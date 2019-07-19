DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ZIRHLI POLİS ARACINA ATEŞ AÇAN ZANLI TUTUKLANDI

ADANA'da, zırhlı polis aracına ateş açarak kaçan Ömer Y. yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 16 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede devriye gezen zırhlı polis aracına tabancayla 4 el ateş açıldı. Araç içindeki polis memurları saldırıyı yara almadan atlattı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyen ekipler, saldırganın ateş açtıktan sonra ara sokağa girip kaçtığını saptadı. Görüntülerden kimliği belirlenen Ömer Y. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Ömer Y. tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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*Güvenlik Kamerası*

- Zırhlı araçların geçişi

- Bir şahsın sokak arasından çıkması

- Zırhlı araçlara ateş etmesi

- Şahsın kaçışı

SÜRE:46" BOYUT:85 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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2)ANNESİNİN KARACİĞERİYLE HAYATA TUTUNAN BADE İÇİN EVİ PARKA ÇEVİRDİLER

İZMİR'de yaşayan Gamze ve Kenan Tunalı çiftinin kızları Bade Evrim Tunalı'ya (3), doğuştan safra yollarının yetersiz olması nedeniyle yaşadığı sağlık sorunu yüzünden, 9 aylıkken annesinden karaciğer nakli yapıldı. Tunalı çifti, enfeksiyon kapma riski bulunan ve çocukluğunu doyasıya yaşayamayan Bade'yi parka götüremeyince, eve park kurdu.

Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi'nde oturan Gamze (32) ile Kenan Tunalı (33) çiftinin ilk çocukları Bade Evrim Tunalı, doğduktan 44 gün sonra sarılığın geçmemesi üzerine hastanede tedavi altına alındı. Bir süre tedavi gören Bade Evrim Tunalı'ya, 100 bin doğumda bir görülen Alagille sendromu (karaciğer içinde normalden daha az sayıda küçük safra kanalına neden olan kalıtsal bir hastalık) teşhisi konuldu. Doğuştan safra yollarının yetersiz olması nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşamaya başlayan Bade Evrim Tunalı'nın değerleri iyice yükselince, doktorlar, karaciğer nakli olması gerektiğini belirtti. Gönüllü donör olan anne Gamze Tunalı'nın karaciğerinden parça alınıp, minik kızı Bade'ye nakledildi. Bir süre daha tedavi altında tutulan Bade Evrim Tunalı, 2017 yılının Ocak ayında taburcu edildi. Ancak Tunalı çifti, kızlarının tam olarak sağlığına kavuşması için uzun süre onu dışarı çıkarmadı. Bade'nin enfeksiyon kapmaması için eve misafir kabul edilmedi.

'AMELİYAT OLANA KADAR KIZIMIZIN NORMAL TEN RENGİNİ BİLMİYORDUK'

Kızını dünyaya getirdikten sonra, karaciğerinden bir parça vererek hayata tutunmasını da sağlayan Gamze Tunalı, "Çocuğum ameliyat olana kadar hep sapsarıydı. Gözlerinin içi sarıydı. Biz normal ten rengini bile ameliyattan sonra gördük. Bize rengi normal geliyordu ama dışarıdan insanlar gördüğünde 'Çocuğunuzun ne rahatsızlığı var' diye soruyorlardı" dedi. Tunalı, kızı Bade'nin, bedeninin nakledilen karaciğer reddine engel olmak için bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullandığını, bu nedenle enfeksiyona karşı önlem almak için evlerine kimseyi kabul etmediklerini, taburcu olduktan sonra dışarı çıkarmadıklarını, yeni yeni parka gitmeye başladıklarını, gittiklerinde de çok kısa kaldıklarını anlattı.

'KIZIMI EVDE EĞLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUM'

Bade Evrim Tunalı'nın dışarıda istediği gibi vakit geçirememesinden dolayı eve kaydırak kurduklarını, oyun alanı yaratarak kızlarını eğlendirmek için çabaladıklarını söyleyen Gamze Tunalı, "Kızım henüz tam olarak sağlığına kavuşmadı. O nedenle enfeksiyon kapma riski bulunuyor. Yeni yeni dışarı çıkmaya başladık. Çıktığımız zaman çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kısa süre kalıyoruz. Bu zaman diliminde kızım kedi ve köpeklerle oynayamıyor. Çocuğumuz dışarıda çok fazla oynayamadığı için eve kaydırak aldık. Araba aldık. Elimizden geldiğince onu evde eğlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kızının hastalığının ardından nakil için severek gönüllü olduğunu da belirten Tunalı, donör olunması ve organ bağışında bulunulması için çağrı yaparak, şunları söyledi: "Hiç düşünmeden kızıma karaciğerimi verdim. İnsanlar donör olmaktan korkuyor. Bizim tedavimizin sürdüğü dönemde bazı anne ve babaların bile donör olmaktan korktuğunu gördüm. Korkulacak bir şey yok aslında. En fazla bir hafta acı çekiyorsunuz ve sonra normal hayatınıza devam ediyorsunuz. Donör olunması, organ bağışı yapılması, hayat kurtarıyor."

Gamze Tunalı, riskli olduğu için ikinci çocuğu yapmayı düşünmediklerini de belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Bade Evrim Tunalı'nın evinden görüntü

-Bade oyuncaklarla oynarken ve evdeki kaydıraktan kayarken görüntü

-Bade resim yaparken görüntü

-Bade'nin annesi Gamze Tunalı ile röp.

-Genel ve detay görüntü

(Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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3)BÜYÜ YAPTIĞI İDDİASIYLA KADINLARI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ADANA'da fal bakıp büyü yaparak kadınları dolandırdığı iddia edilen Murat Y. (44) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Murat Y.'nin sosyal medya hesabı üzerinden irtibata geçtiği kadınlara fal ve büyü yaptığı ihbarını aldı. Bağlama büyüsü, eşten soğutma, kocasını kendisine aşık etme gibi büyüler yapan Murat Y.'nin kendisine gelen kişilerden 5 bin lira aldığı saptandı. Ayrıca kocasının kendisiyle ilgilenmesi için büyü yaptıran bir kişiye de 500 bin lira senet imzalattığı iddia edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla Seyhan ilçesinde yakalandı. Emniyete götürülen Murat Y., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adli tıp birimine çıkışı

- Zanlının polis aracına binişi

- Adli tıp tabela

Süre:00'30" Boyut:56,0 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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4)MARMARİS'TE ÇİÇEK AÇAN AGAVE BİTKİSİ İLGİ ÇEKTİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) dünya mirası listesine alınan ve koruma altında olan 'agave' bitkisi, çiçek açtı.

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan, anavatanı Orta ile Güney Amerika olan 'agave' bitkisi, İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçesinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde de görüldü. Halk arasında 'sabır otu, diye de bilinen agave bitkisinin çiçeğini ilk kez görenler, dikkatlice inceledi. Ulusal Egemenlik Caddesi Kemeraltı Mahallesi'nde, çitlerle çevrilmiş boş bir arazide, boyları 8 ila 15 metreyi bulan bitkilerde açan sarı çiçekler, görenlerin ilgisini çekti. Çiçeği inceleyenlerden bir otelde teknisyen 40 yaşındaki Salih Akdağ, "Böyle güzel çiçek açtığını görünce, cep telefonuyla çekip anneme ve aileme gönderdim. İlk defa böyle bir şeye şahit oldukları için benim gibi ailem de çok şaşırdı. Bu sokaktan geçen birçok kişi, çiçekleri görünce telefonla fotoğraf ve video çekip, hayranlıkla baktı" dedi. Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Ziraat Mühendisi Ali Erdil ise, "Çiçek açtıktan sonra kurur ve tohumları toprakla buluşarak olduğu yerde filizlenir. Çiçek açan dalı ise 8 ile 15 metre arasında uzun olabilir. Halkımız, bitkinin ilk kez çiçeğini görünce ilgisini çekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bitkinin genel-ayrıntılı görüntüleri

- Bitkinin cep telefonuyla fotoğrafını çeken otelde teknisyen Salih Akdağ ile röportaj

- Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Ziraat Mühendisi Ali Erdil ile röportaj

(Toplam: 5 dakika 22 saniye-387 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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5)KANGREN OLAN BACAĞI KESİLEN LEYLEĞE PROTEZ TAKILACAK

IĞDIR'da Aras EDAŞ ekibi tarafından arazide yaralı bir leylek bulundu. Hastaneye kaldırılan leylleğin ip dolandığı için kangren olan bacağı kesildi. Tedavi altına alınan bebeğe 3 hafta sonra protez takılacağı bildirildi.

Karakoyunlu ilçesinde arazide arıza çalışmasına çıkan Aras EDAŞ ekibi, yaralı olduğu için uçamayan leyleği buldu. Bacağına ip dolandığı için uçamayan leyleği kurtaran çalışanlar, tedavi edilmesi için Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülen leyleğin burda yapılan muayenesinde bacağının kangren olduğu belirlendi. Bacağı kesilen leylek, hastanede tedavi altına alındı. Hastane Başhekimi Gökhan Koçak, bacağı kesilen leyleğin tedavisinin üç hafta süreceğini belirtti. Koçak, üç hafta sonra protez takılacak leyleğin doğaya bırakılacağını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Kafesteki leyleğin görüntüsü

-Leyleğin ameliyat edilmesi

-Gökhan Koçak ile röp

(Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, ()

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6)ANNESİ ÖLEN SIPAYI BİBERONLA BESLİYORLAR

MUŞ'ta henüz 4 günlük iken annesini kaybeden sıpaya vatandaşlar sahip çıktı. Vatandaşlar, 'Güllü' ismini verdikleri sıpayı biberonla besliyor. Merkeze bağlı Karaağaçlı Beldesi'nde doğduktan 4 gün sonra annesi ölen sıpa ortada kaldı. Sahipsiz sıpaya belde sakinleri ve çocuklar sahip çıktı. Yavru sıpayı yanlarında ayırmayan vatandaşlar onu kahveye bile götürüyor. Güllü ismini verdikleri sıpaya kahvede şeker ikram eden vatandaşlar, günde 4-5 kez de biberonla besliyor. Çocuklar, evlerden getirilen ya da marketten alınan sütle beslenen sıpayla oyunlar oynuyor, eğleniyorlar. Bede sakinlerinden Erhan Güngörmüş, "Halkımız günde dört, beş defa sıpaya biberon yardımıyla süt veriyor. Sıpa, kahvehanenin önünden hiçbir yere ayrılmıyor. Sıpa, adeta beldemizin maskotu oldu. Halkımız ve özellikle çocuklar, onu çok seviyorlar. Herkes onunla oynamaya çalışıyor. Annesi öldüğünden dolayı, herkes şefkatten ötürü ona bakmaya çalışıyor. Yetim olduğu için çok seviliyor ve sütü eksil edilmiyor" diye konuştu.

Sıpanın aç olduğu vakitlerde yanlarına geldiğini söyleyen Güngörmüş, "Aç olduğu zaman, sesler çıkarıyor. Çıkardığı sesten anlıyoruz ki aç, bizlerde temin ettiğimiz sütü, biberon yardımıyla ona veriyoruz" dedi.

Henüz 4 günlükken annesi ölen sıpayı belde çocukları olarak çok sevdiklerini söyleyen Abdulsamet Şayık ise, oyunlar oynayarak vakit geçirdikleri sıpayı, aç olduğu zamanlarda da süt ile beslediklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Sıpa ve kahvehaneden detay

-Çocukların sıpayla ilgilenmesinden detay

-Kahvehanedeki halk ve sıpadan detay

-Sıpadan detay

-Sütün biberona doldurulup sıpaya verilmesinden detaylar

-Sıpanın biberonla süt içişinden detaylar

-Sıpayla oyun oynayan çocuklardan detaylar

-Erhan Güngörmüş Röp.

-Abdulsamet Şayık Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, ()

(Süre: 02.53 Boyut: 322 MB)

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