DHA YURT BÜLTENİ - 2

Uşak'ta kayıp kadın vurularak öldürülmüş halde bulundu

ÖLDÜRÜLÜLÜP KOYUNLARI ÇALINDI

Uşak'ta dün öğlen saatlerinde koyunlarını atlatmaya götürdükten sonra haber alınamayan ve bu sabah yapılan aramada ölü olarak bulunan 60 yaşındaki Gülşen Gündüz'ün, tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Gülşen Gündüz'ün cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede, vücudundan 3 saçma çıktı. Bunun üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Gülşen Gündüz'ün otlattığı ve kayıp olan 42 koyunu araştırdı. Ekipler, Sivaslı ilçesine bağlı Samatlar köyünde Z.D. isimli kişinin koyun satın aldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Köye gelen ekipler Z.D.'nin ahırında, Gündüz'e ait olan düşünülen 42 koyunu buldu. Z.D. ise gözaltına alındı.

İzmir Adli Tıp Kurumu' na getirilen Gülşen Gündüz' ün cenazesinin otopsi işleminin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından alınıp ikindi namazının ardından memleketinde defnedileceği bildirildi

ŞÜPHELİ AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDI

Jandarma karakolunda ifadesi alınan Z.D., koyunları dün gece Y.K. isimli kişiden satın aldığını söyledi. Z.D.'nin ifadeleri doğrultusunda jandarma koyunları sattığı öne sürülen Y.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Y.K., cep telefonu ile yapılan teknik takip sonucu Afyonkarahisar'da bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Uşak'a getirilen Y.K.'nın iki erkek kardeşi ise Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına Z.D., Y.K. ve iki erkek kardeşinin sorgusu Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor.

Samsun'da kayıp çocuk aranıyor



Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ailesinin dünden beri haber alamadığı 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezine bağlı Alancık Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evin önünde oynayan Ecrin Kurnaz'ın bir süre sonra kaybolduğunu fark eden dedesi Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ev ve çevresinde arama ve incelemelerde bulundu. Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Kayıp çocuğun bulunması için bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ancak arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Havanın kararması ve yoğun yağış nedeniyle güç şartlarda süren arama çalışmalarının bölgeye getirilecek özel dedekör köpekler eşliğinde sürdürüleceği belirtildi

Nusaybin'de TIR ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde TIR ile akaryakıt tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Nusaybin ilçesindeki İpek Yolu'nda meydana geldi. Söğütlü köyü mevkiinde çalışma nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda Şırnak'ın Cizre ilçesi yönüne giden Saim Akpulat'un kullandığı 06 DGV 72 plakalı akaryakıt yüklü tanker, karşı yönden gelen Mehmet Kahraman yönetimindeki 06 DS 4082 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kazada, tanker sürücüsü Saim Akpulat olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Mehmet Kahraman araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nusaybin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, TIR'da sıkışan sürücü Kahraman'ı araçtan yaralı olarak çıkardı. Kahraman sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden tanker sürücüsü Akpulat'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Datça'da şaşırtan şeffaf deniz canlısı

Muğla'nın Datça ilçesinde, denizde ilk kez görülen ve denizanalarına benzeyen canlı türü dikkat çekti. Şeffaf deniz canlısının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelenda'da bir balıkçı tarafından keşfedilen 'salpa maxima'nın, bir başka türü olduğu ortaya çıktı.

Datça'da, balıkçılar tarafından deniz üzerinde ilk kez görülen ve denizanalarına benzeyen bir canlı türü heyecan yarattı. İlçe merkezinde, Akdeniz kıyısındaki limanda bağlı bulunan gezi ve balıkçı teknelerinin arasında fark edilen ve turuncu renkli tespih tanesini andıran bölümleri dışında tümüyle şeffaf olan canlıların, birbirleriyle bağlantılı zincir şeklinde hareket ediyor olmaları dikkat çekti. Datça'da görülen şeffaf deniz canlısının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelenda'da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa Maxima'nın, bir başka türü olduğu ortaya çıktı.

Datça limanında, kameraları tarafından tespit edilen görüntüler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde incelemeye alındı. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nurçin Killi, Datça'da görülen canlının, 'tulumlular' grubuna dahil olan, sularda sürüklenen organizma salpa (jelatinli zooplanktonik) olduğunu açıkladı.

Bu canlının fıçı şeklindeki vücutlarının saydam olduğuna dikkati çeken Killi, "Süzerek beslenen bu canlılar suyu pompalayarak hareket edebilir. Fitoplankton dediğimiz mikroskobik alglerle ve bakterilerle beslenirler. İlkbaharda fitoplankton çoğalmasını takiben bu canlıların da sayıları artar ve onlarcası bir araya gelerek uzun zincirler şeklinde koloniler oluştururlar. Koloniler birlikte hareket eder ve beslenirler. Akıntılarla ya da beslenme amacıyla kıyılarda sık görülebilirler. İnsanlara herhangi bir zararları yoktur. Oluşan kolonilerin ömürleri uzun sürmez, fitoplankton miktarı azaldığında salplerin sayılarında da azalma görülür. İstavritgiller (trachurus) ve mezgit türleri, kaplumbağalar, deniz kuşları, ton balıkları ve denizanaları salpleri besin olarak tüketirler" dedi.

23 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

Muş'un Sunay Mahallesi'nde oturan emekli bekçi Tevfik Yalçın (78), 23 yıldır sokak hayvanlarına yiyecek dağıtıyor. Sabah saatlerinde fırın, kasap, bakkaları gezerek yiyecek toplayan Tevfik Yalçın, akşam saatlerinde sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere bırakıyor.

Merkez Sunay Mahallesinde yaşamını sürdüren 8 çocuk sahibi Tevfik Yalçın, 23 yıl önce evinin önünde 8 yavru doğuran köpeğin verdiği mücadele sonrası hayvanlara yiyecek toplamaya başladığını anlatan Tevfik Yalçın, "23 yıl önce evin önünde otururken bir anne köpek doğurduğu 8 adet yavrusunu ağzı ile evin önüne getirdi. Sütünün yeterli olmamaması sebebiyle yavruların açlıktan çıkardığı seslere dayanamayarak süt verdim. Yavrular büyüyenceye kadar bu işi devam ettirdi. O günden sonra hayvanların aç kalmaması için yiyecek toplamaya başladım" dedi.

Her sabah evden çıkarak çarşı esnafını dolaşın, topladığı yiyecekleri köpeklerin akşam saatlerinde toplandığı bahçesinin önüne bıraktığını belirten Tevfik Yalçın, gece karınlarını doyuran köpeklerden artanların sabah kuşlara yiyecek olduğunu söyledi. Yalçın, en büyük istediğinin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilebileceği barınakların her ilçede kurulması olduğunu ifade etti.

Tevfik Yalçın'ın hayvansever bir kişi olduğunu belirten yöre esnafı ise her gün yağmur, kar çamur demeden yiyecek toplamaya geldiğini belirtti, Yalçın'ı bu çabası sebebiyle takdir ettiklerini vurgulayan esnaf, kendilerinin de yiyecek vererek destek olduklarını kaydetti.

Kokaini bırakıp, tesettüre giren Kader'in acı hikayesi

İzmir'de ailesiyle yaşarken 12 yaşında evden kaçan, uzun yıllar sokaklarda ve arkadaşlarında kalan, eski kokain bağımlısı 22 yaşındaki Kader A.'nın hayatı, bir yıl önce doğan bebeğiyle değişti. Uyuşturucuyu bırakıp, tesettüre giren ve ailesinin yanında, bebeğiyle birlikte yaşamaya başlayan Kader A.'nın önceki hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı. Kader A., kendi tedavisini sürdürebilmesi ve bebeğinin bakım masrafları için yardım istedi.

İzmir'de yaşayan Kader A., babası Ş.A.'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle 12 yaşındayken evden kaçtı. Üç sene boyunca yetiştirme yurdunda, sonrasında oradan da kaçıp sokaklarda ve arkadaşlarında kalan Kader A., ailesine izini kaybettirdi. Restorantlarda garsonluk yapan, daha sonra bir dövme stüdyosunda çalışmaya başlayan Kader A., uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Çalışıp kazandığı paralar, zamanla bağımlısı olduğu kokaine ve diğer uyuşturuculara gitti. 2016 yılında ise bir erkekle tanıştı. Talihsiz Kader, sorunlar yaşayınca ondan da ayrıldı ve bir süre sonra hamile olduğunu öğrendi. Birlikte yaşayıp ayrıldığı bu erkek bebeği kabul etmeyince, hamile olan Kader A. tek başına ortada kaldı.

'BENİ YAŞAMA BAĞLAYAN ŞEY, BEBEĞİM OLDU'

Uyuşturucuyu bırakmak için doktora başvuran, yeşil kartlı Kader A., hamileliğinin son iki ayına girdiğinde, Gürçeşme semtinde oturan ve hurda toplayıp satarak geçimini sağlayan babası Ş.A. ile annesi Fadime A.'nın yanına geldi. Çift, seneler sonra ilk defa gördükleri tek çocuklarına sarılıp, gözyaşı döktü. Başından geçen olayları anlatan Kader A.'ya ailesi sahip çıktı. Anne ve babasıyla yaşamaya başladıktan bir süre sonra dünyaya gelen bebeğe, 'Muhammed' ismi verildi. Bir yandan uyuşturucu bağımlılığı tedavisini sürdüren, bir yandan da bebeğine bakan Kader A., kendisini iyi hissettirdiğini söylediği dini ibadetlere ağırlık verip, tesettüre girdi. Ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Kader A., "Beni yaşama bağlayan şey, bebeğim oldu. O benim hayatıma yeni bir anlam kattı, o yaşama sebebim oldu. Tek isteğim, onu sağlıklı şekilde yetiştirebilmek ve faydalı biri haline getirmek" dedi.

'YARDIM İSTİYORUM'

Bir buçuk seneyi aşkın süredir tedavisine devam edildiğini belirten Kader A., "Muhammed bana umut getirdi. Şimdi tek düşündüğüm şey, tedavimin tamamlanması ve ona sağlıklı şekilde bakabilmek. Yeşil kart sahibiyim, ancak kullandığım ilaçların hepsi karşılanmıyor. Bebeğim dolayısıyla az bir miktar da olsa maaş da alıyorum, ancak bu miktarın azlığı nedeniyle geçinemiyorum. Onun bana ihtiyacı var ve ben olmadığım zaman sürekli ağlıyor. Çok küçük olduğu için bırakamıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Beslenme Uzmanı Gözüyılmaz: Çölyak hastalarının kaliteli yaşaması mümkün

Adana’da Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Eliza Gözüyılmaz, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne dikkat çekerek çölyak hastalarının glütenden uzak durarak kaliteli yaşayabileceğini söyledi.

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Eliza Gözüyılmaz, çölyak hastalığının kişinin glüten proteinine karşı alerjik reaksiyon göstermesinden ortaya çıktığını söyledi. Gözüyılmaz, "Bu hastalığa sahip kişilerin ömür boyu kendilerine özel bir diyet uygulaması gerekir. Yani glüten, buğday, arpa ve çavdar içeren besinleri hayatlarından çıkarmalıdırlar. çölyaklı danışanlarımızın süt, et ve sebze-meyve ürünlerini tüketmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Ama bazı hassas durumlarda yemek yediği çatal, kaşık ve bıçaklarını dahi ayırmalarını isteriz. Çünkü böylelikle çapraz bulaşmayla vücuda girebilecek glüten proteinin önüne geçilebilir" dedi. Glütenin çölyak hastalarında kas zayıflığı, yorgunluk, ishal ya da şişkinlik gibi problemler yaratabileceğini vurgulayan Gözüyılmaz, çölyakların bu problemleri yaşamamak için glüteni hayatlarından tamamen çıkarmaları gerektiğini söyledi.

GLÜTEN HERKESE ZARAR VERMEZ

Glütenin genel anlamda zararlı bir besin olmadığını ve bu proteine karşı alerjik hassasiyeti olmayan kişilerin gönül rahatlığıyla glüten tüketebileceğini dile getiren Gözüyılmaz, insanlarda oluşan 'glüten tamamen zararlıdır' algısının yanlış olduğunu belirtti. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nün önemli bir gün olduğunu kaydeden Gözüyılmaz, şöyle konuştu:

"Bu tarz günler bizim duyarlılığımız arttırır. Eğer herhangi bir kas probleminiz, gaz şikayetiniz ya da kronik yorgunluğunuz varsa lütfen siz de bu durumuna önem vererek bir test yaptırın. Bu hastalık hayat kalitenizi düşürebilir diye korkmayın. Eğer doğru beslenirseniz kaliteli ve konforlu yaşamaya devam edersiniz. Çölyak hastalarına özel birçok besin var ve her yerde ulaşmak artık mümkün."

Ürettiği eyerleri Dubai'ye ihraç ediyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saraçlık yapan Emin Kuzucuoğlu (55), ürettiği yarış atı eyerlerini Dubai'ye ihraç etmeye başladı. İlk etapta 100 adet sipariş alan Kuzucuoğlu, ihracatın artacağına inandığını söyledi.

Alaşehir'de baba mesleği olan saraçlığı 43 yıldır sürdüren evli ve 1 çocuk babası Emin Kuzucuoğlu, 60 metrekarelik dükkanından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 7 emirlikten biri olan Duabi'ye yarış atı eyeri ihraç etmeye başladı. Soğuksu Mahallesi, Filedelfia Caddesi'ndeki Kurşunlu Han'da bulunan dükkanında iki işçisiyle birlikte eyerin yanı sıra dizgin, ahır çulu, planket, bandaj imalatı da yapan Kuzucuoğlu, ürünlerinde hakiki dana derisi kullandıklarını söyledi. Ürettikleri eyerlerin İngiliz ve Arap taylarına uygun olduğunu, geçen ay numune olarak Dubai'ye gönderdikleri 2 ayrı eyerin beğenildiğini belirten Kuzucuoğlu, ilk etapta, tanesi 120 dolar olan eyerlerden 100 adet sipariş aldıklarını söyledi. Dubai'ye ihracata başlamalarının hikayesini de anlatan Kuzucuoğlu, "Dubai'de çalışan bir arkadaşımın yarış atları var. Patronuna benim yarış atları için eyer ürettiğimi anlatmış. O da numune istemiş. Gönderdik, beğenilmiş. 3 kilo 500 gram ağırlığındaki eyerlerimiz için ilk sirapişimizi aldık, İlk etapta istenen 100 eyeri, en kısa zamanda üretip, Dubai'ye göndereceğiz. Zamanla ihraç ettiğimiz eyer sayının artacağına inanıyorum" dedi.

Üretikleri yarış atı eyerlerinde iskelet olmadığını belirten Kuzucuoğlu, "Sadece ön kısmında ense açısı dediğimiz bölümde var. Ürettiğimiz eyerler tamamen el işçiliği. Hakiki dana derisini önce eğer kalıplarına yatırıyoruz. Ardından makasla kesip, yapıştırdıktan sonra makine ile dikiyoruz. Dikilen bu düetlerin uygun bölümlerini elyaf ile doldurup, daha sonra elde dikoyuruz. Günde en fazla 5 veya 6 eyer üretebiliyoruz" dedi.

Kuzucuoğlu, ürettikleri eyerleri iç piyasada ise 70 dolardan sattıklarını kaydettti.

