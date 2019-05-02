DHA YURT BÜLTENİ-2

1)PARKTA OYNARKEN KAYBOLAN 2 ÇOCUK HER YERDE ARANIYOR

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynadıkları sırada kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) sabaha kadar süren aralıksız aramalarda bulunamadı. İlçeye gönderilen takviye arama-kurtarma birliklerinin de katılımı ile sabah saatlerinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Olayı soruşturması için kurulan özel polis ekibi incelemeye aldığı güvenlik kameralarında çocukların şüpheli bir kişinin arkasında parktan yürüyerek ayrıldığını belirledi.

Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi'nde evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, dün saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınlarının çevrede aradığı çocuklar bulunamayınca, polise haber verildi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İLÇE SEFERBER OLDU, HERKES ARIYOR

Kaybolan iki çocuk için arama çalışmaları sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürüldü. Ekiplerin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS ile binlerce kişi arama çalışmalarına destek veriyor. Belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ile vatandaşların çocukların bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam etmesi isteniyor. Ekipler ve vatandaşlar cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve bina zemin ve bodrum katları, metruk binalarda arama çalışması yürütüyor. Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç balıkadam ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde ilçeye gönderilen takviye arama-kurtarma birlikleri kayıp çocuklar için yürütülen arama çalışmasına katıldı. Arama çalışmalarına katılan ekipler çocuklara isimleri ile sesleniyor.

PARKTAN YÜRÜYEREK ÇIKMIŞLAR

Rize Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kayıp çocukların bulunması için özel bir ekip oluşturuldu. MOBESE ve işyeri güvenlik kamera kayıtlarını didik didik tarayan ekipler, çocukların parktan çıkarak henüz bilinmeyen bir yöne doğru yürüdükleri ve önlerinde yürüyen bir kişiyi takip ettiklerini tespit etti. Polis kimliğini belirlemeye çalıştığı kişinin çocuklarla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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Gündüz arama çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Uğur AYDIN-Emre KOLTUK-Mehmet Can PEÇE RİZE-

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2)MAYIS AYINDA KARLA MÜCADELE

MUŞ'ta Mayıs ayının başlamasına rağmen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Aralık ayından beri kapalı olan Cevizlidere köy yolunu açmaya çalışan ekipler, daha sonra karla kaplı İnardı köyü yolunu temizleyecekler. Türkiye ilkbahar mevsiminn son ayı Mayıs'a merhaba derken Muş'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kış mevsiminin başladığı Aralık ayında yolu kapanan deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikteki Cevizli ve İnardı köylerinin yolunda İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların yayla olarak kullandığı her iki köyün yolunun açılmasını sona bırakan ekipler, yer yer 3-4 metreye ulaşan kar kalınlığıyla karşılaşıyor. Öncelikle Cevizli yoluna ağırlık veren ekipler, yayla mevsimi başlamadan önce ulaşıma açmak için uğraş veriyor. Yaklaşık bir aydan beri bölgede karla mücadelenin sürdüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekip şeflerinden Nazım Diner, bir hafta içerisinde yolun tamamen ulaşıma açılacağını bildirdi. Diner, bir adet kepçe ile bir adet rotatifin çalıştığı bölgede Cevizli'den sonra İnardı köyünde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kar kalınlığının bazı yerlerde 4 metreyi bulduğu yolda çalışmanın yavaş gittiğini belirten kepçe operatörü Mehmet Taş, çığ tehlikesi sebebiyle hızlı hareket edemediklerini vurguladı.

Görüntü Dökümü

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-Köy yolundaki karlardan detaylar

-Karla mücadele çalışması

-Bölgedeki kardan detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, ()

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3)MİNİK EFE, ÇİZDİĞİ RESİMLERLE RESSAMLARA TAŞ ÇIKARTIYOR

Bursa'da henüz 7 yaşında olan Ömer Efe Tutar, çizmiş olduğu resimlerle görenleri şaşırtıyor. Evde, okulda, misafirlikte, boş bulunduğu anlarda resim çizmeye başlayan Ömer Efe, "Öğretmenim bana sınıfın küçük ressamı diyor" dedi.

Henüz 7 yaşında olan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ömer Efe Tutar, bebeklik döneminde resime ilgi duymaya başladı. 1 yaşında eline kalem alarak karalama yapmaya başlayan Ömer Efe, zamanla hayvan resimleri çizmeye başladı. Ailesinin de desteğiyle resim çizmeye daha da yoğunlaşan Ömer Efe, resim kursuna katılmaya başladı. Okulda, evde, misafirlikte, boş vakit bulduğu her ortamda resim çizmeye başlayan Ömer Efe, özellikle hayvan resimlerine ilgi gösteriyor. Sosyal medya fenomeni Enes Batur'u sevdiği için portresini çizen Ömer Efe'ye öğretmenleri ise 'küçük ressam' yakıştırması yaptı.

'DİNOZOR ÇİZMEYİ SEVİYORUM'

Gördüğü her şeyi resme dökebileceğini söyleyen Ömer Efe, "1 yaşında resim çizmeye başladım. Komşuya gittiğimizde duvarlarına resim çiziyorum. Okulda arkadaşlarımı çiziyorum. Tenefüslerde arkadaşlarımın resimlerini çiziyorum. Dinozor çizmeyi seviyorum. Bir arkadaşımın tenefüse çıktığımız zaman resmini çizmeye başladım. Tenefüs bittiğinde resmini bitirmiştim. Nereye baksam oranın resmini çizebilirim. Enes Batur'u sevdiğim için onun resmini de çizdim. Bu resmi yapmam 2 gün sürdü" dedi.

'SINIFIN KÜÇÜK RESSAMI'

Resim çizecek bir obje bulamadığı zaman ise ev eşyalarını çizdiğini belirten Ömer Efe, "Evin duvarlarına da resim çiziyorum. Öğretmenim bana sınıfın küçük ressamı diyor. İlk zamanlar çöp adam yaparak resim çizmeye başladım. Daha sonra çöp dinozor çizdim. Boş zamanımda evdeki eşyaları çiziyorum. Yatak, televizyon dolabı, televizyon, koltuk, masa gibi eşyaları çizdim" diye konuştu.

Küçük yaşta Ömer Efe'nin yeteneğini keşfeden resim kursu öğretmeni Adnan Çobanoğlu (22), "Ömer Efe kursumuza geldiği zaman bazı çizimlerini gördüm. Annesi babası çizmiş olduğu resimleri gösterdi. Çok beğendim. Kendisinde bir ışık olduğunu gördüm. Kursa aldım ve çalışmalarımıza devam ettik. Yeteneğini birlikte çıkardık. Çok sağlam portre çalışmaları yapmaya başladı. Daha iyi çizimler yapmaya başladı. Boş zaman buldukça çizime yöneliyor. Misafirlikte, evde, okulda, hiç durmadan çizim yapma isteği duyuyor. Bunun onu ileride daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum çünkü çok küçük yaşta çizim yapmaya başladı. Devam ederse ileride çok iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Kendisine kalemi bıraktıramıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Ömer Efe'nin resim çizişinden detaylar

-Parkta oyun oynamasından detaylar

-Ömer Efe röportajı

-Adnan Çobanoğlu röprtajı

Süre: 04.59 Boyut: 558 MB

Haber: Muammer İRTEM

Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

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4)EVİNDE YAPTIĞI RAMAZAN DAVULLARINI DÜNYA'YA SATIYOR

Bursa'da küçük yaşlarda müzisyenliğe merak saran Bülent Arpat, patlayan davulunu tamir edecek usta bulamayınca evinde davul yapmaya başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte taleplere yetişemediğini söyleyen Arpat, "Davul ramazanda da çalındığı için 2 ay önceden siparişleri almaya başladık. İstanbul, Almanya, Kosova başta olmak üzere, Dünya'nın ve Türkiye'nin çeşitleri bölgelerine davul göndermeye başladım." dedi. Küçük yaşlarda müziğe ve müzisyenliğe yönelen Bülent Arpat (44), 10 yaşlarında çeşitli müzik aletleriyle ilgilenmeye başladı. İlerleyen süreçlerde davul çalmaya başlayan Arpat, patlayan davulunun tamir edecek usta bulamayınca davul yapmaya başladı. Evinin balkonuna kurmuş olduğu mini atöylede davul yapmaya başlayan Arpat, yaptığı davulları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla birlikte yoğun ilgiyle karşılaştı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte işlerinin daha da yoğun olduğunu belirten Arpat, almış olduğu siparişleri tamamladıktan sonra Ramazan ayına hazır olduklarını belirtti.

YURTDIŞINA GÖNDERİYOR

Yaptığı davulları Türkiye'nin çeşitli illerine ve yurtdışına gönderdiğini söyleyen Arpat, "Önceden davulları kendim satın alıyordum. Davulum patladı ve tamir yaptırmak için usta aradım ama usta bulamadım. Ustalığını denedim, kendi davulumu kendim yaptım. Başarılı da oldum. Ramazan davullarını, eş dostun davulunu tamir ederken, yaptığım işleri sosyal medyadan paylaşmaya başladım. Görenler davulları beğendi. Ben de hobi amaçlı davul yapmaya başladım. İstanbul, Almanya, Kosova başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerine davul göndermeye başladım. Meslek olarak değil hobi amaçlı yapıyorum. Şu anda çok sipariş geliyor ama yapamadığım için siparişi de alamıyorum" dedi.

Davulun Türk toplumundaki yerinin farklı olduğunu belirten Arpat, "Osmanlı zamanında savaşa giderken, savaştan dönerken, bildiri yayınlanırken davul kullanılırmış. Zaman geçtikçe düğünlerde kullanılmaya başlandı. Şimdilerde ise biz müzisyenlerin ramazanda aklına ilk gelen şey davul oluyor. Davul ramazanda da çalındığı için 2 ay önceden siparişleri almaya başladık. Davuları yaptık. Bir kaç tane daha siparişimiz var. Onlarda bittikten sonra ramazana hazır olacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Davul yapımından detaylar

-Davulun çalınmasından detaylar

-Genel detaylar

-Dosya adı: 0205davul

-Süre: 05.03 Boyut: 566 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()