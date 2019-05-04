DHA YURT BÜLTENİ -2

YURT BÜLTENİ -2

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 29 yaralı (3)

YARALI SAYISI 29'A YÜKSELDİ

Adana'da sabaha karşı meydana gelen, 2 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralı sayısı 29'a çıktı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Biri, getirilen 2 vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün altından çıkarılan cenazelere kimlik tespiti yapıldı. Ölenlerin Ahmet Doğan ve Fevzi Deniz olduğu belirlendi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yolculardan geriye kalan çanta ve eşyalarını, polis ve bekçiler toparladı.

Görüntü Dökümü

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- Devrilen otobüsten detay görüntüler

- Polis ekiplerinin kaza yerini incelemesi

- Otobüsün vinçle kaldırılması

- Kazada yaşamını yitirenlerin çıkarılması

- Cenaze aracına konmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, ()

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Felçli eşini traş etmek isteyen kadın eşini, kendisini ve evi yaktı

Bursa'da Emine A. (65) felçli ve yatalak olan eşi Ahmet A.'nın (76) saçlarını kestikten sonra ispirto ile kulak kıllarını yaktığı sırada yaşlı adamın saçları birden alev aldı. Çıkan yangın sonucunda Ahmet A.'nın vücudunun yüzde 80'i yanarken Emine A.'nın ise kolları ve yüzü yandı. Yaşlı çift hastanede tedavi altına alındı.

Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Davutdede Mahallesi önemli sokak üzerinde bulunan Ahmet ve Emine çiftinin evinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Emine A. 5 yıl önce kalp krizi geçiren ve felç olarak kalan eşi Ahmet A.'nın saçlarını kesti. Ardından ispirto ile eşinin kulağında bulunan kılları yakmak isterken eşi Ahmet A.'nın saçları birden alev aldı. Emine A. yatalak olan eşi Ahmet A.'nın alev alan saçını söndürmek için su ararken o sırada Ahmet A.'nın yatağı da alev aldı. Çığlıklarla yanan kocasını kurtarmak isteyen Emine A.'nın da yüzü ve kolları yandı. Bağrışları duyan yaşlı çiftin komşuları evin kapısını kırarak alev alan Ahmet A.'yı ve yatağı söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun yüzde 80'i yanan ve ağır yaralanan Ahmet A.'yı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırdı. Öte yandan Emine A.'nın ise kollarında ve yüzünde yanıklar oluştuğu için Emine A.'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sokağa dökülen vatandaşlar olayı korku dolu gözler ile izlerken itfaiye ekipleri Ahmet A.'nın kaldığı odada soğutma çalışması yaparak olay yerinden ayrıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralı kadının hastanede tedavi edilmesi

- Yaralı kadının ambulansta tedavi edilmesi

- Olay yeri polis sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntüler

- Olayı izleyen vatandaşlardan görüntüler

- Evden dış görüntü

- Hastaneden detaylar

- Detaylar

Süre: 02.22 Boyut: 265 MB

Haber: Serkan AKKUŞ/BURSA,() Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA()

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Ortaylı: Trump Kovboy kadar cahil

MÜSİAD İnegöl Şubesi tarafından Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen 'Türkiye´nin Yakın Tarihi' konulu konferansta konuşan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı," Trump zaten bir kovboy kadar cahil, işletme okumuş ama dünya görüşü itibariyle cahil bir adam" dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Şubesi tarafından Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen 'Türkiye'nin Yakın Tarihi' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı konferansa katılanların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Konuşmasında devletlerin çökme sebeplerinden bahseden Ortaylı “Maalesef devletler orduya siyaseti karıştırması son derece tehlikelidir. Onun için bu son olaylar yani siyaset yoluyla orduya girme sebepleri ve FETÖ’müdür nedir o son derece tehlikeli bir şeydir. Yabancı dünyada tartışıyorlar. Bu uydurma bir darbe girişimidir. Valla uydurma değil onu tartışmayacağım bile bunlar insanların hayatını çalan bir şebekedir. En iyi okullara kopya ile öğrenci sokuyorlar, imtihan kazanan subayları uyduruk sıhhiye raporları ile eliyorlar, kabak insanları olmadık yerlere getiriyorlar ve Türkiye’yi kökünden kurutuyorlar. Çünkü bizim personel politikamız hiçbir ön birikime ön şarta bağlı değildir. Bu imparatorluğu ayağa kaldıran bütün insanlar halktan çıkma sıradan adamlardır. Bu kabiliyetli insanların meydana getirdiği kadroları bu şekilde kendi dar anlayışına göre göreve getirenler Türkiye Cumhuriyeti tarihine aykırı bir iş yapıyordur. Buna yol verenler bunları koruyanların hiçbir şekilde bizim milli tarihimizde yeri olmaması gerekir. Yoksa beni ilgilendirmiyor falanın tarikatı filanın görüşü. Bir şeye çok dikkat ederim Türkiye’de mevcut olan ordu mevcut olan kolluk kuvvetleri ve bürokrasinin içindeki liyakatlı yükselme sistemine darbe indirenler fevkalade tehlikeli yaratıklardır. Ben bunların dışardan beslendiğine de inanırımö

"TRUMP DÜNYA GÖRÜŞÜ İTİBARİYLE CAHİL BİR ADAM"

FETÖ gibi yapılanmaların arkasında ABD’de bulunan bir mekanizmanın olduğunu ifade eden Ortaylı “Ne diye Trump gibi birinin ya da madam Clinton gibi bir kadın buradaki herifleri tutuyor. Trump zaten bir kovboy kadar cahil, işletme okumuş ama dünya görüşü itibari ile cahil bir adam. Etrafındaki müşavirleri, sekreterleri hani bakanları fazla bir şey değiller onlar. Son derece komik tuhaf Hristiyan mezheplere mensuplar. O Clinton dediğimiz hatun güzel akıllı bir kocası var halktan çıkma fakat kendisi iyi bir üniversite de okudu yani size söyleyeyim istediği kadar seçkin olsun. Ağzı laf yapar car car bir kadın. Ne işi var bunları tutacak orada bir mekanizma var ki tutuyor. Önemli bir şey bu onun üzerinde durulması gerekiyor. “ diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İlber Ortaylı konuşma

-Detaylar

Süre: 02.50 Boyut: 319 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Hastalıkların şifasını arı iğnesinde buluyorlar

Artvin’de küçükbaş hayvan çobanlığı yapan İslam Dikbıyık (46), 20 yıl önce Bursa’ya taşınarak Cumalikızık köyünde ‘Arı çiftliği’ kurdu. 2 kovan ile arıcılığa başlayan Dikbıyık, bugün 100 kovana ulaştı. Arı turizmi için de ziyaretçileri ağırlayan çiftlikte bulanan 'apitoryum' adı verilen merkezde kas ve eklem ağrısı, unutkanlık, romatizma ve grip gibi hastalıkları olan insanların vücutlarında bulunan akupunktur noktalarına ağrı iğnesi sokturularak tedavi ediliyor.

İslam Dikbıyık 20 yıl önce çobanlık yaptığı memleketi Artvin’den Bursa’ya geldi. Bursa’ya ilk geldiği yıllarda bir tanıdığı vasıtasıyla arıcılığa merak salan Dikbıyık, bir bahçe kiralayarak 2 kovan ile arıcılığa başladı. Geçen süre içinde kendisini arıcılıkta geliştiren Dikbıyık, ulaştığı 100 kovan ile birlikte ‘apiterapi’ adı verilen arı ile yapılan geleneksel tıp yöntemi tedavileri için arı üretmeye başladı. Son zamanlarda geleneksel tıp yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla beraber kas ve eklem ağrıları, romatizma, unutkanlık, grip gibi hastalığı olan kişiler şifayı ağrı iğnesinde bulmaya başladı. Halk arasında arı sokması olarak bilinen apitoksin terapide arı, bir doktor yardımıyla vücutta bulunan akupunktur noktalarına getirilerek hastayı sokması sağlanıyor. Böylece arı iğnesinde bulunan maddeler hastanın vücuduna geçerek iyileşmesine yardımcı oluyor. Hamile, arıya karşı alerjisi olan ve 1 yaş altı çocuklar hariç herkese uygulanabilen apitoksin terapinin kaç seans yapılacağı hastanın durumuna göre belli oluyor. Günümüzde popülerleşen bu tedavi yöntemi ile birlikte insanlar hem tedavi olmak hem de arı kovanlarını ve arıları yakından görmek için ‘Apiturizm’ adı verilen yeni bir turizm akımı başlattı. Apiturizmde insanlar hastalıklarına şifa bulmak için çiftlikleri ziyaret ederken hem de buralarda özel kostümler giyerek arılara yakından bakma fırsatı buluyor.

‘ARI ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPAN BİRÇOK ÜNİVERSİTEYE ÜRÜN TEDARİK EDİYORUM’

Bursa'da müşteri kapasitesi fazla olduğundan dolayı buraya geldiğini ve burada arı çobanlığına başladığını belirten İslam Dikbıyık, “Doğal mesleğimin arıcılık olduğunu tespit ettim. Türkiye'deki üniversitelere ürün tedarik ediyoruz. Üniversitelerde arı ürünleri üzerine çalışmalar yapılıyor. Sektörün büyümesi ve gelişmesi için ürün tedarik ediyoruz. Bir çok üniversiteden hocalarımızla ortak çalışmalarımız oluyor. Çiftliğimizde doktorumuz var. Gelen hastalarla o ilgileniyor. Ayak ağrıları nedeniyle yaşlı insanlar tedavi olmak için geliyorlar. Eskiden arı sokma yöntemiyle tedaviler yapılırdı. Hocamız yaşlı insanların bacaklarındaki akupunktur noktalarına arı iğnesi uygulaması yapıyor' dedi.

SON MODA TURİZM: APİTURİZM

Haftasonu insanların çiftliğe yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dikbıyık, “Çiftliğimizde arı sevme yerimiz var. Kovanları açıyoruz. Maskeleri giydiriyoruz. Kovanlarda kraliçe arı ve işçi arıyı gösteriyoruz. Arıların dansını gösteriyoruz. Arıların su içmesini gösteriyoruz. İnsanlar çok keyif alıyorlar. Çiftliğimiz aile ortamı. Davet ettiğimiz insanların ailesiyle birlikte gelmelerini istiyoruz. Çiftliğimiz aynı zamanda apiturizm için kullanılıyor. İnsanlar geliyor, birlikte kovanları alıyoruz. Kovanlardan polen topluyoruz. Polenleri temizleyip buzdolabına atıyoruz. Bizim tek şartımız var o da gelen misafirlerin bizlerle birlikte çalışması. Odun kesilecek, soba yakılacak, köze çoban çayı demlenecek. Hiç kimseden ücret almıyoruzö dedi.

‘ARI ZEHRİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ’

Arı zehrinin ve ürünlerinin faydalarının sayılmayacak kadar çok olduğunu belirten Apiterapist Doktor İmren Işık, “Öncelikle genel sağlığımızı geliştirici alanda etkinlikleri mevcut. Sağlıklıyken de kullanmakta fayda var çünkü bağışıklık sistemimizi provoke ederek bizi daha dirençli hale getiriyorlar. Soğuk algınlıkları, bütün bakteriyel ve mantar hastalıkları, romatizmal hastalıklar, damarsal bozukluklar ve doku içinde madde alışverişi bozukluklarında kullanılmaktadır. Arı zehrini kullanabilmesi için önce hastanın alerjiye karşı testini yapmak gerekiyor. Toksine karşı alerjisi yoksa ilk arı sokturma, biyolojik arı sokturma şeklinde yapılıyor. Haftada iki veya üç olmak üzere uygulama şekli ve uygulama alanı da değişiyor. Bu destekler kişiye, hastalığa özeldir. Hastalığın dönemine de özeldirö dedi.

APİTOKSİN TERAPİ KİMLERE UYGULANMAZ?

Apitoksin terapinin kimlere yapılabileceğini anlatan Işık, “18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Kanama, pıhtılaşma bozukluğuyla seyreden bir kan hastalığının olmaması gerekiyor. Kontrol altına alınamayan kalp damar hastalığının olmaması gerekiyor. Gebelikte uygulanmaz. Emzikli dönemde de tercihimiz değil. Arı zehri haricinde kovan ürünleri ve tüm arı ürünleri bağışıklık sisteminin tamamlanması beklenir. Yani bir yaş üstü herkeste uygulanabilirö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Arı kovanlarından detaylar

-Arılardan detaylar

-Apiterapi detayları

-İslam Dikbıyık röportajı

-İmren Işık röportajı

Süre: 07.10 Boyut: 802 MB

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

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