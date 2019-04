DHA YURT BÜLTENİ -2

Denizli'de tekstil fabrikası alev alev yanıyor (3)

"BİRÇOK AİLE BURADAN EKMEK YİYORDU"

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 300 kişinin çalıştığı öğrenilen tekstil fabrikasındaki yangın, sürüyor. İşçiler yangını öğrenince ekmek kapılarına koştu. Fabrika çalışanları, depo kısmında bulunan tekstil ürünlerini tahliye edebilmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmaları sürerken, bazı işçilerin gözyaşı döktüğü görüldü. Yangında içeri girerek malları kurtarmaya çalışan işçilerden Fatma Funda Civelek, "Burası bizim ekmek teknemizdi. Yangın çok büyük, mahvolduk hepimiz. Akşam, çalışıp buradan çıktık. Yangını duyan işçiler buraya geldi. Malları kurtarmaya çalıştık. Kurtarabildiğimizi kurtardık. Kurtaramadıklarımız içeride kaldı. Elimizden bir şey gelmiyor, keşke elimizden bir şey gelse" dedi. İşçilerden Rıdvan Demir ise, "Arkadaşlarımız perişan oldu. Fabrikamız yandı. Hepimiz çok üzgünüz. Bu manzarayı gören herkes üzülür. Taşıyabildiğimiz kadar ürünü dışarı taşıdık. Birçok aile buradan ekmek yiyordu. Hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.

Bursa'da polisli kaçak silah şebekesine operasyon: 23 gözaltı

Bursa'da ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları belirlenen ve aralarında polislerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat üzerine ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan şebekiyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, aralarında 3'ü emekli, 1'i görevde polislerin de bulunduğu 27 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 22 adet çeşitli marka ve modelde ruhsatsız tabanca, 19 adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatlı tabanca, 85 adet kurusıkı tabancalara takılmak üzere hazırlanmış namlu, 400 adet silah yayı, 6 adet tabanca horoz mekanizması, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1127 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ile matkap, pres makinesi gibi silah imalatında kullanılan çeşitli eşya ele geçirildi.

Bu arada şüphelilerden 2'sinin Küçük Sanayi ve Otosansit sitesinde kiraladıkları iş yerini imalathaneye çevirdikleri, burada kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek piyasaya 1500-2000 TL'ye sattıkları belirlendi. Gözaltına alınan 23 kişinin emniyette işlemleri devam ederken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

Kütahya'da kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Kütahya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ali Paşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü önünde meydana geldi. Maliye yönüne giden A.K. yönetimindeki 43 RA 916 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce yolun sağındaki kaldırım taşlarına, ardından da refüjdeki demir aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Kazada, otomobilden fırlayan sürücünün kardeşi O.K. (17) ile B.R.K. yaralandı. Kazanın ardından otomobil alev aldı.

Bölge İdare Mahkemesi'ndeki görevli bir polisin telsiz anonsu ile kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Sağlık bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan O.K., ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osman Gazi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı. Polis tarafından durdurulan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücü A.K.'nin yapılan kontrollerinde 1.59 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Hasan yeniden doğdu

İzmir'in Narlıdere ilçesinde gecekondu mahallesinde yaşayan 8 çocuklu ailenin en küçük oğlu 7 yaşındaki Hasan Aras, 4 ay önce tablet bilgisayarı şarj olması için prize takarken elektrik akımına kapıldı. Geçirdiği nöbete bağlı olarak midesindeki yiyecekler akciğerine kaçınca solunumu duran ve hayatını kaybettiği sanılan minik Hasan, yaşama azmi sayesinda hayata tutundu. Hasan, yoğun bir fizik tedavi programı ve özel eğitim sayesinde yeniden konuşmaya ve yürümeye başladı.

Narlıdere ilçesi, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Aras ailesinin en küçük oğlu Hasan Aras (7) geçen 1 Ocak'ta evinin salonunda oyun oynarken talihsiz bir kaza yaşadı. İlkokul 1'inci sınıfa giden Hasan, tabletini prize takarken elektrik akımına kapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde gözetim altına alınan Hasan'ın, midedeki yiyeceklerin akciğerine kaçması nedeniyle solunumu durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi çalıştırılan Hasan, 26 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği'nde fizyoterapistlerin desteğiyle özel bir eğitime başlayan Hasan, şimdi okuluna dönüp arkadaşlarına kavuşacağı günü bekliyor.

Pazarcılık yapan baba Mehmet Aras (50), 4 ay önce yaşadıkları olayla ilgili şunları anlattı:

"Tatil olduğu için gündüz saatlerinde hepimiz evdeydik. Hasan salonda oyun oynuyordu. Tabletin şarjı bitince prize takmak istedi. O anda prizden bir kıvılcım çıktı. Titremeye başladı ve koltuğun üstünden aşağı düştü. Hemen kucaklayıp hastaneye götürdüm. Acilde yaklaşık 20 dakika şok uygulayıp kalbi çalıştırdılar. Çocuk nöbet geçirmiş ve kusmuş. Yiyecekleri dışarı atamamış ve akciğerine kaçmış. 8 gün yoğun bakımda kaldı. Toplam 26 gün tedavi gördük. Hasan yaşadı ama ne tarafa yatırsak öyle kalıyor, dönemiyordu. Doktorlar 'Bu duruma kendinizi alıştırın' dedi. Konuşamıyor, yürüyemiyordu. Gözde kıpırdama yoktu. Ağlarken sesi çıkmıyordu. Şimdi konuşmaya, yemek yemeye başladı. Burnundaki besleme hortumunu çıkardık. Emeklemeye ardından yürümeye başladı. Allah bize bağışladı. İnancımız vardı. Ama 4 ay çok zor günler yaşadık."

Oğlunu kaybettiğini sanan anne Adile Aras (37) da "Hiç umudum yoktu, onu kaybettiğimi sandım. Ama gelişimini gün gün görüyoruz. Böyle kalacak sanıyordum. Yavaş yavaş bu duruma geldi. Doktorlar bizi en kötüsüne alıştırdı. Onun acısını görmek istemiyordum. Şimdi mutluyum. Tekrar okula gitsin istiyorum" dedi.

EYLÜLDE OKULUNA DÖNECEK

Narlıdere Belediyesi Engelli Danışma Merkezi Müdürü ve psikolojik danışman Besim Toker, Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği olarak Narlıdere Belediyesi'nin desteğiyle 2004 yılından bu yana engelli bireylere fizik tedavi, sağlık, eğitim, spor, hukuk ve sosyal desteğin yanı sıra istihdam sağladıklarını söyledi. Merkezin bir yerel yönetim ve sivil toplum işbirliğinin örneği olduğunu anlatan Toker, 140 çocuğa hizmet verdiklerini belirterek Hasan'ın yaklaşık 2 aydır tedaviye geldiğini söyledi. Toker, şöyle konuştu:

"Hasan buraya kucakta geldi. Yoğun eğitim ve tedavi sonunda bu duruma geldi. Şimdi yürüyor, konuşuyor, özel eğitim alıyor. Okuluna ara verdi. Ama onu yeni döneme yetiştireceğiz. Yaşı küçük olduğu için hızlıca ilerliyor. Doktorlar 1 sene içinde eski haline döneceğini düşünüyor. İlk geldiğinde korkutucu bir tablo vardı. Ama yaşı küçük olduğu için tedaviye hemen yanıt verdi. Haftada 3 gün buraya geliyor. Ona akademik eğitim de veriyoruz. Şuan dil, konuşma eğitimi de alıyor."

EN BÜYÜK BAŞARI HASAN'IN

Fizyoterapist Mahbube Doğru da Hasan'ın çok azimli bir çocuk olduğunu belirterek "Oturma dengesi, emekleme ve diz üstünde durma yoktu. Bağımsız ayakta duramıyordu. Derslere başladıktan sonra hızlı bir gelişim gösterdi. Anne ve babanın bu süreçte desteği çok önemliydi. Bu bir ekip işi. Bağımsız yürüyebiliyor. Denge ve koordinasyon becerileri günden güne iyileşmeye başladı. Algısı açıldı. İnce motor becerileri kötüydü. Şimdi ciddi bir kazanım elde ettik. Hasan çok azimli çok istekli, derse aktif katılıyor. En büyük başarı Hasan'a ait" dedi.

Destek olan diğer fizyoterapisti Ahsen Gülçin Parğan ise Hasan'ın iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyerek, "Hasan Fenerbahçe'yi çok seviyor. Maça gitmek istiyor. Fenerbahçe sevgisi onun tedavisine de destek oldu. Bu sevgi bir araç oldu. Onunla birlikte daha motive edici çalışıyor" diye konuştu.

Baharın gelişiyle birlikte hayvanat bahçesine akın ettiler

Güneşin kendisini yeniden göstermesiyle birlikte Bursalıların durağı Hayvanat Bahçesi oldu. Pek çok farklı türe ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde penguenler, fok balığı ve zürafalar ise yoğun ilgi gördü.

Bahar aylarının gelmesi ve sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle birlikte Bursalılar, Bursa Hayvanat Bahçesi’ne akın etti. Yaklaşık 130 türden bin 500’ün üzerinde hayvana sahip hayvanat bahçesinde özellikle haftasonu yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler vahşi yaşama ait hayvanları yakından görme imkanı buluyor. Yetkililer tarafından bazı günler ziyaretçi sayısının yaklaşık olarak 20 bine ulaştığı belirtilirken, yaz aylarıyla birlikte bu rakamın da artması bekleniyor. Minikler de aileleriyle birlikte hayvanat bahçesinde keyifli anlar yaşarken; zürafa, fok balığı ve penguenler özel ilgi görüyor.

FOK BALIĞININ GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ

Hayvanat Bahçesi’nin renkli hayvanlarından biri olan fok balığı ve penguenler, Bursalıların yoğun ilgisini çekti. Sudaki dansı ile birlikte aynı zamanda bakıcısının yönlendirdiği hareketleri gerçekleştiren fok balığının gösterileri beğeni topladı. Minikler, fok balığının hareketlerini şaşkınlıkla izlerken, diğer yandan da penguenlerin beslenme vaktine şahit oldu. Yemek saati geldiğinde art arda bakıcısına doğru yönelen penguenler, ikram edilen balıkları kapmak için yarışırken ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

BU DA KIRMIZI PANDA

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru hayvanat bahçesi üyelerine dahil edilen kırmızı pandalar da sevimlilikleriyle beğeni topluyor. Yaklaşık 55 santimetre uzunluğundaki 2 kırmızı panda, kendisi için özel olarak oluşturulan alanda hayatını sürdürürken, ‘beyaz panda’ya alışık olan Bursalılar ise, bu yeni hayvanın ismini duyduğunda şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

ZÜRAFALARIN BESLENME SAATİ

Hayvanat Bahçesi üyelerinin en çok ilgi gören hayvanlarının başında gelen zürafaların beslenme anları ise renkli görüntülere sahne oldu. ‘Safari’ olarak adlandırılan bölgede diğer vahşi deve kuşu ve zebralarla birlikte yaşayan zürafaları Bursalılar da hayranlıkla takip ederken, özellikle aileler de çocuklarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektiriyor. Sakallı maymunun da (imparator tamarin) yavrulamasıyla birlikte nüfus artarken, yavru maymun genellikle annesinin sırtına tutunarak günün 24 saatine yakın bir süreyi uyuyarak geçiriyor.

Öğrenciler Halk 5S Projesi ile temizliği ve düzeni öğrenecek

İzmir'de Bayraklı İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Japon Ministry of Economy Trade and Industry kurumları işbirliği ile sürekli tertip, temizlik ve düzen amaçlayan bir Japon kuralı olan 5S tekniği, 5 farklı okulda uygulanmaya başlanacak. Türkiye'de ilk defa 'Halk 5S' projesi adıyla başlatılan uygulama kapsamında öğrenciler okullarda temizlik, fidan dikimi, duvar boyama, cam silme, merdivenlere yön bandı yapıştırma gibi etkinlikler yaparak tertip ve düzeni sağlayacak. Bayraklı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda gerçekleşen açılış töreninde, 5 gruba ayrılan öğrenciler okulda çeşitli etkinlikler yaparak projeye ilk adımını attı.

Bayraklı İlçe Eğitim Müdürlüğü ile Japon Ministry of Economy Trade and Industry ve The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) kurumlarının işbirliği ile başlatılan 'Halk 5S' projesinin açılış töreni Bayraklı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda gerçekleşti. Proje, Japonya'da 1950'lerde ortaya çıkmış yaygın bir teknik olan ve kaliteli bir çalışma ortamı yaratma amacı taşıyan, Japonca Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke (Ayıklama, Düzen, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplin) kelimelerinin slogan haline getirilmiş hali olan 5S kuralını Türkiye'deki okullarda yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Etkinlik kapsamında Bayraklı'daki 5 okulda farklı renklerde formalar giyerek 5 gruba ayrılmış olan öğrenciler, okul bahçesini temizleyecek, ağaç dikimi yapacak, okul duvarlarını boyayarak renklendirecek, merdivenlere yön bantları yapıştıracak ve okul camlarını silerek temizlik yapacak. Her seferinde farklı gruplarda yer alacak olan öğrenciler, bu sayede temizliği ve düzeni sürekli hale getirmeyi öğrenecek.

5 ortaokul ve lisede uygulanan projenin açılış törenine; Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Güner, Clean Up Japan Association yöneticilerinden Yoshihito Tanaka San ve Yisuzu Tanaka San, AOTS Romanya Başkanı Julien Bratu, AOTS Türkiye Başkanı Tayfun Çaylan, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Müdürü Nazmiye Güçlüoğulları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bayraklı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve Bayraklı Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı zeybek ve dans gösterileri konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Açılış konuşmasını yapan AOTS Türkiye Başkanı Tayfun Çaylan, "Bir telefon görüşmesi ile bu projeyi hayal ettiğimizi konuştuk ve bugün buradayız. İnanılmaz bir keyif bu, Türkiye'de ilk defa yapılacak. Buradaki temel amacımız; aslında bizim genlerimizde olan temizliğin, doğamızın ve kültürümüzün bir parçası olduğunu, öğrencilerimize ve toplumumuza yansıtabilmek ve sürekliliğini sağlamak. Temizliğin ve düzenin aslında toplumdaki her bireyin sorumluluğu olduğunu hissettirebilmek. Umarım bugün yaptığımız ilk eylem göle atılan bir taş gibi yayılarak çok daha geniş alanlara ulaşır" dedi.

BİRÇOK ÜLKEDE DÜZENLENEN PROJE TÜRKİYE'DE İZMİR'DEN BAŞLADI

Proje kapsamında yapılan etkinliklerden bahseden Bayraklı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Müdürü Nazmiye Güçlüoğulları, "Halk 5S projesi, hayatımızın her alanında tertip, düzenleme, ayıklama, fazlalıkları bir kenara atmayı amaçlıyor. Bunu Japonya ve Romanya ortaklığında okulumuzda gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ilk kez okulumuzda gerçekleşiyor olması bizim için büyük bir mutluluk. Öğrencilerimiz 5 farklı ekibe ayrıldılar ve severek görevlerini yapmaktalar. Temizlik, ağaç dikme, cam silme, merdivenlere yön bantları yapıştırma, duvar boyama ekibi etkinliklerini gerçekleştiriyor. Kurduğumuz bu ekipler sürekli hale gelecek, şuan Bayraklı'da sadece 5 okulda fakat önümüzdeki yıl bizim öncülüğümüzde diğer okullarda da devam edecek. Kendi özel hayatımızda da bahar geldiğinde dolapları temizleriz, düzenleriz, temizleriz, evlerin bahçesine çeki düzen veririz. Halk 5S projesi sadece okullarda, fabrikalarda ve işletmelerde değil hayatın her alanında uygulanması gereken bir felsefedir" diye konuştu.

Clean Up Japan Association yöneticilerinden Yoshihito Tanaka San, "Biz bu etkinliği 1950 yılından beri Japonya'daki şehirlerde, okullarda ve şirketlerde gerçekleştiriyoruz. Japonya çok güzel ve temiz bir ülkedir ve biz de dünyanın farklı yerlerini bu şekilde güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl etkinliğimize toplam 10 bin 150 kişi katılım sağlamakta. Etkinlikler sayesinde şehirlerimiz, okullarımız ve şirketlerimiz çok güzel gelişim gösterdiler. İtalya, Brezilya ve Tayland'da bu etkinliği gerçekleştirdik. Türkler ve Japonlar olarak geçmişten gelen çok güzel dostluklarımız var. İran-Irak Savaşı sırasında Türkler bize çok yardımcı olmuştu. Bu etkinliği şimdi de Türkiye'de gerçekleştirecek olduğumuz için çok mutluyum" diye konuştu.

AOTS Romanya Başkanı Julien Bratu ise, "Bu güzel yeşil şehre beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Halk 5S projesine 5 yıl önce başladık. Biz Romanya'da bu projeyi temizlik ve eğitim olarak uyguladık. Temizlik ile çevremizde düzen ve arkadaşıklar oluşturabiliriz. Romanya'da bu projeyi 9 farklı ilde düzenledik. İş adamları ve öğrenciler ile bir sinerji oluşturmaya çalıştık ve başarılı olduk" dedi.

5 yaşındaki Mirsad'ın davul performansı parmak ısırtıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizmci çiftin oğlu 5 yaşındaki Mirsad Kaya, davul çalma yeteneğiyle parmak ısırtıyor. Kendisini müziğin ritmine kaptıran Mirsad Kaya'yı görenler başta şaşkınlık yaşarken, çocuğun yeteneğini hayranlıkla izliyor.

Marmarisli turizmci Öner Kaya ile Resmiye Yayla Kaya çifti, oğulları 5 yaşındaki Mirsad Kaya'ya için 1.5 yaşındayken doğum günü partisi düzenledi. Bir dostları küçük çocuğa bir davul hediye etti. Eline aldığı davulu bırakmayan Mirsad Kaya, televizyonda ve video paylaşım sitelerinde dinlediği müziklere davuluyla eşlik etmeye başladı. Yeteneği olduğu ortaya çıkan Mirsad Kaya, ritimleriyle dikkat çekti. Yakınlarının düğün ve nişan gibi törenlerine giderken davulunu da peşinde götüren Mirsad Kaya, özellikle Muğla ve Ege yörelerinin Harmandalı ve Zeybek gibi müziklerini duyduğunda performans seriliyor. Küçük çocuğun performansı ilgi toplarken, o anları görüntüleyenler sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Mirsad Kaya, son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Marmaris'te süslenen 105 Sokak'ta da yaşıtları için hünerlerini sergiledi. Çocuklar, Mirsad Kaya'nın ritimleriyle eğlendi.

Tek çocuğu Mirsad'ın davulsuz bir yere gitmediğini söyleyen Öner Kaya, "Çocuğumuzun davul ve bateri çalma becerisini gördük. Götürdüğümüz bir müzik öğretmeni deneme yaptı. Önce 7 nota ardından 9 nota ve çalınan müziklerin ritmine uyarak davul çalması öğretmeni şaşırttı. Mirsad, katıldığımız düğün, nişan ve kutlama etkinliklerine asla davulsuz gitmiyor. Davulsuz hiçbir yere gidemiyoruz. Duyduğu müzik ritimlerine uyarak davul çalıyor. 3.5 yıldır gittiğimiz kutlama etkinliklerinde sahneye çıkarak, davul çalıyor. 5 yaşında ritimlere uyarak davul çalması görenlerinde ilgisini çekiyor. Hemen cep telefonuyla çekimler yaparak, sosyal medyada paylaşıyorlar. Bizler de gittiğimiz kutlamalarda görüntü çekerek video paylaşım sitelerinde paylaşmaya başladığımızda çok beğeni aldık. Özellikle Muğla ve Ege yöresinde szevilen harmandalı ve zeybek ezgilerini duyduğunda hemen davulu eline alıp, çalmaya başlıyor. Çocuğumun becerisini geliştirmesi için profesyonel bateri alacağım. Çok mutlu ve gururluyum. Mirsad'ın yeteneğini gören yetkililerden gelişmesi için bilgi ve desteklerini bekliyoruz" dedi.

Mirsad Kaya ise, "Kreş öğretmenim artık davulla okula gelmemi istedi. Okuluma da davulla gideceğim. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim istediğinde çalacağım, mutluyum" dedi.

