DHA YURT BÜLTENİ-2

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapan 4 PKK'lı yakalandı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapıp, fotoğraf çekerek bilgileri terör örgütüne veren 4 kişi Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem yapmayı planlayan PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü tarafından verilen talimatlar doğrultusunda geçen Ağustos ayı içerisinde Kuzey Irak bölgesi bağlantılı kişilerin Kocaeli'ne geldiği, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik planlanan eylem için keşif yapıp, fotoğraf çektikleri, çalışmalarını yaparak terör örgütüne verdikleri tespit edildi.

Terör Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında keşif yapıp, fotoğraf çekerek bilgileri terör örgütüne veren L.A., M.D., F.A. ve C.A'yı Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. 4 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, örgütsel irtibat ve bağlantılarının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Fırat Kalkanı'nda, 24 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün geceden bu sabaha kadar havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile 24 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. 194 terör örgütü DEAŞ hedefinin ateş altına alındığı harekatta, ayrıca terör örgütü PKK/PYD tarafından kullanılan bir drone de ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, sınır güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla geçen 24 Ağustos günü 'Fırat Kalkanı' adını verdiği harekatı başlattı. Harekat kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinden oluşturulan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab’ın ele geçirilmesine yönelik çalışma sürdürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, harekatın 122’nci gününde yaşanan çatışmalarda 2 DEAŞ terör örgütü üyesinin, havadan yapılan müdahalelerde ise 22 olmak üzere 24 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Havadan ve karadan teröristlere yoğun müdahale edilerek, El Bab'ın ele geçirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilen bilgilendirmede şöyle denildi: "Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda; 2 DEAŞ terör örgütü ölü olarak ele geçirilmiştir. PYD/PKK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 1 drone ele geçirilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 143 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 51 hedef ateş altına alınarak 22 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütü unsurlarınca barınma, silah mevzi, savunma mevzi maksatlı kullanılan 37 bina, üç cephanelik ve bir lojistik merkezi imha edilmiştir. Koalisyon Güçleri tarafından hava harekatı icra edilmemiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekâtın başından bu güne kadar, çoğu tuzaklanmış 2208 EYP ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

Kayseri Komando Tugayı 5 günde 23 şehit verdi

KAYSERİ'deki 1'inci Komando Tugayı, kentte gerçekleşen terör saldırısının ardından Suriye’den gelen acı haberlerle birlikte 5 günde 23 şehit verdi.

Cumartesi günü Kayseri Talas Bulvarı’nda Zincidere Komando Tugayı'ndan çarşı iznini kullanmak için yola çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsüne yönelik hain terör saldırısı sonucunda 14 asker şehit oldu, 1’i sivil olmak üzere 56 kişi de yaralandı. Saldırının ardından hedefin, bugüne kadar PKK'ya en ağır darbeleri vuran ve aynı zamanda Fırat Kalkanı operasyonunda da Suriye’de mücadele eden Kayseri Komando Tugayı olduğu belirtildi.

1965 yılında kurulan 1'inci Kayseri Komando Tugayına, hain terör saldırısının ardından Fırat Kalkanı operasyonundan da acı haberler geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DAEŞ militanlarının bombalı saldırısında şehit olan 16 askerden 9'unun Kayseri Komando Tugayı’ndan bölgeye giden askerler oldukları belirtildi. Buna göre, Kayseri Komando Tugayı 5 günde 23 şehit verdi.

Kayseri Komando Tugayı'ndan Fırat Kalkanı Harekâtında katılan ve şehit düşen görevli uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik Kayseri'de Cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlanacak.

CHP lideri Kılıçdaroğlu üretici çalıştayı için Uşak'ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP Uşak'ta Üreticiye Sahip Çıkıyor Çalıştayı' için Uşak'a geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'a ait Yalım Garden Otel'de geçirdi. Kılıçdaroğlu, sabah 08.00'de Sivaslı ilçesinin Pınarbaşı Belediye Başkanı Naci Akyürek'i ziyaret ederek birlikte çay içti. Kısa süren ziyaretin ardından Sivaslı'ya bağlı Yapağılar Köyü'ne geçerek duvarlarında kendi resimleriyle CHP'nin fotoğraflarının bulunduğu İsmetpaşa Kıraathanesi'ni ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, köylülerle sohbet etti. Ziyaret sırasında yanına yaklaşan küçük çocuğa "Öp bakim Kemal dedenin elini" diyen Kılıçdaroğlu, kahvede çay içip Uşak kent merkezine gitti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Uşak İl Başkanlığı tarafından Uşak Ramada Otel'de düzenlenen kahvaltılı 'CHP Uşak'ta Üreticiye Sahip Çıkıyor Çalıştayı' için oda, birlik, kooperatif başkanları, üreticiler ve çiftçilerle bir araya geldi. Toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor. Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te Atatürk Spor Salonu'nda halka sesleneceği belirtildi.

Erzurum'da Oltu Çayı buz tuttu

Muş'ta soğuklar nedeniyle birçok aracın mazot deposu dondu



SİBİRYA soğukları nedeniyle Erzurum'uni Oltu ilçesindeki Oltu Çayı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Muş'ta ise aşırı soğuklar nedeniyle birçok aracın mazot deposu dondu.

Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altında olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı felce uğrattı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nın yüzeyi buz tuttu. Soğuktan sokaklarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar soluğu buldukları kapalı mekanlarda alıyor. Oltulu vatandaşlardan Tahsin Kaplan, "53 yaşındayım Oltu’da böyle soğuk bir kışı ilk kez hatırlıyorum. İnşaallah bu soğuklar ve kar, ilkbaharla birlikte yerini sıcak ve bol verimli bir sezona vesile olur" dedi.

Sibirya soğukları nedeniyle Muş'ta da birçok aracın mazot deposu dondu. Muş-Bingöl karayolunda seyir halinde yakıtları donduğu için arıza veren kamyonlar, sürücüleri tarafından yol kenarında tamir ettiriliyor. Bingöl'den aldığı hazır suları Diyarbakır'a götürmek üzere yola çıkan Maşallah Çakır, "Hava çok soğuk. Araç hareket ettiği zaman soğuğun etkisi daha da artıyor. O nedenle mazot katılaşıyor ve araç stop ediyor. Dünden beri araç burada kalmış. Ustayı getirdik, inşallah aracı çalıştırıp buradan çıkacağız" diye konuştu.

Sabahları araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar ise, oto tamircilerinde yoğunluğa neden oldu. Günde ortalama 50 aracın tamir için geldiğini belirten Medeni Yalçın "Araçlar soğuktan donuyor. Takviye yaptırıp çalıştırıyoruz. Antifriz ve yağını da kontrol ediyoruz ve çalıştırıp müşterilerimize teslim ediyoruz" dedi.

Öte yandan Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 32.2 dereye kadar düştü. Yine sıfırın altında olmak üzere sıcaklıklar Erzurum'un Horasan ilçesinde 28.3,, Ağrı'da 28.2, Ardahan'da 26.2, Kars'ta 22.9, Muş'ta 21.4, Erzurum'da 18.7, Iğdır'da 18.1, Erzincan'da 10.5 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölgede yarından itibaren kar yağışın beklendiğini, yağış ile birlikte hava sıcaklıklarında artık beklendiğini açıkladı.

-Yüzeyi donan Oltu çayı

-Vaandaşlarla röp

-Çeşme

-Kamyon şoförü ile röp

-Kamyonun altında tenekede ateş yakılması

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), ()

Bombayı köpek 'Lili' kokluyor

ADANA, İstanbul ve Kayseri'deki bombalı saldırılar nedeniyle kontrollerini sıklaştıran polis, şüpheli gördüğü araçları, özel eğitimli patlayıcıya karşı duyarlı köpek Lili ile inceliyor.

Şakirpaşa Mahallesi'nde terk edilen 34 JE 2072 plakalı otomobil polisin dikkatini çekti. Otomobilin kayıtlarını inceleyen ekipler, plakanın başka bir otomobile ait olduğunu belirledi. Son günlerdeki bombalı saldırı eylemlerinde benzer otomobillerin kullanılması nedeniyle aracın 'bomba' yüklü olabileceğinden şüphelenen polis, bomba uzmanı istedi.

Ekipler çevre güvenliği alırken bomba uzmanı polisler de olay yerine geldi. Kapıları kilitli olan otomobile giremeyen uzmanlar, patlayıcıya karşı duyarlı köpek Lili ile çalışma yaptı. Özel eğitimli Lili, otomobilin her tarafını kokladı. Hassas burnu ile dakikalarca arama yapan Lili patlayıcı bulamadı. Bomba uzmanının yaptığı incelemede çalıntı ve ikiz plaka takılı olan otomobil, gerçek kayıtlarının saptanması için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi.

Pet şişe atmaktan hapis cezası, babayı da oğlunu da şaşırttı (Tekrar)

"Babamın ceza yemesini istemiyorum"



DİYARBAKIR'da 40 yaşındaki İbrahim Kaçan, 18 yaşındaki oğluna pet şişe fırlattığı ve kızına yumruk attığı iddiasıyla 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kendisine pet şişe fırlattığı için babasından şikayetçi olan, daha sonra şikayetini geri çeken 18 yaşındaki Umut Kaçan, "Şişeyi bana fırlatmamıştı. Babamın ceza yemesini istemiyorum" dedi. Aldığı ceza karşısında şaşıran baba İbrahim Kaçan ise “Pet şişe silah değildi, kesici, delici alet değil. Bir şişenin hükmü 15 ay ise adalet nerede?" diye konuştu.

Diyarbakır'da geçen yıl eylül ayında ilk eşinden olan 18 yaşındaki oğlu Umut Kaçan'a pet şişe fırlatarak yaraladığı ve kızı Ç.K.'ya yumruk attığı iddiasıyla 'basit yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan İbrahim Kaçan, iddiaları reddederken, dosyanın mağduru olan oğlu Umut Kaçan ve kızı Ç.K. da şikayetini geri çekti.

Bir yıl süren yargılamanın ardından mahkeme geçen 15 Aralık günü yapılan duruşmada karar vererek sanık İbrahim Kaçan'ı oğlu Umut'a yönelik 'basit yaralama' suçundan önce 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi oğluna karşı 'silahla' işlemiş olduğunu belirten mahkeme, Kaçan'ın cezasını 9 aya çıkardı.

İbrahim Kaçan kızı Ç.K.'ya yumru atarak 'basit yaralama' suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, ceza oranlarında herhangi bir indirim de uygulamadı.

BABA- OĞUL AÇIKLAMA YAPTI

Çocuklarının şikayetlerinden vazgeçmesine rağmen herhangi bir indirim uygulanmadan 15 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Kaçan, pet şişe fırlattığı iddia edilen oğlu Umut Kaçan ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Babasını bir sinirlilik anında şikayet ettiğini belirten 18 yaşındaki Umut Kaçan, "İstemeden olan bir olay. Şikayetimi de geri çektim. Babamın ceza almasını istemiyorum. Şişeyi bana fırlatmamıştı. Yanıma fırlattı. O sıra ben kıpırdadığım için bana değdi. Sonra ben dışarı çıkarken kapıya çarptım. Şişeden dolayı değil, kapıya çarptığım için iz oldu. Babamın cezaevine girmesini istemiyorum. Zaten her zaman yan yanayız. Şikayetimi geri çektiğim halde niye ceza geldi bilmiyorum" dedi.

Çocuklarını 'basit yaralama' suçundan mahkum olan İbrahim Kaçan ise 5 çocuk babası olduğunu belirterek oğluna pet şişe atmasıyla ilgili şunları söyledi: "Kendisi biraz saygısızca konuştuğu için sinirlendim. Yemek yiyordum 500 miligramlık pet şişenin içinde içtiğim su mahkeme tarafından buzlu olarak kabullenilip, bir silah aleti olarak kullanıldı. Bana 9 ay ceza verdiler. Ben şişeyi oğluma değil, yanına fırlattım. Kendisine isabet etmedi. Oğluma sinirli olduğum için 'çık dışarı' dedim. O da heyecanlı bir şekilde çıkarken kapıya çarptı. Ben hiç bir şekilde oğluma şişe fırlatmadım, şiddet yanlısı olmadım, vurmadım. Bu cezaya itiraz ediyorum. Ben şişeyi fırlatmış da olsam bir şişe silah değildi, kesici, delici alet değildi. Pet bir şişenin hükmü 15 ay ise adalet nerede?"

AVUKATIN İTİRAZI

Kararı temyize götürdüklerini belirten İbrahim Kaçan'ın avukatı Ferhat Kılınç da bu kararın müvekkilinin aile ilişkilerine müdahale olduğunu ileri sürdü. Kılınç, "Müvekkilimiz ilk eşi ve çocukları arasında bir problem yaşamış. Dayıları aracılığı ile adli mercilere intikal etmiş. Müvekkilimiz, oğluna özellikle toplumsal olayların yoğun olduğu bir dönemde kızması ve elindeki pet şişeyi fırlatması neticesinde bir yargılamaya tabi tutulmuş" dedi.

Verilen kararın hukuken infial yaratacak bir karar olduğunu ileri süren avukat Kılınç, "Müvekkil ve oğlu arasında hayatın olağan akışına uygun tartışmaya ve bu tartışmadaki pet şişeyi silah kabul ederek 9 ay ceza verildi. Diğer çocuğuna kızmasından dolayı da 6 ay olmak üzere toplam 15 ay hapis cezası verildi. Müvekkilin çocuğuna değip değmediği net olmayan bir pet şişenin silah olarak kabul edilip müvekkil hakkında nitelikli kasten yaralamadan ceza verilmesi kabul edilebilir değildir. Bu müvekkilin ailesi ile olan ilişkilerine müdahaledir" diye konuştu.

Demirci atelyesine kumar baskını

KONYA'da polisin bir demirci atelyesine yaptığı baskında kumar oynadıkları ileri sürülen 50 kişi yakalandı. İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, kumar oynadıkları belirtilen kişilere toplam 10 bin 950 lira para cezası uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan mahkeme kararı doğrultusunda merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir demirci atelyesine operasyon yaptı. Burada parayla tombala oynadığı iddia edilen 50 kişiye 'Kabahatler Kanunu'na' göre toplam 10 bin 950 lira para cezası kesildi. İşyeri sahibi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı' gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

İşyerinde yapılan aramada 1 tombala makinesi, bu cihaza bağlı kamera, çok sayıda tombala kartı, pinpon topu ile polisin baskınına karşı işyeri önünde bekleyen nöbetçi ile iletişimi sağlayan iki telsiz ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Oğluna yeni yıl hediyesi böbreği

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde oturan ve 6 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden inşaat ustası 42 yaşındaki Tevfik Küçüktaka'nın böbreklerinin iflas etmesi üzerine nakil olması gerektiği söylendi. Oğlu için verici olan 62 yaşındaki Sultan Küçüktaka'nın bir böbreği, MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'nde Tevfik Küçüktaka'ya başarıyla nakledildi. 6 yıldır sürekli ilaç kullandığını, son birkaç aydır sağlık durumunun bozulduğunu anlatan Tevfik Küçüktaka, "Dört gün diyalize girdikten sonra nakil oldum" dedi. Annesinin ellerini öpen Küçüktaka, "Bu böbrek annemden bana 'yeniden doğuş' hediyesi oldu. Çok heyecanlı ve mutluyum. Annem bana yeni bir hayat verdi. Allah ondan razı olsun. Anneme canım feda" dedi.

Kas hastası çocuğun ailesinden yardım çağrısı

ÇANAKKALE'de, bir kas hastalığı olan DMD (Duchenne Muscular Distrofi) nedeniyle günden güne kötüleşen 6 yaşındaki Muhammet Emin Helvacı'nın ailesi, çaresiz kaldıklarını söyledi. Tedavi için yardımı dokunabileceklere seslenerek, destek beklediklerini belirtti.

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan temizlik işçisi anne Güldemet Helvacı (43) ve inşaat işçisi baba Suat Helvacı'nın (51) 3 çocuğunda en küçüğü 6 yaşındaki Muhammet Emin Helvacı'ya, 4 yıl önce Çanakkale Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde doğuştan kas hastalığı teşhisi konuldu. Oğlu Muhammet Emin'in hastalığını öğrenince dünyası başına yıkılan Helvacı çifti, oğlunun tedavisi için çalmadık hastane kapısı bırakmadı. Başta Çanakkale olmak üzere İstanbul, Ankara ve Kocaeli'deki hastanelere başvuran Helvacı ailesi, çare bulamadı.

Çocuğunun sağlığına kavuşması için 70 bin lira harcadığını belirten Suat Helvacı, "Çocuğumuzun sağlığı için doktorlarla sadece 1.5 dakika görüşüyoruz. Çocuğuma ne ilaçtı, ne de başka bir şey hiçbir şey verilmiyor. Ciğerlerinde sorunlar başladı. Yürümesinde, oturmasında, kalkmasında, uyumasında ve konuşmasında dahi sorunlar var. Biz bir doktor arıyoruz. Bu hastalığın tedavisini istiyoruz. Kendi imkanlarımızla oğlumuzu götürmediğimiz yer, hastane kalmadı. Buradaki doktorlar bile ilaç dahi yazamıyorlar. Kas hastası olduğu için biz yazamayız diyorlar. Bu tanı üzerinden hastaneye gidip geliyoruz. En ufak bir ateş yükseldiğinde kas hastasıdır, normaldir diyorlar" dedi.

"HASTALIK İÇİN TANI VAR, AMA DOKTOR YOK?

Çocuğunun günden güne kötüye gittiğini kaydeden Güldemet Helvacı ise "Ciğerlerinde, konuşmasında, yürümesinde, koşmasında her şey geri geri gidiyor. Bize hiçbir tedavisi yok deniliyor. Ankara'ya hastaneye götürdüğümde hiçbir tedavi yok denildi" diye konuştu. Erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlatan Güldemet Helvacı, "Bize bir yol gösteren bir doktor istiyorum. Çocuğumu kurtarmalarını istiyorum. Benim çocuğum gibi milyonlarca çocuk, aynı anne ve baba aynı sıkıntıyı, aynı üzüntüyü yaşıyor. Kimse evladını kaybetmesin. Sadece çocuğumun tedavisi ne gerekiyorsa o yapılsın. Başka bir şey istemiyorum. Oğlumun asla yürüyemeyeceğini söylüyorlar. 11 ya da 12 yaşına geldiği zaman tamamen yatağa bağlı olarak makineye ve cihaza bağlı kalacak diyorlar. Normal bir kişinin yaşama şansı yüzde 60 ise, bu çocuğun yaşama şansı yüzde 30 diyorlar. Her an her şeyle karşılaşabilirsiniz. Kalbi bile durabilir. Her şey kasla çalışıyor. Başka hiçbir şey söylemiyorlar. Sadece kan tahlilini yapıyorlar. Ateşleniyor, boğaz şişiyor, tiroit bezleri şişiyor, doktora hocam bunlar neden oluyor. Yok mu bunun çaresi dediğimizde kas hastalığından diye tek bu açıklama yapılıyor. Başka bir hiç açıklama yapmıyorlar" diye konuştu.

=======KUTU=======

DMD HAKKINDA NEDİR?

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında en sık karşılaşılan hastalıktır. Sadece erkek çocuklarda görülen bir hastalıktır. Bu hastalıkta kas fonksiyonu için gerekli olan temel bir proteinin eksiktir. Bu proteinin yokluğunda kaslar giderek zayıflar, kas dokusunun yerini yağ dokusu alır.

Boyu kısa diye kimse iş vermiyor

MANİSA'nın Ahmetli İlçesi'nde yaşayan 95 santimetre boyundaki 34 yaşında olan Elif Altıntaş, uzatmak için kullandığı ilaçlar nedeniyle koltuk değneklerine muhtaç bir yaşam sürüyor. Boyu nedeniyle kimsenin kendisine iş vermediğini söyleyen Altıntaş, "Çalışmak istiyorum. Boyum kısa ama aklım kısa değil. Dışarıda bizler de yaşıyoruz ama adeta görünmeziz. Görünür olmak istiyoruz" dedi.

Yaşına rağmen 5 yaşında bir çocuk gibi gösteren 95 santimetrelik Elif Altıntaş, boyu kısa olan insanların yaşadığı sıkıntıları anlattı. Normal bir insan gibi yaşayamadıklarını, düzenin boyu uzun olanlar için kurulduğunu söyleyen Elif Altıntaş, kendisi gibi olan insanlara göre düzenlemeler yapılmasını istedi. 5 çocuklu ailenin en küçük çocuğu olduğunu dile getiren Elif Altıntaş, ailesinde bir tek kendisinin boyunun kısa olduğunu söyledi. Elif Altıntaş, "Doğduğumda hastalığım belli olmuş. Daha sonrasında birçok doktor gittik. Boyumu uzatmak için hastanelere gittim. Her yere başvurduk. Ama maalesef boyum uzamadı. O dönem içinde ilaç kullandım. İlaçlar yan etki yaptı. Gücümde azalma oldu, bastonlarla yürümeye başladım" dedi.

"BOYUMDAN DOLAYI İŞ BULAMIYORUM"

Boyunun 95 santimetre olduğunu söyleyen Elif Altıntaş, iş aramasına rağmen boyundan dolayı bir türlü bulamadığını belirterek, "6 yıldan beri işe girmek için çalışıyorum. Ama bir türlü iş bulamadım. Maalesef boyumdan dolayı kimse bana geri dönmüyor. Bazen beynimin verdiği komutu bedenim kaldıramıyor. Beynim yaparsın, yapacaksın diyor" diye konuştu.

"GÖRÜNÜR OLMAK İSTİYORUZ"

Boyundan dolayı birçok zorluk yaşadığını, bazı zorlukları ise aşamadığını kaydeden Elif Altıntaş, "Alışveriş merkezlerine ya da bankalara gittiğimizde bizi görmüyorlar. Adeta görünmez haldeyiz. Bize göre düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. Kendime uygun giysiler bulamıyorum. Toplum içinde görülmek istiyoruz, topluma karışmak istiyoruz. Daha önce insanların bakışlarından dolayı dışarı çıkamıyordum. Ama bunları aştım. Engelli olduğundan dolayı dışarı çıkmayanlar var. Onların da dışarı çıkmasını istiyorum. Çalışmak istiyorum. Boyum kısa ama aklım kısa değil. Dışarıda bizler de yaşıyoruz ama adeta görünmeziz. Görünür olmak istiyoruz" dedi.

(ÖZEL) Bu börek için lezzet avcıları kuyruğa giriyor

Adana'da 48 yıl önceki kalite ve tadını hiç değiştirmeyen 'Börekçi Levent' lezzet avcılarının uğrak yeri oldu. İlk günkü gibi hala seyyar tablada satış yapan Levent Tamtürk, yapımını babasından öğrendiği su böreklerini sabah saat 05.00'de başlayarak 10.00'a kadar tüketiyor.

Merkez Yüreğir İlçesi Süleyman Vahit caddesindeki seyyar tezgâhın ününün tüm Türkiye'ye yayılması, tanınmış gurmelerin yazıları ve sosyal medyadaki anlatımlarla başka kentlerdeki lezzet tutkunları da Adana'ya ayak bastığında bu börekçiyi arayıp buluyor. Tarifini sır gibi sakladığı su böreğinin nasıl yapıldığını kimseye anlatmayan Levent Tamtürk, böreğin yufkasını kendi elleri ile açıp kaşar ve tereyağını özel olarak seçtiğini, sevgi ile işini yaptığı söyledi.

Son olarak İzmir'den 06.00 uçağı ile Adana'ya gelen 5 kişilik 'Gurmeler Yolda' grubu, sosyal medyada gördükleri su böreğini tadabilmek için uzun süre kuyrukta bekleyip adını duydukları börek ile tanıştıklarında, "Herşeye değdi" diye konuştu.

Sobadan sızan gaz can aldı

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 83 yaşındaki Sabit Şender hayatını kaybetti.

Olay, Ketenci Mahallesi Tekir Sokak numara 7'de meydana geldi. Sabit Şender ve eşi Emine Şender'den (75) haber alamayan yakınları eve gittiklerinde çifti yerde hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sabit Şender'in sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Baygın haldeki Emine Şender ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şender'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sabit Şender'in cenazesi savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

