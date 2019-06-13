DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ÖYKÜ'YE NİYET İLİĞİNİ VERDİ AMA BİR BAŞKA LÖSEMİ HASTASI ÇOCUĞU KURTARDI

NADİR görülen bir lösemi türü ile mücadele eden Öykü Arin Yazıcı (4) için kök hücre bağışında bulunan Ayhan Koçak'ın iliği, bir başka lösemi hastası çocuk ile yüzde yüz eşleşti. 1 Temmuz'da nakil olması planlanan Ayhan Koçak, haberi aldığında çok heyecanlandığını belirtti. Daha önce kök hücre bağışçısı olmadığını, Öykü Arin'in durumundan etkilendiği için bağış yaptığını söyleyen Koçak, "Her zaman birilerine yararlı olmak istedim. Haberi alınca çok heyecanlandım. Bence herkesin bunu yaşaması lazım. Çünkü birisine umut olmak, gurur verici bir şey" dedi. İzmir'de yaşayan Öykü Arin Yazıcı'ya, bir yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısı konuldu. Löseminin nadir görülen türü ile mücadele eden ve Antalya'daki bir hastanede yüzde yüz uyumlu ilik nakli olmayı bekleyen Öykü Arin'in hikayesinden etkilenen evli ve 2 çocuk babası muhasebeci Ayhan Koçak (40), geçen aralık ayında donör olmaya karar verdi. Kök hücre bağışçısı olan Ayhan Koçak'ın iliğinin, adı açıklanamayan bir lösemi hastası çocukla yüzde yüz uyumlu olduğu belirlendi. Haberi aldığında çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu belirten Ayhan Koçak, Öykü Arin'in lösemi hastası çocuklar için bir farkındalık yarattığını, kendisinin de Öykü için bağışçı olduğunu ancak iliğinin başka bir çocuk ile eşleştiğini belirtti. Koçak, "Geçen aralık ayında bağışta bulundum. Sonra bana haber geldi. Birisi ile yüzde yüz uyumlu olduğu söylendi. Bir çocuk olduğu belirtildi. Gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Sorun yok" dedi.

'HER ZAMAN BİRİLERİNE YARARLI OLMAK İSTEDİM'

Bir insana umut olmanın kendisini heyecanlandırdığını kaydeden Koçak, "Haberi aldığım zaman ilk olarak eşim Pınar'la (39) paylaştım. O da beni kıskandığını söyledi. Gerçekten çok heyecanlandım. Her zaman bu dünyada birilerine yararlı olmak istedim. Şimdi bu gerçekleşti" diye konuştu. Eşleşme sağlandıktan sonra yakınları, arkadaşları ve sağlık görevlilerinin sürekli kendisine vazgeçip vazgeçmeyeceğini sorduğunu da ifade eden Ayhan Koçak, kesin kararlı olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Koçak, "İnsanların neden vazgeçtiklerini de anlamıyorum. Çok kolay bir süreç. Sadece kanımızın içindeki iliği alıyorlar, bu kadar basit. Bu nedenle kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Aslında çok zor bir şey değil. Kan vererek bir insana umut olabiliyoruz. Bence herkesin bunu yaşaması lazım. Çünkü birisine umut olmak çok gurur verici bir şey. Çevrem de beni bu konuda destekledi" dedi.

'DAHA ÖNCE KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI OLMADIM'

Daha önce kök hücre bağışında bulunmadığını, kök hücre konusunda Öykü Arin'in hastalığının ardından bu kararı aldığını da ifade eden Ayhan Koçak, şunları söyledi:

"Daha önce kanserli bir hastaya trombosit verdim. Aslında bu süreci Öykü Arin başlattı. Öykü Arin olmasaydı belki biz kök hücre bağışçısı olmayacaktık. Büyük bir farkındalık yarattı. Bunun için ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum." Nakil olduktan sonraki süreci merak ettiğini de vurgulayan Koçak, "En çok bağış yaptığım çocukla tanışma sürecini merak ediyorum. Neler yaşadığını, hikayesini merak ediyorum. Hayata bağlayacağım insanla tanışmak çok güzel olur. 2 yıl boyunca karşılıklı hiç bir bilgi verilmiyor. Sadece mektup yazmaya izin var. 2 yıldan sonra kesinlikle tanışmak isterim. Tabii ki onların kararı da önemli" diye konuştu. Herkesin kan vermesi ve kök hücre bağışçısı olması için çağrıda da bulunan Koçak, 1 Temmuz 2019'da İzmir'deki özel bir hastanede nakil olacak.

Görüntü Dökümü

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-Kök hücre bağışçısı Ayhan Koçak'ın çalıştığı yerden görüntü

-Ayhan Koçak çalışırken görüntü

-Ayhan Koçak ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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2)BİZANS DÖNEMİNE AİT YAPILARIN BULUNDUĞU CAMİ DEFİNECİLER TARAFINDAN TALAN EDİLİYOR

Bursa'da Bizans döneminde kilise olan ve 1700'lü yıllarda camiye dönüştürülen Cuma Camisi, günümüzde defineciler tarafından talan ediliyor. Caminin, kilise dönemlerinde taşlarının ve duvarlarının içerisine bir şeyler sakladıklarını düşünen defineciler, köylüleri isyan ettirdi. Bursa'nın Harmancık ilçesi Nalbant mahallesinde Bizans döneminde kilise olarak kullanılan ve 1700'lü yıllarda ise camiye dönüştürülen Cuma Camisi, o dönemden günümüze 12 köyün cuma ve bayram namazlarının kılındığı, bölge halkı için önem arz eden bir ibadethane haline geldi. Caminin içerisinde Bizans dönemine ait mermer sütunlar, tarihi çeşmeler ve kilise binasının kalıntıları olması sebebiyle cami definecilerin uğrak yeri oldu. Onlarca defineci camide tarihi eser ararken camiyi talan etti.

'TARİHİ ESERLER BETONLA KAPATILDI'

Camiyi definecilerden korumak isteyen Nalbant Köyü sakinleri ise caminin içinde ve çevresinde bulunan tarihi sütun, mermer ve duvarları definecilerin fark etmemesi için betonla üstlerini kapatmaya çalıştı. Bu durum tarihi eserlerin tahrip olmasına sebep oldu.

'ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ'

Köy halkının bu duruma isyan ettiğini belirten Mehmet Pehlivan, "Bu cami tarihi bir cami. Köylüler yüzlerce yıldır cuma ve bayram namazları için burada toplanır. Tarihi bir cami olması sebebiyle hazineciler burayı sık sık talan etmektedir. Biz köylüler olarak buraya bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cami içerisinden görüntüler

-Tarihi yapılardan görüntüler

-Köy sakini Mehmet Pehlivan ile röportaj

Süre: 2.47 Boyut: 311 MB

Haber-Kamera: Aydın AKALIN/HARMANCIK(Bursa),()

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3)10 YIL ÖNCESİNİN FİYATLARINA İZDİHAM

Bursa'da 12'inci şubesinin açılışında ürünleri 10 yıl öncesinin fiyatlarıyla satışa sunan mağazada izdiham yaşandı. Kampanyanın ilk günü 4 bin 500, 4 günde ise toplam 15 bin kişi mağazadan alışveriş yaptı.

Bursa'da ev eşyaları, kozmetik, hırdavat gibi geniş ürün yelpazesinde satış yapan bir firma 12'inci şubesinin açılışını merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesinde gerçekleştirdi. Açılışa özel yüzlerce ürünü 10 yıl öncesinin fiyatlarıyla satışa sunan mağazada açılışta ve kampanyanın devam ettiği 4 günde izdiham yaşandı. Yaklaşık 500 metrekarelik mağazaya ilk gün 4 bin 500 kişi, 4 günde ise toplam 15 bin kişi geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Firmanın Bursa Bölge Müdürü Levent Sevindi neredeyse tüm müşterilerin teşekkür ederek ayrıldığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde 12'inci şubemizin açılışını gerçekleştirdik. Açılışımıza özel etkili bir tanıtım çalışması yapmak istedik ve açılışa özel ürünleri 10 yıl önceki satış fiyatlarından müşterilerimize sunduk. Açılışımıza özel planladığımız kampanya sayesinde ilk gün 4 bin 500 kişiyi mağazamızda ağırladık. Toplam 4 gün olan kampanya sürecimizde mağazamızı 15 bin kişi ziyaret etti. Mağazamızın normal personel sayısı 10 olmasına rağmen kampanya günlerinde 40 personel ile hizmet verdik. Ancak bu 40 kişilik personel sayısı da yeterli gelmedi. Mağazamızı ziyaret eden insanların neredeyse tamamı bize bu kampanya için teşekkür edip mutlu ayrıldılar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İzdihamdan cep telefonu görüntüleri

-Firma Bölge Müdürü Levent Sevindi ile röportaj

-Mağazadan genel detaylar



Süre:2.58 Boyut: 333 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR

Kamera: İsmail SEYMEN/BURSA, ()

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4)İZMİR'DE APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN



İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında, üst kattaki 4 kişi dumandan etkilendi.

Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yangında üst kattaki dairede oturan 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere, itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Apartman dairesinden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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5)ÖKSÜZ VE YETİM ÇOCUKLARA ÖZEL PİKNİK

Ardahan Valiliği'nin, öksüz ve yetim çocukların sosyal hayata daha çok katılmalarını sağlamak amacıyla '1 Çocuk 1 Dünya' projesiyle 160 çocuk piknikte buluşturuldu. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın girişimleriyle il genelinde annesini veya babasını kaybetmiş olan okul çağındaki öksüz ve yetim çocukların tespit edilmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda belirlenen çocukların sosyal hayata daha çok katılmalarının sağlanması ve beklentilerinin karşılanması amacıyla '1 Çocuk 1 Dünya' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, önceden belirlenen okul çağındaki 160 çocuk için Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı tarafından Yalnızçam ormanlarında piknik düzenlendi. Çeşitli oyunlar ve spor aktivitelerinin yer aldığı pikniğe katılan çocuklar gönüllerince eğlenerek pikniğin tadını çıkardı. Pikniğin sonunda çocuklar kendilerine dağıtılan uçurtmaları gökyüzünde uçurdu.

Çocukların eğlencelerine ortak olan Vali Mustafa Masatlı, "Sayın Cumhurbaşkanımız eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde sürdürülen ‘Gönül Elçileri’ projesiyle birlikte bizde Ardahan’da böyle bir proje hayata geçirdik. Bugün de okulların son dönemi yaklaşırken, çocuklarımızla güzel bir zaman geçirelim, piknik yapalım, hem de gönüllerince bir gün yaşasınlar istedik. Çocuklarımız burada farklı aktivitelerle eğleniyorlar. Ümit ediyoruzki çocuklarımız yaz tatiline girerken güzel vakit geçirirler ve derslerin vermiş olduğu yorgunluğu bir nebzede olsa burada atmış olurlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Oyunlar oynayan çocuklar

-Piknikten genel detaylar

-Vali Masatlı’nın çocuklarla ilgilenmesi

-Çocuklarla röp.

-Vali Masatlı’nın konuşması

-Uçurtmaların uçurulması

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, ()

(06:29 469 Mb)

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6)LÖSEMİYİ YENEN SERKAN, ÇOK SEVDİĞİ MASA TENİSİNDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

MUĞLA'da ilkokul 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Serkan Avşar, 2016 yılında lösemiye yakalandı. Hayata küsmeyen ve çok sevdiği masa tenisine 2 yıl ara veren Serkan Avşar, lösemiyi yendi ayrıca ara vermek zorunda kaldığı masa tenisine dönerek gerçekleştirilen bir turnuvada şampiyonluk elde etti. Polonya'da temmuz ayında düzenlenecek Onkoloji Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Avşar, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Serkan Avşar, masa tenisine gönül verdi. Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Takımı Antrenörü Raif Özen, 3 yıl önce bir antrenman sırasında, Avşar'ın sol göz kapağında düşüklük fark etti. Antrenör Özen, çocuğun İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli babası uzman çavuş Sedat Avşar'a durumu iletti. Sedat Avşar ise zaman kaybetmeden oğlunu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Buradan İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Serkan Avşar'a, lösemi teşhisi konuldu. İzmir'deki tedavi süreci boyunca moralini bozmayan Serkan Avşar, 8 yaşında yakalandığı lösemiyi yendi. Lösemi nedeniyle 2 yıl spora ara veren Avşar, sonunda masa tenisine döndü. Hiçbir zaman yüzündeki gülümseme eksik olmayan Avşar, LÖSEV tarafından geçen mayıs ayında Ankara'da düzenlenen spor şenliğinde farklı yaş grubundaki kişilerle mücadele ederek, masa tenisi branşında şampiyon oldu.

'MORALİ YÜKSEK TUTUN'

Polonya'da temmuz ayında düzenlenecek Onkoloji Olimpiyatları'nda da ter dökecek olan Serkan Avşar, "Hastalığımı öğrendiğim zaman çok üzülmüştüm. Masa tenisinden uzak kaldım ve hastanedeki süreçte yoruldum. Kendimi toparladım, şuan daha iyiyim. Benimle ilgilenen herkese teşekkür ederim. Bu hastalığa yakalananlar moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutsunlar" dedi.

Zorlu süreci anlatan baba Sedat Avşar ise "Masa tenisine kalabalıktan uzak kalması için 2 yıl ara verdik. Doktorların izniyle ara sıra antrenmanlara gelmeye başladık. Hastanede yatma sürecimiz bitti. İki ayda bir kez kontrole gidiyoruz. Raif antrenörümüzün desteğiyle masa tenisinde yol kat ettik. Evladımın rahatsızlığınıönce kabullenmek istemedik, şok yaşadık. Zor imtihanı kazandık. En iyi ilacın moral olduğunu öğrendik. Hangi hastalık olursa olsun kimse karamsarlığa kapılmasın" dedi.

Antrenörü Raif Özen ise, Serkan'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek, "Bir süre aramızdan uzak kaldı. Bir süre devam eden tedavisinin ardından günde 10 dakika masa tenisi çalışmalarına katıldı. Artık çalışmalarını diğer sporcularım gibi yapıyor. Polonya'daki şampiyonada kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Serkan Avşar'ın masa tenisi antrenmanı çalışmasından görüntü

- Serkan Avşar'ın takım arkadaşları ile birlikte görüntüsü

- Serkan Avşar ile röp.

- Masa Tenisi Takımı Antrenörü Raif Özen ile röp.

- Baba Sedat Avşar ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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7)İNŞAAT HALİNDEKİ BİNADA 2 KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU

Bursa’da inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda 2 köpek ölüsü bulundu. Köpek ölülerini çevreye yayılan kötü kokuyu fark eden çocuklar ortaya çıkardı. Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesinde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın önünde oyun oynayan çocuklar, binanın içerisinden kötü koku geldiğini fark etti. İnşaat içerisine giren çocuklar, asansör boşluğunda biriken suyun içerisinde 2 köpek ölüsü buldu. Köpekleri gördükten sonra dışarıya çıkan çocuklar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kötü kokuyu duyarak köpeklerin ölüsünü fark eden Umut Gözeyan, "İlk önce kötü kokuyu duyduk. Daha sonra arkadaşlarımla içeriye girip baktık. 2 köpeğin öldüğünü gördük. İlk başta ayaklarının kesildiğini düşündük. Durumu polise bildirdik. Burası asansör boşluğu. Bina inşaat halinde olduğu için bu kısım su dolmuş. Yaklaşık 10 metre derinliği olan bir yer. Köpeklerin ölüsü suyun üzerindeydi" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-2 köpek ölüsünden görüntüler

-İnşaat halindeki binadan görüntüler

-Köpekleri bulan çocukla röportaj



Süre: 1.27 Boyut: 163 MB

Haber: Muammer İRTEM-Kamera:Serkan AKKUŞ/BURSA,()

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8)ÖZEL ÇOCUKLAR YETİŞTİRDİKLERİ FİDELERİ SATIYOR

MUŞ Ali Kuşçu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören, zihinsel ve bedensel engelli çocuklar, sınıflarda plastik bardaklarda yetiştirdikleri domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerini satmaya başladı. 500 adet fideyi okul bahçesine diken öğrenciler, kalanları tanesi 1,5 liratan sattı. Ali Kuşçu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli öğrencilere tarımsal faaliyeti öğretmek için sebze ve meyve yetiştiriciliği atölyesi kuruldu. Okulda kurulan atölyede plastik bardaklara domates, biber, patlıcan, salatalık tohumları ekildi. Öğretmenlerinin desteğiyle tohumların bakımını da üslenen çocuklar, yaklaşık 4 bin 500 adet sebze fidesi yetiştirmeyi başardı. Plastik bardaklarda yetiştirilen fidelerin 500'ünü okul bahçesine eken öğrenciler, kalan 4 bin adedini satışa çıkardı. Tanesi 1,5 liradan satılan fideler kısa sürede tükendi. Okul Müdürü Serdar Koç, sebze ve meyve yetiştiriciliği atölyesiyle öğrencilerin tarımsal faaliyeti uygulayarak öğrendiklerini söyledi. Plastik bardaklara ektikleri tohumları yetiştiren öğrencilerin kendilerini ifade etmesini de sağladıklarını vurgulayan Serdar Koç, satıştan elde ettikleri gelirle atölyede yeni ürünler üretmek için malzeme alacakalırın kaydetti.

Yetiştirdikleri fideleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen öğrenciler, okulun bahçesine diktikleri fidelerin bakımını da kendilerinin yapacağını söyledi. Özel öğrencilerin yetiştirdiği sebze fidelerini alan Maşallah Kandemir, "Okula katkı sağlamak amacıyla bu yıl fideleri okuldan aldık. Fidelerin özel çocuklarımızın el emeği ile yetiştirilmelerinden dolayı duygulandık, sevindik ve buradan almayı tercih ettik. Esnafın yetiştirdiği fidelere göre burada yetiştirilen fideler çok daha iyi" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sınıflarda yetiştirilen, üreticiye satışı yapılan fidelerin taşınmasından detaylar

-Fidelerin üreticiye tesliminden detaylar

-Sınıflardaki yetiştirilen diğer fidelerin okul bahçesine dikiminden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, ()