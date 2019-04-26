DHA YURT BÜLTENİ -2

Konya'da feci kaza: 3 yaşındaki Nisa hayatını kaybetti

Konya'nda kırmızı ışık ihlalı sonucu sola dönen otomobile, kamyon çarptı. Kazada otomobildeki Nisa Güven (3), öldü sürücü olan babası ile annesi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Hasanköy Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Güven, yönetimindeki 42 NV 775 plakalı otomobille, kırmızı ışık ihlali sonucu sola dönüş yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen Mustafa Akar'ın kullandığı 60 AJ 363 plakalı kamyon çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Güven, eşi Fatma Güven ve kızı Nisa Güven yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Akar da gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nisa Güven, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detay

-Kaza anı güvenlik kamerası

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))

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Pist onarımı tamamlanan Trabzon Havalimanı uçuşlara açıldı

Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, tamamlanan pist bakımı ile 20 saat sonra yeniden uçuşlara açıldı.

Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan, Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı pistinin 400’üncü metresinde yaklaşık 750 metre karelik alanda eğim oluştu. Uçakların iniş kalkış güvenliğini tehlikeye sokabileceği öngörülen eğimin ortadan kaldırılması için havalimanı pist bakımı nedeniyle 8 saat süreyle uçuşa kapatılacağı duyuruldu. Dün sabah saat 10.00 itibariyle uçuşlara kapatılan havalimanında onarım çalışması başladı.

20 SAAT SONRA AÇILABİLDİ

Trabzon Havalimanı'ndaki pist bakım çalışması kapsamında, eğim oluştuğu belirlenen 750 metrekare alan kazılarak 18 santimetre kalınlığında yeni asfaltla kaplandı. Asfalt ile kaplanan alanın uçakların inişte teker koyduğu yer olması nedeniyle asfaltın soğuması beklenmeye başlandı. Daha önce dün saat 18.00 sıralarında yeniden uçuşlara açılacağı duyurulan havalimanının, bu sabah saat 06.00'ya ertelendiği açıklandı. Havayolu şirketleri, Trabzon Havalimanı'na yapılacak karşılıklı seferleri iptal etti, alana gelen yolcular ise duruma tepki gösterdi. Bazı yolcular servislerle Ordu-Giresun Havalimanı'na götürülürken, bazı firmalar da yolcuları otellere yerleştirdi.

Trabzon Havalimanı tamamlanan pist bakımı ile bu sabah saatlerinde yeniden uçuşlara açıldı.

TRABZON HAVALİMANI

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7.5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana’ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyor.

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Dün geçilen görüntüler sistemde

Haber: Emre KOLTUK TRABZON-

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Tekerleğe sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir otomobilin tekerlek kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Turan Mahallesi Kurultay Sokak'ta küçük çocuklardan kaçan yavru kedi, yol kenarında park halindeki 45 ZB 8085 plakalı otomobilin sağ ön tekerlek kısmına girerek mahsur kaldı. Aracına binmek isteyen Recep Karaçay (65), gelen sesi fark edince, önce kendi çabalarıyla kediyi çıkarmaya çalıştı ancak başaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, 15 dakikalık çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi sokağa kaçarken, araç sahibi, "Kedi sağ kurtulduğu için mutluyum. İtfaiye görevlilerine dua edeceğim" dedi.

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-Araç sahibi Recep Karaçay, kediyi kurtarmaya çalışırken

-İtfaiye grevlileri kediyi kurtarırken

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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İki kuzen tavuk çiftliği ile hedef büyüttü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Osman Boylu (25) ile kuzeni Cafer Boylu (21), ilin en büyük tavuk çiftliklerinden birini sekiz ay önce kurdu. Haftalık 1 milyon 300 bin yumurta üretimi yapan kuzenler, Ege Bölgesi'nde başta turizm bölgeleri olmak üzere birçok yere ürün pazarlamaya başladı.

Ağrı'dan 1981 yılında Aydın'ın İncirliova ilçesine yerleşen ailenin en küçük bireyleri, evli ve 2 çocuk babası Osman Boylu ile kuzeni olan nişanlı Cafer Boylu, 8 ay önce, 50 dönüm arazi üzerine 5 bin 500 metresi kapalı alandan oluşan tavuk çiftliğini kurdu. Kurdukları çiftlikte haftalık 1 milyon 300 bin yumurta üretimi yapan kuzenler, ürettikleri yumurtaları başta Muğla olmak üzere Aydın, Denizli ve İzmir'e pazarlıyor. Genç işletmeciler, amaçlarının sektörde daha ileriye giderek, yumurtalarını Türkiye'nin her iline pazarlamak olduğunu söyledi.

'HEDEFİMİZ BÜYÜK'

Girdikleri yumurta sektöründe kısa sürede çok yol kat ettiklerini ve hedeflerinin büyük olduğunu belirten Osman Boylu, şöyle dedi:

"Yaklaşık 25 işçi istihdam sağlamaktadır. Bununda mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayız. İnşallah bizim yaşımızdaki genç arkadaşlara da bu tür çiftlik ve işletmeler nasip olur. Yumurta sektörü inişli- çıkışlıdır. Şu anda yumurtanın kolisi 9 TL 50 kuruş ile 10 TL arasında satılmakta. Bu fiyatlarla da yılın 52 haftasının en kötü fiyatını görmekteyiz. Her inişin bir çıkışı oluyor. Önümüzdeki günlerde tabii ki yumurta fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Kuzenler olarak çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Birçok zaman yumurta sevkiyatına kendimiz çıkıyoruz. Çalışmayı çok seviyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Tavuk çiftliğinden görüntü

-Yumurta kolileme çalışmalarından görüntü

-Cafer Boylu ve Osman Boylu görüntü

-Osman Boylu röp.

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, ()

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Kış bakımları yapılan guletler mavi tur için denizle buluşuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kış boyunca tersanelerde bakım gören guletler, yeni sezonla birlikte denize indiriliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin mavi yolculuğa çıktığı lüks guletlere bu yıl da geçen yıllardaki gibi talep oldukça fazla.

Bodrum'un İçmeler Mevkisi'ndeki tersaneler bölgesi dışında Yalıkavak ve Yalıçiftlik mahallelerinde de bulunan tersanelerde bakımları tamamlanan guletler, geleneksel yöntemlerle ya da vinçler ile denize indirilmeye başlandı. Gulet tekneler daha sonra bağlı bulundukları limanlara götürülüyor. Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin mavi yolculuğa çıktığı lüks guletlerin kışlık bakımları yapılan işlemlere göre 3 - 6 ay arasında sürüyor. Kış bakımı sonrasında 'Mavi Tur'da kullanılan 'Ros Mare' isimli teknesini denize indiren evli ve 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Şebnem Kanlı, yapılan bakım çalışmalarını anlatarak, "Tank ve tesisat temizlikleri ve bakımı, sintine temizliği, omurga ve ıskarmoz kontrolleri, motor ve jeneratör bakımları, yelken ve donanım bakımları, güvenlik ekipmanları bakım ve yenileme, boya ve güverte bakımları, elektronik donanım bakımları yapıldı. Uluslararası sularda seyre uygunluğu korunarak denize indirildi" dedi. Yeni sezon hakkında da konuşan Kanlı, "Ülke ekonomisinde lokomotif sektör olan turizmde, mavi turlarla hizmet çeşitliliği sağlanıyor. Arkeolojik turlar, su sporları ve eşsiz güzellikteki kıyılarımızda konaklama yanında, tekne turizmiyle Ege ve Akdeniz mutfağının en güzel örnekleri sunuluyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sezonda da yerli- yabancı turistler tarafından çokça tekne turizminin tercih edileceğini düşünüyorum. Misafirlerinizin istekleri doğrultusunda standart mavi yolculuk dışında yoga, dalış, balıkçılık, arkeolojik bölgeleri deniz yoluyla keşfetmek gibi konsept tur seçenekleri sunduğumuzu da bildirmek isterim. Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Rose Mare isimli tekneye yapılan son bakım çalışmaları

- Teknenin denize indirilmesinin havadan görüntüsü

Haber- Kamera; BODRUM (Muğla), ()