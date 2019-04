DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ



ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden bugün saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Güvenlik nedeniyle sahil güvenlik botunun eşlik ettiği İngiliz savaş gemisi saat 08.45'te boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H87 borda numaralı 'HMS Echo' adlı savaş gemisi, denizaltıları veya amfibi saldırı gemilerini desteklemek için keşif operasyonları yürütmek üzere tasarlandı ve gerçek zamanlı bilgi sağlayabilir. Gemi ayrıca, mayın temizleme görevlerini yönetmek için bir platform görevi görebilir. Geminin uzunluğu 91 metre, genişliği 17 metre. Mürettebatı ise 72 kişiden oluşuyor. Silahlandırmada 3 adet altı namlulu 7.62 mm M134 Minigun makinalı tüfek, 2 adet 20 mm'lik Erlikon uçaksavar topu ve 4 büyük kalibreli makineli tüfek bulunuyor.

2)ADANA'DA 600 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

ADANA merkezli 4 ilde 600 polisin katıldığı şafak vakti uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 39 kişi yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu yaptı. Özel Harekat polislerininde destek verdiği operasyona 600 polis katıldı. Polis, bazı evlerin demir kapıları, koç başlarıyla kırıldı. Operasyon anı ise 'Drone' kamerayla havadan izlendi. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 2'si kadın 39 kişi yakalandı. 52 ayrı adreste arama yapan polis 43 gram esrar, 3 sibah ve çok sayıda uyuşturu hap ele geçirildi.

3)EŞİ, BALDIZI VE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, FİLM GİBİ TAKİPLE YAKALANMIŞ



ADANA'da kendisine boşanma davası açan 23 yıllık eşi Ayla Öneker (39) ile baldızı Reyhan İrketi (51) ve kayınbiraderi İzzettin Bahri İrketi’yi (45) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Mehmet Öneker, 250'den fazla güvenlik kamerası kaydı izlenip, Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyonla yakalandığı ortaya çıktı. Olay, 7 Nisan günü Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Plastik malzeme üreticisi Mehmet Öneker, geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan 3 çocuğunun annesi Ayla Öneker ile konuşma bahanesiyle kayınvalidesi Hacer İrketi'nin evine geldi. Hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Öneker, belindeki tabancayı çekip, "Burada kimse sağ kalmayacak" diye bağırdı. Karşısına çıkan eşi Ayla Öneker'i, baldızı Reyhan ve kayınbiraderi İzzettin Bahri ile kayınvalidesi Hacer İrketi'yi vuran Öneker, kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayla Öneker ile İzzettin Bahri İrketi'nin yaşamını yitirdiği saptanırken, yaralanan Reyhan İrketi ile annesi Hacer İrketi ise hastaneye kaldırıldı. Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Reyhan İrketi de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

250'DEN FAZLA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olayın ardından kaçan Mehmet Öneker'in yakalanması için Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla özel ekip kuruldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri'nin başında olduğu özel ekip, Öneker'in fotoğraflarını yurt dışına kaçma ihtimaline karşı tüm ekiplere dağıttı. Polis ayrıca, olaydan sonra Öneker'in kaçtığı güzergahtaki 250 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden yapılan takiple Öneker'in, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir eve girdiği saptandı. Bunun üzerine Özel Harekat polislerinin de katılımıyla adrese baskın düzenlendi. Öneker, olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Ayrıca şüpheliyi evinde gizleyen Burhan T. ve kardeşi Gökhan T. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Öneker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Burhan T. ve Gökhan T. kardeşler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4)YAPTIRDIĞI CAMİNİN AVLUSUNA GÖMÜLDÜ

ADANA'nın Kozan ilçesinde vefat eden Halil Bedir(85), evinin yanına 1993 yılında yaptırdığı, 'Bedir Cami'nin avlusuna gömüldü.

Kozan ilçesinin tanınmış iş adamlarından Halil Bedir evinin yanına yaptırdığı caminin bahçesine gömülmek istediğini belirterek 1993 yılında Kozan Belediyesi Meclisi'nden karar aldırdı. Dün vefat eden 5 çocuk babası Halil Bedir, kılınan cenaze namazının ardından caminin avlusuna açılan mezarda toprağa verildi.

5)2 YAŞINDAKİ KIZINI BAĞLAMA VE TÜRKÜYLE UYUTUYOR

Erzincanlı halk müziği sanatçısı Ünal Fırat (46), 2 yaşındaki kızı Bade Su'yu her akşam bağlama çalıp, söylediği türkülerle uyutuyor.Erzincan'da 1984 yılında müziğe başlayan ve 6 Türk halk müziği albümüne imza atan Ünal Fırat, şimdilerde kızı Bade Su'yu her akşam söylediği türkülerle uyutması sosyal medya da ilgiyle izleniyor. Babasının kucağında başını bağlamasının üzerine yaslayan ve söylediği türküleri can kulağı ile dinleyen Bade Su'yun görüntüleri tıklanma rekorları kırıyor. Evli ve bir çocuk babası olan Ünal Fırat, kızının müzikle iç içe büyüdüğünü ve türküleri çok sevdiğini belirterek "Kucağımda bağlama dinlemeye bayılıyor. Ben çalarken o uykuya dalıyor. Kızımı ger gün bu şekilde uyutuyorum" diye konuştu.

