DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DİYARBAKIR'DA TERÖRİSTLERİN 17 SIĞINAĞI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİLDİ

DİYARBAKIR'ın Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı 17 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, operasyonda el yapımı patlayıcı, silah ve esrar ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı'nca, Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 25 Mart 2019 Pazartesi günü jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Bayrak-121 Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş-02 Müşterek Operasyonu' 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.Operasyonun düzenlediği Silvan ilçesi Dağcılar köyü Kayabağı mezrası kırsalında toprağa gömülü vaziyette, 15 metre çoklu bakır kablo ile 4'lü pil bloğuna irtibatlı, 20 litrelik yağ tenekesi içerisine 25 kilo ağırlığında amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış, bomba anahtar sistemi olarak kullanılan Alpha Fire cihazı ile uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı bulunarak, imha edildi. Operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 17 kış sığınağı tespit edildi. Güvenlik güçlerince sığınaklarda yapılan aramalarda, 7.65 mm çapında Astra marka tabanca, pompalı av tüfeği, 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 90 av tüfeği fişeği, hücum yeleği, uçaksavar mühimmat kutusu ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler olay yerinde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise Lice ilçesi Kerpiçören köyünde kullanılmayan harabe ev içerisinde, 7 paket içerisinde 10 kilo esrar geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Bulanan Sığınak

- Sığınak içerisinden görünüt

- Ele geçirilen malzemeler-

- Ele geçirilen esrar

- Malzemelerin sergilenmesi

- Malzemeleri imha edilmesi

- Genel ve detay görütüntü

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15.38 MB

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2)YANLIŞ PARK TARTIŞMASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ekmek dağıtımı yaptığı aracı kamyoneti yanlış park ettiği iddia edilen Hasan Bilen (29), kendisini uyardığı için tartıştığı 50 yaşındaki Veysel Tuna'yı göğsünden bıçakladı. Tuna kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, cinayet zanlısı Bilen, polis tarafından gözaltına alındı. Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7075 sokak üzerinde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Ekmek Fabrikası'nda çalışan Hasan Bilen, kurumun kendi satış noktasına ekmek bırakmak için aracı park etti. İddiaya göre 35 FT 269 plakalı kamyonetini sokağa çapraz olarak park etmesi nedeniyle, oğlu 16 yaşındaki T.T.'yi (Taylan Tuna) 35 KB 0775 plakalı motosikletiyle okula götüren Veysel Tuna, yoldan geçemedi. Tuna, bunun üzerine Bilen'i uyararak aracını çekmesini istedi. Bilen ise iddiaya göre "Git başka sokaktan geç" karşılığını verdi. Bunun üzerine baba ve oğlu ile Bilen arasında kavga çıktı. Aracından bıçak alan Bilen, Veysel Tuna'yı göğsünden bıçakladı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, aşırı kan kaybeden Tuna, yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tuna, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis, cinayet zanlısı Bilen ve kavgaya karışan T.T.'yi gözaltına aldı. Veysel Tuna'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR, ()

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3)'RAHİBE FİZAN' TAVUK CİNSİ, İLGİNÇ GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Son dönemlerde popüler olan hobi tavuk yetiştiriciliğinin en dikkat çeken cinslerinden biri olan ‘rahibe fizan’, ilginç görünümü ve beyaz saçlarıyla birçok kişinin dikkatini çekiyor. Türkiye’de son dönemlerde popüler olan süs tavuğu yetiştiriciliği, ülke genelinde birçok cins tavuk ve horozun üretilip yaygınlaşmasını sağladı. Kimi süs tavukları büyüklükleri, yumurta renkleri, gibi konularla popüler hale gelirken, ‘rahibe fizan’ cinsi ise siyah gövdesi ve beyaz uzun saçları sayesindeki görünümüyle görenlerin ilgisini çekiyor. Tavuk güzellik yarışmalarının en gözde cinsi haline gelen rahibe fizan, bakımı en zor yapılan tavuk ve horoz türleri arasında. Fiyatı ortalama 500 lira olan rahibe fizan cinsi, üremelerinin zor ve az olması sebebiyle ticari olarak çok az kişi tarafından besleniyor. Yaklaşık 20 yıldır süs tavuğu yetiştiriciliği yaptığını belirten Göksel Bayrak, “Neredeyse Türkiye’ye gelmiş bütün ırklar benim elimden geldi geçti ama benim 15 yıldır beslemekten vazgeçemediğim hayvan ‘rahibe fizan’ tavuk cinsi olmuştur. İlk olarak çok sakin mizaçlı hayvanlar. Bir de kümesime gelen ziyaretçilerin ilk görüştüğe aşık oldukları, vuruldukları şey siyah ve beyaz oluşu, tepe görünümünün çok farklı oluşu ve siyahın içinde hiç beyaz, beyazın içinde de hiç siyah tüyün olmayışı. Bu durum aynı zamanda beni de rahibe fizanlara aşık ediyorö dedi. ‘ÜREMESİ ZOR BİR CİNS’

Rahibe fizanın üremesi biraz zor bir cins olduğunu belirten Bayrak,ö Bakım şartlarına göre yılda yüz ila yüz 50 arasında yumurta yapabiliyor. Tepeli ırklarda eşleme ile ilgili sorun olduğu için üretim biraz zor. Normal ırklardan ortalama yüz 50 yumurtanın yüz 20’sini yetişkin hale getirebiliyorsanız, ‘rahibe fizan’ tavuğundan ancak 30’unu yetişkin hale getirebiliyorsanız büyük bir başarıö dedi.

HOLLANDA VE İNGİLTERE RAHİBE FİZANI

Türkiye’de rahibe fian cinsinin 2 kökeni olduğunu söyleyen Bayrak, “Biri Hollanda rahibe fizanı, diğeri de İngiltere. Kökeni İngiltere olan rahibe fizanlar benmkilere göre biraz daha büyük ve yumurta sayıları daha fazladır. Benim yetiştirdiklerim ise Hollanda kökenli dediğimiz, kısa bacak olarak bilinen cinstir. Rahibe fizan tavuk ve horoz çiftinin fiyatı bin liraya kadar çıkabiliyorö dedi.

GÜZELLİK YARIŞMALARININ GÖZDESİ

Rahibe fizan cinsinin 15 yıldır koleksiyonunda olduğunu belirten Bayrak, “Rahibe fizan cinsi hobi tavukçuluğunun son zamanlarda parlayan yıldızıdır. Üretimi çok zor olduğu için insanlar rahibe fizan cinsi beslemekten çok çabuk vazgeçiyor. Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu güzellik yarışmalarında diğer ırklardan ortalama 300’er tavuk veya horoz katılıyorsa, rahibe fizan cinsinde katılanların sayısı iki elin parmağını geçmezö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Rahibe fizan cinsi tavuk ve horozlardan görüntüler

-Göksel Bayrak’ın hayvanlar ile görüntüleri

-Göksel Bayrak röportaj

Süre: 4.55 Boyut: 540 MB

Haber-Fotoğraf: Muammer İRTEM

Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,()