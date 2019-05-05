DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ŞANLIURFA'DA KAYIP 4 ÇOCUK, 12 SAAT SONRA TAZİYE EVİNDE UYURKEN BULUNDU

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde badem toplamak için evlerinden çıkıp birdaha kendilerinden haber alınamayan en küçüğü 4, en büyüğü 9 yaşında olan 4 çocuk bulundu . Karaköprü ilçesinin kırsal Büyük Alanlı Mahallesi'nde Kübra Karademir (9), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Mustafa Akkuş (4), dün akşam saatlerinde badem toplamak için evlerinden çıkıp araziye gitti. Aileleri çocuklarını ortada göremeyince aramaya çıktı, kendi imkanlarıyla bulamayınca da jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekiplere mahalleli de destek verdi. Köy ve çevresindeki arazileri karış karış tarayan yaklaşık 200 kişi, sabaha kadar çocukları aradı anak herhangi bir ize ulaşamadı.Mahalle Muhtarı Osman Doğan ekiplerin çocukları bulmak için yoğun bir çaba harcadığını söyledi.

ÇOCUKLAR TAZİYE EVİNDE UYURKEN BULUNDU

Karaköprü ilçesinin kırsal Büyük Alanlı Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında badem toplamak için evlerinden çıkıp araziye gittikten sonra kendilerinden haber alınamayan 4 çocuk, yaklaşık 12 saat sonra, bugün saat 07.30'da taziye evinde uyurken bulundu. Mustafa Akkuş, Ali Karademir, Fatma Karataş ve Kübra Karademir, kontrol amaçlı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Çocukları bulunan aileler büyük sevinç yaşarken, cami hoparlöründen yapılan anonslarla mahalle sakinleri bilgilendirilerek aramalara son verildi.

Görüntü Dökümü

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- Arazide el fenerleriyle arama yapan ekipler

- Yol kenarında bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

YENİ GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - )

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 29MB

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2)OĞLUYLA KAVGA EDEN GENCİ SİLAHLA YARALADI

DİYARBAKIR’da ismi öğrenilemeyen kişi, oğluyla tartıştığı belirtilen M.B.'yi (18) tabancayla göğsünden vurarak yaraladı.

Olay, dün gece Kayapınar ilçesindeki bir parkta meydana geldi. M.S. (18) ile arkadaşı M.B. arasında gün içerisinde tartışma yaşandı. M.S., akşam eve gittiğinde durumu babasına anlattı. İsmi öğrenilemeyen baba, gittiği parkta M.B.'ye tabancayla ateş etti. M.B., göğsüne isabet eden kurşunla yere yığılırken, çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.B. tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detaylar

- Polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

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3)KÖR EDEN KATARAKT AMELİYATLARI İÇİN 550 BİN LİRALIK DAVA

ERZURUM Palandöken Devlet Hastanesi'nde, geçen yıl katarakt ameliyatı olduktan sonra enfeksiyon kapan Baran Bayram (74), Adalet Genç (70) ve Sevcan Diyarbakır'ın (63) bir gözü görme yetisini kaybetti. Kör eden katarakt ameliyatı nedeniyle Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne Sağlık Bakanlığı aleyhine 150, 200 ve 220 bin liralık davalar açıldı. Göz rahatsızlığı bulunan toplam 9 hasta, 6 Ağustos 2018 günü, Palandöken Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaların gözlerinde katarakt bulunduğu belirlendi ve ameliyatlarına karar verildi. Bir gün sonra ameliyat edilen hastalar servise alındı, ertesi gün de taburcu edildi. Ameliyat olan 9 hastanın 6'sının gözünde enfeksiyon belirlendi. Hastalardan 5'i ileri tetkik ve tedavi amacıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'na sevk edildi, durumu nispeten iyi olan 1 hasta Palandöken Devlet Hastanesi'ne yatırılarak tedaviye alındı. Burada tedavi edilen erkek hastalar iyileşerek sağlıklarına kavuşurken, kadın hastalar Baran Bayram (75), Sevcan Diyarbakır (63) ve Adalet Genç'in (70) katarakt ameliyatı edilen bir gözü kör oldu. Kör eden katarakt ameliyatı ile ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. İdari soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan kadınlardan Adalet Genç, hastanenin çok pis ve kirli olduğunu iddia etti. Genç, "Perdeler, yerler, yatak çarşafları hijyenik değildi. Ameliyathanede çok pisti. Yerde çöpler vardı. Başka bir hastaya ait örtüyü yerden alıp üzerime örttüler" dedi.

AMELİYATHANEDEKİLERE SUÇ DUYURUSU

Baran Bayram, Sevcan Diyarbakır ve Adalet Genç'in avukatları Tevfik Haktan Avnik, ameliyatı yapan doktor ve o an ameliyathanede bulunan tüm sağlık personeli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukat Avnik ayrıca Bölge İdare Mahkemesi'ne Sağlık Bakanlığı aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı. Erzurum 1'nci ve 2'nci İdare Mahkemesi'ne açılan 3 ayrı davada, maddi ve manevi olmak üzere Adalet Genç için 150 bin TL, Baran Bayram ve çocukları için 200 bin TL, Sevcan Diyarbakır, eşi ve çocukları için ise 220 bin TL tazminat talep edildi.

'KOMPLİKE DURUMLAR ORTAYA ÇIKABİLİR'

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürülüğü'nden İdare Mahkemelerine gönderilen cevap dilekçesinde, haksız ve mesnetsiz olarak açılan davanın reddine karar verilmesi talep edildi. Cevap dilekçesinde, kamu hizmetleri arasında güvenlik, sağlık, itfaiye gibi hizmetlerde, zarar gören kişinin bu hizmetten büyük ölçüde yararlanmasına rağmen, hizmetin işleyişinin son derece risk taşıdığını bildirildi. Sağlık hizmetlerinde 'komplike' durumların ortaya çıkabileceğine vurgu yapılan dilekçede, "Bu yüzden hastane ve benzeri kurumlarda yürütülen sağlık hizmetlerinden faydalananların, hizmetin yapılmasından ve tıbbi girişimlerinden doğabilecek bazı komplikasyonlar ile karşı karşıya kalmaları olasıdır. En ileri tıbbi teknoloji düzeyindeki memleketlerde bile, tıbbi müdahale alanında yüzde 100 garantili hizmet maalesef henüz sunulamamaktadır" denildi.

'SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE YOL AÇMIŞ OLUR'

Davanın dayandığı maddi olay, işaret olunan hukuki durum ve ilkeler çerçevesinde değerlendirildiğinde, tazminat şartlarının gerçekleşmediğine işaret eden Bakanlık avukatları, dolayısıyla tazminat talebinin haksız ve mesnetsiz olduğunun anlaşılacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü dilekçesinde şöyle dedi:

"İdarenin ve hizmetin işleyişinden kaynaklandığı açık olarak saptanmayan zararların tazmini isteğinin idareye yöneltilmesi ve tazmin talep edilmesi, yanlış ve tazmin hukukuna aykırıdır. Bir başka deyişle, maruz kalınan zararın bulunduğu hususu, ilmi belgelerle ispatlanmaksızın ve bu konuda verilmiş kesin bir tıbbi rapor da mevcut değilken, tazmininin talep edilmesi hukuka aykırılık teşkil edecektir. Tazmin müessesesi bir 'zenginleşme vasıtası' olmayıp, gerçekten uğranılmış olan zararların tazmini gayesine matuftur. Şayet, bu hususlar dikkate alınmaksızın ve iddia edilen zarar kanuni deliller ile ispatlanmaksızın tazminata hükmedilir ise, sebepsiz zenginleşmeye yol açmış olur."

'HİÇBİR PARA GÖZÜ YERİNE GETİRMEZ'

Adli soruşturmanın devam ettiğini belirten Avukat Tevfik Haktan Avnik ise şunları söyledi:

"Katarakt ameliyatı olan 3 müvekkilimin birer gözü kapandı. Halen çok ciddi tedavi görmelerine rağmen iyileşme olmamış tamamen gözleri kör olmuştur. İhmale, tedbirsizliğe dayalı olduğu kanaatiyle biz Sağlık Bakanlığı aleyhine dava açtık. Hele hayatının yaşlılık döneminde olan birinin rahat etmesi gereken bir süreçte böyle bir olayla karşılaması çok büyük handikap. Kaldı ki müvekkillerimden Sevcan Diyarbakır'ın yapılan tedavi kör olan gözünün yeniden görmesi için değil, mevcut görmeyen gözün iltihaplanmasının ve tamamen göz yuvasından çıkarılmamasının temini için devam etmektedir. O hanımlar zengin olmak için davayı açmadılar. Zaten ne kadar para verilirse verilsin, bir gözün yerine getirilmesi söz konusu değil."

Görüntü Dökümü

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-Palandöken Devlet Hastanesi

-Üniversite hastanesi

-Göz servisi

-Ameliyat olan hastalar (arşiv)

-Üniversite hastanesindeki doktorun açıklaması (arşiv)

-Kör olan kadınların fotoğrafları

-Bölge İdare Mahkemesi

-Avukat Tevfik Haktan Avnik ile röp.

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, ()

(673 mb-6 dk)

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4)KARACİĞERİNDEN KİST YERİNE YAĞ BEZESİNİ ALDILAR

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Emine Temizel (60) özel bir hastanede ameliyat olduğunu ve doktorun karaciğerindeki kist yerine yağ bezesini aldığını iddia etti. Cumhuriyet savcılığına şikayette bulunduğunu söyleyen Temizel, "Özel hastanede yapılan operasyondan sonra başka bir hastaneye gittiğimde kitlenin orada durduğunu ve orada bulunan yağ bezesinin alındığını söylediler. Psikolojim bozuldu. Üniversite hastanesinde yeniden ameliyat olarak kisti aldırdım" dedi.

Başiskele'de yaşayan Emine Temizel, 2017 yılında ağrıları nedeniyle İzmit'te özel bir hastaneye gitti. Yapılan inceleme ve tetkiklerde Temizel'in karaciğerinde kitle olduğu tespit edildi. Emine Temizel ameliyata alınarak, vücudundaki yağ bezesi alınarak iki gün sonra taburcu edildi. Ağrıları artınca yeniden özel bir hastaneye giden Temizel'in karaciğerinde kist tespit edildi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden Emine Temizel'in karaciğerindeki kist ameliyatla alındı. Emine Temizel, kist yerine yağ bezesini alan özel hastanedeki doktor hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

'DOKTOR MASADA KALIP ÖLEBİLECEĞİMİ SÖYLEMİŞTİ'

Yaşadığı süreçle ilgili psikolojisi bozulduğunu söyleyen Emine Temizel, "Özel bir hastanede bağırsak ameliyat oldum, 3 ay arayla kontrollere gidiyordum ve bir kontrole gittiğimde doktor 'senin karaciğerinde küçük bir kitle' var dedi. Bana doktoruma gidip ameliyat ettirmemi söyledi, eğer ameliyatla alamazsa bize haber göndersin biz, ışın tedavisiyle yakarız dediler. Bende sonuçlarımla birlikte doktora gittim. Sonuçlara bakınca doktor 'Biraz zor bir yerde ama yine alırız' dedi. Hemen yatışımı yaptım, paramı ödedim, ameliyat oldum. Sonuçları patolojiye gönderdi ve yanıma gelip bana 'senin ciğerinde kitle yoktu yağ bezesi vardı onu aldık' dedi. Kızım sorunca doktora, filmlerde bazen yanlışlık olabilir şeklinde cevap verdiler. Başka bir hastanedeki doktora gittiğimde, bana ameliyatta hiç kitleye dokunulmadığını, söyledi. Sonra bizi üniversite hastanesine yönlendirdiler. Orada tekrar ameliyat oldum ve kitleyi aldılar. Bu süreçte mağdur edildik, benim psikolojim bozuldu. Bir süre kemoterapi gördüm ve şu anda da 3 aylık tedavilerim devam ediyor, çok tehlikeli bir ameliyat geçirdim doktor masada kalabileceğimi ölebileceğimi söylemişti. Sorumlulardan şikayetçiyiz ve ceza almalarını istiyoruz." diye konuştu.

'HAYVAN SATIP AMELİYAT PARASINI ÖDEDİM'

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle büyükbaş hayvanını sattığını söyleyen Bahadır Temizel, şöyle konuştu:

"Eşimin karaciğerinde bir kist vardı, bir özel hastaneye götürdük 2 Ağustos günü ameliyat ettiler, ayın 4'ünde bizi taburcu ettiler. Eşimin şikayetleri devam edince başka bir özel hastaneye gittik, bize 'Bu kist alınmamış yerinde duruyor' dediler. Biz de üniversite hastanesine gittik orada ikinci defa ameliyat ettiler eşimi, kist de yerinde duruyormuş ilk ameliyatta hiç dokunmamışlar. Biz mağdur edildik, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet ettim, Sağlık Bakanlığı'na şikayet ettim bana hiçbir şekilde somut cevap vermediler. Şikayetim sonuçlanmadı da biz de sonuçlanmasını bekliyoruz. Ben hayvanlarımı satıp ameliyat parasını ödedim, yapmadığı bir ameliyatı neden yaptıklarını söylüyorlar. Sağlık İl Müdürlüğü, bunu suçlu buldu, bu hastayı 2 günde taburcu edemezsin dedi. İlk ameliyatı yapan doktor, iki tane kisti aldığını söyledi ama iki kiste de dokunmamış yerinde duruyor. Biz mağdur edildik, eşimin psikolojisi bozuldu. Şikayetimizin neticelenmesini ve sorumluların ceza almasını istiyoruz.ö

Görüntü Dökümü

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Çift ile röp.

Evrekları incelemelir

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, ()

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5)BÜRYAN KEBABININ LEZZET YOLCULUĞU

BİTLİS ile Siirt arasında hangi bölgeye ait olduğu konusunda tartışması devam eden büryan kebabı, hem hazırlanışı, hem de sunumuyla büyük emek ve çaba istiyor. Meraklısının kilometrelerce yol katederek yemeğe geldiği kebabın hazırlanışı Bitlis'te gece saat 03.00'te başlıyor.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine göre tarihi geçmişi IV. Murat'a kadar uzanan büryan kebabını, Bitlisli ustalar erkek keçi (teke) etinden hazırlıyor. Büyük kemikleri ayrıldıktan sonra, kaya tuzu dökülerek gece saatlerinde özel yapılmış kuyuya indirilen büryan, burada odun ateşi közüne bırakılan suyun buharında 2-2.5 saat pişiriliyor. Kazandan kuyuya yayılan su buharı etin sertleşmesini önleyip, yavaş yavaş tükenirken, bu sırada kazana damlayan yağlar ise Bitlisliler için sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan 'avşor çorbası'nda kullanılıyor. Meraklısının kilometrelerce yol katederek yemeğe geldiği avşor çorbası ile büryan kebabı,sabah saatlerinden itibaren de sıcak pide, kuru soğan, domates ve biberle birlikte müşterilere servis ediliyor.

Büryan kebabının hangi kente ait olduğu konusunda Bitlisli ustalarla ile Siirt ustalar arasında başlayan tartışmalar ise uzun yllardır sürüyor. Mesleği babasından öğrenen ve kendisini 4'üncü kuşak büryancı olarak tanıtan İbrahim Baydur, Siirtli ustaların büryanı kuzu etinden yaptıklarını söyledi. 2 ilde de farklı pişiriliş ve sunum şekilleri olduğunu anlatan Baydur, bu büryanların farklı lezzetler olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Büryan konusunda tartışmalar hep oldu. 'Bitlis’in mi? Siirt’in mi?' diye. Biz Bitlis’in bir yemeği olduğunu düşünüyoruz. Tarihe baktığımızda da Siirt’in zamanında Bitlis’in ilçesi olduğunu görmekteyiz. Bu tartışmalar ne kadar sürer bilmiyoruz ama ikisini de yapılışı ve sunumu çok farklıdır. Onlar fırında ısıtarak servis eder, biz tandırdan sıcak olarak çıkartırız. Bizim ekmeğimiz taze ve devamlı olarak sıcak gelir. Ayrıca bizim ‘Avşor’ denen bir kahvaltılık çorbamız vardır. Siirt’ten çok farklı bir şekilde çalışıyoruz. Bu tartışmayı çok fazla sürdürmenin bir anlamı yok. Sadece isim benzerliği ver. Çünkü onlar kuzu eti kullanır. Bizler ise erkek keçi kullanırız."

BÜRYAN SEZONU HAZİRAN’DA BAŞLAR

Baydur, Bitlis’te büryan kebabının sezonunun olduğunu da belirterek, "Bitlis’te henüz büryan sezonu başlamadı. Haziran ayında başlayan sezon Ekim ayında sona erer. Bu dönemde etler daha lezzetli olur. Bu nedenle de bu dönemlerde satışlarımız düşüktür. Ancak önümüzdeki günlerde satışlar daha çok artacaktır"dedi.

Görüntü Dökümü

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-Büryan için hazırlanan etlerden detay

-Etlerin tuzlanmasınden görüntü

-Tandır kuyusunden görüntü

-Büryancının sokak ve tabelasından detay

-Tandır Tandırının üstündeki çamurun alınması

-Tandırın açılması ve etlerin çıkarılması

-Büryandan detay görüntüler

-Büryanın doğranarak servise hazır hale getirilmesi

-Servise sunulacak büryandan detay

-Müşteriye servis edilmesi

-Avşor çorbasından detay

-Büryan Ustası İbrahim Baydur ile röportaj

-Genel ve özel detaylar

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,()-

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6)ADANA'DA UYUŞTURUCU SATTIĞI İDDİA EDİLEN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ADANA’da polisin 5 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen 10 uyuşturucu satıcısına yönelik operasyon düzenledi. Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Narlıca, Barbaros, Fatih Mahalleleri ile Çukurova ilçesindeki Belediyeevleri Mahallesi’nde tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve üst aramasında 6 paket içerisinde 16,30 gram esrar, 33 paket içinde 88,5 gram bonzai, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Güzel çekin televizyona çıksın" demesi dikkat çıktı. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Tutuklu olanlanların kelepçeli görüntüleri

-Tutukluların ekip arabasına bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'18", BOYUT:145 MB

Haber: Nuri PİR- Kamera:ADANA()

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7)GENÇLER LABORATUVARI BOYADI, İŞ İNSANI MALZEMELERİ ALDI

KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Matematik bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet balosu için topladıkları paralar ile Dede Korkut Ortaokulu'nundaki metamatik laboratuvar sınıfını boyadı. Bunun üzerine Karslı iş insanı Sezgin Baran Korkmaz da sınıftaki diğer malzemeleri aldı. Ünivesiteli gençler, kendi elleriyle boyadıklarını sınıfao Korkmaz'ın da aldığı matematik gereçlerini yerleştirdi.

Kafkas Üniversitesi Dedekorkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, mezuniyet balosu yapmak yerine Dedekorkut Ortaokulu'na matematik laboratuvarı kurma kararı aldı. Yasemin Genç, Seren Yıldız, Reyhan Erol, Adil Bimay, Mahsum Derdiyok, Hacı Aydoğan Özbay ve Sevda Şimşek, balo için topladıkları paralarla laboratuvar olacak sınıfı boyayarak baştan aşağı yeniledi. Öğrencilerin bu anlamlı çalışmasına Karslı iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan destek geldi. Öğrencilerle irtibata geçen Korkmaz, matematik laboratuvarının malzemelerini aldı. Öğrenciler tarafından dizayn edilen matematik laboratuvarı için açılış töreni düzenlendi. Açılışa İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Osman Urlunç ve Ali Cengiz Birdal, KAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taştan, KAÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Esra Altıntaş, Dr. Öğr. Üyeleri Şükrü İlgün, Nilgün Günbaş katıldı. Kurdele kesilerek açılan sınıfı gezen davetliler, laboratuvar hakkında bilgi aldı. Davetliler, öğrenciler ve işadamını bu anlamlı çalışmadan dolayı tebrik etti.

Görüntü Dökümü

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-Sınıfın açılışının yapılması

-Sınıfın gezilmesi

-Konuşmalar

-Ortaokul öğrencilerinin konuşmaları

-Üniversiteli öğrencilerin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

623 MB - 5 DK 50 SN -

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8)KEMİRGEN HAYVANLARIN EN BÜYÜK TÜRÜ OLAN KAPİBARALAR, BURSA’DAKİ HAYVANAT BAHÇESİNDE YAŞAMLARINI SÜRDÜRÜYOR.

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kemirgen hayvanların en irisi olan kapibara, görenleri hayrete düşürüyor. Hayvanat bahçesinde yaşamına devam eden ve ana vatanı Güney Amerika olan kapibaralar, büyüklüğü ile ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Boyları 64 santimetreye kadar uzanan 6 kapibalaraya hayvanat bahçesi görevlileri de gözü gibi bakıyor. Elma, armut, patlıcan gibi sebze ve meyve türleriyle beslenen hayvanlar için özel ilgi gösterdiklerini belirten yetkililer, ayrıca en sevdiği yiyeceğin ise kabak olduğunu dile getirdi.

Görüntü dökümü

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-Drone görüntüleri

-Hayvanat bahçesinden detaylar

-Kapibara'dan detaylar

-Genel detaylar

Süre: 02.59 Boyut: 335 MB

Haber: Gürkan DURAL-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA ()

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9)20 YILDIR UÇURTMA YAPIP, SATIYOR

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde yaşayan Mustafa Ersayın (54), 20 yıldır uçurtma yapıp, satıyor. Ersayın'ın çeşitli boyut ve renklerde yaptığı ve 150 metreden 3 kilometre yüksekliğe kadar yükselebilen uçurtmaları ilgi görüyor.

İlkadım ilçesinde yaşayan Mustafa Ersayın, 20 yıl önce kendisine ait bakkal dükkanında uçurtma yapıp satmaya başladı. Ersayın, artan talep üzerine bakkal dükkanını kapatıp işyerini uçurtma dükkanına çevirdi. Ersayın'ın çeşitli boyut ve renklerde yaptığı uçurtmalar ilgi görüyor. 15 dakikada bir uçurtmayı yapabilen Ersayın'ın müşterileri arasında çocuklar kadar yetişkinlerde yer alıyor. Ersayın'ın 75 santimetreden 5 metreye kadar yaptığı uçurtmalar 150 metreden 3 kilometre yüksekliğe kadar çıkabiliyor.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların birçok oyuncaktan vazgeçtiğini ama uçurtmadan hiç bir zaman vazgeçemediğini söyleyen Mustafa Ersayın, "Çocukların yanı sıra yetişkinlerde benden uçurtma satın alıyor. Bir uçurtmayı yapmam yaklaşık 15 dakikamı alıyor. Özellikle baharın gelmesiyle birlikte çok büyük bir ilgi olmaya başladı. Düzenlenen şenliklerde, etkinliklerde, pikniklerde yüzlerce ihsan uçurtma uçuruyor. Bende insanlar için uçurtma yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve zevk alıyorum" dedi.

Kendisi gibi uçurtma ustası olanların sayısının çok azaldığını söyleyen Ersayın, "Rengarenk uçurtmalara, sevgililerinin, torunlarının çocuklarının, ya da kendi isimlerini yazdıranlar oluyor. Çeşitli renklerde, çizgi film karakterlerinin resimleri, spor kulüplerinin amblemleri ya da başka resimlerin yer aldığı yüzlerce çeşit uçurtma yapıyorum. Herkes için uçurtma demek çocukluklarında bir hatıra demek. Mutlaka herkesin uçurtma ile bir anısı vardır. Böylede olmaya devam edecek. Bu oyuncaktan hiçbir zaman vazgeçilmeyecektir. Ben her yıl binlerce uçurtma yapıp satıyorum. İnşallah bundan sonra da mesleğimi sürdüreceğim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Uçurtmalardan detay

-Uçurtma dükkanını dışından ve içinden detaylar

-Mustafa Ersayın uçurtma yaparken

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()



