DHA YURT BÜLTENİ-2

1)TBMM ESKİ BAŞKANI ARINÇ: İSTANBUL’DA BÜYÜK BİR SEFERBERLİK İLAN EDECEĞİZ

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik, "Bu seçimde eksiğimiz neyse, onu tamamlamak için İstanbul’da hep beraber çalışacağız. İstanbul’da büyük bir seferberlik ilan edeceğiz" dedi. AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Muradiye Sosyal Tesisler'de iftar programı düzenlendi. Programa TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir, Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, ilçe başkanları, ilçe gençlik kolları başkanları ve partililer katıldı. İftar sonrası İl Başkanı Mersinli ve MHP’li Akçay birer teşekkür konuşması yaptı. Ardından kürsüye Bülent Arınç çıktı.

'BAŞARILI OLMAZSAK, BUNDAN SONRA DA OLAMAYIZ'

Birlik ve beraberlik mesajı vererek konuşmasına başlayan Bülent Arınç, "Türkiye’de seçimler gelip geçiyor. Bakın önümüzde daha 4,5 yıl seçim yok derken, İstanbul’da yeni bir seçim önümüze geldi. Demek ki her an bir seçime hazırlanmalıyız. Şimdi önümüzde 23 Haziran’da bir İstanbul seçimi var. Bu İstanbul seçimini inşallah kazanacağız. Ben böyle görüyorum. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı şöyle miydi, böyle miydi diyerek verilen kararları tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi ve bu kararlar kesindir, üzerinde de hiçbir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Anayasa böyle. Bizler ne yapacağız. Genel başkanlarımızın yaptığı gibi kollarımızı sıvayacağız. Bu seçimde eksiğimiz neyse, onu tamamlamak için İstanbul’da hep beraber çalışacağız. İstanbul’da büyük bir seferberlik ilan edeceğiz. Ben eminim ki böylesine 3-5 oy oranı farkıyla kaybedilmiş İstanbul’u, bu kez en az 3-5 fark oy farkıyla kazanacak noktaya gelmeliyiz. Bu da hepimize ders olmalı. İstanbul seçimlerinde başarılı olmazsak, bundan sonra da olamayız, eğer başarılı olursak bundan sonra başarılı oluruz. Ona göre çalışmalıyız. Ona göre gayret etmeliyiz.ö

'İMAMOĞLU VE CHP'NİN 'PKK'YI LANETLİYORUZ' DEMESİ LAZIM'

Ekrem İmamoğlu'nun medyada sempatik tavırları sergilediğini belirten Arınç, "Ekrem İmamoğlu her gün medyada. Sempatik duruşlar sergiliyor. Birtakım kesimler de kendisine destek vaat ediyor. Bunların hepsi olağan şeyler, beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Bugün Ankara’dan dönerken elimdeki gazeteleri okudum. Ben son dönemlerde Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı'ydım. Kırmızı listemizin en üstlerinde aranan iki isim vardı, birisi Duran Kalkan, diğeri Eder Hoza diye bir kadın. Bu iki isim PKK terör örgütünün en önde gelenleri. Bu iki isim bugünlerde açıktan basına beyanat veriyorlar. Biz bu seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğiz diyorlar. Bu da bir haber deyip geçip gidemezsiniz. Burada kimseye bir görev düşmezse, İmamoğlu ve partisine bir görev düşüyor. Şunu söylemeleri lazım, ‘Lanet olsun sizin desteğinize, biz terör örgütüyle hiçbir zaman içli dışlı olamayız, Sizin oyunuza ihtiyacımız yok. Biz teröre karşıyız. Biz PKK’yı lanetliyoruz' demesi lazım. Demedikleri takdirde bu sözler yerini bulur ve İstanbul’da seçimi kazandıkları taktirde bunların hangi unsurların desteğiyle göreve geldiğine herkes yıllar boyunca inanır. Şimdi size soruyoruz. Siz PKK’nın desteğini reddedecek misin, yoksa etmeyecek misin?ö

MEHMETÇİK'TEN SURİYE SINIRINDA 'ANNEM' KOREOGRAFİSİ

SURİYE sınırında görevli Mehmetçik, 'Annem' koreografisi oluşturup, hep birlikte Komando Marşı okuyarak Anneler Günü'nü kutladı.

Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, Anneler Günü'nü hazırladıkları koreografiyle kutladı. Konuşlandıkları kışlalarda bulunan boş alanlarda toplanan askerler, 'Annem' yazılı koreografi oluşturdu. Mehmetçik, önünde Türk bayrağı açtıkları koreografi kapsamında hep birlikte Komando Marşı'nı okudu. Askerler, yüksek sesle okudukları marşın ardından tek ağızdan "Annem, Anneler Günün kutlu olsun" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı da anneler günü ile ilgili video hazırladı...

5 ENGELLİ ÇOCUĞUNA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

MUŞ'un Hasköy ilçesinde yaşayan Türkan Basımı (57), kas erimesi sebebiyle yürüyemeyen ve konuşamayan 5 çocuğuna hayatını adadı. Anne Türkan Basımı, konuşamayan çocuklarının Hasköy İlçesi Sayanlar Mahallesi'nde yaşayan Türkan Basımı'nın 11 çocuğundan 5'i kas erimesi hastalığı sebebiyle yürüyemiyor ve konuşamıyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce eşini kalp krizi sonrası kaybeden Türkan Basımı, tek başına 5 çocuğunun bakımını üstlendi. Türkan Basım, devletin ödediği engelli bakım ücretiyle 25 yaşındaki Yusuf, 20 yaşındaki Esra, 19 yaşındaki Zehra, 18 yaşındaki Kasım ve 14 yaşındaki Harun ile diğer sağlıklı 6 çocuğuna bakıyor. Çocuklarının konuşamadıkları için "Anneler Günü kutlu olsun" diyemediğini ifade eden Türkan Basım, "Onlar da bana olan sevgilerini elimi öperek dile getirdiler. Ömrüm sonuna kadar onlara bakmaya çalışacağım" dedi.

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, 5 engelli çocuğuna bakan anne Türkan Basım'ı evinde ziyaret etti. Vefakar anneyi kutlayan Başkan Hikmet Karayel, her zaman yanlarında olacağını söyledi. Karayel, "Kendisini çocuklarına adayan cefakar ve vefakar annenin eli öpülmesi gerekir. Biz de belediye olarak her zaman yanında olacağız" diye konuştu.

HAYATINI 4 ENGELLİ ÇOCUĞUNA ADADI

ZONGULDAK’ta, akraba evliliği yapan Adviye Bakkal'ın(64), 6'sı zihinsel ve bedensel engelli 8 çocuğu dünyaya geldi. Engelli çocuklarından 2'si ölen Adviye Bakkal, eşinin de 11 yıl önce evi terk etmesi üzerine hayatını yatağa bağımlı fiziksel engelli Hacer(44), Saadet(43), zihinsel engelli Ayşe(20) ve Muhammet’e(19) adadı. Çocuklarının beslenmelerinden eğitimlerine kadar her şeyiyle ilgilenen Adviye Bakkal, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından yılın annesi seçildi.

Rat Mahallesi’nde oturan Adviye Bakkal, 18 yaşındayken teyzesinin oğlu Süleyman Bakkal ile evlendi. Bakkal çiftinin 6'sı engelli 8 çocukları dünyaya geldi. Adviye Bakkal, bir yandan engelli çocuklarına bakarken, bir yandan da sağlıklı olan Halit Bakkal’ı(36) okutmayı başararak inşaat mühendisi olmasını sağladı. Diğer sağlıklı çocuğu Metin Bakkal(34) da maden işçisi olarak çalışmaya başladı. Çocuklarından zihinsel engelli Mahmut 21 yıl önce 19 yaşında, bedensel engelli Asiye ise 14 yıl önce 22 yaşında engellerine bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamlarını yitirdi. 15 yıl önce de eşi evi terk eden Adviye Bakkal, tüm zorluklara rağmen engelli çocuklarına kendi başına bakıyor. Adviye Bakkal, yatağa bağımlı yaşayan Hacer ve Saadet ile zihinsel engelli Ayşe ve Muhammet’in beslenmelerini ve bakımlarını kendi başına yapıyor.

YILIN ANNESİ SEÇİLDİ

Engelli çocukları için aldığı evde bakım ücreti ve diğer çocuklarının yardımıyla geçimini sağlayan Adviye Bakkal, çocuklarına gösterdiği ilgi ve özen nedeniyle Zonguldak Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından yılın annesi seçildi. Meclis Başkanı Nuray Gençalp, üyelerle birlikte Anneler Günü nedeniyle evinde ziyaret ettikleri Adviye Bakkal’a çiçek ve hediyeler verdi. Kadın meclisi üyeleri, Adviye Bakkal’ın Anneler Günü'nü kutlayıp, destek sözü verdi.

ÇOCUKLARIM BENİM HERŞEYİM

Çocuklarını çok sevdiğini ve elinden geldiğince bakmaya devam edeceğini ifade eden Adviye Bakkal, şöyle dedi:

“Anneler Gününde böyle hatırlandığım için çok mutlu oldum. Allah razı olsun. 8 çocuğum vardı. 2’si öldü. 4’ü engelli, 2’si sağlam. Anneler günü beni çok duygulandırıyor. Mevlam bana bir güç verdi. Okula gidiyoruz onlarla. Komşularıma gider gelirim onlar gelir. Ben içime kapanık değilim. Çocuklarımın her şeyiyle ben ilgileniyorum. Beni duyanlarda tebrik ediyor. Çocuklarına bağlı kalsınlar. Devlet para da veriyor eğitimlerini de karşılıyor. Mevlam herkese annelik duygusunu tattırsın, yaşatsın. Hastası olan hastasına baksın. Çok şeyler duyuyoruz. Baksınlar evlatlarına. Mühendis olan oğlum da çok destek oluyor. Okudu mühendis oldu. Çocuklarım benim her şeyim. Onları çok seviyorum.ö

‘HAKKI ÖDENEMEYECEK BİR ANNE’

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuray Gençalp ise, “Böyle önemli ve anlamlı günde bir araya gelmek istedik ve kendisini yılın annesi seçtik. Arkadaşlarımın desteğiyle Adviye hanımın fedakar bir anne olduğuna karar verip yılın annesi seçtik. Onun hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ama çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizi verdik. 4 çocuğu var. Onlarla birlikte özverili bir anne olarak yaşıyor. Çok duygulandık. Gerçekten hakkı ödenmeyecek fedakar bir anne.ö dedi.

TÜRKİYE'DE EN ERKEN YETİŞEN KAYISININ HASADI BAŞLADI

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Türkiye'de en erken yetişen kayısı türü olan magador cinsi kayısının hasadına başlandı.

Kırıkhan'ın meyve üreticilerinden Kenan Atasoy'un Söğütlüöz köyündeki meyve bahçesinde yapılan hasatta 30 ton kayısı toplanarak İhracatçı firmaya teslim edildi. Üretici Kenan Atasoy, 3 yıl önce dikim yaptıkları bahçede hasat yaptıklarını söyledi. Atasoy, "Bizim bölgemizin iklimi ile İspanya'nın Mursia bölgesinin ikliminin benzerlik gösterdiğini öğrenince İspanya'dan getirdiğimiz Türkiye'nin en erken yetişen kayısı türü olan magador ve mikado türü kayısı meyve fidelerini Söğütlüöz mahallemizdeki meyve bahçesine diktik. İlk etapta bu işe 700 dönümlük bir alanda 2 bin kök magador ve mikado türü Türkiye'nin en erken yetişen kayısı meyve fidesinin dikimini gerçekleştirdik" dedi.

İhracat katkı sağladıklarını söyleyen Atasoy şöyle konuştu:

"Gerekli bakım ve sulama ve ilaçlama çalışmalarından sonra 3 yıldan bu yana yaptığımız üretimin karşılığını almaya başladık. Şu ana kadar meyve bahçemizde 50 bin kök meyve ağacını toprakla buluşturmanın ve ürettiğimiz meyvelerin ihracatını yapmanın gurunu yaşıyoruz. Yeni ekilen fidelerin de yetişmesiyle birlikte hem ilçemize, hem bölgemize hem de Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamış olacağız. Buradan devletimize ve Tarım bakanlığımıza bir talebimiz var. Bu tür meyve üretimi yapan üreticilere destek olmasını ve katkı yapmalarını bekliyoruz. Bu yıl Türkiye'de magador türü kayısı meyvesinin hasadına yeni yeni başladık. Geçen sene 100 tonluk bir rekolte gerçekleştirdik. Bu sene de 300 ton gibi bir üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar toplamış olduğumuz 30 ton kayısıyı ihracatçı firmaya teslimini yapmış bulunuyoruz. Bu kayısının özelliği Avrupa ve Rusya'nın damak tadına uygun bir meyve olması, yüksek bir getiri sağlaması, ihracata daha çok dayanıklı olması sebebiyle iç tüketimde değil direkt olarak ihracata yönelik bir üretim gerçekleştirmekteyiz."

