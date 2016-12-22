DHA YURT BÜLTENİ-2

1)SURİYE ANNENİN UZMAN ÇAVUŞ OĞLU, SURİYE'DE ŞEHİT DÜŞTÜ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı sırasında El Bab bölgesinde terör örgütü DAEŞ saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki babaevine ulaştı. Şehit annesi Suriye Çelik, uzman çavuş oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı.



Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab bölgesindeki bombalı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in şehadet haberi, merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi, 6225 sokaktaki baba evine ulaştı. Eve gelen askeri yetkililer Ali ve Suriye Çelik çiftine acı haberi bildirdi. 5 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Çelik'in bekar olduğu ve 10 kardeşin 8'ncisi olduğu belirtildi. Kayseri 1'inci Komando Tugayında görevli olan uzman çavuş Çelik'in geçici görevle Suriye'ye gönderildiği ifade edildi.

5 AY ÖNCE İZNE GELMİŞTİ

Acı haberi öğrenin yakınları, şehidin Alsancak Mahallesindeki evine akın ederken, şehidin ağabeyi Süleyman Çelik, "Kardeşimle en son 5 ay önce evimize izinli olarak geldikten sonra Zincidere'deki birliğine götürüp, uğurlarken görüşmüştüm" diyerek gözyaşı döktü.





Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,() -

===============================================

2)KAYSERİLİ ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ 5 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞTİ

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DAEŞ militanlarının bombalı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın Kayseri'deki evinde yas var. El Bab’da dün meydana gelen çatışmada şehit olan uzman çavuşlardan evli 1 kız çocuğu babası, Kahramanmaraşlı Mehmet Kökkaya’nın Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Belsin Tınaztepe Mahallesindeki evinde matem var. 5 ay önce babası Şükrü Kökkaya'nın kalp krizinden ölümünün ardından Mehmet'in de şehit olması 6 kardeşi ve yakınlarını yasa boğdu. Şehidin eşi Zeliha Kökkaya, tek çocukları 2 yaşındaki Elif’i bağrına basarak, Suriye topraklarında şehit düşen piyade uzman çavuş kocasının cenazesinin, Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi yerine Kayseri’de defnedilmesini istedi. Kayseri'nin Develi ilçesinden olan genç kadının isteği, aile tarafından da kabul edilerek, yetkililere bildirildi. Şehit evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Kökkaya, Kayseri'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü



--------------------------



-Şehit Mehmet Kökkaya'nın evine taziye için gelenlerden genel görüntü



-Türk bayrağı asılan binanın genel görüntüsü



-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )



DV 1 DOSYA, 1 dakika 31 saniye/50 MB

========================================================

3)ERBAA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında, DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab'da yaşanan çatışmalarda şehit olan 14 askerden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Yalçın'ın 24 gün önce nişanlandığı öğrenildi.



Fırat Kalkanı harekatında, DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'da yaşanan çatışmalarda 14 asker şehit düştü. Şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın acı haberi, Erbaa'nın Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tek başına yaşayan annesi Asuman Şerbetçi'ye askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haber üzerine anne Asuman Şerbetçi, büyük üzüntü yaşandı. Acı haber sonrası şehit Ali Sezai Yalçın'ın yakınları ve tanıdıkları annesinin yaşadığı eve akın etti. Ayrıca şehidin İstanbul'da yaşayan babası Mustafa Yalçın ile İstanbul'da okuyan kardeşi Mert Yalçın'a acı haber ulaşırıldı. Şehit Ali Sezai Yalçın'ın babası ile erkek kardeşinin Erbaa'ya hareket ettiği öğrenildi. Anne Asuman Şerbetçi'nin yaşadığı tek katlı eve Türk bayrağı asılırken, 112 acil servis ekipleri ise hazır bekletiliyor.

24 GÜN ÖNCE NİŞANLANDI

Bu arada şehit Yalçın'ın geçtiğimiz 27 Kasım tarihinde İstanbul'da Özge İslam ile nişanlandığı ortaya çıktı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan şehit Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Erbaa'ya geldiği ve bir süre kaldıktan sonra görev yaptığı yere gittiği öğrenildi. Şehit Yalçın'ın Erbaa'daki komşusu İbrahim Güven, "Ali Sezai Yalçın geçtiğimiz hafta buradaydı. Sevdiği biri vardı. İstanbul'da nişanlandı. Ailesiyle birlikte iki üç gün de burada kaldı. Tekrardan görev yerine intikal etti. Dün akşam da şehit olduğu haberi geldi" dedi. Şehit Yalçın'ın cenazesi yarın Cuma namazı sonrası ilçede toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Şehidin evinin görüntüsü



-Komşusunun açıklamaları



-Fotoğrafı

Haber-Kamera:İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()

=======================================================



4)SAMSUNLU ŞEHİT HASAN KAVUZ'UN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı. Aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin ailesinin İstanbul'da yaşadığı belirtildi.

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'da çıkan çatışmalarda şehit düşen 14 askerden biri olan Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı. İstanbul'da yaşayan ailenin aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Baba Ertan ve anne Safiye Kavuz'un acı haberle birlikte Samsun'a gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları belirtildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü'nde yarın toprağa verileceği ifade edildi.

ÇARŞAMBA(Samsun),()





=====================================================

5)SUİKASTÇI POLİS ALTINTAŞ'IN 6 YAKINI SERBEST BIRAKILDI

RUSYA Büyükelçisi Andrey Karlov'u Ankara'da düzenlediği suikastte öldüren, kendi de çatışmada ölü ele geçirilen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Aydın'ın Söke ilçesi'nde gözaltına alınan 6 yakını, ifadelerinin ardından savcının talimatıyla Emniyette serbest bırakıldı.

Ankara'da katıldığı resim sergisinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen, kendisi de çatışmada öldürülen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi ile bağlantılarına yönelik İzmir ve Aydın'daki soruşturmaya devam edildi. Aydın Söke'de yapılan ilk operasyonda polis memurunun babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş, dayısı Hüseyin Furuncu ve eşi Sevinç Furuncu ile diğer dayısı Hasan Furuncu, gözaltına alındı.



İzmir'de yürütülen operasyonda da, polisin Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'nda okuduğu 2012 ile 2014 yıllarında, bağlantıda bulunduğu kişilere operasyon yapıldı. O zaman okulun yemekhanesinde görev yapan ancak FETÖ üyelerinin de abisi durumundaki Süleyman Ergen'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında polislerin de bulunduğu ifade edildi.



EMNİYETTEN SERBESTLER



Polis memurun babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş ile dayıları Hüseyin Furuncu, dayısının eşi Sevinç Furuncu ve diğer dayısı Hasan Furuncu'nun sorguları Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık üç gün sürdü. Gece yarısı ifadeleri tamamlanan ve olaydan haberdar olmadıklarını söyleyen aile üyeleri, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Ailenin gece yarısı emniyetten ayrıldığı öğrenildi. İzmir'deki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü açıklandı.



Taylan YILDIRIM/AYDIN ()

==================================================

6)ANTALYA' DA KAR SÜRPRİZİ

TURİZM kenti Antalya'da Kepez ve Döşemealtı ilçelerine kar yağdı. Antalya'da en son 1993 ylılında kar yağmıştı. Hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü Antalya'da şehir merkezine 8- 10 kilometre uzaklıktaki Kepez İlçesi sınırlarında kalan Kepezüstü mevkiine kar yağdı. Kentin Burdur tarafındaki girişinde yer alan 'Antalya' talebasının olduğu bölge, Kepez Kent Ormanı ve Macera Parkı karla kaplandı.Kepez'e komşu Döşemealtı İlçesi de karla kaplandı. Düzlerçamı ve Termessos Antik Kenti tamamen karla kaplanırken, Antalya- Korkuteli karayolundaki ulaşım, kar nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Alanya İlçesi'nde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 5 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Dün kar yağışı nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler belediye ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.Elmalı İlçesi'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün bir gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışı Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Alacabel'de tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Selma KUNAR- İbrahim LALELİ- Süleyman EKİN

====================================================

7)DÜZCELİ EYMEN, BAŞPARMAĞINA İZMİR'DE KAVUŞTU

Düzce'nin merkez ilçesine bağlı Yukarı Yahyalar Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Eymen 4 yıl sonra başparmağına kavuştu. 2 yaşındayken sol elinin başparmağı kopan Eymen'in sol ayağından alınan ikinci parmağı İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesinde eline nakledildi. Başparmağına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Eymen, "Artık joystick ile oyun oynayabileceğim" dedi. Düzce'de tavuk çiftliği olan Ahmet - Yasemin Yıldırımoğlu çiftinin oğlu Eymen ailesi çiftlikte çalışırken, bir makinenin zincirine elini kaptırdı. Kaza meydana geldiğinde 2 yaşında olan Eymen'in sol elinin başparmağı koptu. Olaydan 4 yıl sonra, Eymen'in ailesi televizyonda izledikleri bir haber neticesinde, yine ayak parmakları eline nakledilen Hüseyin Dur'a ulaştı. Ameliyat fırsatını değerlendirmek isteyen aile, Hüseyin Dur'un da ameliyatını gerçekleştiren İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Erhan Sönmez ile görüştü. Ailesi ile İzmir'e gelen Eymen'in ameliyat öncesinde tetkikleri yapıldı. Eymen'in tetkiklerinin 1 ay sürdüğünü söyleyen Sönmez, ameliyat süreciyle ilgili şöyle konuştu:

"Eymen'in hareketlerini inceledik. Çocuklar eksik olanı kullanmamaya meyillidir. O da günlük işlerinde sol elini kullanmamayı tercih etmiş. Sağ elini kullanırken sol eliyle destek olmuyor. Sol elini direk kullandığı işler, pantolon çekmek, bardak kullanmak gibi bu hareketlerde hiç kullanmıyordu. Bu da hayatı Eymen için güçleştiriyor. Benimle 1 ay önce görüştüler. Şubat tatilinden önce ameliyatı gerçekleştirip Eymen'in ikinci dönem okula dönebilmesini istediler."

ZOR BİR AMELİYATTI

Ameliyatın oldukça zor olduğunu anlatan Doç. Dr. Erhan Sönmez, "Ameliyat yaklaşık 8 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı. Ayak parmağının damarları erişkinde bile çok incedir ki 6 yaşındaki bir çocukta daha da ince damarlardı. Elinde gelişen bazı anomalilerle de karşılaştık. Sağ bacağından damar naklettikten sonra elini ameliyata hazır hale getirdik. Sol ayağının işaret parmağını sol eline başparmak olarak naklettik. Tendon sinir ve damar bağlantılarını yaptık. Geçen Perşembe günü nakli gerçekleştirdik. 1 haftayı doldurmuş olduk. Bundan sonra fizik tedavi süreci başlayacak. Şuan parmağını yavaş yavaş kıpırdatabiliyor. Herhangi bir aksilik olmazsa önümüzdeki Pazartesi günü de taburcu olacak" diye konuştu.

ESTETİKTEN ÇOK İŞLEVSELLİK KATIYOR

Ameliyatın estetik etkisinden çok işlev kazandırma adına çok önemli olduğunu belirten Sönmez, " Bu transferin en önemli özelliği estetik olarak eksikliği tamamlamasından çok tendonları, damarları ve sinirleriyle tam bir parmak getirilmesi. Daha önceki hastalarımızda olduğundan çok daha iyi bir sonuç olacak. Benim şuana kadar ameliyat ettiğim en küçük hastam. Gençleştikçe uyum daha da kolaylaşıyor. Erişkin bir hastaya göre daha efektif olarak o parmağını kullanacak" dedi. Anne Yasemin Yıldırımoğlu, küçük Eymen'in düğmelerini bile kendisinin ilikleyemediğini belirterek, "Çok zorlanıyorduk. Okula giderken pantolonunu ben giydiriyordum. Su bardağı tutamıyordu. Başparmağı olmadığı için düğmelerini iliklemekte çok zorlanıyordu. 4 yıl sonunda Erhan beyi televizyonda gördük. Ona ulaşarak Eymen'i ameliyat ettirmek istedik. Artık kendi işlerini kendisi yapabilecek. Çok mutluyuz" diye konuştu.

"TELEFON KULLANABİLECEĞİM"

Pansuman yapılırken canının yandığını söyleyerek yakınsa da mutluluğu yüzünden okunan Eymen ise artık sol elini kullanacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Küçük Eymen, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Playstation ile oynayamıyor ve telefon kullanamıyordum. Makası, kalemi her şeyi sağ elimle kullanıyordum. Artık sol elimi de kullanabileceğim. Çok mutluyum. Artık başparmağım olduğu için joystick ile playstation oyunları oynayabileceğim" dedi.

Görüntü Dökümü



----------------------------------



Doç. Dr. Erhan Sönmez ile röp



Yasemin Yıldırımoğlu ile röp



Eymen ile röp



Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()



====================================================

8)MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

MERSİN' de Narkotim ekipleri son 20 ayrı yapılan operasoynda 40 kişi yakalanırken 19 kişi tutuklanırken 21 kişi ise denetim serbestliğinde bırakıldı.

Görüntü Dökümü



-------------------



Nakotim ekipleri köpekle eve girerken



polisler evin içerisinde arama yaparken



Narkotik köpekleri evin içerisinde gezerken



Köpek aracın isletme lastiğini incelerken



Polisler isletme lastiğini açarken



Lastik içeresinden uyuşturucuları çıkarırken



Köpek araçın çevresinde gezerken



Polisler aracın bağajında sökerken içerisinden uyuşturucu çıkarırken



Zanlılar polislerin arasında minibüse götürülürken



Adliyeye giderlerken



Zanlılar tutuklanıp minibüse götürülürken



Yakalanan uyuşturucuların fotoları

( Haber : -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

Süre. 03.00 boyut: 107.47

=====================================================

9)TIR'A ÇARPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YANARAK ÖLDÜ

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde minibüs yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Alev alan minibüs yanarken, araçta sıkışan sürücü yanarak öldü.

Kaza, D-100 Karayolu Akmeşe sapağında meydana geldi. İzmit istikametine giden 41 HN 902 plakalı minibüs yol kenarında park halinde bulunan 41 PB 092 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'da uyuyan Yusuf Akova araçtaki sarsıntı ve gürültü ile uyanırken, TIR'a çarpan aracı görerek 112 Acil'e haber verdi. Alev alan minibüs bir anda alev topuna dönerken, alevler laminant yüklü TIR'a da sıçradı. Olay yerinin yakınında bulunan Kartepe İtfaiye Grubu hemen olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yanan aracı ve TIR'ın dorsesini söndürdü. Alevlerin sardığı araçta sıkışan sürücü yanarak öldü. İtfaiye ekipleri sürücünün cesedini sıkıştığı yerden çıkardı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenemeyen sürücünün cesedi İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü



-------------------



-Yanan araçtan görüntü



-İtfaiyenin söndürme çalışmaları



-TIR'dan görüntü



-Olay yerinden detaylar

HABER-KAMERA: Faruk KIYAK-KARTEPE(Kocaeli), () -

=====================================================



10)ÇANAKKALE'NİN ADALARI TERK EDİLMİŞ AĞLARDAN TEMİZLENİYOR

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde denize terk edilmiş ağların temizlenmesi için çalışma yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek biyolojik ve ekonomik kayıplarının azaltılması amacıyla 2 yıl önce 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi' adlı projeyi hayata geçirdi. Projenin 2016'da uygulamaya başlandığı pilot iller arasında yer alan Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde, proje kapsamında 10 gün boyunca, terk edilmiş av araçlarının temizliği yapıldı. Kaderine terk edilmiş ağlar, denizlerden çıkarıldı. 0-40 metre aralığındaki derinlikte çalışan 3 profesyonel dalgıç; av araçlarının tespiti, fotoğraf ve video çekimleri, markalanması ve çıkarılması, satha getirilmesi, nakledilmesi, sergilenmesi ve bertaraf işlemlerini gerçekleştirdi. Projeyle su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığın engellenmesi, biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması dolayısıyla da balıkçılık faaliyetlerinin canlandırılması hedeflendiği belirtildi.

Görüntü Dökümü



- Adalarda yapılan deniz dibi ağ temizliğinden görnütü



- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

====================================================



11))SURİYELİLERDEN, BAŞKAN AYHAN'A PLAKET

ÜLKELERİNDEKİ iç karışıklıktan kaçarak geldikleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ev sahipliğinden dolayı Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'a plaket verdi.

Dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde toplanan aralarında kanaat önderlerinin de bulunduğu çok sayıda Suriyeli, bölge ülkelerine ve Suriye'ye biran önce barışın gelmesi için dilekte bulundu. Suriyeliler daha sonra ülkelerinden zorunlu göçlerinin ardından kendilerine her türlü desteği veren ilçe halkı adına Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'a teşekkür plaketi sundu.Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan da atan kalabalık, Fırat Kalkanı harekatı kapsamında şehit olan askerler için de dua etti.

Görüntü Dökümü



----------------------------------



- Törene katılan Suriyeliler



- Suriyelilerin konuşmaları ve sloganları



- Belediye başkanına plaket verilmesi



- Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Hadi KURT - ŞANLIURFA - )



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 237 MB

===============================================

12)ASIRLIK GELENEK

Muş'un merkez Sürügüden Köyü'nde Doğu Anadolu Bölgesi'nin vazgeçilmezi olan 'köy odaları' geleniği asırlardır devam ediyor. Özellikle kışın haftanın belirli geceleri bir araya gelen köy halkı, geleneklerini yaşatıyor. Gecenin en büyük özelilğinin birlik ve beraberliği yaşatmak olduğunu söyleyen köy muhtarı Bışar Sanci, "Bu geleneği yaklaşık 200 yıl önce atalarımız başlattı. Bizler yaşatıyoruz, çocuklarımız sürderecek. Köy odasında muhtar, imam, ihtiyar heyeti ve köy halkı olarak toplanıp siyaseti, güncel olayları konuşur. Büyüklerimiz geçmişte yaşananları bizlere anlatır ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eder. Tabi bunları yaparken sobada kaynayan çay ve güzel yemekler de yenilir" dedi.

Görüntü Dökümü



----------------------------------



-Muhtarın evinde yemek hazırlıkları



-Köylülerden detaylar



-Yer sofrasının kurulması



-Yemek yemeden detaylar



-Köylülerin sohbeti



-Röportajlar



-Köylülerin evden gitmesi

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()

=================================================

13)YABAN HAYATA YEM BIRAKILDI

Kars'ta çetin kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya sakatat ve yem bırakıldı. Şehir merkezinde de esnaf parklarda kuşlara yem, sokak hayvanları için mama ve su kabı bıraktı. Orman ve Su İşleri İl Müdürü Murat Doğanay, "Doğaya 400 kilo civarında tavuk eti, 400 kilo sakatat, yemek artıkları, saman ve 1 ton buğday bıraktık. Özellikle yırtıcı hayvanların yerleşim alanlarına inmesini bir nebze olsa engellemek için bu çalışmaları kış boyu devam ettireceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Yahni Dağı civarında yemleme çalışmaları



-Karda ayak izi açılması



-Sakatatların ve yemlerin taşınması



-Doğaya yem bırakılması



-Şehir merkezinde işyerlerinin önünde yol kenarlarında sokak hayvanları için kaplar konulması



-Parklara kapların konulması



-Orman ve Su İşleri İl Müdürü Murat Doğanay'ın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

====================================================

14)ÜÇ DİL BİLEN ÜNİVERSİTELİ ÇAYÇI

MANİSA'da üç dil bilen üniversite öğrencisi Murat Afyon, okuldan kalan zamanlarında çay ocağında çalışarak hem kendisinin hem de ailesinin ekonomisine katkı sağlıyor.

Manisa'da üç dil bilen Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü son sınıf öğrencisi Murat Afyon (24), boş zamanlarında ve hafta sonları çalıştığı çay ocağında hem kendisinin hem de ailesinin ekonomisine katkı sağlıyor. Ailesinin yaşadığı Antalya'nın Alanya ilçesinde turistlerle kurduğu iletişim sayesinde Almanya, Rusça ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşabildiğini söyleyen Afyon, üniversite eğitiminin ardından kariyer yapmayı hedefliyor.



Şehzadeler İlçesi'nde çalıştığı Reis Çay Ocağı'nda işlerin yoğunluğuna göre hem ocağa bakan hem de çay servisi yapan Murat Afyon, "Antalyalıyım. Beş sene önce Manisa'ya üniversite okumak için geldim. Bu yıl mezun olacağım. Ekonomime katkı sağlamak için hafta sonlarında çay ocağında çalışıyorum. Hem aileme hem de kendi bütçeme katkıda bulunuyorum. Yabancı dillerin katkısı ile diplomamı alıp güzel işler yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



------------------------



-Murat Afyon'un çay servisi yaparken görüntüsü



-Murat Afyon çay demlerken ve bulaşık yıkarken görüntü



-Murat Afyon ile röportaj

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA, ()





=========================================================