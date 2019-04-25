DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BAŞKA BİR ERKEKLE MESAJLAŞTIĞINI SANDIĞI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ



İZMİR'in Konak ilçesinde Kenan Akçalı (52), telefonda oyun oynayan eşi Sibel Akçalı'yı (50), başka bir erkekle mesajlaştığını zannedince, çıkan tartışmada bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Sibel Akçalı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1419 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen emekli işçi Kenan Akçalı ile eşi ev kadını Sibel Akçalı arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, Kenan Akçalı, mutfaktan kaptığı bıçakla Sibel Akçalı'yı bıçakladı. Dairenin kapısını açan Akçalı'nın çığlıkları üzerine komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sibel Akçalı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Akçalı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi Kenan Akçalı'yı yakalayarak gözaltına aldı.

KISKANÇLIK NEDENİYLE BIÇAKLAMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında evde bulunan Akçalı çiftinin kızları G.A.'nın ifadesine başvurdu. G.A. ifadesinde, annesinin telefonla oyun oynadığı sırada, babası Kenan Akçalı'nın başka bir erkekle mesajlaştığını zannederek tartışmaya başladıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine olayın yaşandığını söylediği bildirildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()-

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2)BURSA'DA DEVRİLEN KAMYONUN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ HAYATI KAYBETTİ

Bursa -İzmir Otoyolu'nda devrilen kamyonun altında kalan sürücü Alamettin Kaymaz(54) hayatını kaybetti. Kaza Bursa-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. İstanbul'dan Aydın'a oyuncak eşyası götüren Alamettin Kaymaz idaresindeki 09 ABZ 564 plakalı kamyon Bursa-İzmir Otoyolu İzmir istikameti bağlantı yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyonun altında kalan sürücü Alamettin Kaymaz çevredeki vatandaşların yardımlarıyla sıkıştığı yerden kurtarılırken olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülte Hastanesi'ne kaldırılan Alamettin Kaymaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ve polis ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. Kaza yerine gelen çekici yardımıyla önce devrilen kamyon yolun kenarına çekilerek trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Daha sonra devrilen kamyon iki çekici yardımıyla düzeltilerek yoldan çekildi ve yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından trafik tamamen açıldı. Jandarma ve polis ekipleri, Uluslararası Otobüs Terminali yakınındaki kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Devrilen TIR'ın vinçle kaldırılması

-Yola dökülen malzemelerden detaylar

-Ölen sürücünün fotoğrafı

Süre: 02.21 Boyut: 271 MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

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3)TÜRKİYE'DE 'DOLANDIRILMADIM' DİYEN ÇİFTÇİ YOK

Erzurum merkez Yakutiye İlçesi Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, ucuz hayvan ve yemi arayan çiftlerin sosyal medya üzerinden dolandırıldığını söyledi. Yıldırım, Türkiye'de "Dolandırılmadım" diyen çiftçinin olmadığını söyledi.

Ucuz hayvan ve yemi arayan çiftçiler dolandırıcıların kurbanı oluyor. Sosyal medya hesaplarından ulaştıkları numaraları arayan bazı çiftçilerin, olmayan hayvan yemine nakliye parası, hayvanlara ise kapora ödeyerek dolandırıldığını ifade eden Yakutiye İlçesi Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, çiftçileri uyardı. Sosyal medya dolandırıcılarının kurbanları arasına çiftçilerinde dahil olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Hem alıcıların hem de satıcıların dolandırılıdığını duyuyoruz. Şöyle ki hayvanların videosunu çekip watsap ya da sosyal medya üzerinden sunanlar var. Bunların fotoğraflarını gönderiyorlar. Müşterilerine düşük fiyat gösteriyorlar. Hayvanın tanesi 6 bin lira ise 4 bin 500 ile 5 bin lira bir fiyat söylüyor. Satacağı insanlardan kaparo istiyorlar, kaparoyu alıyorlar 'gelene kadar satmayacağız' diyorlar. Alan da tamahkarlık oluyor bilmediği tanımadığı insan üzerine para yatırıyor. Adam geldiğinde ne satan var ne hayvan var. Böyle şekilde dolandırılmış oluyor. Ya da başka yerden bölgeye gelenler yüksek fiyattan hayvan alıyorlar. 1,2 ya da 3 ay vadeyle hayvanın fiyatı 10 bin lira ise 12-13 bin liradan aldıklarını belirtiyorlar. Hayvanları alıp götürüyor parasını da ödemiyorlar" diye konuştu.

Bu tür olayların özellikle kurban bayramları döneminde çok sık görüldüğünü sözlerine ekleyen Yıldırım, çiftçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yıldırım, "Alıcılarda satıcılarda dikkatli olsun. Bu işi yapanların haricinde başka kişilerle bağlantıya girmesinler. Alacakaları hayvanları ve yemi yerinde görsünler. Sosyal medya üzerinden alış-veriş olmaz. Özellikle hayvanı göreceksiniz herhangi bir sakatlığı var mı diye videoda ya da fotoğrafta bunlar belli olmaz. Ödemeler banka üzerinden yapılmalı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayvan pazarı tabelası

-Pazarda satılan büyükbaş hayvanlar

-Pazarlık yapılması

-İslam Yıldırım ile röp

(Süre: 4.59 / 590 MB)

Haber: Turgay İPEK / Kamra: Zafer KUMRU / ERZURUM, ()

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4)RESİM DERSİNİ DUVAR BOYAYARAK İŞLİYORLAR

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Ahmedi Hani Anadolu Lisesi öğrencileri resim dersini sınıf yerine duvar boyayarak işliyor. Resim dersinde ellerine boya ve fırçalarını alan öğrenciler, hayallerini tual yerine duvara işliyor. Öğretmen Cem Doğan, resim dersini sevdirmek ve öğrrencilerin yeteneklerini geliştirmek için sınıf dışında ders işlediklerini belirtirken, öğrenciler, dersle sınav stresini de attıklarını söyledi.

Doğubayazıt Ahmedi Hani Anadolu Lisesi resim öğretmeni Cem Doğan, derslerini sınıf yerine ilçenin cadde ve sokaklarında işliyor. Resim dersinde ellerine boya ve fırçalarını alan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte uygun buldukları duvarlara resimler çiziyor. Resim dersini sevdirmek ve öğrrencilerin yeteneklerini geliştirmek için sınıf dışında ders işlediklerini belirten öğretmen Cem Doğan, "Öğrencilerimiz durumdan son derece memnun. Duvar resim çalışması başladıktan sonra, öğrencilerin verimi ve derse olan ilgisi arttı. Bu da sevindirici bir durum. Dersimizi uygulamalı olarak anlattığımız için yaklaşık 1 aydır başlattığımız bu proje sayesinde de öğrencilerin gelişimi her geçen gün biraz daha iyi bir noktaya geliyor" dedi.

Resim dersi sayesinde sınav stresini de attıklarını belirten 12'nci sınıf öğrencisi Serkan Şimşek, sosyal bir aktivite de gerçekleştirdiklerini söyledi. 10'ncu sınıf öğrencisi Sevda Eşsiz ise "Bu çalışmaya severek katılıyorum. Güzel havanın tadını çıkarırken kendimizi de geliştirmiş oluyoruz. Okul müdürü ve öğretmenlerimiz bizi bu konuda çok destekliyorlar ve bu farklı etkinlik yetenek olarak ta bizi geliştiriyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Duvar Boyayan Öğrenciler genel detaylar

-Öğretmen Röportaj

-Öğrenci Röportaj

Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU / DOĞUBAYAZIT (Ağrı), ()

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5)TARİHÇİ SAVAŞ EĞİLMEZ: GEÇMİŞLERİ SOYKIRIM VE KANLI SAYFALARLA DOLU

ATATÜRK Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, 24 Nisan 1915'de sözde soykırımı anma kararı alan Avrupa ve batılı ülkelerin Ermenileri siyasi çıkarları için kullandıklarını söyledi. Eğilmez, geçmişleri soykırım ve kanlı sayfalarla dolu ülkelerin Türkiye'yi uluslararası hukuk alanında mahkum etmeye çalıştıklarını belirtti.

Son yıllarda başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye büyük bir suçlamayla mahkum etmeye çalıştıklarını vurgulayan Dr.Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, sözde soykırım iddialarına 278 kadın, çocuk ihtiyarın katledildiği Erzurum'un Aziziye İlçesi Alaca Köyü'ndeki anıt mezardan tepki gösterdi. Ermeni'lerin her yıl 24 Nisan geldiğinde Türklerin 1915 yılında büyük bir soykırım uyguladığı iddalarıyla dünya kamuoyunu etkilemeye çalıştıklarını kaydeden Eğilmez, bunların mesnetsiz, belgesiz olduğunu söyledi. Sözde soykırım iddiaları öne sürülen tarihte Müslüman Türk ahaliyi katleden Ermeni çetecilerin başı 235 kişinin tutuklandığını hatırlatan Eğilmez, "Bunlar Çankırı ve Ayaş'taki hapishanelere gönderilmiş, sorgulanmış bir kısmı ise serbest bırakılmıştır. 27 Mayıs 1915'te uygulanan sevk ve iskan kanunuyla ilgisi olmayan tarihtir. Ama Ermeni'ler bunu öyle yansıtmışlardır. Binlerce Ermeni tutuklanmış, bunların suçsuz sivil, esnaf sanatçı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu tarihten önce Osmanı Devleti, Ermenilerin yaptığı katliam hareketleri üzerine hem Ermeni Patriğini, ileri gelenleri, milletvekilleri ve batılı devletleri uyarmıştı. Bu uyarıların hiç biri dinlenmedi. Bunun üzerine 24 Nisan'da tutuklamalar yapılmıştır" diye konuştu.

Ermenilerin 1887 yılında Cenevre'de Hınçak, 1890 yılında ise Tiflis'te kurduğu Taşnak terör örgütleriyle Anadolu'da isyan hareketlerini organize hale getirdiklerini vurgulayan Eğilmez, şunları söyledi:

"Bundan sonra Müslüman Türklere karşı katliamlar yoğunluk kazanmıştır. Bunu belgeleriyle ortaya koyabiliyoruz. 500 binden fazla insanımız bu süreç içerisinde katledilmiştir. Alaca köyünde 9 Mart 1918 tarihinde insanlık adına kara bir gün yaşanmıştır. Ermeni çetecileri Rus'ların çekilmesinden sonra yıllarca aradıkları fırsatı bulmuş masum insanları katletmeye başlamışlardır. 9 Mart günü tamamı 278 kadın, çocuk ihtiyardan oluşan insanları süngülüyon, yakıyor, baltalarla parçalayarak katlediyorlar. 10 Mart'ta buraya gelen gelen Osmanlı Ordusunun komutanı Kazım Karabekir Paşa, yaşananları inanılmaz sözlerle anlatıyor. Katliam sadece burada olmuyor, 500 binden fazla insanımız şehit ediliyor. Bunların temelinde Doğu'da bir Ermenistan devleti kurmak hayali bulunuyor. Ermenileri organize eden batılı devetler ise bölgede kendi istediklerini yapabilecek kukla devlet oluşumunu destekliyor. Berlin antlaşmasının 61'nci maddesinde 'Ermeni'lerin çoğunluk olduğu bölgelerde reform hükmü getiriliyor. Bu maddeye dayanarak Ermeniler, bölgede kendi nüfuslarının çok olduğunu, yönetimin kendisine verilmesi iddiasında bulunuyorlar."

GÜNDE 10 BİN KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ LAZIM

Ermenilerin nüfuslarını olduğundan fazla göstermek için katliam yapmak ve müslüman nüfusu bölgeden kaçırmak amacıyla hareket ettiğini anlatan Eğilmez, ermeni nüfusunun Osmanlı topraklarında hiç bir zaman çoğunluk olamadığını kaydetti. 1915 yılında Osmanlı'daki Ermeni nüfusun onda birden daha az olduğunu vurgulayan Eğilmez, "Şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Güya 1,5 milyon Ermeni soykırıma tabi tutulmuş. Ellerinde hiç bir bilge yok, Türk tarafını da dinlemiyorlar. Aklı başında olan herkes bunun olamayacağını gayet iyi bilir. Ermenilerin iddiası 5 ayda 1,5 milyon kişinin katledildiği yönünde. Bunun için bir günde 10 bin kişinin öldürülmesi lazım.Bu öldürülenlerin yok etmek adına 3 binden fazla toplu mezara ihtiyaç var. Halbuki o zamanki Osmanlı ve Türkiye topraklarında bir tane bile Ermenilere ait toplu mezar çıkartılamamıştır. Türk tarafına baktığınız zaman sadece 1980'li yıllardan sonra yapılan çalışmalarda 300'e yakın toplu mezar ortaya çıkarılmıştır" dedi.

TARİHLERİ SOYKIRIM VE KANLI SAYFALARLA DOLU

Ermenilerin mesnetsiz iddialarına karşı Avrupa ülkelerinin 24 Nisan'ı sözde soykırımı anma günü alma kararı noktasına geldiğini ifade eden Eğilmez, bir çok sahnesi olan bir tiyatro oynandığını kaydetti. Başta Amerika olmak üzere Avrupa ve batılı ülkelerin kendi menfaatleri uğruna sözde soykırım iddiasını kullandığını vurgulayan Eğilmez, "Ermeniler de çok iyi biyorlar ki Türkiye'den toprak ya da tazminat alamayacaklar. Ermeniler, şunun çabasındalar; bir dağlımış olan Ermenileri bir arada tutmak ve kendilerini kamuoyu gündemine taşımak. İkincisi ise sözde soykırımdan nemalanmak. Bunu kabul eden ülkelere baktığnız da tarihleri tamamen soykırımla dolu, kanlı sayfalara sahip olan ülkeler. Fransa Cezayir'de milyonlarca, Ruanda'da yüzbinlerce insanı katletmedi mi? İtalyanlar Afrika'ya sömürmüş, Libya'da yüzbinlerce insanı katletmiş, Almanya 2'nci Dünya Savaşı'nda farklı dinden milyonlarca Yahudi'ye soykırım yapmışlardır. Amerika yüzbinlerce Kızılderili'yi ortadan kaldırmış, Afrika'daki sömürgeleri saymakla bitmez. Bütün bunlar dururken Türk tarafını uluslararası hukukun karşısında yargılamay çalışmaları, mahkum etmeye çalışmaları siyasi çıkarların ötesinde başka bir şey değildir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Alaca Şehitliği'nin girişi

-Alaca Köyünden görüntü

-Şehitlikten detay görüntüler

-Savaş Eğilmez'in şehitlikteki tabelayı okuması

-Savaş Eğilmez'in anıtta dua etmesi

-Savaş Eğilmez ile röp

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

