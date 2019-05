DHA YURT BÜLTENİ-2

1)TARIM İŞÇİSİ ÇOCUKLAR OKULA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Adana'da okul eğitimini aksatarak ailelerine destek olmak için 60 TL yevmiyeyle tarım işçiliği yapan İlayda Tuğrul (12) ve Melek Yılmaz (13) okula devam edip ileride doktor, öğretmen olmak istediklerini söyledi. Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki patates tarlasında sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte turfanda patates hasadına çıkan çocuklar, küçük yaşlarına rağmen yorulmadıklarını ve ailelerine destek olduklarını söyledi. Ağrıdan ailesiyle birlikte tarlada çalışmak için geldiğini söyleyen İlayda Tuğrul, "Yorulmuyorum çünkü alıştım. Sabah 7'den beri çalışıyoruz. Patatesleri topluyorum ve diziyorum. Okula gidemiyorum. Aileme yardım etmem gerek. Günde 60 TL kazanıyorum. Okula gitmek isterdim çünkü doktor olmak istiyordum büyünceö dedi. Şanlıurfa'dan çalışmak için geldiklerini söyleyen Melek Yılmaz ise normalde okula gittiğini ama tarlada çalışmak zorunda olduğu için düzenli devam edemediğini belirterek, "Çünkü çalışmam gerek. Öğretmen olmak istiyorum. Okuluma önem vermeyi de çok istiyorum ama iş de önemli" diye konuştu.

2)SESSİZ ŞAMPİYONLUK

SPOR Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir'in tek temsilcisi Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor) Türkiye Şampiyonu oldu. Sivas'ta Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı ile gerçekleşen final maçını kazanan takım, tüm maddi zorluklara rağmen hedeflediği şampiyonluğa ulaştı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor), başından beri azimle mücadele ettikleri Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde hedeflediği şampiyonluğu kazandı. Sivas Kongresinin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu Play Off final maçı Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı ve Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı arasında oynandı. Finale kalan iki takım arasındaki müsabakada Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı sahadan 1-0 galip olarak ayrılarak büyük sevinç yaşadı. Zor şartlar altında Türkiye'nin birçok yerinde yapılan maçlara giderek mücadele eden takım, şampiyonluk kupasını aldıktan sonra sahada coşku içinde sevinç gösterilerinde bulundu. İzmir'e döndükten sonra 2007'den beri faaliyet gösteren Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği'nde kutlama yapan takım üyeleri, dernek üyeleri ile sevinçlerini paylaştı. Şampiyonluk kupasına büyük ilgi gösteren dernek üyeleri, kupanın önünde fotoğraf çektirdi.

EGE'NİN İLK ŞAMPİYON İŞİTME ENGELLİ FUTBOL TAKIMI

Ege'nin ilk şampiyon işitme engelli futbol takımı olduklarını söyleyen Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı Başkanı ve Teknik Direktörü Soner Aslan, "Kulübümüzün kuruluşu olan 2007 yılından beri şampiyon olmak için çok mücadele ettik. Türkiye Şampiyonasında hedefe ulaştık. Başından beri maçlarda 7'de 7, 8'de 8 gidiyorduk ve 10'da 10'a ulaştık. En son yaptığımız maçta çok zorlandık fakat çocuklar çok yürekten oynadı. Bu kupayı kazanmak için, hiç vazgeçmeden, kendilerini sahaya vererek ellerinden geleni yaptılar. 'Bu kupayı alacağız, bırakmıyoruz' dedik, 'Bu kupayı evimize Bornova'ya götüreceğiz' dedik. Sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz 2020'de İsveç'te düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak" dedi.

Sporculardan Serdar Şahin (33), "Final maçında çok yağış vardı, sabrettik. 2007'de kurulan kulüp ilk defa Türkiye şampiyonu oldu. Kupayı evimize getirdiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu. Kulübün kurucusu Volkan Yüce (41) ise, "Final maçında çok heyecanlıydık ve kupayı aldık. Çok mutlu oldum, Türkiye'de herkes bizi gördü. Bornova'nın adını tüm Türkiye'ye duyurduk" dedi. Derneğin gönüllü tercümanı Gamze Albayrak (31) ise, "Bu spor kulübü için çok büyük bir başarı, herkes çok mutlu oldu. İşitme engellilerin içinde olduğum için çok mutluyum. Bizim için bu şampiyonluk bir ilk, son olmayacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

3)AMCASININ HASTALIĞINDAN ETKİLENEN LİSE ÖĞRENCİSİ ÇENE MOUSE TASARLADI

İzmir'de yaşayan ve MS (Multiple Skleroz) hastası olan, boynundan aşağısını kullanamayan amcasının durumundan etkilenen lise öğrencisi Yiğit Burağan Doğan (14), çene hareketleri ile çalışan bir mouse tasarladı. Çene yardımı ile rahatlıkla hareket ettirilebilen mouse, ellerini kullanamayanların bilgisayarda rahatlıkla işlem yapmasına olanak sağlıyor.

İzmir'deki özel bir okulda 9'uncu sınıf öğrencisi olan Yiğit Burağan Doğan, çene yardımı ile hareket ettirilen bir mouse tasarladı. Doğan, 20 yaşındayken MS hastalığına yakalanan ve boynundan aşağısı tutmayan amcası Oktay Doğan'ın (40), bilgisayar kullanmayı çok sevdiğini tek başına bilgisayar kullanamadığını, amcasının bu durumundan çok etkilediği için de böyle bir aparat tasarladığını anlattı. 3 ay boyunca araştırma yapan Yiğit Burağan Doğan,

çene mouse projesini geliştirdi. Doğan, projeyi tasarlarken işçilerin inşaatlarda kullandığı koruyucu kulaklıktan faydalandı. Kulaklığı kesen ve mouse'u bu kulaklığın içine yerleştiren Yiğit Burağan Duran, "Mouse'un daha rahat kullanılması için baskı uygulanan tuşlarını köpük yardımıyla biraz yükselterek sabitledim. Yan taraflarına monte ettiğim bakır telleri kulaklarına takarak çenesine oturtulmasını sağladım. Telleri kişinin yüzünü tahriş etmemesi için kumaşla sardım. Daha sonra bir sırtlığa yerleştirdiğim aparatın üzerine mouse'u yerleştirdim. Sert bir zemine temas edebilmesi için buraya mukavvadan bir zemin oluşturdum" dedi.

BİRİNCİLİK KAZANDIRDI

Yiğit Burağan Doğan tarafından geliştirilen sistem ile özellikle boyundan aşağısını hareket ettiremeyen kişiler, çene yardımı ile bilgisayarı rahatlıkla kullanabilecek. Amcasının henüz bu sistemi görmediğini kaydeden Doğan, "Amcam henüz kullanmadı. Yakında kullanacak. Böyle bir proje üzerinde çalıştığımı biliyordu. Bunu yaptığımı duyunca mutlu oldu. Böylece artık yardım almadan bilgisayarı kullanacak" dedi. Okul tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Proje ve Bilim Şenliği'nde de çalışması birinciliğe layık görülen Doğan, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından düzenlenen yarışmalarına katılacağını da belirtti.

'BİZİ GURURLANDIRDI'

Lise Müdürü Serkan Taşçıoğlu (43) ise, "Yiğit'in yaptığı proje bizi de çok sevindirdi ve gururlandırdı. İnovatif olması, teknolojiyi kullanması, geleceğe yönelik bir çığır açması ayrıca bir akrabasına karşı olan duyarlılığını göstermesi açısından çok değerli. Bu tarz projeleri daha üst boyuttaki yarışmalara, organizasyonlara göndererek de değerlendirmeyi düşünüyor" diye konuştu.

4)ATÇALI ÇİLEK ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ VERİMİN ARTMASIYLA GÜLDÜ

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinin kırsal Atça Mahallesi'nde topraksız tarımla çilek üretimi yapan çiftçinin yüzü verim artışıyla güldü. Geçen yıl 20 bin dekar alan üzerinde 80 bin ton olan üretim, bu yıl 20 bin dekar alanda 100 bin tona çıktı. Rusya ağırlıklı olmak üzere Romanya ve Moldavya'ya kilogramını 5.5 TL'ye satan üretici, iç piyasaya da kilosunu 4.5 TL'den veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Yasası öncesi belde olan Atça'da 2 dönem başkanlık yapan Sultanhisar Belediye Başkanı CHP'li Osman Yıldırımkaya, statüsü mahalleye dönüştürülen yerleşimde çilek yetiştiriciliğinin öncülerinden Atça'da ilk olarak toprakta yapılan çilek yetiştiriciliğinin zamanla daha modern hal aldığını belirten Yıldırımkaya, çoğu üreticinin yüksek tünellerde akıllı seralarda topraksız çilek üretimi yaptığını belirtti. Bu yöntemle verimin arttığını belirten Başkan Yıldırımkaya, "Bizim ilçemizin çilek üretim kapasitesi geçen yıl 20 bin dekar alan üzerinde 80 bin tondu. Bu yıl ise üretimimiz arttı. 20 bin dekar alanda 100 bin ton oldu. Üreticilerimiz yetiştirdikleri çilekleri kilosu 5.5 TL'den yurt dışına ihraç ediyor. İç piyasada ise kilosu 4.5 TL'den satılıyor. Yani bu yıl çilek üreticilerimizin yüzleri gülüyor" dedi.

Ürün alma süresinin de kısaldığını belirten Başkan Yıldırımkaya, "Artık eskisi gibi 8- 9 ay beklemiyoruz. 3 ay gibi kısa bir zaman içinde çileği üretir hale geldik. Çilek ihracatında bir sıkıntı yok. Özellikle Litvanya ve Moldavya'nın yanı sıra Romanya'da da iyi bir pazar oluşturduk" dedi.

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, çilek üreticisinin bu sezon altın çağını yaşayacağını öne sürerek, "Geçtiğimiz sezon çilek üretmeyen üreticilerimiz de bu yıl bu ürüne yöneldi. Sultanhisar ve Atça'dan yurtdışına, Rusya ağırlıklı olmak üzere Romanya ve Moldavya'ya, soğuk zincir tırlarla ürünü gönderiyorlar" dedi. Çilek üreticilerinden Mehmet Ünsal da "Bu sezon havaların da iyi gitmesi nedeniyle yüzümüz gülüyor. İnşallah sezon sonunda emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi. Tarım işçisi Ece Kaya, "Her sabah saat 06.00'da tarlaya yani seraya giriyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte çilek toplamaya başlıyoruz. Çilek toplamak çok zevkli oluyor. Zorlukları da var. Seranın içi havasız ve sıcak oluyor. Ama çileğin erginleşmesi için seranın sıcak olması gerekiyor" dedi.

5)GÜNÜBİRLİK HIRSIZLIK İÇİN KONYA'YA GELEN 2 KADIN, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

KAYSERİ'den farklı zamanlarda Konya'ya günü birlik gelip, 3 evden altın ve para çalan 2 kadın, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada ise çoraplarının içine sakladıkları 2 bin lira para, iki çeyrek altın, yüzük, kolye ve küpe gele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Selaaddin Eyyübi Mahallesi'nde devriye görevini yaptığı sırada, hareketlerinden şüphelendikleri 3 kadına kimlik sormak istedi. Kadınlar da kaçmaya başladı, Yaşanan kovalamaca sonucu kadınlardan Sevda A. (25) ve Gülten A. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Kadınların, Kayseri'den Konya'ya günü birlik gelip, evlerden hırsızlık yaptıkları, ocak ve şubat aylarında da aynı bölgede iki farklı evden daha hırsızlık olaylarına karıştıkları ve polis tarafından da arandıkları öğrenildi. Kadınların üzerlerinde yapılan aramalarda ise çorapların içerisine saklandıkları 2 bin lira para, iki çeyrek altın, yüzük, kolye ve küpe gele geçirildi. Şüphelilerin, hırsızlık yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi. Polis, kaçan Sibel A.'yı (29) yakalamak içinde çalışmalarını sürdürüyor. Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan poliste 19 suç kaydı bulunan Sevda A. ve 4 kaydı bulunan Gülten A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

6)RAMAZAN TATLILARININ BAŞ TACI GÜLLAÇ BU YIL DA SOFRALARI SÜSLEYECEK

ERKEN pişmesi ve hafif olması sebebyile ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan güllaç, ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sofralardaki yerin almaya başladı. Lokanta işletmecisi Emir Topuk, "Güllaç, özellikle saraylarda hanedanın, padişahların ve hanımlarının yemeyi çok tercih ettiiği bir tatlıdır" dedi.

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez tatlılarından biri olan güllaç, lokanta tezgahlarındaki yerini almaya başladı. Hafif bir tatlı olması sebebiyle genellikle ramazan ayında tercih edilen güllaç, ramazan ayının yaklaşmasıyla tekrar tercih edilen tatlı konumuna geldi. Yufka süt ve şeker üçlüsünden oluşan tatlının yapımının kolay ve hafif olması sebebiyle ramazan aylarında tercih edildiğini belirten lokanta işletmecisi Emir Topluk, "Anadolu'da çok fazla ramazan ritüeli var. Bu ritüellerin arasında güllaç da var. Güllaç tatlısı zaruri mutfağın bir sonucu. Anadolu'da halk nişasta çuvallarını böceklenmemesi için saklamak zorunda kaldılar. Bunun için de kurutulmuş yufka haline getirip bir kaç yıl sonra kullanmak için Kuru yufka halinde mısır nişastalarını sakladılar. İlk zamanlarda yufkaları kırarak yemeklerde, çorbalarda nişasta yerine kullandılar. Daha sonra 600 yıl önce sarayda bunun tarifine rastlanıyor. Sütlü bir şerbetle yufkaların ıslatılması, aralarına ceviz konularak kat kat dizilmesi ve soğuk bir ortamda bekletilmesiyle yapılıyor. Yapımı çok kolay bir tatlı. Fazla malzeme gerektirmeyen bir tatlı. Ramazan aylarının da vazgeçilmezi" dedi.

Güllaç'ın yapım aşamalarından bahseden Topuk, "Gül suyuyla beraber pişirilen bir tatlı. Ramazanda gül suyuyla hoşaflar, şerbetler pişirilir. Aynı zamanda güllü aş denen güllaç pişirilir. Çok hafif bir tatlıdır. Özellikle saraylarda hanedanın, padişahların ve hanımların yemeyi çok tercih ettiiği bir tatlıdır. Hem sindirimi kolay hem de hafif olduğu için ramazana uygun bir tatlıdır. Bir tencereye süt ve şekeri ilave ediyoruz. Sütlü bir şerbet hazırlıyoruz. Kap ölçüsünde dizilen güllaç yapraklarını, aralarına ceviz de koyarak kat kat diziyoruz. Şerbeti ilave ettikten sonra da gül suyu ekleyebiliriz. Üzerini de nar veya kızılcıkla süsleyerek servis edilir" ifadelerini kullandı.

7)TARİHİ MURAT KÖPRÜSÜ'NÜ ÇÖPLERDEN TEMİZLEDİLER

MUŞ Alparslan Üniversitesi öğrencileri, tarihi Murat Köprüsü'nde temizlik çalışması yaptı. Ellerinde poşetlerle çöp toplayan 40 öğrenci, tarihi köprüyü kısa sürede temizledi. Muş Alparslan Üniversitesi, Ticaret Odası, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Enerji Puro şirketinin ortaklaşa düzenlediği temizlik kampanyasına Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri destek verdi. Öğretim üyeleriyle birlikte 40 öğrenci tarihi Murat Köprüsü'nün etrafına adılan çöpleri topladı. Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın da katıldığı temizlik kampayasında öğrenciler tarihi yapıya atılan kağıt, pet şişe, sigara izmaritlerini toplayarak çöp torbalarına doldurdu.

Üniversite olarak anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirten Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, "Tarihi Murat Köprüsü çevresinin kirli olduğunu öğrendikten sonra burada bir çalışma yapmaya karar verdik. Öğrencilerimizle birlikte ciddi bir anlamda temizlik yaptık. Çevrede pet şişeler, sigara izmaritleri, sigara kutuları vardı onları temizledik. Burada yaptığımız etkinlikler ile şehrin çeşitli noktalarında yapacağımız çalışmalarla hem ilimizde, hem bölgemizde çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlayacağız" dedi. Temizlik kampanyasına katılan öğrenciler, tarihi köprüyü temizleyerek topluma da çevreyi kirletmeme mesajı verdiklerini söyledi.

8)TEDAVİ EDİP DOĞAYA BIRAKTILAR

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde parazitler nedeniyle halsiz düşen yavru dağ keçisini bulan vatandaşlar tedavi ettikten sonra yeniden doğaya bıraktılar. Olay geçtiğimiz günlerde Kemaliye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Fırat Nehri kenarında kafe işleten Güven Güldal ve arkadaşları nehrin karşısında bir yavru dağ keçisinin hareketsiz olduğunu gördü. Bir süre keçiyi takip eden Güldal ve arkadaşları botla nehrin karşısına geçerek keçiyi bulunduğu yerden aldı. Dağ keçisinin üzerindeki kene ve parazitleri temizleyen Güven Güldal, kendi çabasıyla tedavi ettikten sonra durumu orman müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Yavru dağ keçisi tedavisinin ardından yeniden bulunduğu kayalıklara bırakıldı. Bölgede çok sayıda yaban keçisi olduğunu ifade eden Güven Güldal, "Elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz, işletmemizin karşısındaki kayalıklarda halsiz düşen keçiyi aldık bir süre misafir ederek tedavisini yaptıktan sonra bıraktık" dedi.

9)YAVRU GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3'üncü kattaki bir evin Fransız stili balkon camı ile penceresi arasında kalan boşluktan çıkamayan yavru güvercini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Bozkurt Mahallesi Tunç Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan dairenin, Fransız stili balkon camı ile penceresi arasında kalan boşluğa bir yavru güvercin girdi. Buradan çıkamayan kuşu gören karşı komşu Ayşe Şen'in ihbarıyla, olay yerine itfaiye sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekibi, daire sakininin de gelmesiyle balkondaki kuşu kurtarma için çalışma başlattı. Güvenlik önlemi alan itfaiye ekibi, güvercini aradaki boşluğa uzanarak kurtardı. Yavru kuşun, mahsur kaldığı yerin bitişikteki aydınlatma direğinde yuvası olduğu görüldü. Güvercin, itfaiye ekiplerince yuvaya bırakıldı.

10)KAMYON ZULASINDAN 179 KİLO ESRAR ÇIKTI

Diyarbakır'da polis ekiplerince durdurulan kamyonda yapılan aramada 179 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, H.G. yönetimindeki kamyonu durdurup arama yaptı. Kamyonda, özel sistemle 3 bölmeye ayrılmış yerde 24 çuval içerisinde 179 kilo esrar ele geçirildi. Kamyon sürücüsü H.G. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı.

11)AYDİLGE, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Bahar Şenliği'nde sahneye çıkan şarkıcı Aydilge, söylediği parçalarla öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

KSÜ'de pazartesi günü başlayan Bahar Şenliği, Aydilge konseriyle sona erdi. KSÜ Avşar Kampüsü'nde gerçekleşen konsere öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını öğrencilerle birlikte söyleyen Aydilge'ye konser sırasında KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından çiçek verildi. Can, Aydilge'nin eşi Utku Barış Andaç'a da Mera işi ceviz oyma sandık hediye etti. Hediye öncesi sorduğu 'Eğleniyor musunuz?' sorusuna öğrencilerden eve cevabı alan Rektör Niyazi Can, "Performansınız yüzde bin. İnşallah bu performansınızı finallerde de göstereceksiniz" dedi.

Hediye takdiminin ardından konserine devam eden Aydilge, repertuarında özellikle hareketli şarkılarıyla geniş yer verirken, öğrenciler tüm parçalarla eşlik ederek şarkıları Aydilge ile birlikte söyledi.

