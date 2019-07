DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ASKERLERİ ALMAYA GİDEN ARAÇLARIN GEÇİŞİ SIRASINDA EYP PATLADI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde askeri personel almaya giden 2 sivil aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, sivil araçlardan birindeki sürücü hayatını kaybederken arkasından gelen diğer sivil araçtaki sürücü da ağır yaralandı.

(ŞEMDİNLİ (HAKKARİ) )

=====================================================

2)BURSA'DA 250 POLİSİN KATILIMIYLA GECE KULÜPLERİNE BASKIN



BURSA’da 250 polisin katılımıyla gece kulüplerine yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada, farklı suçlardan aranan bazı kişilerle, çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kadınlar yakalandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı şubelerde görevli 250 polisten oluşan 70 ekibin katılımıyla kent merkezindeki 30 eğlence mekanına baskın düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 668 kişinin UYAP sorgusu yapılırken, 17 farklı suçtan aranan 1 şüpheli, kaçak elektrik kullanan 1 kişi ve alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanan bir kişi yakalandı. Mekanlarda bulunan şahıslarda yapılan üst aramasında ise 1 kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi bulundu, bir kişinin üzerinde is e uyuşturucu madde ele geçirildi.İş yerlerinde yapılan incelemede 2 iş yerinde 2 kadın çalışanın konsomatrislik yaptığı tespit edilirken, 1 iş yerinde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 2 kadın çalıştırdığını, 8 iş yerinde sigara içildiğini ve 5 iş yerinin de idari yönden eksikliklerinin bulunduğunu tespit eden ekipler mekanlara idari işlem yaptı. Şüphellier, işlemleri için emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------------------------------------

-Ekiplerin mekanlara girmesi

-Ekiplerin kimlik kontrolü yapması

-Ekiplerin mekanlarda arama yapması

-Yakalanan şahsın ekip otosuna bindirilmesi

-Genel ve detay görüntü

Süre:2.57dk Boyut:331MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN-Semih ŞAHİN- Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

==================================================

3)FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON

İZMİR merkezli 22 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 kişiden, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik bu sabah operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 şüpheli için İzmir merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında TSK'da aktif görev yapan yarbay, üsteğmen ile astsubayların da bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün 'mahrem ağabeyleri' tarafından kent merkezindeki büfelerden kontörlü telefon hatlarından ardışık olarak arandıkları belirlendi. Operasyon kapsamında 14 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesinden görüntü

Haber: Mehmet CANDAN-Kamera: İZMİR, ()

================================================

4)SEYHAN NEHRİ'NDE KADIN CESEDİ BULUNDU

ADANA'da parkurda koşu yapan vatandaşlar tarafından Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu. Kadına ait olduğu sanılan, çanta ve terlik de nehir kenarında bulundu. Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Kemal Koşu Parkuru'nda sabah sporu için koşan vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde ceset görüp, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polisler, cesedin yaklaşık 10 metre uzağında, nehrin kıyısında kadın çantası ve terliğe rastladı. Çantada arama yapan polisler, Saime Durgel (51) adına düzenlenmiş kimlik buldu. Vatandaşların korkulu ve meraklı bakışları altında sudan çıkartılan kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadının kimliği ve kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Polislerden görüntü

- Kadına ait olduğu düşünülen çanta ve terlikten görüntü

- Parkurda koşan ve sudaki cesedi görmeye çalışan vatandaşlar

- Sualtı polisinin nehre girmesi

- Sualtı polisinin cesedi çıkartması

- Torba içindeki cesedin polisler tarafından taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02'15" Boyut: 252 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

==================================================

5)ATMACA YAVRULARI İÇİN TARLA BİÇİLMEDİ

MUŞ'ta buğday tarlasına yuva kuran atmacanın yavrularını telef olmaktan biçerdöver operatörü Mehmet Özdemir kurtardı. 2 yavru ve 4 adet yumurtanın bulunduğu yuvanın etrafını biçmeyen yavrulara da yemeleri için bir parça et bıraktı. Merkeze bağlı Sütlüce Mahallesi'nde Haluk Dizdaroğlu'na ait buğday ekili tarlada hasata başlayan biçerdöver operatürü Mehmet Özdemir, bir süre sonra iki atmacanın havalandığını gördü. Biçerdöverden inerek kuşların uçtuğu bölgeyi inceleyen Özdemir, tarlanın ortasındaki atmaca yuvasında 2 yavru ve 4 adet yumurda gördü. Atmacaların yuvasının olduğu bölümü biçmekten vazgeçen Özdemir, yavrulara da sahip çıktı. Yuvaya et bırakan Özdemir, yumurtalardaki yavruların çıkıp uçana kadar tarlayı biçmeyeceklerini söyledi.

Muş ovasında kuş türünün fazla olduğunu söyleyen Haluk Dizdaroğlu, her yıl hasat mevsiminde toy, atmaca, bıldırcın gibi kuşların yuvalarına sıkça rastladıklarını belirtti. Hasad sırasında biçerdöver operatörünü yalnız bırakmayarak sürekli çevreyi gözetlediklerini belirten Dizdaroğlu, geçen yılda toy kuşu yuvasında yavru ve yumurtaları görerek onları korumaya aldıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Yavru atmacanın biçim sırasındaki görüntüleri

-Atmacaların yuvasından detaylar

-Uçamayan yavru atmacadan detaylar

-Yuvaya et bırakılması

-Yuvadaki kuluçka yumurtalarından detaylar

-Tarlada buğday biçen biçerdöverden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, ()

==================================================

6)KORUYUCU AİLESİ, ZİHİNSEL ENGELLİ RÜZGAR İÇİN SÜNNET DÜĞÜNÜ YAPTI

MUĞLA'da bir korucuyu aile, 6 yıl önce evlat edindiği zihinsel engelli Rüzgar U.'ya (8) sünnet düğünü düzenledi. Koruyucu ailesiyle, mutlu bir aile ortamına kavuşan çocuğun sevincine, yakınları da ortak oldu. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yaşayan ev kadını Gülşen Çaktuğ (40) ve özel güvenlik görevlisi Ahmet Çaktuğ (39), kızları Sudenaz'ın (12) kardeş istemesi ısrarına dayanamayıp, ortak bir kararla 6 yıl önce, Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne giderek 'Koruyucu Aile' projesinden yararlanmak istediklerini bildirdi. Tüm şartları yerine getiren aile, kurum yetkililerinin 'Koşullarınıza uygun çocuğumuzun engel durumu var' önerisini tereddüt etmeden kabul etti. Gülşen- Ahmet Çaktuğ, müdürlük binasında koruyucu ailesi olacakları o dönemde 2 yaşında olan zihinsel engelli Rüzgar U.'yu gördüklerinde büyük heyecan yaşadı. Çaktuğ çifti, 6 yıldır koruyucu ailesi oldukları engelli Rüzgar U., için sünnet düğünü düzenlemeye karar verdi. Bastırılan davetiyeler 1 hafta boyunca kapı kapı dolaşılarak dağıtıldı. Muslihittin Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde verilen yemeğinin ardından aynı yerde akşam da sünnet düğünü yapıldı. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği eğlencede çocuğa kına yakılmasının ardından, takı merasimi düzenlendi. Duygu dolu anlar yaşayan Gülşen-Ahmet Çaktuğ ile sünnet koltuğunda oturan oğullarının zeybek oynaması ilgiyle izlendi. Şıklık yarışının yaşandığı geceye katılanlar hareketli şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur, "Çaktuğ Ailesi, çocuğumuz ile birlikte güzel iletişim kurdu. Evladımız da onlarla beraber çok mutlu. Muğla'da ilk kez bir koruyucu aile tarafından sünnet töreni gerçekleştirildi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir şekilde çocuğumuzu bugünlere getirdiler. Koşulları yerine getirecek olan aileleri, müdürlüğümüze davet ediyorum. Bakanlığımız tarafından evlatlarımız maddi olarak destekleniyor. Kendilerinden isteğimiz, çocuklarımıza koşulsuz sevgi ve ilgi vermeleri" dedi.

Çocukları arasında ayrım yapmadığını belirten Ahmet Çaktuğ ise, "En mutlu günümüz, bunu kelimelerle anlatamıyorum. Et tırnaktan ayrılmaz. Oğlumuzu evlat edindikten sonra bütün işlerim yoluna girdi. Kızımla ikisini birbirinden ayırmıyorum. İmkanı olan herkes bu duyguyu tatsın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------------------

-Sünnet düğününe katılanların görüntüsü

-Davetlilerin düğünde oynaması

-Rüzgar U.'ya kına yakılması

-Gülşen-Ahmet Çaktuğ çiftinin birlikte zeybek oynaması

-Takı merasimi

-Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur ile röp.

-Ahmet Çaktuğ ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

===============================================

7)BACAĞI KESİLMEKTEN KURTARILAN KEDİ YAVRULARINA KAVUŞTU

OSMANİYE'de dördüncü kattaki bir apartman dairesinin balkonundan yere düşerek yaralanan ve radyolojik görüntüleme sistemi sayesinde ayağında kırık teşhis konularak tedavi edilen anne kedi, 5 yavrusuna yeniden kavuştu.

Osmaniye Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği'ne ait bilim evinde hizmet veren görüntüleme sistemi sayesinde yüksekten düşerek yaralanan anne kedinin arka ayağının kesilmesi önlendi. Sahibi tarafından veteriner hekime götürülen kedinin, arka ayaklarında kırık olduğu belirlendi. Tedavisine başlanılan ve ortopedi operasyonu uygulanan anne kedi kısa sürede iyileşerek yavrularına kavuştu.

CİHAZ SAYESİNDE KEDİNİN KIRIK AYAĞI AMPUTE EDİLMEDİ

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, Osmaniye'de sahipli veya sahipsiz hayvanların travma sonucunda teşhis ve tedavide kullanılan radyolojik görüntüleme sisteminin olmadığını belirterek, "HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Osmaniye İl Temsilciliği'nin talebi üzerine yüzde 100 hibe ile şehrimize bir röntgen cihazı hediye edildi. Artık bu canlarımızın travmalarını kolaylıkla teşhis ederek tedavilerini sağlayacağız" dedi. Laçinbala, röntgen cihazında tespit edilen çok parçalı kırık teşhisi sonucunda anne kedinin bacağının ampute edilmediğini, ameliyattan 2 gün sonra hayata yedinden adım attığının görüntülendiğini kaydetti.

3,5 SAATLİK OPERASYON

Kırık operasyonuna katılan Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise röntgen işleminde diz ekleminde tespit edilen çok parçalı kırık tedavisine 3 veteriner hekim katıldığını belirterek, "Yaklaşık 3,5 saat süren zorlu operasyon, anne kedinin bacağının kesilmesini önledi. Tedaviye hızla cevap verdiği gözlenen anne kedi hayata HAYTAP sayesinde yeniden adım atmış oldu" diye konuştu.

Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği Başkanı Murtaza Savrandalı ise önümüzdeki günlerde açılış organizasyonu ile 'Karakız Görüntüleme Merkezi'nin tam anlamıyla faaliyete geçeceğini söyledi. Savrandalı şöyle dedi: "Burada röntgen görüntülemenin yanında mikroskop ile basit muayene, dürbün ve teleskop ile uzay gözlemi konusunda ilk ve orta okul öğrencilerine uygulamalı eğitimler için şehrimizin eğitim odaklarından biri olmaya aday bir noktadır. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Yaralı kedinin röntgen çekilmesi

-Kedinin ameliyat masasına alınması

-Operasyon anından detay görüntüler

-Ameliyat sonrası kedinin yavrularına kavuşma anı

-Kedi sahibi ile röportaj

-Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile röportaj

-Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ile operasyonla ilgili röportaj

-Kedinin ameliyat sonrası yürümesi

BOYUT: 134 MB SÜRE: 04'19"

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

=================================================

8)MUŞ'TA KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ MEZARLIKLARI TEMİZLEDİ

MUŞ'ta Tuba Cami ve Hafızlık Akademisi Yaz Kur'an Kursu'na katılan çocuklar, şehir merkezindeki mezarlığı temizledi. Belediyenin destek verdiği çocuklar, ellerine taktıkları eldivenler tek tek çöpleri topladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Muş'taki Yaz Kur'an Kurslarına katılan çocuklar Mezarlıklar Müdürlüğü'nün desteğiyle mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı. Eldivenlerle çöpleri tek tek toplayan çocuklar, işleri bittikten sonra birer Fatiha süresi okudu. Tuba Camii İmamı Fecri Yıldırım, "Yeni nesillere değer ölçülerimizi kazandırabilmek için temizlik, çevre, birliktelik başlıklı bir eğitim yaptık. Çocuklarla birlikte mezarlıkları temizledik" dedi.

Yaz Kur'an Kurslarında, ahlak dersini ön planda tutmaya gayret gösterdiklerini söyleyen Yıldırım, "Bizler yaz aylarında her yıl düzenlenen Yaz Kur'an Kurslarında, cami merkezli bir anlayışla kurslarda en önemli ders olarak; ahlak dersini ön planda tutuyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz. Bu çalışmalarımızı da devam edeceğiz. Bu ahlak merkezli çalışmalar içerisinde de çevre anlayışının oturması için başta mezarlıklarımız olmak üzere ortak paydalarımızla çocukların ruhsal dünyalarını geliştirmeye de özen gösteriyoruz" dedi.

Kur'an Kursu öğrencilerinin gerçekleştirdiği çevre temizliğne destek veren Muş Belediyesi Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, "Belediyeciliğin çalışma alanlarından birisi de sosyal belediyeciliktir. Bu sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde; burada biz çocuklarımıza, bu temsili çalışmayla üç konuyu aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza mezarlıkların, mezarlarımızın önemini, kolektif çalışması ve ortak yaşam alanlarının kullanımının önemini çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------------------

-Kur'an Kursu öğrencilerinin camideki eğitimlerinden detaylar

-Öğrencilerinin cami çıkışından detay

-Öğrencilerin mezarlığa girişinden detay

-Öğrencilerin temizlik çalışması için hazırlanmasından detaylar

-Mezarlık içerisindeki temizlik çalışmasından detaylar

-Muş Belediyesi Başkan Vekili Muhterem Bozkurt Röp.

-Muş Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Osman Koç Röp.

-Tuba Camii İmamı Fecri Yıldırım Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, ()

(Süre: 05.28 Boyut: 612 MB)

===========================================================

9)TOKAT'TA, ORTAOKUL VE LİSELİLER İÇİN RESMİ ETÜT MERKEZİ

TOKAT Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise ve ortaokul son sınıf öğrencilerine yönelik açılan etüt merkezlerinde öğrenciler Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) hazırlanıyor. Vali Ozan Balcı, açılan merkezin ülke genelinde bir ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.

Tokat Valiliği tarafından başlatılan 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında il genelinde LGS ve YGS'ye girecek öğrenciler için etüt merkezleri açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınavlara katılacak öğrencilerin etüt merkezlerine alınması için seviye tespit sınavı yaptı. Sınavda başarılı olan bin 800'ü lise, bin 800'ü ortaokul olmak üzere 3 bin 600 öğrenci il genelinde belirlenen 32 okuldaki etüt merkezlerinde eğitim almaya başladı. Yaz boyunca öğrencilerin eğitim almaya devam edeceği etüt merkezlerinde Valilik tarafından öğrencilere materyal desteği verilirken, köylerden gelen öğrenciler için ise yaz tatili sebebiyle kapalı olan yurtlar yeniden açıldı.

Projenin Türkiye genelinde ilk olduğunu söyleyen Tokat Valisi Ozan Balcı, "Biz etüt merkezlerini kurduk. Gelecek kuşaklar ve nesiller için bir şeyler yapmamız lazım diyoruz. Onların ilerlemesine, gelişmesine, hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamamız lazım. Valilik olarak destekliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve öğretmenlerimiz bu işi kucakladı ve sahiplendiler. Türkiye'de bir ilk etüt merkezleri. Çünkü baştan sona dizaynının yapıldığı vidasına kadar tasarımının yapıldığı bir düzen. Öğrencilerimiz çok mutlu, velilerimiz destekliyor. Biz devlet olarak materyal desteği veriyoruz. Belirli bir plan ve program dahilinde ilerliyor. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacağız. Öğretmenlerimiz istekli ve gönüllüler. Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerimizin seviye tespit sınavlarını yaptı. Köylerden, uzaklardan gelen kız ve erkek öğrenciler için yurtlar açtık. Gençlerin hayallerini gerçekleştirmeyi dert ediniyoruz. Onlara yardımcı olmaktan, hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'BEŞ YILDA DA İLK 5'E GİRECEĞİZ'

Etütlerde haftada beş gün öğlene kadar ders işlendiğini belirten Balcı, "Hem ortaokul hem de lise seviyesinde haftada beş gün öğlene kadar ders veriliyor. Öğleden sonra müzik, resim, spor ve diğer kültürel sanatsal faaliyetlerle bunu destekleyecek ve zenginleştirecekler. Sadece bir etüt merkezi değil yaz okulu. Ama nasıl bir yaz okulu? Kültür, sanat, spor yaz okulu gibi oldu. Aynı zamanda çocukların vakitlerini hoşça geçirebilecekleri bir alan oldu. Düzen ve disiplin var burada. Herkes başarılı olunmasını istiyor. Öğrenciler, öğretmen, idareciler, devlet, veliler istiyor. Hem liseye giriş hem de üniversiteye giriş sınavlarında hedefimizi belirledik. İlk üç yılda ilk 20, beş yılda da ilk 5'e gireceğine inanıyorum. Ben bu etüt merkezlerinin Türkiye'ye örnek olacağını da düşünüyorum. Okullar açıldığında ise hafta sonuna çevireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı da destekliyor, önem veriyorlar bu projeye. Türkiye'de de ilk olacak" diye konuştu.

Etüte gelen 12'nci sınıf öğrencisi Meral Sağır, kursların faydalı olduğunu ifade ederek, "Sabahları erkenden buraya geliyoruz. Sonra da gidip ders çalışma imkanımız oluyor, dersleri tekrar ediyoruz. Verimli olduğunu düşünüyorum. Özel kurslara daha önce gittim fakat orada tek ders oluyordu. Burada bütün derslerden, bütün hocalardan yararlanabiliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Etüt merkezlerinden görüntüler

-Öğrenci ve öğretmenlerin ders işlemesi

-Valinin etüt merkezlerini ziyareti

-Yaptığı açıklamalar

-Öğrencilerin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()

(604 mb)



==================================================