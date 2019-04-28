DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İLÇENİN SİMGESİ OLAN 'ANTİK TEKNE' TAHRİP EDİLDİ, ÇAPALARI ÇALINDI

Bursa'nın İznik ilçesinde gaz betondan yapılan ve ilçenin simgesi olan antik tekne, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı. Geminin, çapaları da çalınırken antik tekne tahrip edildi. Bursa'nın İznik ilçesi sahilinde gaz betondan yapılan ve 3 aylık çalışma sonrası tamamlanan antik tekne, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı. Tekne’nin içine testiler kırılırken, çapalarıda çalındı. Yaşanan olayın ardından duruma tepki gösteren İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “4 medeniyete başkentlik yapmış ilçemiz maalesef kaçak kazılarla gündeme gelirken, böyle önemli bir çalışmaya yapılan saldırı bizi daha da üzmüştür. Burada sanatçı arkadaşlarımızın emekleri büyüktür. Gördüğümüz manzara bizi oldukça üzdü. Belediye olarak zarar verilen eserler onarılacaktırö dedi. İlçenin simgesi olan tekneyi yapan sanatçılardan Heykeltıraş Mecit Arslan ise , “3 aylık bir çalışma sonucu, teknemizi tamamlamış büyük emek harcamıştık. İnsanlar geliyor buraya tekme, atıyor taş fırlatıyor. Gece gündüz demeden çalışmıştık" dedi.

Görüntü Dökümü;

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-Tekneden detaylar

-Tahripten detaylar

-Röportaj

Süre: 3.09, Boyut: 416 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),()

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2)KASKLI SÜRÜCÜ KURTULDU, KASKSIZ ARKADAŞI ÖLDÜ

ANTALYA'da sıkıştırılan motosikletin hafif ticari araca çarpmasıyla motosiklette bulunan Tevfik Ç. ile Emrah Taşdemir, 50 metre sürüklendi. Başında kask bulunan Tevfik Ç. yaralanırken, kaskı olmayan Taşdemir yaşamını yitirdi. Kaza, Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Tevfik Ç. yönetimindeki 07 AFS 687 plakalı motosikleti cadde üzerinde seyir halindeyken bir araç sıkıştırdı. Bariyerlere doğru sıkıştırılan motosiklet, Z.Ş. yönetimindeki 07 ACB 689 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Tevfik Ç. ve Emrah Taşdemir yaklaşık 50 metre sürüklenirken motosiklet ise 100 metre ileride durabildi.

KASKI YOKTU

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Tevfik Ç. ise ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Taşdemir'in kaskının bulunmadığı, sürücü Tevfik Ç.'nin ise kaskı sayesinde darbelerden korunduğu görüldü. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Z.Ş. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YAKINLARI CANSIZ BEDENİNE SARILDI

Kazanın yaşandığı noktaya gelen Taşdemir'in yakınları büyük şok yaşadı. Taşdemir'in cansız bedenini gören yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Taşdemir'in cansız bedenine sarılıp ağlayan bir yakınını ise polis zorla kaldırdı. Olay yerine çağrılan ambulanstaki sağlık ekibi, hayatını kaybeden gencin fenalaşan yakınlarına müdahale etti. Taşdemir'in hayatını kaybettiği motosikletin ise 15 gün önce satın alındığı ortaya çıktı.

Taşdemir'in cenazesi morga götürüldü.

Görüntü Dökümü;

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-Polis aracından detay

-Kaza yerinden genel görüntü

-Hayatını kaybeden Emrah Taşdemir'in yakınlarının sarılma görüntüleri

-Taşdemir'in yakınlarından detaylar

-Taşdemir'in cansız bedeni detay

02.11" / 245 MB

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()

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3)MERSİN'DE PASKALYA KUTLAMASI



MERSİN'de Paskalya nedeniyle düzenlenen ayinde renkli görüntüler yaşandı.

Ortodoks Kilisesi'nde yapılan Paskalya ayinine Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Altındiş, cemaat ve yurt dışından tatil için gelen turistler katıldı. Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur'un yönettiği ayinde, dini ritüeller gerçekleştirildi. Ayine katılanlar mum yakıp dilekler dilerken, çocuklar da Paskalya yumurtalarını tokuşturdu. İncil'den bölümler okunup duaların edildiği ayin sonrasında konuşan Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, barış, huzur dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ TGEÇİLECEK

Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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4)HALUK LEVENT: DOMATES KRALI OLDUM

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali'nin finalinde sahneye çıkan şarkıcı Haluk Levent, domates kralı seçildi. Şarkıcı Haluk Levent önce, "Muazzam bir magazin oyununa geliyorum. Yarın gazetelerde manşet şu; 'Domates güzeli.' Başkanım gözünün yağını yiyeyim. Ben bunu alayım" diye domatesten yapılma kuşağı takmak istemedi. Ancak Haluk Levent hem başkan hem de halkın ısrarlarını geri çeviremedi.

Kumluca'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali'nin final konserinde ünlü şarkıcı Haluk Levent sahneye çıktı. Karatepe Stadı'ndaki konseri çok sayıda vatandaş izledi. Konserde Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, vatandaşlar tarafından 'domates kralı' seçildiğini belirterek, Haluk Levent'e domateslerle hazırlanmış bir kuşak vermek istedi. Önce bunu kabul etmeyen Haluk Levent, "Arkadaşlar burada muazzam bir magazin oyununa geliyorum. Bakın bunu yapacaklar ve yarın gazetelerde manşet şu; 'Domates güzeli.' Başkanım gözünün yağını yiyeyim. Ben bunu alayım" dedi.

'BEN DOMATES KRALI OLDUM'

Başkan Mustafa Köleoğlu'nun "Domates güzeli değil, domates kralı seçileceksiniz" diyerek ikna etmeye çalıştığı Haluk Levent, seyircinin de tezahüratlarına daha fazla dayanamadı. Haluk Levent, "Arkadaşlar bildiğiniz gibi domates kraliçesi vardı. Ben domates kralı oldum" dedi. Başkan Mustafa Köleoğlu da bunun üzerine "Kumluca halkının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi domates kralı ilan ediyorum" diyerek şarkıcı Levent'e domatesten yapılan kuşağı taktı.

'YARINKİ GAZETE MANŞETLERİNİ GÖREBİLİYORUM'

Haluk Levent, "Burada bir tuzak var. Bu tuzağa sayenizde düştüm. Madem siz istediniz, arkadaşlar burada gördüğünüz tüm domatesleri alın. Götürelim. Bunlar istedi. Yarınki gazete manşetlerini görebiliyorum. Ben bittim. Bugünkü son konserime hep beraber hoş geldiniz. Bittim ben" diye konuştu.

Daha sonra Haluk Levent konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Bir ara sahneden inen Haluk Levent, hayranlarıyla özçekim yaparken, engelli hayranlarıyla da yakından ilgilendi.

Tarım ve Seracılık Festivali'nin finalinde geceye katkıda bulunan firma sahiplerine plaket verilirken, havai fişek gösterisi de yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Seyircinin alana koşarak akın etmesi

- Sponsorların plaket görüntüsü

- Sanatçının sahnede seslendirdiği şarkılardan görüntü

- Sanatçının zorla ikna edilerek cepken giydirilmesi, omzuna efe poşusu takılması

- Domateslerle süslenmiş kuşak takılması

- Sanatçının kral tahtına oturmak istememesi

- Seyirciyle özçekim yapması ve engelli çocuklarla ilgilenmesi

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()

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5)KEMER'DE GECELER HAREKETLENDİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinin sezon açılış partisinde buluşan yerli ve yabancı tatilciler doyasıya eğlendi.

Kemer'e tatile gelen binlerce kişinin ziyaret ettiği eğlence merkezleri bir hafta içerisinde kapılarını açtı. Son olarak sezon açılışını yapan kulüp, Rus yatırımcıların sahibi olduğu Kulüp Kristal oldu. Yerli ve yabancı binlerce turistin açılış partisinde bir araya geldiği gece DJ Erik'in çaldığı parçalarla başladı. Gece yarısı dans şovlarının ardından kadın ve erkek go go dansçılarının şovları hem erkek hem de kadın misafirlerin ilgisini çekti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren partide tatilciler pisti doldurarak doyasıya dans etti.

Görüntü Dökümü

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- DJ Erik detaylar

- Genel kulüp detay

- Rus turist dans ederken detay

- Gece kulübünün açılış şovundan detaylar

- Dansçılar detay

176 MB /// 01.35"

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()