DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ÇOCUK YÜZÜCÜLER, OLİMPİYATLARA KATILMAK İÇİN HAZIRLANIYORLAR

TÜRKİYE Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), Türkiye Yüzme Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği projeyle Adana'daki 14 yaş üzeri kategorisindeki sporcular, yüzme dalında olimpiyatlara hazırlanıyor.

Adana'daki ekibin baş antrenörü Özgür Yarar (32), projenin yaklaşık 4 yıldır devam ettiğini ve son bir yıldır Adana ekibine baş antrenörlük yaptığını belirtti. Yüzme alanında kentteki kulüplerde belirli bir aşamaya gelmiş çocuk sporcular arasından seçtikleri yüzücülerle bir ekip oluşturduklarını kaydeden Yarar, “14 yaş üzerinde 6 sporcumuz var. 13'te, 2006- 2007 doğumlu alt yapı sporcumuz var. Buradaki Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle yapmış olduğumuz bir altyapı bu. Çocuklarımızdan Yaşar Sakar (16) geçen yıl kısa kulvar Türkiye Milli Takımına girmeyi hak kazandı. Mart ayında düzenlenen Edirne Cup yarışmasında ise bayrağımızı taşıyarak uluslararası bir yarışta milli takım adı altında müsabakalara katıldıö dedi.

ADANA, HEDEFE KİLİTLENMİŞ DURUMDA

Projenin meyvelerini Türkiye’nin birçok kentinden aldıklarını vurgulayan Yarar, Bursa’dan ve Ankara’dan 2020 Tokyo Olimpiyat vizesini alan iki sporcu olduğunu belirtti. Adana ekibi olarak çok yakın zamanda olimpiyatlara sporcu göndereceklerine inandıklarının ve hedeflerine tamamen kitlendiklerinin altını çizen antrenör Yarar, “3-6 Ağustos tarihleri arası İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Seçmeleri 19-21 Temmuz’da kentimizde yapılacak. O yarışlar için büyük bir efor sarf ediyoruz. Sabah-akşam demeden antrenmanlarla devam ediyoruz. Buradaki ekibimiz doğrultusunda bu sporcu çocuklarımızın ekstradan diyetisyenleri, psikologları, masörü, fizyoterapisti var. Sağ olsun devletimiz bize her türlü imkanı sağlıyorö diye konuştu. TOHM ekibinin sporcularından olan ve milli takıma seçilen Yaşar Sakar ise ekiple birlikte durmadan çalıştıklarını ve Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etmenin en büyük hayali olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Yüzen sporcuların görüntüsü

-Baş antrenör Özgür Yarar ile röportaj

-Yüzme sporcusu Yaşar Sakar ve Ceren Gürpınar ile röportaj

-Yüzme antrenmanından detay görüntüler

SÜRE: 04’52 BOYUT: 539 MB

Haber: Can ÇELİK Kamera: ADANA, ()

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2)ANADOLU ÇOBAN KÖPEKLERİNİN YAVRULARI, ANNE KARNINDAYKEN SATILIYOR

TOKAT'ta Kangal ve Malaklı cinslerinin melezi olan Anadolu çoban köpeği büyük ilgi görüyor. Yetiştiricilik yapan Ümit Akbaş'ın(38) sahibi olduğu 'Dağlı' adlı köpeğin iki ayrı dişiden doğacak yavruları için meraklılar şimdiden sıraya girdi.

Tokat'ta özel bir okulda tarih öğretmeni olarak görev yapan Ümit Akbaş, hobi olarak 15 yıl önce köpek beslemeye başladı. Kent merkezinde kendisine ait bahçede bu işle uğraşan Akbaş, 10 yıl önce Kangal ve Aksaray Malaklısı cinsi köpeklerin melezi olan Anadolu çoban köpeği yetiştirmeye yöneldi. Akbaş'ın ürettiği köpekler bölgede büyük ilgi görmeye başladı. Özellikle hayvancılıkla uğraşan ve sürüsünü korumak isteyen birçok çiftçi ve meraklısı yavru köpeklerden almak için sıraya girdi. Şu an 4 yaşındaki 'Dağlı' isimli köpeğin iki ayrı dişiden doğacak yavruları için çok sayıda talep oluştu.

Anadolu çoban köpeklerinin Kangal ve Malaklı köpeklerinin melezlemesi sonucu oluştuğunu belirten Ümit Akbaş, "Her iki ırkın kanını taşıyan köpeklerdir. Bunlar bizim ülkemize mal olmuş köpeklerdir. Yüz yıllardır bu topraklarda var olan köpeklerdir. Bunların özelliklerinden bir tanesi de sürü koruma köpeği olarak kullanılması. Aynı zamanda insanlar bağ bahçelerinde, villalarında bekçilik yapmak için kullanıyorlar. Şu anda sürüde olanda köpekler var. En büyük özellikleri sürüyü yaban hayvanlarına karşı korumalarıdır. Bu yüzden dağdaki çobanın eli ayağı olan bir köpektir" dedi.

'SIRADA BEKLEYEN ÇOK'

'Dağlı' adlı köpeğinin yavrularının henüz doğmadan satıldığını belirten Akbaş, "Eskiden bu köpeklere paha biçilmezdi. Özellikle çobanın sürüsünü koruyan, değerli köpeklere hiç bir şekilde paha biçilemez, sadece hediye edilirdi. Ama günümüzde çoban köpeği yetiştirmek bir sektöre dönüştü. Mesela 'Dağlı'dan hamile iki tane dişim var. Yavruları anne karnında satıldı. Daha yavru sayısı belli değil ama sırada bekleyenin haddi hesabı yok. Yavruları 45 günlükken, 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında fiyatlara veriyoruz. Yaş büyüdükçe rakam artıyor. Şu anda 'Dağlı'ya en son 20 bin lira teklif edildi. Ama biz bunu kabul etmedik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Köpeklerin görüntüleri

-Ümit Akbaş'ın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

(370 mb)

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3)KARPUZ VE SOĞAN TEZGAHLARINDA UYUŞTURUCU ARADILAR

Adana'da polis, kent genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonu kapsamında pazar tezgahlarındaki karpuz ve soğanlar arasında uyuşturucu aradı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı. 100 polisin katıldığı operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Polis ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde kurulan semt pazarına girerek, karpuz ve soğan tezgahlarında uyuşturucu araması yaptı. Bin 114 kişi ile 391 araç ve 37 iş yerinin kontrol edildiği operasyonda, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 3 araç sürücüsüne ise 2 bin 253 TL idari para cezası kesildi.

Polis yetkilileri, denetimlerin süreceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Zırhlı aracın ve polis ekiplerinin Pazar yerine girişi

-Karpuz kavun ve soğan tezgahlarında arama yapılması

-Pazar yerindeki aramadan görüntüler

-Otomobillerin durdurulması ve aranması

-Bir şahsın gözaltına alınması

-Özel harekat polisleri ve zırhlı araçtan görüntüler

-Genel görüntüler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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4)DEPODA 2 BİN 395 LİTRE KAÇAK ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Adana'da bir depoya yapılan baskında 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 20 günde Mersin, Adana ve Niğde'de 17 kişinin metil alkolden zehirlenerek hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Bir depoda yüksek miktarda etil alkol bulunduğunu belirleyen KOM ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı. Baskında, üzerinde 'antifrizli cam suyu' yazan 5'er litrelik 479 plastik şişe içerisinde toplam 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Depoda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Polislerin depoya girmesi

- Arama yapmaları

- Kutuların içinden çıkan alkol dolu bidonlar

- Ele geçirilen malzemelerin toplu fotoğrafları

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera. ADANA,()

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5)MALATYA KAYISI FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI

Malatya'da, 5 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılından sonra ilk kez düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, akşam saatlerinde Öğretmen Evi önünde kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Malatya türküleri söyleyerek meydana geldi. 15 Temmuz Meydanı'na yakın olan İnönü, Kışla ve Fuzuli caddeleri girişleri kapatıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde Malatyaspor taraftarları ve STK temsilcileri bulunurken havai fişek gösterisi yapıldı. Traktör kasasına konulan kayısı ağaçları kortejin ilgi odağı olurken, katılanlara tonlarca taze kayısı dağıtıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kortej yürüyüşü

- Katılanlar

- Taraftarların meşale yakması

- Halay çekenler

- Kayısı dağıtımı

- Kafkas gösterisi

- Mehter takımı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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