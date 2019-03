DHA YURT BÜLTENİ-2

Adana'da HDP'ye terör operasyon: 12 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen HDP üyelerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da aralarında olduğu 12 kişi gözaltına aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK yönelik soruşturması kapsamında aralarında örgütle bağlantılı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da aralarında bulunduğu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı verilen şüphelilerin yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat, KOM, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda bazı evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan'ın da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İL VE İLÇE BAŞKANLIĞINDA ARAMA

Öte yandan HDP İl Başkanlığı ve Seyhan İlçe Başkanlığı önünde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleriyle geniş güvenlik önlemi alındı. İl ve ilçe binasına giren ekipler, arama çalışmasına devam ediyor.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yangın (1)



Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hastaların bulunmadığı bir kısımda sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA

Bursa'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bursa'da seyir halinde olan bir otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevleri gören sürücü aracı yolun ortasında bırakıp araçtan inerken olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Emirsultan Mahallesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi. İşten çıkıp otomobili ile eve giden Orhan Ö. (35) seyir halinde iken birden otomobilinden çıkan alevleri gördü. Aracıyla panik içerisinde yolun ortasında durarak aracından inen Orhan Ö., itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi. Otomobil olay yerine çağırılan çekici çekilirken trafiğe kapatılan yol 2 saatin ardından trafiğe açıldı.

Süre:02.46 Boyut: 310 MB

Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()

8 yaşında annesinin saçına maşa yaparak başladı, 18 yaşında fenomen kuaför oldu

Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki Emin Kadıoğlu'nun hayatı, 8 yaşında eline aldığı annesinin saç maşasıyla değişti. Annesinin saçına maşa yaparak kuaförlüğe merak saran Kadıoğlu, 17 yaşında ailesinin desteği ile bir kadın kuaförü salonu açtı. Yaptığı saç tasarımlarını sosyal medya hesabından paylaşarak fenomen hale gelen Kadıoğlu, sosyal medyada yaklaşık 54 bin kişi tarafından takip ediliyor. Şu an 18 yaında olan ve yanında 6 kişi çalıştıran Kadıoğlu, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Almanya ve çeşitli ülkelerden müşterileri olduğunu ve sadece saç bakımı için Bursa'ya geldiklerini söyledi.

Bursa'da yaşayan Emin Kadıoğlu'nun 8 yaşında iken annesinin eve aldığı saç maşasını eline almasıyla hayatı değişti. İlk başta annesinin saçlarını şekillendirmeyle başlayan Kadıoğlu, 8 yaşında bu kabiliyetini fark ederek kadın kuaförü olmayı kafasına koydu. Daha sonra annesinin saçlarını çok beğenen komşularının da saçlarına bakım yapmaya başlayan Kadıoğlu, bayan kuaförlerinin yanında yıllarca çıraklık yaptı. Yaptığı işleri sosyal medya hesabından paylaşan ve bugün yaklaşık 54 bin kişi tarafından takip edilen Kadıoğlu, 17 yaşında ailesinin desteği ile kendisine kadın kuaförü dükkanını açarak patron oldu. 1 yıl içerisinde açtığı kuaför salonunu büyüten Kadıoğlu yanında 6 kişi çalıştırmaya başladı. Kadıoğlu, yaptığı işi o kadar özenerek ve aşkla yapıyor ki, müşterileri Avusturya, İsviçre, Hollanda, Almanya ve çeşitli ülkelerden randevu alıp sıraya giriyor.

"GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

18 yaşında nasıl patron olduğunu ve nasıl bu kadar popüler olduğunu anlatan Emin Kadıoğlu,"18 yaşındayım, 1 yıldır işletmecilik yapıyorum. Kuaförlüğe 8 yaşında annemin maşasıyla başladım. Ailemin bana destek olmasıyla işlerimi büyüttüm. Ailem her zaman arkamdaydı, daha da ilerletmeme yardımcı oldular. Ailem fabrikada çalışıyor. Annem kendisine maşa yapıyordu, hep ben yapmak istiyordum, yapmak için de ısrar ediyordum. Anneme maşa yaparken elimi pratikleştirdim ve maşa yapmaya başladım. Ardından eğitim alarak kendimi geliştirdim ve kendi salonumu açtım. Çalışmalarımı yapmak için gerek yurt dışı ve şehir dışına çıkıyorum gerekse yurt dışından müşterilerim bana geliyor. Yurt dışına giderken konaklamamı, ulaşımımı müşterilerim karşılıyor. Viyana'ya gidiyorum, Hollanda ve Fransa programlarım da var. Şimdiye kadar 5 ülke gezdim. İşletmemi 17 yaşında açtım, o zamanlar bu kadar profesyonel değildim, şuan da profesyonel değilim, profesyonellik yolunda ilerliyorum. Hiçbir zaman ben oldum demedim, çünkü bu sektör her gün gelişiyor ve bu yüzden de takip etmek çok zor. İşletmemi açtığımda 2 personelim vardı şimdi 6 personelim var. Mesleğim sayesinde kendi evimi ve arabamı aldım, iş yerimi satın aldım. Şuan gençlerde çalışma hevesi yok, onlara da örnek olmak istiyorum." dedi.

Hedefinin sadece Türkiye'de değil dünya çapında ünlü olmak olduğunu belirten Emin Kadıoğlu, "Hiçbir zaman ben oldum demeyeceğim, daha iyi olmak istiyorum. Demet Akalın, Hadise, İrem Derici gibi ünlü isimlerle çalışmak istiyorum" diye konuştu.

Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN - Serkan AKKUŞ/BURSA

Erdoğan Bilenser: Bursa'nın birinci sorunu ulaşım değil, çevre kirliliği

Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (BUSİAD) düzenlediği 'Hava Kirliliği Paneli'nde Bursa'nın çevresel sorunlarına çözüm arandı. Burada konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Erdoğan Bilenser, belediye yönetimlerinin çevre kirliliğine birinci sorun olarak bakmadığını belirterek, "Bursa gibi bir kentin birinci sorunu bence ulaşım değil. Çevre sorunları ve çevre kirliliğinin insan sağlığına verdiği tahribatlar" dedi.

BUSİAD Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlık Grubu tarafından organize edilen "Bursa’da Hava Kirliliği" konulu panel Uludağ İhracatçılar Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feza Karaer’in yaptığı panele konuşmacı olarak Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Erdoğan Bilenser ve Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Doç. Dr. Efsun Dindar katıldı.

"BELEDİYELER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE BİRİNCİ SORUN OLARAK BAKMIYORLAR"

Bursa'da hava kirliliğinin çarpık sanayileşme nedeniyle meydana geldiğini belirten Erdoğan Bilenser, hava kirliliğinin önlenmesi için uygulanacak olan tüm önlemlerde kamu müdahalesi gerektiğini vurgulayarak, "Belediye yönetimleri çevre kirliliğine birinci sorun olarak bakmıyorlar. Bunun nedeni de, yapılan anketlerde ulaşımın Türkiye'nin her yerinde birinci sırada çıkması. Oysa Bursa gibi bir kentin birinci sorunu bence ulaşım değil. Çevre sorunları ve çevre kirliliğinin insan sağlığına verdiği tahribatlar. 30 yıl içinde kanser vakalarının en çok arttığı illerden biri Bursa. Yerel yönetimler popülist politikaları bir kenara bırakarak, kent kaynaklarını, çevre sağlığı ve dolayısıyla insan sağlığı için kullanırlarsa bence kutsal bir görev yapmış olurlar" dedi.

Panel öncesinde açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Efsun Dindar, Bursa ikliminin havayı temizlemekte artık zorlandığını vurgulayarak, kirliliğin kış aylarında daha da arttığını söyledi. Fosil yakıt tüketiminin kısıtlanmasının hava kirliliğini azaltacak önlemlerin başında geldiğinin altını çizen Dindar, "Bursa'nın hava kalitesine baktığımız zaman hem coğrafi yapısı gereği hava kirliliğinin dönem dönem çok arttığını söyleyebiliyoruz. Özellikle kış aylarında ısınmadan ve taşıt emisyonlarından da kaynaklı artış görülüyor. Bursa'nın sanayi kimliğini de düşünecek olursak çok ciddi bir hava kirliliği yüküyle karşılaşmış oluyoruz. Hava kirliliğinin başlıca kaynaklarından biri fosil yakıtlar, bunların kullanımına ilişkin kısıtlamaların olması hava kirliliğini azaltacak önlemlerin başında geliyor. Bursa hem tarım, hem turizm, hem kültür-sanat, hem de sanayi anlamında çok değerli, kıymetini bilmemiz gereken bir şehir. Göz göre göre hava kirliliği dahil tüm kirlilikler için sessiz kalmayalım" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera:İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA

Coğrafya dersini çiftçilik yaparak öğreniyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenciler, coğrafya dersi kapsamında okul bahçesine kurdukları seralarda ürün yetiştiriyorlar. Sınıftaki teorik derslerin dışında günlerini seralarda geçiren öğrenciler yaklaşık 2 ay sonra ektikleri ürünlerin hasadını yapacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2014 yılında hizmete açılan Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'nin öğrencileri, coğrafya dersi kapsamında okul bahçesine kurdukları seralarda meyve ve sebze yetiştiriyorlar. Sınıftaki teorik derslerin dışında günlerini seralarda geçiren öğrencileri ektikleri domates, biber, salatalık, patlıcan, patates ve kabak ürünlerini yaklaşık 2 ay sonra toplayacak. Bu uygulamayı hayata geçirerek öğrencilerine hem doğa sevgisini kazandırmaya çalıştırdıklarını hem de yaşayarak öğrenme fırsatı sağladıklarını belirten Coğrafya Öğretmeni Hüseyin Demirtaş, “Doğanın öğrencilere sevdirilmesi, benimsenmesi amacıyla böyle bir çalışmaya başvurduk. 2 saatlik coğrafya dersi sınıflarda tam olarak anlaşılamamakta. Bizde burada öğrencilerimize uygulamalı olarak coğrafyayı öğretmeye ve sevdirmeye çalışıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin grup çalışma içerisinde olması, birbirine destek vermesi, dayanışma içerisinde olması ve belli bir sorumluluk kazandırılmasını sağlıyoruz. Günümüz koşullarında bilgide üretim yapılmakta, biz aynı zamanda toprakta da üretimi öğrencilerimize yansıtmak istiyoruz. Şimdilik domates, biber, salatalık, patlıcan, patates, kabak gibi ürünlerin fidelerini ektik. Birkaç ay içerisinde hasat yapacağız. Gübre, ilaç gibi katkı malzemeleri vermeden doğal olarak yetiştiriyoruz" dedi.

"TOPRAK İNSANI OLGUNLAŞTIRIR"

10. sınıf öğrencisi Ahmet Sami Çiğdem, “Çoğu arkadaşım gibi bende soğan bile ekmeyi bilmezken, şimdi tüm ürünleri ekebilir duruma geldik. Arkadaşlarımız ile ürün yetiştiriyoruz. Toprakla haşır neşir olduk. Toprak insanı olgunlaştırır" dedi. Okul Müdürü Durmuş Karadeniz de, “Öğretmenimizin talebi üzerine böyle bir çalışma yapılarak seralar kuruldu. Öğrenciler ürün ektiler. Derslerin dışında boş zamanlarında gelip burada çalışıyorlar. Üretici gençler yetiştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamer-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)