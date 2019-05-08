DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ŞANLIURFA’DA 3 AYLIK İKİZLER, UYUDUKLARI BEŞİKTE ÖLÜ BULUNDU

ŞANLIURFA'da, Fatoş- Ramazan Yedikardeş çiftinin 3 aylık ikizleri Murat ve Meral, uyudukları beşikte ölü bulundu. İkizlerin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Daha önceden 4 çocuğunun öldüğünü söyleyen baba Ramazan Yedikardeş, "Çocuklarımıza cin musallat oldu" dediği öğrenildi. Olay, bugün sabah saatlerinde Bamyasuyu Mahallesinde bulunun 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. 2 çocukları olan Fatoş- Ramazan Yedikardeş çiftinin 3 ay önce ikiz bebekleri Murat ve Meral dünyaya geldi. Fatoş Yedikardeş, ikizlerini emzirdikten sonra uyumaları için beşiklerine yatırdı. Bir süre sonra kontrol için odaya giren Fatoş Yedikardeş, bebeklerinin hareket etmediğini görerek, yardım için bağırdı. Annenin feryatları üzerine eve gelen komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, ikizlerin öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ikizlerin cansız bedenleri ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Vücutlarında herhangi bir ize rastlanmayan ikizlerin ölümü ile ilgili polise ifade veren baba Ramazan Yedikardeş, daha önce de 4 çocuğunun öldüğünü söyledi. Ramazan Yedikardeş'in, ifadesinde, "Çocuklarımıza cin musallat oldu" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri

- Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapması

- Ölen ikizlerin cesetleri binadan çıkartılıp ambulansa konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400MB

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2)KORUCU, EŞİ VE 1 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, 2 OĞLUNU AĞIR YARALADI

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, güvenlik korucusu Ömer D.'nin (31) tartışma sonrası tabancayla vurduğu eşi Songül (24) ile oğlu Efekan (1) hayatını kaybetti, diğer çocukları Fatih (3) ve Yusuf (6) ise ağır yaralandı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken, zanlı polise giderek teslim oldu. Olay, öğle saatlerinde Karlıova ilçe merkezinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Ömer D., Turgut Özal Mahallesi'ndeki evinde bilinmeyen bir nedenle eşi Songül D. (24) ile tartıştı. Tartışma sonrası Ömer D., eşi ve yaşları 1 ile 6 arasında olan 3 oğluna tabancayla ateş açtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri yaralı anne ile oğulları Efekan, Fatih ve Yusuf'u ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Songül D. ile oğlu Efekan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, çocukları Fatih ve Yusuf, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Eşi ve oğlunu öldürüp, 2 çocuğunu da yaralayan zanlı Ömer Dinler, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın yaşandığı ev

- Hastane önünden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: KARLIOVA(Bingöl),()

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3)TUNCELİ'DE CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN SEÇİM KARARINA TEPKİ

CHP Tunceli İl Başkanlığı tarafında düzenlenen basın açıklamasıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçiminin yenilenme kararı protesto edildi. YSK'nın İstanbul seçiminin yenilenme kararı Tunceli CHP İl Başkanlığı'nca düzenlenen basın açıklamasıyla tepki gösterildi. Sanat Sokağı'nda bir araya gelen partililer adına açıklamayı okuyan CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt, verilen kararının hukuki olmadığını söyledi. Seçimin yenilenme kararı veren YSK üyelerinin istifası etmesi gerektiğini ifade eden Bozkurt, "Seçim kurullarında bir hata var ise sorumlusu sadece ve sadece YSK'dır. YSK'nın kusuru kesinlikle seçmene yüklenemez, seçmen yaptığı seçimden ötürü bu şekilde cezalandırılamaz. YSK üyeleri seçmene karşı işledikleri bu aleni suç sebebiyle toplu bir şekilde istifa etmelidirler" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Açıklamaya katılanlarla

- CHP'li Bozkurt'un açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 481 MB

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4)KARABÜK'TE MAYIS KARI

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bölgede yaşayanlar, Mayıs ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Yaylada büyükbaş hayvanlarını otlatırken kar yağışı sürprizi ile karşılaşan Orhan Demir, cep telefonu kamerasıyla anı ölümsüzleştirdi. Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Demir, "Maşallah güzel yağıyor. 5'inci ayın 8'i. Böyle akşama kadar yağarsa 1 metreyi geçecek herhalde. Telefon kar oldu artık yeter" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı (Cep telefonuyla)

Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK()

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5)YAVRU SANSARLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Erzincan'ın Tercan ilçesi yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan 2 kaya sansarı yavrusu Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Günlerdir aç olan yavrular biberonla beslendi.

Tercan'a bağlı Edebük köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından 2 adet kaya sansarı yavrusu bulundu. 3-4 günlük olduğu tahmin edilen yavruları gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerin bildirdi. Kaya sansarı yavrularının gerekli bakım ve biberonla beslenmesi yapıldıktan sonra sansarlar, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yavru sansarlardan görüntü

-Sansarların biberonla beslenmesi

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()

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6)TRAFİKTE 'SEN DUR, HAYAT DURMASIN' SLOGANI İLE YOLA ÇIKTILAR

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde 4-10 Mayıs tarihleri arasından kutlanan trafik haftası etkinlikleri kapsamında ilçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ile Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, trafik polisleri ve öğrenciler ile birlikte yaya geçitlerinde sürücüleri durdurarak trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Mustafa Remzi Bucak Bulvarında gerçekleştirilen çalışma kapsamında araç sürücülerine broşürler dağıtılarak, sürücüler yaya geçidi hakkında bilgilendirildi. Farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği katılan Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ilçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Jandarma komutanı Hayri Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu’da öğrencilerle birlikte güvenli yaya geçidinden geçti. Kaymakam Mustafa Çiftçiler, "Bu çalışma ile sürücülere hem trafik kurallarının hatırlatılması hem de yeni uygulamaya başlanan yaya öncelikli trafik uygulamasına dikkat çekmek için buradayız. Sürücüler trafik kurallarına uydukça kaza oranlarında büyük düşüş yaşanıyor. 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde kırk trafikte bir düşüş yaşandı. Bunun için hepimizin trafik kurallarına uymamız gerekö dedi

Görüntü Dökümü

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-Öğrenciler ve açtıkları pankartlar

-Bilgilendirme yapan trafik polisleri

-Sürücülere uyarıda bulunan kaymakam

-Yaya geçidinden geçiş

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 317 MB

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