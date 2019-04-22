DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İKİ AİLE ARASINDA BALTALI VE BIÇAKLI KAVGA: 5 YARALI, 3 GÖZALTI



BURSA'da iki aile arasında çıkan baltalı ve bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.Olay merkez Yıldırım İlçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Sevinç A. (29), önceki evliliğinden olan engelli çocuğunun, eşi Efkan A. (32) ve kayınvalidesi Nezire A. (55) tarafından işkence gördüğünü iddia edip, evden ayrılmak istedi. Efkan A. ile Sevinç A. arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da araya girmesiyle büyüdü, sokağa taşıp, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Eline balta ve bıçak alan alan Sevinç A.'nın ağabeyleri, Efkan A.'nın evini bastı. Kavgada, Sevinç A.'nın yakınlarından Dilshad Suleymanov, (29) Maksut Zololdinov, İsrail Zuzlayev (35), Rüstem Mecit (30) ile Efkan A.'nın annesi Nazire A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılardan Dilshad Suleymanov, Maksut Zololdinov ve İsrail Zuzlayev, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Rüstem Mecit ve Nazire Avcı da Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Maksut Zololdinov'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Efkan A., kardeşi Gökhan A. (23) ve babası Mirzat A.(59) saklandıkları evde yakalanıp, gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Efkan A.'nın abisinin yaralılara bağırması ve polis aracına bindirilmesi

-Polisin şüpheliyi kovalaması ve yakalaması

-Nezire A.'nın olayı anlatması

-Olay yerinden detaylar

-Genel ve detay görüntü

Süre: 6.35 Boyut: 736 MB

İsmail Hakkı SEYMEN- Serkan AKKUŞ/BURSA, ()

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2)BİNLERCE YILLIK GELENEKSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ BU MERKEZDE UYGULANIYOR

Bursa’da mart ayında hizmete giren Türkiye’nin en kapsamlı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi’nde (GETAT), hastalara Sağlık Bakanlığı onaylı binlerce yıllık geçmişe sahip olan 10 geleneksel tedavi yöntemi alanında uzman hekimler tarafından hastalara uygulanıyor.Bursa Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan Türkiye’nin en kapsamlı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi(GETAT), mart ayında Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bulunan hastane binasında hizmete girdi. Sağlık Bakanlığı'nca onaylı akupunktur, apiterapi,fitoterapi, hacamat, hipnoterapi, homeopati, kupa, mezoterapi, ozon, proloterapi, sülük gibi geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yönetimi uzman hekimler tarafından, GETAT’ta uygulanmaya başlandı. Bahçesinde fitoterapi’de(bitkiyle tedavi) kullanılmak üzere şifalı bitkilerin dikili olduğu GETAT’ta, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için araştırma ve çalışmalar yapılıyor. GETAT merkezinin yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan “Amacımız burayı eğitim merkezi haline getirmek. Her geçen gün vatandaşlarımız duydukça ciddi bir taleple karşılaşıyoruz. Amacımız bu merkezi tam teşekküllü olarak işleterek uluslararası bir merkez haline dönüştürmek. Sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olarak değerlendiriyoruz. Burasını bir şifahane bakışıyla inşa ediyoruz. Burası modern tıbba alternatif değil. Kadim kültürümüzden gelen Osmanlı kültürünün yansıması olarak, şifahane bakışıyla inşa ettik. Amacımız, modern tıbba destekleyici unsur olarak hizmet vermesidir yoksa modern tıbbın alternatifi olarak düşünmüyoruz. Tamamlayıcı tıp olarak düşünüyoruzö dedi.

‘GELENEKSEL TIPTA MERDİVEN ALTI UYGULAMALARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ’

GETAT’ın Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği usül ve esaslar göz önüne alınarak inşa edildiğini söyleyen Dr.Özcan Akan, “Merkezimizin başında dahiliye uzmanımız var. İşler, bu konuda yetkin 7-8 uzmanımızın kontrolünde yürütülüyor. Tamamen bilimsel kriterlere göre yürütüldüğü için geleneksel tamamlayıcı tıp merkezi olarak marka haline dönüşeceğinden dolayı merdiven altı uygulamaların da önüne geçmiş olacağız. Devlet kontrolünde, en ileri seviyede ve kurumsal bir merkez olacağı için merdiven altı firmalara gerek kalmayacaktır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla buraya başvurup hizmet alabilirlerö dedi.

‘BURSA ULUSLARARASI SEVİYEDE SAĞLIK KENTİ OLACAK’

Bursa’nın 2023 vizyonu doğrultusunda dev adımlar attığını söyleyen Akan,ö Şehir hastanemiz de yakın bir zamanda hizmete açılacak. Bu anlamda GETAT'ta önemli bir yatırım. Şehir merkezindeki diğer yatırımları da 2020 yılında bitirdiğimizde Bursa'yı uluslararası seviyede hizmet veren bir merkez olarak değerlendiriyoruz. Bu da sağlık turizmi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. 2011 yılında başladığımız projeksiyona uygun olarak yatırımlarımızı bir bir hayata geçirmeye çalışıyoruz. İlçelerimizdeki yatırımların tamamı bitti. Şu ana kadar 16 hastaneyi bitirmiş durumdayız. En son, şehir merkezinde eksik kalan Çekirge Devlet Hastanesi'ni inşa etmeye çalışıyoruz. Daha da önemlisi, Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birini bitirmiş durumdayız. En yakın zamanda da şehir hastanesini hizmete sunmuş olacağız. GETAT'ta hizmete girdi. Bursa'nın tarihi ve kültürel yapısına, doğal yapısına uygun olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu öne çıkarmaya çalışıyoruz. Amacımız, bütün bu yatırımlar bittiğinde termali de işin içine alarak Bursa'yı uluslararası seviyede hizmet veren ileri seviye sağlık merkezi haline dönüştürmek istiyoruz. 2023 yılına geldiğimizde bu iddiamızı gerçekleştirmiş olacağızö diye konuştu.

‘TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR MERKEZ’

Geleneksel tıp alanında merkez statüsü kazanmış durumda olduklarını belirten Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve GETAT Sorumlu Doktoru İç hastalıkları uzmanı Mürsel Sali, “Yakın zamanda eğitim merkezi haline geleceğiz. Her branştan uzman hekimlerimiz var. Bu anlamda da Türkiye'deki en geniş hekim kitlesiyle çalışan grup olduğumuzu söyleyebiliriz. Hekimlerimiz 10 branşta hizmet vermekte. Burası Türkiye'de örnek bir merkez. Bahçemizde 80 çeşit tıbbi bitki var. Hastalar bahçeden ilk girdiklerinde etkilenerek odamıza geliyorlar. Hasta için bir Fitoterapi ilacı yazılacaksa, ilacın ismi verildiği andan itibaren hastaya örneğini gösteriyoruz. Dışarıda o tıbbi bitkinin doğada kardeşleri de var. Hastaya bunların örneklerinden ayrılmasını anlatıyoruz. En çok yanlış yapılan kısımda, fitoterapi alanında bitkinin kendisini görme imkanını buluyorlarö ifadelerini kullandı.

BİR ÇOK RAHATSIZLIKTA KULLANILAN TEDAVİ: OZON

Merkezde uygulanan ozon tedavisi hakkında bilgiler veren Sali, “Ozon aslında oksijen molekülünün yanına bir atom eklenmesiyle oluşan kararsız bir moleküldür. Hızlı şekilde oksijen seviyesini yükseltir. Sonrasında da vücudun mikroplarla savaşan sistemini aktifleştirme üzerine çalışır. Ozon tedavisinde diyabet hastalarını, kas iskelet sistemindeki ağrı şikayetleri olan hastaları ve hepatit hastaları gibi savunma sisteminde bozukluk olan hastaları özellikle kabul ediyoruz. Bunların tıbbi tedavisinin yanında, ilaç dozlarının düzenlenmesinde destekleyici olarak kullanıyoruz. Binlerce yıldır, özellikle Anadolu'da ve tüm dünyada uygulanmakta olan, kadim kültürümüzde de, özellikle eserleri bulunan bu tedavileri doktor kontrolünde, modern tıbbi tedavisiyle birlikte uygulayıp, hastaların şifasına vesile olmakta kararlıyızö şeklinde konuştu.

‘BU MERKEZ SAYESİNDE KENDİMİ GENÇ VE SAĞLIKLI HİSSEDİYORUM’

GETAT açıldığından bu yana merkeze gelerek ozon tedavisi olduğunu ve 7’nci seansına geldiğini belirten Emine Öksüz(46), “Şeker hastalığım vardı. Midemde ve kulaklarımda problemlerim vardı. Arkadaşımın tavsiyesiyle bu merkeze geldim. Çok memnunum. Ozon tedavisi gördüm. Çeşitli iğneler kullandım. Kendimi genç ve sağlıklı hissediyorum. Önceden işlerimi yapamıyordum. Şimdi yapabiliyorum. Midemin, kulağımın, bacağımın ağrıları geçti. Herkese tavsiye ederimö açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-GETAT Merkezi'nden detaylar

-Şifalı otlardan detaylar

-Laboratuvardan detaylar

-İl Sağlık Müdürü Özcan Akan'ın röportajı

-İç Hastalıkları Uzmanı Mürsel Sali'nin röportajı

-Hasta Emine Öksüz'ün Röportajı

Süre: 05.55 Boyut: 663 MB

Haber: Semih ŞAHİN-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, ()

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3)ULUDAĞ'DA NİSAN AYINDA KAYAK PİSTLERİ AÇILDI, OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 30'YÜKSELDİ

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ’da sezonun kapanmasına rağmen 2 hafta boyunca etkili olan kar yağışı sonucunda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşınca Nisan ayında kayak pistleri kullanıma tekrar açıldı. Uludağ’da otel yöneticisi olan Harbi Türk, “ 21 senedir buradayım nisan ayında böyle kar görmedim, pistleri kapatmıştık fakat kar yağınca tekrar açtıkö diye konuştu. Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da Mart ayında kar azalması soncunda kış sezonu kapanmıştı. Marmara'nın en yüksek noktası ve tatil merkezlerinden biri olan Uludağ’a nisan ayında aralıksız yağan kar sonucunda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışının kayak yapılabilecek seviyeye ulaşması ile birlikte Uludağ’da açık olan bazı oteller kayak pistlerini açarak turistlere nisan ayında kayak keyfi sundu. Kar yağışını fırsat bilen bazı yerli ve yabancı turistler güneşli havada kayak, snowboard ve kar topu oynayarak nisan ayında kış keyfi yaşadı. Otellerde ise doluluk oranının yüzde 30 olduğu öğrenildi.

21 SENEDİR BURADAYIM NİSAN AYINDA BÖYLE KAR GÖRMEDİM

Nisan ayında yağan kar sonucunda pistlerin açıldığını belirten otel yöneticisi Harbi Türk, “21 yıldır Uludağ’dayım daha önce böyle bir kar görmedim, nisan ayında böyle yağan karı ilk defa görüyorum. Nisan ayında yani sezon dışında kar yağması ile birlikte boş olan otellerin doluluk oranı yüzde 30’a yükseldi ki bu oran daha da artacak. Şuanda Uludağ’da pistlerimiz açık, kayak yapmak isteyen, kayak dersi almak isteyen bütün tatilciler Uludağ’a gelebilirö dedi.

Uludağ’a Nisan ayında gelen bazı tatilciler ise, “ Uludağ’da bu sene kış sezonuna yetişemedik, ama çocuklarımıza söz vermiştik. Sezona yetişemedik fakat Uludağ’a yağan son kar ile birlikte pistler açılmış. Bizde yağan bu karı değerlendirerek ailemiz ile birlikte gelip burada kızaklar ile kayıyoruz. Uludağ’da hava çok güzel muhteşem bir kar var “ diye konuştu.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı beklenen Uludağ’da hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 5 derece olduğu öğrenildi. Uludağ'da kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar aralıklara devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Kayakçılardan detaylar

- Kızak kayan tatailcilerden görüntüler

- Kar topy oynayanlardan görüntüler

- Detaylar

-Vatandaşlar röp

- Otel işletmecisi röp

Dosya Adı:2204uludag

Süre: 03.35 Boyut: 401 MB



Haber:Serkan AKKUŞ-Kamera: Semih ŞAHİN /BURSA,()



