Ama rezervasyon akışı çok yavaş. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren biraz hızlanmasını bekliyoruz. Fiyatlar da daha makul seviyede. Herkesin bütçesine çok uygun ama içinde bulunduğumuz konjonktür sebebiyle durgunluk devam ediyor."

"TALEP GÖZÜKMÜYOR"

Yılbaşı tatiline 1 gün de olsa çıkmak isteyenler olduğunu aktaran Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, ama uzun tatil süresi olmayınca ister istemez programın da buna göre yapılacağını vurguladı. Bir gece, maksimum iki gecelik programlar yapılabileceğini belirten Ayık, gazetelere bakıldığında çok reklam, ilan görülmediğini, son günlere doğru hızlanabileceğini anlattı. Yurtdışı turizmle ilgili durumun da belli olduğunu ifade eden Ayık, “Önceki yıllarda kış tatili ve Aralık'ın 25'inden itibaren sonra Christmas tatili için talepler oluşuyordu ama edindiğimiz izlenimlere göre bu yıl çok talep gözükmüyor. Bir ihtimal Rusya'dan belki biraz artabilir" dedi.

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()-

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Suç makinesi 17 yaşındaki lider ve çetesi çökertildi

KONYA'da 15-18 yaşlarında olan ve son 4 ay içerisinde 7 yağma, 4 hırsızlık ve çok sayıda kavga olayına karışan 5 kişilik çete üyesi polisin operasyonu sonucu yakalandı. Çetenin elebaşı olduğu ileri sürülen 17 yaşındaki B.D.'nin 56 suç kaydı ve 8 suçtan hatkkında aranma kararı olduğu belirtildi. fadesinde 'arkadaş kurbanıyım' iddiasında bulunan belirtilen B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kent merkezinde 4 ay içerisinde meydana gelen bıçak zoruyla ve yaralama yoluyla yağma ve hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler mağdurların ifadeleri ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin poliste çok sayıda kaydı bulunan B.D. ve arkadaşlarının olduğunu tespit etti. Ekipler Bayram D.'nin gidebileceği adreslere baskınlar düzenledi. B.D. sürekli adres değiştirmesi nedeniyle yakalanamadı.

Şüpheli son olarak iki gün önce merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz-i Mahallesi'nde kendisine çakmak ve saatini vermeyen 17 yaşındaki M.H.'yi başından ve kolundan bıçakla yaralayarak kaçtı. M.H.'nin ifadesi doğrultusunda şüphelinin B.D. olduğunu belirleyen ekipler olayın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Yapılan çalışma sonrası B.D.'nin aynı mahalledeki Suriyeli arkadaşının evinden saklandığı tespit etti. Ekipler yapılan operasyonla B. D., ve suç ortakları 15 yaşındaki İ.H. ile 17 yaşındaki B.Ç.'yi evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalandıkları evde yapılan aramada ise 4 adet döner bıçağı ele geçirildi.

"ARKADAŞ KURBANIYIM"

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda suçlara ortak olan 18 yaşındaki F.E. ve 18 yaşındaki A.T.'de yapılan baskınlarda yakalandı. B.D. ve iki arkadaşı yaşları küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. B.D., burada verdiği ifadesinde, 'Suçları kabul ediyorum. Uyuşturucu bağımlısıyım. Arkadaş kurbanı oldum' dediği ifade edildi.

TUTUKLANDILAR

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D., İ.H. ve B.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.E. ve A.T.'nin polisteki işlemleri sürürken olaylarla ilgili gözaltı sayısın artabileceği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gasp olayı ile ilgili güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Adliyeden detay

-Bıçaklanan gasp mağdurunun görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA, ()

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Van'da UMKE'den çığ tatbikatı

VAN'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), olası çığ olaylarına karşı personelin hazır durumda tutulması için Gevaş ilçesi'ndeki Abalı Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yaptı. Gerçeği aratmayan tatbikatta, çığ altında kalan 3 kişi kurtarılarak ambulanslarla hastaneye gönderildi.

UMKE, çığ tatbikatını Gevaş İlçesi'ndeki Abalı Kayak Tesislerinde yaptı. Senaryo gereği ilk olarak 112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen çığ ihbarı değerlendirildi. İhbar alınır, alınmaz 16 UMKE ekibi, ambulans ve kar paletli araçlarla ihbarın geldiği yere kısa sürede ulaştı. Tatbikatta olay yerinde inceleme yapan UMKE ekipleri, kayak yapmak için gelip çığ altında kalan 3 kişiyi tespit etti. Alan belirleme ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra UMKE ekipleri, çığ bölgesindeki 3 kişinin sağlık durumlarının test ederek, yaralıları kurtarıp ambulansa hastaneye sevk edip tatbikatı tamamlandı.

Van 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer, kar yağışının ardından yaşanan çığ olaylarına karşı daha hazırlıklı olunması için böyle bir tatbikat yaptıklarını belirterek, "Bölgemiz malum kar yağışının fazla olduğu bir yer. Ve buna bağlı olarak da çığ tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bizde UMKE olarak her olayda olduğu gibi çığ olaylarında da daha hazırlıklı olmak için böyle bir tatbikat yaptık. Umarız çığ olayları yaşanmaz. İnsanlar mağdur olmaz. Ama yaşanan herhangi bir olayda da biz ekip olarak hazır olduğumuzu belirtmek isteriz"diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen ihbarın değerlendirilmesi

-İhbar sonrası ekiplerin çıkışı

-Ambulansların çıkışı

-Ekiplerin olay yerine varması

-Çığ bölgesinde gelen ekipler

-Çığ altında kalanların bulunması

-Yaralılara müdahale eden ekipler

-Ekiplerin yaralıları bölgeden alması

-Muhabir anonsu

-Diğer yaralıların çıkartılışı

-Senaryo gereği çığ altında kalanlar

-UMKE araçların gelişi

-Genel ve detaylar

-Ekiplerin yaralıları alıp ambulanslara bırakması

-Van 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer'in açıklamaları

Haber-Kamera: VAN ()

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Kayakta liseli kızlara pozitif ayrımcılık



ERZURUM merkez Yakutiye Kaymakamlığı ilkokul öğrencilerine yüzme, ortaokul öğrencilerine bisiklet ve lise öğrencilerine de Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi veriyor. Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, kayakta kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi.

Kaymakamık tarafından hazırlanan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından finanse edilen 'Haydi Liseliler Kayağa' projesinde 350 kız öğrenciye gruplar halinde profesyonel kayak öğretmenleri tarafından birer hafta boyunca kayak eğitimi veriliyor. Birçok öğrencinin ilk kez gittiği Palandöken'de kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkarıyor. Kısa sürede iyi bir kayakçı olan öğrenciler, hayatlarının en güzel günlerinden birini yaşadıklarını söyledi. Zevkli ve heyecanlı geçen projede hayalini bile kuramadıkları kayak sporunu öğrenmenin sevincini yaşadıklarını belirten kız öğrenciler kendilerine bu imkanı tanıyan Kaymakam Ahmet Naci Helvacı'ya teşekkür etti.

İlk ekip için açılan kursun son gününde Palandöken'e çıkarak öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, öğrencilerin çok iyi kayak yaptığını görünce öğretmenlere teşekkür etti. Yakutiye İlçesi'nde oturan gençlerin Erzurum ile özdeşleşen kayağı öğrenmelerini istediklerini ifade eden Kaymakam Helvacı şöyle dedi:

"Erzurum'daki gençlerimizin, vatandaşlarımızın bu sporu yapmasını sağlamayı hedefliyoruz. Kaymakamlık olarak ilkokulda okuyan bütün öğrencilerimize Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortak hareket ederek ve onların tesislerini kullanarak yüzme öğrettik. Ortaokuldaki öğrencilerimize bisiklet sürmeyi öğrettik. Lise öğrencilerimize de kayak öğretelim dedik. Kayakta öncelik olarak kızlarımıza verdik. Kız öğrencilerimize biraz daha pozitif ayrım yaparak bu projeyi hayata geçirdik. Malzemeler ve servisler bize ait. Bizlere pistini açan otele hiçbir ücret ödemedik. Hedefimiz sezon bittiğinde 350 öğrencimize kayak öğretmiş olmak. Öğrenciler iki günde kayağı öğrenmiş oluyorlar ancak çocukların heyecanı ve şevki kırılmasın diye her okul 1 hafta gelip burada kurs alıyor." Polat Erzurum Resort Hotel'in Genel Müdürü Bora Kanber ise kente gelen herkesin kayak yapmasını ve öğrenmesini istediklerini belirtti. Kaymakamlıkların, belediyelerin, üniversitenin ve STK'ların pistlerinde açtığı kurslara destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Kanber, "Öğrencilere aralık ayında pistlerimizi ücretsiz açtık. Önemli olan burada herkesin kayağı öğrenip Erzurum'dan giderken bir şey öğrenerek gitmeleri. Bunun geri dönüşü olacaktır. Buradan kayağı öğrenerek giden öğrenciler kayak yapmak için ilimize mutlaka geleceklerdir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kayak yapan kızlar

-Kaymakam Ahmet Naci Helvacı ile röp.

-Otel müdürü Bora Kanber ile röp

Haber - Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,()

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Lösemiden ölen eşine kitap yazdı

MERSİN’de 48 yaşındaki Nurhan Yıldız Bakaner, 11 yıl önce lösemi hastalığı sonucu ölen eşi Nejat Bakaner'in anısına yazdığı 'Mor Baharın Tomurcuğu' isimli kitabı okurlarla buluşturdu.

Karayolları 5'nci Bölge Müdürlüğü’nde işçi kadrosunda çalışan Nurhan Yıldız Bakaner, henüz 2,5 aylık evliyken lösemi teşhisi konulan ve tedavi gördüğü hastanede 42 yaşında yaşama veda eden eşi Nejat Bakaner’e olan aşkını bir kitapta topladı. Kitabında, yaşadığı zorlukları, vefayı, yarınlara taşıyamadığı aşkını anlatan Bakaner, kitabında lösemi hastalığına da dikkat çekti.

Asıl amacının yaşadıklarını unutmak değil tam tersine adını koymak ve ölümsüzleştirmek olduğunu belirten Bakaner şunları söyledi: "Nejat ile yaşadığım aşkımı, çıkamadığımız mavi yolculukları kitabımda kaleme aldım. Nejat'ın anısını kalıcı projelerle yaşatarak acılarımı hafifletmeye çalışıyorum. Onun için yaşadığım güzellikleri, bazen uçmaya hazırlanan kuşların ürkekliğiyle, bazen bir çiçeğin tomurcuğuyla, bazen de aynamdaki çakıl taşlarının gizemiyle anlatmaya çalıştım."

KİTABIN GELİRİ HASTA KIZA

Bakaner, 10 liradan satışa sunulan kitaptan elde edeceği geliri sara hastası bir kız çocuğunun eğitimi için harcayacağını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: MERSİN ()

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İspanyol arkeolog Ertuğrul'un kitabını yazdı

BODRUM'da yaşayan 45 yaşındaki İspanyol arkeolog Dr. Berta Lledo, 1890 yılında Japonya'dan dönerken batan Ertuğrul Firkateyni'nin kitabını yazdı. 2008 yılında başlayan Ertuğrul Firkateyni Projesi'nin direktörlüğünü de yürüten Lledo, batıktan çıkartılan yaklaşık 8 bin 300 buluntu ve eserin konservasyonu, restorasyonu ve sergilenmesi aşamasını anlattığı 648 sayfalık kitabında, toplam 343 belge ve fotoğrafa yer verdi. Lledo, İspanya'da 100 adet basılan kitabının Türkiye'de çıkması için girişimlere başladı.

İspanya'nın Alikante Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan arkeolog Dr. Berta Lledo, 1992 yılında Muğla'nınh Bodrum ilçesine gelerek ilk olarak ünlü sualtı arkeoloğu ve arkeolojinin babası olarak bilinen ABD'li Prof. Dr. George Bass ile Serçe Limanı Batığı'nda çalıştı. Burada Türk kaptan Tufan Turanlı ile tanışan Lledo, 1999 yılında evlenip, Türkiye'ye yerleşti. İki çocuk annesi Lledo, Japonya'dan dönerken batan Ertuğrul Firkateyni'nin 126 yıldır sualtındaki batığıyla ilgili 2008 yılında başlatılan projede direktör olarak yer aldı. Lledo, 126 yıl önce Japonya'nın Kuşimoto beldesi açıklarında batan firkateynde yaptığı araştırma, inceleme ve derlemeleri doktora tezi olarak verdi. Bunu bir adım daha öteye taşıyan Lledo, doktora tezini 'Ertuğrul Firkateyni-Japonya'da Bir Osmanlı Batığı' adı altında kitaba dönüştürdü. Bu konuda bugüne kadar hazırlanan en geniş kapsamlı kitaplarından biri olan eserinde Lledo, Ertuğrul Firkateyni batığından çıkartılan yaklaşık 8 bin 300 buluntu ve eserin konservasyonu, restorasyonu ve sergilenmesi aşamasına yer verdi. Lledo, Japonya'da yaptığı incelemelerden elde ettiği tarihi bulgular ile belgeleri de kitabına taşıdı. 648 sayfalık, içinde toplam 343 belge ve fotoğrafın bulunduğu kitap, ilk olarak İspanya'da 100 adet basılıp, ücretsiz olarak dağıtıldı. İspanyol basını Lledo'nun kitabına sayfalarında geniş yer ayırdı. Lledo, 8 yılda hazırladığı bilimsel bir kaynak olan kitabının Türkiye'de de basılması için haklarını Kütür ve Turizm Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na verip, tüm gelirinin devlet kurumlarının öngördüğü bir yere bağışlanması için girişimlerde bulunduğunu da bildirdi.

KİTABINI ERTUĞRUL FİRKATEYNİNDE ŞEHİT OLANLARA ADADI

Kitabıyla ilgili hiçbir maddi beklentisi olmadığını belirten Arkeolog Dr. Berta Lledo, "Araştırmalarımı yaparken 1890 yılındaki bir felaket ile başlayan ve günümüzde çok anlamlı ve saygın bir dostluğa dönüşen Türk-Japon ilişkileri ile Ertuğrul Firkateyni hakkında bugüne kadar okyanusun derinliklerinde kalan eserlerin nasıl gün ışığına çıkarıldığını ve Osmanlı askerlerinin hangi şartlarda 11 bin kilometre uzaklıktaki bir ülkeye seyahat ettiklerini Türk kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamıştım. Çünkü bu kitabım, denizcilik liseleri, yüksekokulları ve askeri okullarda tüm denizcilerin bilmesi gereken ve geleceğin denizcilerine ışık tutacak bir bilimsel çalışma olarak hazırlandı. Kitabı, araştırmalarımı yaparken hayran kaldığım Osmanlı'nın binlerce kilometre uzakta şehit olan askerlerine adıyorum" dedi.

Lledo, kitabında Osmanlı askerlerinin 1890 yılında Japon İmparatoru Meiji'yi ziyarete giderken uğradıkları Hindistan'ın Bombay şehrinde Ertuğrul Firkateyni Bando Takımı'nın verdiği konser fotoğrafının da yer aldığını belirtip, "Bu askerlerin bilinen en son fotoğrafı. Bu nedenle çok önemli. Ayrıca kitabımda, felaketten kurtulan Osmanlı askerlerinin Wakayama Eyalet Hastanesi'nde sağlık personeli ile birlikte aynı yıl çekilen fotoğrafları da bulunuyor" diye konuştu.

Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()-

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Palandöken'de -20 derecede Demet Akalın konseri

ŞARKICI Demet Akalın, Erzurum'da konser verdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu açık hava konserinde Demet Akalın'ın dans ekibi sahneye postal, boğazlı kazak ve montlarla çıktı. Akalın, sahnede kazağını kaldırarak Erzurum'un meşhur cağ kebabı, kadayıf dolması tatlısı ve su böreğini fazla kaçırınca patlattığı pantolonunun düğmesini gösterdi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın 2 bin 400 rakımındaki Polat Resort Otelin bahçesinde soğuk havaya rağmen muhteşem bir konser veren Demet Akalın hayranlarını coşturdu. Görevliler, Akalın ve ekibinin üşümemesi için sahnenin dört tarafına ısıtıcılar yerleştirildi. Seyircilerin üşümemesi için de belirli aralıklara konulan variller içinde ateş yakıldı. Hayranlarının büyük bir coşkusu ile sahneye çıkan Demet Akalın sevilen şarkılarını zaman zaman hayranlarının da eşliği ile seslendirdi. Erzurum'un ne kadar soğuksa insanın da o kadar sıcak kanlı olduğunu vurgulayan Demet Akalın yemeklerinin ise bir harika olduğunu söyledi. Seslendirdiği bir şarkıdan sonra önce montunun fermuarını açan daha sonra hayranlarının ilginç bakışları arasında kazağını yukarı kaldıran Demet Akalın, "Cağ kebabı, kadayıf dolması tatlısı ve su böreğini fazla kaçırınca sizin de gördüğünüz gibi pantolonun düğmesini patlattık" diye konuştu.

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Erzurum'da yaklaşık 2 saat konser veren Demet Akalın ısınmak için gittiği otelde çevresini saran hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Konser alanı

-Ateşin etrafında ısınan vatandaşlar

-Demet Akalın konseri

-Demet Akalın'ın pantolonun düğmesini göstermesi

-Konsere izleyen vatandaşlar

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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