DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BURSA'DA ŞİŞE DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cam şişe deposunda yangın çıktı. Kısa sürede depoyu saran yangını södürme çalışmaları devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan şişe deposunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 6 itfaiye aracı ve 21 itfaiye eri yangına 3 taraftan müdahale ediyor. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinden detaylar.

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), ()

==============================================

2)ŞANLIURFA CEYLANPINAR'DA TARIM ARAZİSİNE DÜŞEN YILDIRIM, 10 BİN DÖNÜM EKİNİ KÜL ETTİ



ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, tarım arazisine yıldırım düşmesi çıkan yangında 10 bin dönüm ekin kül oldu.

Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Akrepli, Gümüşsü, Karataş, Beyazkule işletmesi ve Sareççeşme mahallesinde buğday ekili arazilere yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekili alanlarda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Şanlıurfa v 19 MAYIS GÜNDEMİe çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma da yangına TOMA'larla müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında buğday ekili yaklaşık 10 bin dönüm alan kül oldu.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Ekin yangınına müdahale eden iş makinesi

- Kendi imkânlarıyla yangına müdahale eden işçiler

- Bölgede önlem alan güvenlik güçleri

- Genel detay görüntüler

- İtfaiye ekipleri

(Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)

==============================================

3)ADANA BERABER ALKOL ALDIĞI ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ



ADANA'da'nın Seyhan ilçesinde, beraber alkol aldığı arkadaşı M.T. (17) tarafından bıçaklanan Mert Özgencil (28), hayatını kaybetti. Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Özgencil, M.T. ve bir arkadaşı sulama kanalı kıyısında alkol alıp, sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında Özgencil ve M.T., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., yanında taşıdığı bıçakla Özgencil'i göğsünden ve kolundan yaraladı. Özgencil, kanlar içinde yığılırken, M.T. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgencil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan M.T. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

- Olay yerinden görüntü

- Cinayet zanlısı M.T.'nin sağlık kontrolüne getirilmesi

ADANA/

==============================================

4)ATATÜRK ADASI'NA BÜYÜK İLGİ

İzmir'in Foça ilçesine 3 mil uzaklıktaki, özellikle Foça yönünden bakıldığında kusursuz bir Atatürk profilini andıran 'Atatürk Adası' fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları ağırlıyor.

Foça açıklarında bulunan, görsel güzelliğinin yanı sıra suyunun temizliği ve yaşayan balık çeşitlerinin bolluğuyla bilinen 'Hayırsız Ada'nın ismi, 2014 yılında Atatürk Adası olarak değiştirildi. Foça yönünden bakıldığında Atatürk'ün profilini andıran adanın fotoğrafını çekmek isteyenler, tur teknelerinin düzenlediği gezilere katılıyor. Ziyaretçiler, Atatürk Adası'nın Türk bayrağı dikilmesiyle daha da güzelleşeceği görüşünü savundu. Yöre halkından Huzeyfe Kaysı, "Burası daha önceden Hayırsız Ada olarak biliniyordu. Foça'yı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzü sevenler adanın isminin 'Atatürk Adası' olarak değişmesini sağladı. Foça yönünden bakıldığında ada, Atatürk'ün profil silüetine benziyor. Bize Gazi'yi anımsatıyor. Bu Foça ve bizim için güzel bir şey" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Drone çekimleri

- Adadan görüntü

- Huzeyfe Kaysı ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Drone: Mehmet CANDAN - Seyfi GÜL - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

==============================================

5)OTİZİMLİ ERKAN KIZILDAĞ, HAYATA SANATLA TUTUNUYOR

İzmir'de otizmli ressam Erkan Kızıldağ (27), hayata resim yaparak tutunuyor. Zamanının büyük bölümünü sanata ayıran ve şimdiye kadar 8 kişisel sergi açan Kızıldağ, sergilerden elde ettiği gelirle de bir öğrenciye burs veriyor. Şimdi de Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin portelerinden oluşan yeni bir sergi açmaya hazırlanan Erkan Kızıldağ'ın en büyük hayali ise sunucu Beyazıt Öztürk ile tanışmak.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan otistik ressam Erkan Kızıldağ, yaptığı kara kalem, suyu boya, yağlı boya resimleri ile ilgi odağı oldu. Hasan Tahsin İş Eğitim Lisesi'nden mezun olan ve annesi Hürcan Küçükkurt (57) ile birlikte yaşayan genç ressam, şu ana kadar 8 sergi açtı. Açtığı sergilerden elde ettiği gelirle de bir öğrenciye burs veren ve Mardin'de açılan bir kütüphaneye kırtasiye desteği sağlayan Erkan Kızıldağ, Yeşilçam filmlerinin unutulmayan oyuncularından Adile Naşit, Sadri Alışık, Türkan Şoray gibi ünlü isimlerin portrelerinden oluşan 9'uncu sergisini açmaya hazırlanıyor. Resim yaparak hayata tutunan Kızıldağ, "Önce sulu boya ile resim yapmaya başladım. Şimdi yağlı boya ve karakalem çalışması yapıyorum. Çok resim yaptım. Karşıyaka, Buca, Narlıdere'de sergi açtım. Öğrencilere burs verdim" dedi.

'BAZEN TUVAL ALACAK PARAYI BİLE BULAMIYORUZ'

Yaptığı tablolardan birinde dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso gibi iyilikleri ve güzellikleri anlatmak istediğini söyleyen Erkan Kızıldağ, "Bundan sonra yeni bir sergi açmayı planlıyorum. Yaptığım birçok resmi de Beyazıt Öztürk'e gönderdim. Ama bir haber gelmedi. Ben Beyazıt Öztürk ağabeyimi çok seviyorum. Onu çok görmek istiyorum" diye konuştu. Eşinden ayrılan Hürcan Küçükkurt da, Erkan Kızıldağ'ın otizmli olduğunu 3 yaşında fark ettiğini belirtti. Henüz o yaşlarda oğlunun eline kalem verdiğini ve onu sergilere götürdüğünü anlatan Hürcan Küçükkurt, zaman zaman tuval alacak parayı bulamadıklarını ama Erkan Kızıldağ'ın tüm sorunları bir şekilde aşarak resim yaptığını belirtti. Küçükkurt, "Ağır bir hayat yaşadık ama her şeye güzel bakmak gerekiyor. Sanata yöneldik. Oğlum müzik ve resimle hayata bağlandı. Resim ve müzik oğluma çok iyi geldi. Sanatla biz dışa açıldık. Oğlum 10 yıldır Narlıdere AKM'de tiyatro oynuyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Erkan Kızıldağ resim yaparken görüntü

-Yaptığı resimlerden görüntü

-Karakalem çalışmasından görüntü

-Erkan Kızıldağ ve annesi ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

==============================================

6)DENİZ TUTKUNU MİÇO, İLGİ ODAĞI OLDU

İzmir'in Çeşme ilçesinde tur teknelerinde yaşayan 'Miço' adlı golden retriever cinsi köpek, yüzmeyi sevmesiyle dikkat çekiyor. Sıcakların da etkisiyle günboyu denizden çıkmayan köpeği görenler, sevimli hareketlerini dakikalarca izliyor.

Çeşme ilçe merkezinde faaliyet gösteren tur tekneleri çalışanlarının bakımını üstlendiği 'Miço' adlı golden retriever cinsi 4 yaşındaki erkek köpek, sempatik hareketleriyle vatandaşın ilgi odağı oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte denize giren tatilciler, yanı başlarında deniz keyfi yapan sevimli köpeği görünce tebessüm etti. Bölgedeki tur teknelerinin çalışanları, Miço'nun günlerinin bir denizci gibi teknelerde geçtiğini ve yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, "Adı üstünde Miço, yani tam bir denizci. Tüm sahilin maskotu oldu" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Miço'nun denize atlayışı görüntü

- Terliği yüzerek getirmesi görüntü

- Miço'nun denizde yüzmesi görüntü

- Tekne tayfası röp.

Haber- Kamera: Kahraman DURAK / ÇEŞME (İzmir), ()

==============================================

7)KAHVALTI SATIŞINDAN ELDE ETTİKLERİ GELİRLE ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİLER

ORGANİK İYİLİK

İSTANBUL'da başlayan yolculukları İzmir'e uzanan Sinem Can ve Murat Asilcan, kendilerine destek olanlardan topladıkları ikinci el kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünleriyle, köy okullarında bugüne kadar 21 adet 'Ütopya Atatürk Kütüphanesi' kurdu. Daha önce de İstanbul'da açtıkları aşevinde sokak çocuklarının karınlarını doyuran, yaptıklarının bir iyilik paylaşım hareketi olduğunu söyleyen çift, bugünlerde de İzmir'in Urla ilçesine bağlı kırsal Barbaros Mahallesi'nde kurdukları Hobbit House'da, organik kahvaltı verdikleri müşterilerinden elde ettikleri geliri, yine çocuklar için harcamayı sürdürüyor.

İstanbul'da ressam olan Murat Asilcan ile yol arkadaşım dediği sinema televizyon bölümü mezunu olan Sinem Can, 4 yıl önce sokaklarda yaşayan ya da maddi durumu iyi olmayan çocuklar için Balat'ta Hobbit House'yi kurdu. Burada çocuklara bir yandan yemek verip karınlarını doyuran çift, yine kurdukları iş yerine gelen müşterilerin yardımlarıyla aldıkları ya da bağışlanan ikinci el kıyafetlerle, 300'den fazla çocuğa destek oldu, binlercesini kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünleriyle buluşturdu. İstanbul'da kurdukları Hobbit House'u, birlikte çalıştıkları arkadaşlarına bırakan Sinem Can ve Murat Asilcan, kendi deyimleriyle çantalarını omuzlayıp yine bir ütopyanın peşinden yola çıktı. İzmir'e gelen çift Urla ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ne geldi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği Sinem Can ve Murat Asilcan, 8 ay önce bir köy evi kiraladı. Bu evin tadilatını yapan çift, ikinci el ürünlerin ya da hurdacılardaki malzemelerin geri dönüşümlerini sağlayıp, onlardan masa sandalye yatak, oturma alanları yaptı, kendilerine yepyeni bir yaşam kurdu.

21'İNCİ KÜTÜPHANELERİNİ KURDULAR

Evin samanlığını kendileri için müze haline getiren Sinem Can ve Murat Asilcan, üç odayı 'anneanne odası' adı altında pansiyona çevirdi, bahçesinde ise gelen müşterilerine kahvaltı servisi yapmaya başladı. Kahvaltılık malzemeler de çevredeki köylülerden tamamen doğal olan ürünlerden sağlandı. 5 aylık hazırlık döneminden sonra üç ay önce kahvaltı hizmetine başlayan çift, kısa sürede bölgenin bilinen mekanlarından oldu. Günün her saatinde misafirlerine kahvaltı hizmeti veren Sinem Can ve Murat Asilcan, elde ettikleri gelirle ikinci el kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünleri satın aldı. Yine projelerini anlattıkları müşterilerinin getirdiği, çocuklarına ait olan kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünlerini belli bir alanda topladı. Urla'daki Hobbit House'da kısa sürede istedikleri rakamlara ulaşan çift, geçen 23 Nisan'da Urla'nın Torasan Mahallesi'ndeki ilkokulda 3 bin kitap, bin oyuncak ve bin kırtasiye ürününden oluşan 21'inci Ütopya Atatürk Kütüphanesi kurdu. Çocukların yaşadıkları mutluluğa ortak oldu.

DESTEK BEKLİYORLAR

Müşterilerine, tamamen sağlıklı ve doğal ürünlerle hizmet vermenin yanı sıra ihtiyacı olan çocuklar için de katkı verdiklerini anlattıklarını söyleyen Murat Asilcan, "Yaptığımız bir iyilik paylaşım hareketi. Projemizin ismi de 'Ütopyalar güzeldir.' Balat'ta Ütopya Çocuk Aşevi açtık, aşevini Sinem ile dört yıl sürdürdük. Dezavantajlı bütün çocuklar gelip ücretsiz yemeklerini yiyorlardı, kıyafetlerini, kırtasiye ihtiyaçlarını, oyuncaklarını temin ediyorlardı. Orada çocuklar için ücretsiz birçok etkinlik düzenliyorduk. Biz aşevini gönüllü olan bir annemize bağışladık ve yollara düştük. Köy çocuklarına kalıcı kütüphaneler kuralım, onların umut tohumları olalım istedik. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmaları da, 'Ütopyalar Güzeldir/ Utopias Are Beautiful' adlı hem Türkçe hem İngilizce çıkaracağımız bir kitapta toplayacağız" dedi.

Sinem Can da, sundukları kahvaltının sadece doğal ürünlerden elde edildiğini, müşterilerinin kendi evlerindeymiş hissiyle Hobbit House'da bulunduklarını dile getirerek, "Kütüphane kurmaya devam edeceğiz. Çünkü bunun dünyanın en anlamlı ve kalıcı iyiliği olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Hobbit Hosue'u ziyaret eden müşteriler ise yediklerinden çok çocuklar için verilen mücadeleden etkilendiklerini vurguladı ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Hobbit House'dan görüntü.

- Sunulan hizmetten görüntü.

- Müşterilerin görüntüsü.

- Müşterilerle röportaj.

- Murat Asilcan ile röportaj.

- Sinem Can ile röportaj.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()