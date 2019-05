DHA YURT BÜLTENİ-2

1)MUŞ OVASI KIRMIZIYA BOYANDI

MUŞ ovası ve yaylalar, lalelerin solmasının ardından bu kez gelinciklerle donandı. Ovayı kırmızıya boyayan gelincikler, büyük ilgi çekiyor. Gelincik tarlalarını gezerek stres atan aileler fotoğraflar çekiyor. Çocuklar, topladıkları kırmızı gelincikleri öğretmenlerine hediye olarak götürüyor. Mayıs ayının ilk haftalarında açan lalelerin bezediği Muş Ovası'nda artık gelincik tarlaları boy gösteriyor. Kırmızı gelinciklerle süslenen ova doğasever vatandaşların akınına uğruyor. Vatandaşlar, ovada açan gelincik tarlalarına gelerek stres atarken, çocuklar topladıkları gelincikleri annelerine, öğretmenlerine götürüyor. Her yıl Mayıs ayı sonlarına doğru ovanın gelincikle süslendiğini söyleyen Fırat Yıldız, çocuklarıyla ovaya gelip stres attıklarını söyledi. Yıldız, "Tarlalarda açan ve ovayı kırmızıya boyayan gelincikleri görmeye şehirden vatandaşlar geliyor, fotoğraf çekip hayranlıkla kırmızıya bürünen tarladaki gelincikleri seyrediyorlar" dedi.

2)BEDENSEL ENGELLİ ANNE HİÇ YAŞAYAMADIĞI ÇOCUKLUĞUNU KIZI İLE TADIYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlenerek, ölüm riskine rağmen çocuk sahibi olan bedensel engelli Nevin Öztürk, yaşayamadığı çocukluğunu 4 yaşındaki kızı Ela ile yaşıyor. Doktorların doğum esnasında çocuk ve kendisi için ölüm riski ile sonuçlanacağını öğrenen anne, buna rağmen hiç düşünmeden çocuk sahibi oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüme engeli olan Nevin Öztürk, 2004 yılında bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığı Mahmut Öztürk (30) ile 8 yıllık flörtün ardından ailelerin de onay vermesiyle 2013 yılında evlendi. Tutkulu aşkın evlilikle sonuçlanmasının ardından hemen çocuk yapmaya karar veren Nevin Öztürk, doktor doktor gezdi. Doktorların, doğum yapması halinde bebeğinin ve kendisinin ölüm riskinin olacağına kulak asmayan anne, 2015 yılı Mart ayında Ela ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Ela, şimdi 4 yaşında ve annesinin en yakın destekçisi oldu.

"ÖNEMLİ OLAN RİSKLER DEĞİL ÖNEMLİ OLAN İNANMAK"

Bedensel engelli anne Nevin Öztürk, “3 yaşında SMA hastası oldum. O günden bu yana yürüyemiyorum. 8 senelik birlikteliğin ardından eşimle 2013 yılında evlendik. Evlendikten sonra hamile kalmak için doktorlara gittim. Bazı doktorlar kabul etmedi beni. Doktorlar; hamileliğin ölüm riskinin olduğunu söylediler. Allah’a inanarak, hamile olmaya karar verdim. Kadın doğum doktoru İbrahim Yaşa, hamile kalabileceğimi söyledi. Hamilelik süreci böylece başladı. Çok güzel geçti hamilelik. Önemli olan riskler değil önemli olan inanmakmış. 7 ay sonra sağlıklı şekilde bebeğimi dünyaya getirdim. Doğumumda çok riskliydi. Sezeryan yöntemiyle kızımı dünyaya getirdim.

KIZIMIN ÇOCUKLUĞUNU, YAŞAYAMADIĞIM ÇOCUKLUĞUM OLARAK GÖRÜYORUM

Kızının büyüdüğünü ve 4 yaşına ulaştığını aktaran anne Öztürk, “Çok güzel. Kızım olmadan önce ben dünyada yokmuşum, o olduktan sonra hayat yeniden başladı. Kızımla birlikte çocukluğumu yaşama şansına kavuştum. Çünkü ben yürüyemiyorum. Kızımla birlikte bu duyguları tadıyorum. Kızımın çocukluğunu, yaşayamadığım çocukluğum olarak görüyorum. Çok mutluyum. Ela benim hayatıma bir sürü şey kattı. Allah eksikliğini göstermesin. Evlat çok güzel bir şey. Benim yapabildiklerimle mutluyum. Sadece birazcık cesaret, birazcık da sabır gerekiyor. İnanıyorum ki, inandığınız zaman yarı yolda kalmıyorsunuz. Ben bunları başarmış ve kanıtlamış biri olarak söylüyorum. Her insan farklıdır ve her insan özeldir bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

"ANNEMİ VE BABAMI ÇOK SEVİYORUM"

Eşi Mahmut Öztürk ise, “Rabbim Ela’yı bize nasip etti. Çok şükür ki çok mutluyuz. Her evlilikte olduğu gibi bazı sıkıntılarımız oluyor ama biz yılmadık ve yılmayacağız. İkinci çocuğu da tabiî ki isteriz ama eşimin sağlık sorunlarından dolayı bu bizi kısıtlıyor, o yüzden nasip diyelimö dedi. Genç çiftin çocukları Ela Öztürk de, “Annemi ve babamı çok seviyorum. Annemle güzel zamanlar geçiriyorum. Annemle parka çıkıyoruz, eğleniyoruz. Çok mutluyum. Anneme yardımcı oluyorum. Büyüyünce doktor olacağım. Annemi ve bütün hastaları iyileştireceğimö dedi.

3)DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİLER GELECEĞE KİCK-BOKS'LA HAZIRLANIYOR

Bursa'da, Kick-boks sporunda sayısız madalya kazanıp aldığı başarıları Avrupa şampiyonluğuyla taçlandıran Metin Sezer, down sendromlu öğrencileri Kick-boks sporuyla geleceğe hazırlıyor. Down sendromlu öğrencilerin Kick-boks sayesinde özgüven eksikliğinden kurtulduğunu belirten Sezer, "Amacımız farkındalık yaratmak. Tüm Türkiye'ye bunu yaymak istiyoruz" dedi.

Lise yıllarından itibaren dövüş sanatlarına merak salan Metin Sezer, kick-boks eğitimi alarak spor hayatına başladı. Sezer, spor hayatında başarı basamaklarını hızla tırmandı. Kick-boks sporunda milli takıma kadar yükselen Sezer, 7 kez Türkiye şampiyonluğu ile bir kez Avrupa 2'nciliği elde etti. Sezer, milli takımla birlikte sayısız yurtiçi ve yurtdışı başarıya imza atarak birçok madalya kazandı. Hem sporcu hem de antrenör olarak kariyerini sürdüren Sezer, farkındalık yaratmak amacıyla Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda down sendromlu öğrencilere Kick Boks dersi vermeye başladı. Kick Boks Avrupa Şampiyonu olan eşi Hatice Sezer (49) ve Milli Sporcu oğlu Mücahit Sezer (19) ile birlikte Cuma günü down sendromlu öğrencilere 1 saat Kick Boks eğitimi veren Metin Sezer, verilen hizmetten öğrencilerin memnun olduğunu söyledi.

GÖNÜLLÜ EĞİTİM

2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine gönüllü olarak kick boks eğitimi verdiğini söyleyen Metin Sezer, "Kick boksu büyük bir aşkla yapıyorlar. Hafta sonunu iple çekiyorlar. Haftada bir gün, Cuma günü ders veriyoruz. Derslerimiz verimli ve güzel geçiyor. Mutlu oluyorlar. Onların güldüğünü görünce bizler de mutlu oluyoruz. Bu süreçte bana eşim ve oğlum da yardımcı oluyorlar. Ailecek bu işe gönül verdik. Amacımız farkındalık yaratmak. Tüm Türkiye'ye bunu yaymak istiyoruz" dedi.

'DERSLERE SEVEREK KATILIYORLAR'

Demo derslerinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşması sebebiyle sene boyunca öğrencilere eğitim vermek istediğini belirten Sezer, "Kick boksun özellikle çocukların özgüvenlerinin gelişmesinde büyük katkısı var. Sosyalleşmeleri açısından, arkadaş ortamına katılmaları açısından kick boksun çok büyük faydaları var. Biz bunları öğretmenlerinden öğreniyoruz. Büyük gelişim sağladılar. Kick boks derslerini haftada bir gün veriyoruz. Derse katılamayan öğrenciler bir sonraki hafta geldiklerinde çok üzüldüklerini söylüyorlar. Derslere çok severek ve isteyerek katılıyorlar. Cuma günü antrenmanın olduğunu bildikleri için Perşembe gecesinden eldivenlerini, bandajlarını hazırlıyorlar. Büyük bir heyecanla yolumuzu gözlüyorlar" ifadelerini kullandı.

4)MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

MALATYA'da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet B. (21), vücuduna isabet eden mermiyle yaraladı.

Olay, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet B. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet B. vücuduna isabet eden mermi nedeni ile yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet B., otomobille Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, boş kovanı toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis kaçan şüpheliyi tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

