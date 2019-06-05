DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ÜVEY ANNE ŞİDDETİNDEN ARKADAŞLARI SAYESİNDE KURTULAN ÇOCUK KORUMA ALTINDA

ADANA'da üvey annesinden şiddet gördüğü iddia edilen 7 yaşındaki A.B.T., çığlıkları duyan arkadaşlarının polise yaptığı ihbar sayesinde devlet tarafından koruma altına alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Olay, Sarıçam ilçesindeki Şahitepe Mahallesi 3159 Sokak'ta meydana geldi. Hüsne T., eşi Mustafa T.'nin ilk evliliğinden olan kızı A.B.T.'yi dövmeye başladı. Bu sırada markete giden A.B.T.'nin arkadaşları, çığlık seslerini duyarak eve gidip Hüsne T.'ye tepki gösterdi. Hüsne T. ise çocuklara sopa ve televizyon kumandası atarak karşılık verdi. Çocuklar evlerine gidip, ailelerinin cep telefonuyla polisi aradı. Çocukların ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri Hüsne T.'yi gözaltına aldı. A.B.T. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hüsne T. üvey kızına şiddet uyguladığı iddialarını reddederek sadece kızdığını savundu. A.B.T. ise babasıyla annesinin 4 yıl önce boşandığını, daha sonra evlendiği eşine ise teyze dediğini belirterek, "Babam sürekli evdeki eşyaları satıp, nazar boncuklarını satıp, kumar oynuyordu. Bu yüzden annemle boşandılar. Teyzem ise bana kızıyor, sürekli azarlıyor, bağırıyor. Babama söylemiyorum beni dövdüğünü, duyunca onu dövüyor" dedi.

Polis merkezine ifadeye çağrılan Mustafa T. ise, "İki gündür inşaatta çalışıyorum, evde yoktum. Eşimin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

Hüsne ve Mustafa T. çifti serbest bırakılırken, A.B.T. ise devlet korumasına alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

Görüntü Dökümü

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- Mağdur çocuk detay

- Mağdur çocuk ile röp

- Mağdur çocuğun arkadaşı ile röp

- Üvey annenin evden çıkışı ve konuşması

- Üvey annenin pols ekibi tarafından götürülmesi

(Çocukların yüzü mozaiklenecek)

SÜRE: 03'00 BOYUT: 333 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/(ADANA),()

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2)KONYA OVASININ, YENİ GÖZDESİ ÇİLEK

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasının yeni gözdesi çilek oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Ovası'nın çilek üretiminde önemli bir noktaya geldiğini belirterek, çilek üretimi ve ekim alanlarında Türkiye'nin yüzde 10'unu karşıladıklarını söyledi.

Türkiye'de 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kent olan Konya'da arazinin yüzde 55'i tarım alanı olarak kullanılıyor. En çok tahıl ürünleri yetiştirildiğinden Türkiye'nin tahıl ambarı olarak biliniyor. Buğday üretiminin birinci sırada yer aldığı kentte yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday yetişiyor.

Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Ovası'ndaki çiftçilerin yeni gözde ürünün artık çilek olduğunu belirtti. Türkiye'nin çilek üretiminin yüzde 10'luk bir kısmını Konya'da karşıladığını ve bununda artacağını ifade eden Süleyman Soylu şunları söyledi:

" Konya, Türkiye çilek üretiminin yaklaşık yüzde 10'luk kısmını karşılıyor. Yine ekim alanında da yüzde 10'luk bir kısmı kaplıyor. Bunu önemli kılan en önemli husus Konya'da çilek üretimi, tarım arazilerin çok küçük, parçalı, gelir düzeyinin çok düşük olduğu ilçelerimizde yaygınlaşması. O bölgelerimizin kırsal kalkınmasına çok büyük katkı yapması. Konya'nın bu konuda örnek ilçesi Hüyük ilçesidir. 15 bin nüfuslu Hüyük, tek başına 2018 yılında 26 bin ton civarında çilek üretti. Türkiye üretiminin yüzde 6'sını karşılıyor. Bölgede ciddi bir ekonomik canlılık getirmiş durumda." Hüyük'teki çilek üretimi sayesinde şehirden köye geriye doğru göçün başladığını ifade eden Soylu, "Çilek üretimi sayesinde şehirden köylere geriye doğru göç başlamış durumda. Çilek üretimi bölgede tuttu ve giderek de artıyor. Önümüzdeki yıllarda artık bölgenin çileğin cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. Gelecekteki beklentimiz; özellikle çileğin bölgede değerlendirecek kompleks tesislerin yapılması sayesinde inanıyorum ki Konya'da özellikle dağlık arazilerde çok ciddi bir kırsal kalkınmaya kavuşmuş olacağız. Buda dağlık arazilerden şehre göçün önüne geçeceğiz aksine şehirlerde çok düşük maaşla çalışan köylülerimizin geriye dönüp köylerine topraklarına sahip çıkmasına da vesile olacaktır." dedi.

HEM TÜRKİYE'DE HEM DE YURTDIŞINDA TALEP GÖRÜYOR

Konya çileğinin hem yurtiçinde hem de yurtdışında talep gördüğünü ifade eden Soylu, "Konya'da özellikle Hüyük ilçemizde üretilen çilekler sadece yerli pazara değil özellikle uluslararası pazara da gidiyor. Ciddi anlamda ihracat söz konusudur. Bu çileklerin özelliği ise organik olmasıdır. O bölgelerdeki insanların yüzde 90'u klasik, eski geleneksel usullerle üretim yapıyorlar. Kimyasallardan kaçınıyorlar. Dolayısıyla lezzeti olsun, dayanıklılığı olsun gerçekten tüm Türkiye de ilgi duyulan yurtdışında da talep gören bir ürün haline geldi. Hüyük ilçesi bu işe gönül verdi. Çok güzel bir model çıktı ortaya. Burada tek dileğimiz özellikle bölgedeki çilek fiyatlarının hem üreticiyi hem tüketiciyi memnun edecek bir istikrara gitmesi. Bu yıl ilk hasat 3,5-5 lira arasında başladı. Ümidimiz 5 lira bandında çiftçimizin çileğinin para etmesi. Bu seviyede devam ederse üreticilerimiz önümüzdeki yıllarda daha da üretim alanlarını artırarak bölgeyi daha da merkez haline getirme yoluna gideceklerdir." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Çilek üretiminden detay

- Çileklerin toplanması

- Süleyman Soylu röp.

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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3)NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN PORSUK, İLK KEZ BU KADAR NET GÖRÜNTÜLENDİ

NESLİ tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede koruma altında bulunan porsuk, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ortaya çıktı. Fotoğrafçı doğasever Şevket Gültekin gece vakti karşısına çıkan porsukla çocuğu gibi konuşarak, sevdikten sonra yeniden doğaya bıraktı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği(IUCN) tarafından kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk Kemaliye ilçesine bağlı Toybelen Köyü'nde görüldü. Bölgede uzun yıllardır doğa turları yapan fotoğrafçı Şevket Gültekin tarafından görüntülenen sevimli porsuk şaşkın hareketleriyle kameralara yakalandı. Porsukla çocuğuymuş gibi konuşarak; "yavrum, oğlum" diyerek seven Gültekin, "Toybelen Köyü çevresinde varlığını biliyorduk ve nadiren uzaktan görüyorduk. Gece araçla ilerlerken bir anda karşımıza çıkınca durup sevmek istedik, kaçmayınca görüntüledik ve daha sonra serbest bıraktık. Bölgemizde bu tür canlıların yaşadığını bilmek, yakından görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Bu hayvanların korunması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Porsuğun görüntüsü

-Şevket Gültekin'in porsukla konuşarak sevmesi

-Porsuğu eline alması

-Porsuğun kaçması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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4)SİVAS'TA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

SİVAS'ta çıkan kavgada 1 kişi kuru sıkı tabanca ile kulağından ve bacağından yaralandı. Olay saat 23.30 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan C.M.B aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen A.İ.B.A, M.Ç.E ve K.Y. ile karşılaştı. M.Ç.E. yanında bulunan kuru sıkı tabanca ile C.M.B.'ye ateş etti. C.M.B. sol kulağından ve sol bacağından yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. A.İ.B.A., M.Ç.E. ve K.Y. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri C.M.B.'yi ambulansla bindirmekte güçlük çekti. Yakınlarının ısrarı üzerine ambulansla binen C.M.B. Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. C.M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

Haber:Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,()

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5)NİĞDE'DE REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ



NİĞDE'de refüje çarpan otomobilde bulunan 2 kişi, ağır yaralı kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Fertek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenileyen 34 CBM 337 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin zıkışan araçtan çıkardığı 2 kişi, ambulansla ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Ünivesitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan iki kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, ölen 2 kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerin yanan otomobile araca müdahale etmesi

- Kaza yerinden görüntü

- Yanan araçtan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE, ()

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