DHA YURT BÜLTENİ-2

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin 30 ilde düzenlediği operasyonda, aralarında albay, yarbay ve binbaşı rütbesinde askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 91 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kent merkezindeki büfelerden kontörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları tespit edilen, halen aktif görevde, ihraç ve emekli, albay, yarbay ve binbaşı rütbesindeki subayların da bulunduğu şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 30 ilde operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında askerleri telefonla arayarak toplantı sırasında mahrem hizmetleri yürüten örgüt üyelerinin de bulunduğu belirtildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer şüphelileri yakalamak için operasyonların sürdüğü bildirildi.

30 İLDE FETÖ OPERASYONU: 63 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi ve polisin yaptığı araştırma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin kimlikleri belirlendi. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına 'Molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mensubu' gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptığı belirlenen 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine bu sabah Konya merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4'ü silahlı kavga, 2'si ise trafik kazasında 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu tamamlandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Metin İzol, Yusuf Rojhat İzol ve Cihan İzol çok sayıda asker ve polisin önlem aldığı adliyeye zırhlı polis aracıyla getirildi. Savcılık tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇİFTÇİLER, ARTAN MALİYETLER VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI SEBEBİYLE MEYVE AĞAÇLARINI KESTİ

Bursa’nın Yenişehir İlçesindeki çiftçiler artan maliyetlere kırağı ve don olaylarının eklenmesiyle zor durumda kalınca, meyve ağaçlarını kesmeye başladı. Kesilen ağaçlar, fırın ve ocaklarda yakılmak üzere isteyenlere ücretsiz dağıtılıyor.

Artan maliyetler ve olumsuz hava şartları sebebiyle zorluk yaşayan Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çeltik Mahallesi'ndeki çiftçiler, meyve ağaçlarını keserek odunları yakacak olarak kullanıyor. 80 dönümlük şeftali bahçesindeki ağaçlarını kestiği söyleyen çiftçi Hüseyin Kaya, budama, ilaçlama ve tekleme işlemleri için yaptığı harcamalardan ötürü geçen yıl 70 bin lira zarar ettiğini söyledi. Kaya, "Geçen yıl ürün bol olduğu için şeftalinin kilosunu tüccara 70-80 kuruştan ancak verebilmiştik. Bu yıl donlardan ötürü ürün az olunca tüccara satış fiyatı 1,5-2 TL'ye yükseldi. Ancak ağaçlarda ürün olmadığı için yine zarar edecektik. Biz de çareyi kesmekte bulduk" dedi. Çeltik Mahallesi'nde kendisinin dışında 16 çiftçinin meyve bahçelerindeki ağaçları kesmeye başladığını ifade eden Kaya, başta taze fasulye olmak üzere diğer sebzelerden yetiştirmeyi düşündüklerini kaydetti. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ise, maliyetlerin üzerine doğa olaylarının yükünün de bindiğini vurgulayarak, çiftçinin zor durumda olduğuna işaret etti.

ENGELLİ KİCK BOKSÇUNUN AZMİ GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR

Bursada doğuştan tek bacaklı olan 29 yaşındaki Özge Toklu, protez bacağına rağmen hayata tutunarak kick boksta yeşil kuşağa yükseldi. Özel bir şirkette insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Toklu, 1 yıl önce başladığı Kick boks’ta yeşil kuşağa yükselirken paralimpik organizasyonların olmaması nedeniyle turnuvalara çıkamadığını, kendisi gibi engellilerin de kick boks turnuvalarına katılmasını istediğini belirtti. Gelecekte kick boks antrenörü ve hakemi olmak istediğini belirten Özge Toklu, toplum olarak engellilere aciz gibi bakıldığını belirterek, “Bu algıyı ben yıkmak istiyorum. Bir engelli de çok büyük başarılara ulaşabilir. Buna inanıyorum.“ dedi.

Bursa’nın Gürsu İlçesinde yaşayan ve doğuştan ayağında gelişme sorunu olan ve 11 yaşında engelli ayağı kesilen 29 yaşındaki Özge Toklu, hayata tutunarak kick boksta yeşil kuşağa yükseldi. Özel bir şirkette insan kaynakları uzmanı olarak çalışan ve yaklaşık 1 yıl önce Gürsu Spor Fabrikası Hareketli yaşam Merkezi’nde kick boksa başlayan Toklu, yoğun çalışma şartlarına rağmen antrenmanlarını kaçırmıyor. Sporda kendini geliştiren Toklu, kendi gibi kick boksta ampute sporcu bulunmaması nedeniyle turnuvalara katılamıyor. Ancak bu durum onu kick bokstan küstürmemiş. Özge Toklu turnuvalara katılamasa da hakemlik ve antrenörlük hedefleriyle antrenmanlarını ciddiyetle yapıyor.

“KÖTÜ OLAYLARI POZİTİF DÜŞÜNCEYE DÖNÜŞTÜREMİYORUZö

Yaşadığı her kötü olayları kendisi için bir kurtuluş olarak gören Özge Toklu, “Ben doğuştan engelliyim. Bu şekilde dünyaya geldim. Ayağımda gelişme sorunu vardı. 11 yaşında kesildi. Ben her yaşadığım kötü olayı bir kurtuluş gibi algıladım. Maalesef bizim toplumumuzda yaşanan kötü olayları pozitif düşünceye dönüştürme gibi bir olgumuz yok. Aslında herkes bunu başarabilse inanılmaz işlere imza atarız." dedi.

Engelinin spor yapmasına engel olmadığını ifade eden Toklu, “İlk başlarda engelli olmam spor yapmama engel olur diye düşünüyordum. Orada da yanlış bir noktayı fark ettim. Neden engel oluyor ki aslında engel bedende değil gerçekten zihinlerde. Bende diyordum yapamam edemem. Ama şimdi bakıyorum o güç insanın içinde. Burada da ilk başlarda korkularım oldu. Acaba yapabilecek miyim diye. Şu anda yapamam dediğim şeyleri yapabildiğimi görünce ‘Herkes de bunu yapabilir,’ diyorum. Neden yapamasın ki. Biz hep engel koymayı seviyoruz. Şunu yapamayacağım dediğinde kendini kısıtlıyorsun. Bir yerde okumuştum. İnsanlar şato gibidir. Çok odası vardır ama her olumsuzlukta bir odasını kapatır. En sonunda tek odası kalır. Ama kendini bu kadar kısıtladığını hiç fark etmez.ö Diye konuştu.

ANTRENÖR OLMAK İSTİYOR

Toplum olarak engellilere aciz gibi bakıldığını belirten Özge Toklu, “Bu algıyı ben yıkmak istiyorum. Bir engelli de çok büyük başarılara ulaşabilir. Buna inanıyorum.“ dedi. Kick Boksta şu anda yeşil kuşakta olduğunu söyleyen Toklu “Hedefim, ilk sınavda mavi kuşak olup, ardından 1’inci dan siyah kuşağa kadar yükselip, hakem ve antrenör olmak istiyorum. Biraz uzun bir yolum var ama Allah nasip ederse 2020 yılından sonra hedeflere tam ulaşmış olacağım. Çünkü Kick boks turnuvaları düzenleniyor. Ama bu turnuvalara katılacak ampute sporcumuz yok maalesef. Bu nedenle ben de rakip bulamadığım için müsabakalara katılamıyorum. Müsabakalara çıkamadığım için ben de hakemlik ve antrenörlük fikrinde ilerlemeye karar verdim.ö şeklinde konuştu.

Özge Toklu’yu kick boksa yönlendiren Hareketli Yaşam Merkezi antrenörlerinden Ümit Kulak da Taekwando sporunda paralimpik yarışmaların olduğunu belirterek, “Ancak kick boks branşında henüz yok. Özge gibi kardeşlerimiz eğer kick boksa yönelir ve daha çok sporcu olursa inşallah ileride kick boks branşında paralimpik yarışmalar olur diye düşünüyoruz.ö dedi.

KLASİK MÜZİK DİNLETTİĞİ TAVUKLARDA VERİM ARTTI

MUŞ'ta işletme sahibi Volkan Dizdaroğlu, çiftliğindeki tavuklara Beethoven ve Mozart'ın eserlerini dinletiyor. Klasik müzik dinletisiyle verimde artış olduğunu söyleyen Volkan Dizdaroğlu, "Müzik sonrası tavukların sese karşı olan streslerini gidererek daha verimli olacaklarını gördük. Yumurtlamaya başladıkları günden itibaren her geçen gün yumurtlayan tavuk sayısında artış oldu" dedi. Muşlu Volkan Dizdaroğlu, yaklaşık 2 ay önce Yeşilce Mahallesi'nde tavuk çiftliği kurdu. Henüz 4 aylıkken aldığı tavukları çiftlikteki dev kümeste besleyen Dizdaroğlu, veteriner hekimin müzikle stres atan tavukların daha verimli olduğuna dair bilgi aldıktan sonra çiftlikteki kümeste müzik yayını başlattı. Sabah saat 05.00'de bakıcının açtığı klasik müzik akşam 20.00'ye kadar devam ediyor. Tavuklara Beethoven, Mozart'ın klasiklerini dinlettiklerini anlatan Volkan Dizdaroğlu, 13 bin adet tavuktan yumurtlayanların sayısının arttığını söyledi. Çiftlikte bulunan 13 bin adet tavuğa 2 aydan beri müzik dinlettiklerini anlatan bakıcı Nesim Çoban, verimin her geçen gün arttığını belirtti. Tavuklardan günde 150 koli yumurta aldıklarını ifade eden Nesimi Çoban, hedeflerinin günlük 12 bin adet yumurta olduğunu kaydetti.

