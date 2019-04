DHA YURT BÜLTENİ - 2

Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli terör örgütü PKK operasyonunda, Adana'da 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli birçok ilde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki üyelerine yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi. Adana'da 8 eve özel harekat polislerinin desteği ile giren ekipler, biri kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adana'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin, Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Zırhlı polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

-Özel harekat polislerinin baskın yapacakları eve yürümesi

-Baskın yapılacak evin önündeki polisler

-Özel harekat polislerinin eve girmesi

-Evin önünde uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisi

-Özel harekat polisinin evden çıkışı

-Zırhlı araçların yanındaki özel harekat polislerinden görüntü

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Süre: 02'20" Boyut: 262 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

===========================

Takımı küme düşmesin diye intihara kalkıştı

Adıyaman'da TFF 3'üncü Lig'de Adıyaman'ı temsil eden Adıyaman 1954 Spor taraftarı M.Y. (18), takımının küme düşme potasına girmesi nedeniyle üst geçitteki korkuluklara çıkarak intihara kalkıştı. M.Y.'yi Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ikna etti.

Olay, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan yaya üst geçitindeki demir korkuluklara tırmanan Adıyaman 1954 Spor taraftarı M.Y. (18), ligin bitimine 2 hafta kala 16'ncı sırada yer alan takımın küme düşme ihtimali nedeni ile intihar edeceğini söyledi. M.Y.'yi görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri hazır dururken, itfaiye M.Y.'nin atlama ihtimaline karşın hava yastığı açarak hazır bekledi. Bu sırada polis, M.Y.'yi ikna etmek için çalışmalara başladı. Polisin, uzun süren ikna çabaları sonuç vermedi, M.Y. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ile görüşmek istediğini söyledi. Bir süre sonra olay yerine Vali Pekmez ile AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin geldi. Üst geçide çıkan Vali Pekmez, M.Y. ile bir süre konuştu. Konuşmanın ardından ikna olan M.Y. üst geçitte bulunan kişilerin yardımıyla korkuluklardan indirildi.

M.Y., ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------

- Olay yeri

- Üst geçitte korkuluklardan kendini sarkıtması

- Toplanan kalabalık

- İtfaiye ekipleri önlem alması

- Sağlık görevlileri

- Polisin önlem alması

- Toplanan taraftar grup

- İkna etme çalışmaları

- Vali Aykut Pekmez ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ikna etmesi

- Yakalanma anı

- Sakinleştirilmesi

- İfadesi alınmak üzere emniyete götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 330 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

=======================

12 kiloluk dev tavşanlar kırmızı etin alternatifi olmaya aday

Bursa'da 23 yıldır tavşan besiciliği yapan Tahsin Işık(35), son zamanlarda 12 kiloya varan ağırlığı, diğer cinslerine göre oldukça büyük olan boyutu, 2 bin liraya satılması ve yüksek protein oranı olan etinin yenebilmesi sebebiyle ‘velikan’ tavşan cinsini beslemeye başladı. Velikan tavşan ırkının 2’nci Dünya Savaşı sonrası NAZİ Almanya’sında insanların et ihtiyacını karşılaması için üretildiğini belirten Işık, “Türkiye'de de tavşan eti kırmızı ete alternatif olarak değerlendirmeye başlandıö dedi.

Çocukluğundan beri hayvanlara karşı sevgisi olan Tahsin Işık, 23 yıldır hobi olarak tavşan yetiştiriciliği ve köpek eğitmenliği yapıyor. Mudanya ilçesi Bademli mahallesinde bulunan evinin bahçesini küçük bir hayvanat bahçesine çeviren Işık, burada beslediği keçiden, tavuğa bir çok hayvanın yanında en sevdiği hayvan olan ‘velikan’ cinsi tavşanları da burada bakıyor. 12 kiloya kadar çıkabilen ağırlıkları, yaklaşık 1 metre olan boyları ile dikkan çeken velikan tavşanlar, 2 bin liraya kadar alıcı buluyor. Yılda ortalama 5 kez doğum yapan velikan tavşanlar, her doğumda yaklaşık 10 yavru doğuruyor. 2’nci Dünya Savaşı sonrası NAZİ Almanya’sında insanların protein ihtiyacını karşılamak için üretilen ırk olan velikan tavşanlar, günümüzde turizm bölgelerinde bulunan otellerin mutfaklarında yaygın biçimde kullanılıyor.

YILDA 50 YAVRU DOĞURUYOR, YETİŞKİNLERİN FİYATI İSE 2 BİN LİRA

Tavşanlarda ırk popülasyonunun çok fazla olduğunu belirten Tahsin Işık, “Tüm tavşan türlerini seviyorum fakat bana hitap eden, hem göze hem de gönle hitap eden velikan tavşanları. Velikan tavşanları daha hantal ve daha sosyal canlılar. Fiziki olarak 8 kilodan 12 kiloya kadar çıkabiliyorlar. Senede 5 defa doğum yapıyorlar. Her doğumda 8-13 arası yavru veriyor. Velikan tavşan ırkı Türkiye'de yeni gelişiyor. Yeni geliştiği için yaygın değil. Bu yüzden dolayı yetişkin tavşanlar 2 bin liraya satılıyor. Yavru velikan tavşanlar ise 300 liradan başlayıp bakımına göre daha yüksek fiyatlar bulabiliyor. Tavşanların fiyatları yetiştiricisine bağlı olarak değişiyor. Türkiye'de insanlar kentsel yaşama adapte oldukları için evde kedi köpek besleyemeyen aileler tavşan besliyorlar. Tavşan kedi ve köpek gibi çok fazla sorumluluk gerektiren bir hayvan değil. Günübirlik besin maddeleri var. Kurutulmuş gıda ve tahıllar ile besleyebiliniyor. Çok fazla aşı gerektiren, maddi anlamda harcama yapılacak bir külfet oluşturmuyor. Tavşanlara bakış açısı her geçen gün değişiyor. Eskiden ada tavşanı vardı. Şimdi çeşitliliği her geçen gün artıyor" dedi.

‘TÜRKİYE’DE TAVŞAN ETİNE SICAK BAKILMIYOR’

Velikan tavşanların Almanya’ya ait bir ırk olduğunu söyleyen Işık, “Almanya'da yetiştirilen etçil bir ırk. Diğer tavşan ırklarına göre daha hızlı gelişiyor. Yetişkin hallerinde 10 ile 12 kiloya kadar çıkabiliyor. NAZİ Almanya’sında savaş sonrası insanların et ihtiyacının karşılanması için üretilen bir ırk. Türkiye'de tavşan etine çok sıcak bakılmıyor. Yavaş yavaş tanınmaya başladı. Bunun için çalışma yapan bazı arkadaşlar var. Ruhsatlı işletmeleri ve kesimhaneleri var. Türkiye'de de alternatif et olarak tavşan etini değerlendirmeye başladılarö dedi.

‘BİR KAÇ SENE ÖNCE OĞLAK ETİNE DE SICAK BAKILMIYORDU’

Tavşan etinin oldukça sağlıklı olduğunu söyleyen Işık, “Tavşan eti protein, kolesterol ve doymamış yağ açısından çok iyi. İsviçre, Hollanda, Romanya, Belçika, Almanya'da tavşan eti tüketiliyor. Türkiye'de insanlara sunum yapılmadığı için bu konuda bilinçsiz. Bir kaç sene öncesine kadar oğlak etine de sıcak bakılmıyordu. Ankara Üniversitesi Tiftik Keçisiyle ilgili bir çalışma yaptı. O çalışmadan sonra oğlak etini topluma sundu. Şu an Ankara'da oğlak eti taleplerine yetişemiyorlar" dedi.

OTELLERİN TAVŞAN ETİ TALEPLERİ KARŞILANAMIYOR

Türkiye'de tavşan etine olan talebin her geçen gün arttığını belirten Işık, “Özellikle turizm bölgelerinde yabancı turistler tarafından tavşan eti tercih konusu oldu. Bu sebeple tavşan yetiştiriciliği her geçen gün yaygın hale gelmeye başladı. Özellikle etlik tavşan taleplerini karşılamaya çalışan arkadaşlarımız var. Tavşanlar denetimli olarak beslendiği için hayvanın ne tükettiğini biliyorsunuz. Antibiyotik ve hormon almıyor. Hormon almadığı için insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmuyor. Günümüzde tavukçulukta sayısız hayvanı bir arada tuttukları için antibiyotik ve koruyucu hekimlik uygulamaları gerekiyor. Kısa sürede kesime gelen hayvanlar insan sağlığı için tehdit oluşturuyor. Tavşanda böyle kötü tablo yok. Tamamen sağlıklı ve doğal. Tahılgiller ve kurutulmuş ot tüketiyor. Bunun dışında herhangi bir antibiyotik ve gıda takviyesi veremiyorsunuz. Hayvan dengeli bir şekilde kilo alıyor ve sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyorö dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Tavşanlardan detaylar

-Tavşan yetiştiricisinin tavşanlarla ilgilenmesi

- Tavşan yetiştiricisi Tahsin Işık röportajı

-Genel detaylar

-Dosya adı: 2404tavsan

-Süre: 05.35 Boyut: 624 MB

Haber: Muammer İRTEM

-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

=================

Öğrenciler paylaşmayı öğreniyor

İzmir'in Buca ilçesinde tam gün eğitim alan öğrenciler, okullarında artan yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyor.

Buca'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık bin öğrencinin eğitim gördüğü özel bir okulda, öğle menüsünde artan yemekler 4 yıldır dar gelirli ailelere dağıtılıyor. Okullarında her gün 1200 kişilik yemek çıktığını söyleyen okul yetkilisi Davut Dinçel, "Okulumuzda 1000 öğrenci, 150 personel var. Gün içinde 50 yada 100 kişilik yemek artıyor. Artan yemeklerimizi saat 18.00'den sonra gecekondu tipi evlerin bulunduğu mahallerimizde dağıtıyoruz. Böylece yemeklerimiz israf olmuyor" dedi. Okul olarak toplam kalite yöntemi süreçlerini uyguladıklarını belirten Dinçel bu kapsamda yemekhanelerinde de bir yardım faaliyeti yürüttüklerini dile getirdi. Mahalle muhtarları ile görüşerek ihtiyaç sahibi aileleleri tespit ettiklerini ifade eden Dinçel, şöyle konuştu:

"Kendi aracımızla yemeklerin dağıtımını yapıyoruz. Ailelerin hayır dualarını alıyoruz. Bazen Kızılay'a veriyoruz. Bizim adımıza onlar dağıtıyor. Bu işin başında ben oluyorum. Hemen hemen her gün 18.00'den 20.00'ye kadar dağıtımı tamamlıyoruz. Çocuklar bunu duyduktan sonra tabaklarında yemek bırakmamaya başladı. İsrafa karşı olmayı öğrendiler. Ben aynı zamanda 4 aydır Gaziemir Kızılay Şube Başkanlığı görevini sürdürüyorum. Bu yardım faaliyetlerden olsa gerek Kızılay merkezden bu göreve layık görüldüm. Benzer yardım faaliyetlerini arttırarak sürdüreceğiz."

EMPATİ KURUYORLAR

Okulun 11'nci sınıf öğrencilerinden Musa Buhurcu (17) okulda pek çok yardım faaliyetinin bulunduğunu söyleyerek, "Bunlardan biri de bu yemek yardımı. Okulumuzun birçok kuruma örnek olacağını düşünüyorum. Yardıma muhtaç insanlara destek oluyoruz" dedi. Aynı sınıfta okuyan Emirhan Dinçer (17) ise bu faaliyet sayesinde evine yemek gitmeyen insanlara destek olduklarını ve bu durumdan çok memnun olduklarını dile getirdi. 10'uncu sınıf öğrencilerinden Beyza Pelen (15) ise "Okulumuz bizi birçok konuda bilinçlendiriyor. Yemeklerin israf edilmemesi konusunda da bilinç kazanıyoruz. Artan yemekler hem israf edilmemiş oluyor hem de aç olan insanların karnı doyuyor" diye konuştu. 10'uncu sınıf öğrencilerinden Reyhan Hamamcıoğlu (15) ise şunları söyledi:

"Ailemden öğrendiklerimle yardımlara önem veriyorum. Okulumuz da bu konuda güzel faaliyetler yürütüyor. Daha fazla şükrediyor ve başka insanlarla empati kuruyorum."

Görüntü Dökümü

---------

-Öğrencilerden ve okuldan görüntü,

-Yemeklerin dağıtımından görüntü,

-Yemekhaneden ve kazanlardan görüntü,

-Davut Dinçel ile röp,

-Öğrencilerle röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

=================

Van Gölü'nde kaçak avlanan 250 kilo inci kefali ele geçirildi

Van'ın İskele ve Kale bölgesindeki Van Gölü kıyısında ağa takılı 100'ü canlı, toplam 250 kilo inci kefali balığı ele geçirildi. Canlı balıklar Van Gölü'ne bırakırken, ölü ele geçirilen balıklar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van'da jandarma ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı getirilen inci kefalinin neslinin korunması amacıyla gece gündüz nöbet tutuyor. Jandarma Sahil Bot Timi, Van'ın iskele bölgesi ile Van Kalesi bölgesi arasında kaçak avcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Van Gölü'ne atılmış 500 metre uzunluğunda misina ağı, bu ağa takılı 100'ü canlı toplam 250 kilo inci kefali ele geçirdi. Canlı balıklar Van Gölü'ne bırakılırken, 150 kilo ölü balık ve misina ağı ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarma, yasak dönemde inci kefalinin korunmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

------------

-Ele geçirilen ağ

-Ağdaki canlı balıkları Van Gölüne geri bırakan jandarma ekipleri

-Ekipden birinin anons yaparken balıkları göle bırakması

-Ele geçirilen ağ

BOYUT:287 MB

SÜRE:2 DK 23 SN

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, () -

==================

Suriyeli çocuklara, Murat Kekilli konseri

Sanatçı Murat Kekilli, Suriye'nin Azez ilçesinde bulunan Siccu konteyner kentinde İnsani Yardım Vakfı İHH tarafından düzenlenen 'Çocuk Şenliği' kapsamında konser verdi.

İnsani Yardım Vakfı İHH, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Azez Siccu kampında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 'Çocuk Şenliği' düzenledi. Şenlikte şarkıcı Murat Kekilli, kampta yaşayan çocuklara şarkılar söyledi.

Sakarya ve Kütahya İHH şubelerinin organize ettiği programa Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, STK temsilcileri ile yerel yöneticiler katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Suriye'de ilk konser veren Murat Kekilli, "Bir ay önce bölgeyi ziyarete geldiğimizde, burada zor yaşam koşulları olduğunu gördük. Özellikle savaştan en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlar olduğunu gördük. 23 Nisan Türkiye'de çocuk bayramı olarak kutlandığı için bölgedeki yetkililerle Suriyeli çocuklara konser verme fikri doğdu ve hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.

Görüntü Dökümü

-------

- Kamptan görüntüler

- Konser anları

- Kekilli'nin konuşması

- Yetkililerin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:114MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

====================