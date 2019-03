DHA YURT BÜLTENİ -2

Muş'ta kapanan köy ve mezra yolları açılıyor

Muş'ta kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.

İlkbahar ayına girilmesine rağmen Doğu'da kar çilesi bitmiyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Muş'ta 140 köy yolu kardan kapandı.İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 2 aydan beri bir gün arayla yolları kapanan Üçevler köy grup yolunda yol açma çalışmaları yeniden başlatıldı. 9 köy ve 22 mezranın bulunduğu grup yolunda 5 iş makinesi ile kar temizleme çalışmalası yapılıyor. Ekiplerin gün aşırı yollarını açmak için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten köylüler, yolun açılmasıyla şehre gidip ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.

Açılan köy ve mezra yollarının tipi nedeniyle yeniden kapandığını aktaran İl Özel İdaresi Ekip Şefi Abdürrahim Yasun ise "Üçevler grup köy yolları yağan kar ve fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor. Yol açma çalışmalarımız gece fırtına olmazsa devam edecek" dedİ.

Görüntü Dökümü

--------

Kar temizleme çalışmalarından detaylar

Yoldan detaylar

Köyden detaylar

Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ, ()-

=====================

İkizlerin hedefi Wimbledon, idolleri Williams kardeşler

Bursa’da 12 yaşındaki ikiz raketler Hande ve Defne Aslanbaş, küçük yaşlarına karşın kortta büyük işler başarıyor. Sporcu bir aileden gelen ikizler, turnuvalarda elde ettikleri başarıların yanı sıra, birbirleriyle de karşılıklı maçlara çıkarken aynı zamanda haftanın her günü birlikte antrenman yapıyor. En büyük hayalleri Wimbledon’da oynamak olan ikizlerin idolleri ise kadın tenisinin başarılı isimleri Serena ve Venus Williams kardeşler.

Son yıllarda tenis branşına ilgi artarken, bazı sporcular ise yetenekleriyle birlikte küçük yaştan kort üzerinde dikkat çekiyor. Bu isimlerden henüz 12 yaşındaki ikiz kardeşler Hande ve Defne Aslanbaş ise, sergiledikleri performans ile öne çıkıyor. Ulusal ve uluslararası düzeydeki turnuvalarda da birlikte boy gösteren ikizler, pek çok başarıya da imza atarken Bursa tenisinin de son dönemlerdeki yükselen değerleri olarak görülüyor. Yenigün Tenis Akademisi’nin sporcuları olan ikizler, haftanın her günü birlikte antrenman yaparken, bazı turnuvalarda ise birbirlerine rakip de oluyor. İkizlerin en büyük hayalini bir Grand Slam Turnuvası olan Wimbledon oluştururken, bu noktada en büyük idolleri ise kendileri gibi kardeş olan ve kadın tenisinde başarıdan başarıya koşan Serena ve Venus Williams kardeşler.

“KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN BERABER ANTRENMAN YAPIYORUZ"

Tenise kardeşi Defne ile birlikte 5 yaşında başladıklarını dile getiren Hande Aslanbaş, ilk olarak anneleriyle korta çıktıklarını daha sonrasında ise tenisin hayatlarının bir parçası haline geldiğini belirtti. İlk başta haftada 2 gün antrenman yaptıklarını söyleyen Hande Aslanbaş, “Daha iyi tenis oynayabilmek için sonrasında antrenman sayılarımızı artırdık. İlk başta hafta 4 oldu, sonra 5 antrenman derken şimdi her gün tenis oynuyoruz. Tenis oynamayı çok seviyorum. Okulum da tenis ile birlikte iyi gidiyor. İkizimle de kendimizi geliştirmek için beraber antrenman yapıyoruz. Hayalim Serena Williams gibi olmak ve bir gün Wimbledon’da oynamakö dedi.

“HOCALARIMIZ BİZİ ÇOK SEVİYOR"

Kardeşiyle birlikte tenis oynamayı çok sevdiğini söyleyen Defne Aslanbaş da, geleceğe dönük hayallerinden bahsederek, “Tenisin bize katkısı çok fazla, baktığımızda okulla birlikte tenisi idare etmek biraz zor ancak disiplin konusunda da iyi oluyor. Okulda da derslerimiz iyi gidiyor, hocalarımız bizi çok seviyor. İleride de Hande ile birlikte Serena ve Venus Williams kardeşler gibi olmak istiyoruz. Turnuvalarda oynuyoruz, en büyük hayalimiz de Grand Slam’lerde oynamak özellikle de Wimbledon’ı kazanmak istiyoruzö diye konuştu.

İKİZLER, ANNE VE BABA İLE BİRLİKTE OYNUYOR

Sporcu bir aileden gelen Aslanbaş kardeşler, küçük yaştan ise spor eğitimi almaya başladı. Baba Fatih Aslanbaş, çocuklarının jimnastik ile birlikte fiziksel gelişimlerini tamamlarının ardından tenise yöneldiğini dile getirerek, “Sportif başarılarının yanında evdeki ve okuldaki düzenleri tenisin vermiş olduğu disiplin ile beraber çok daha başarılı. Sosyal ilişkilerini geliştirmeleri açısından büyük katkılarını görüyoruz. Kızların antrenmanları dışında da eskiden de milli bir tenis sporcusu olan anneleriyle birlikte ailecek korta gidiyor ve tenis oynuyoruz. Hayatımız aslında tenis üzerine kurulu. Bütün plan ve programlarımızı sene başında turnuvalar üzerine yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de uluslararası turnuvaları gezmeye devam edeceğizö ifadelerini kullandı.

'SPORCU KİŞİLİĞİ OLUŞUYOR'

Akademide ikizlerin gelişimleri ile de 3 antrenör ilgileniyor. 7 senedir ikizler ile birlikte çalışan antrenörlerden Emine Dursun, yetenekleri nedeniyle hızlı bir gelişim kaydettiklerini söyleyerek “Bursa’da kendi yaş gruplarında ön plana çıkmaya başladılar, ardından birlikte şehir dışındaki turnuvalara gittik. İyi sonuçlar aldık. Psikolojik olarak elbette rekabetten etkileniyorlar, kaybettiklerinde beraber üzülüyoruz, kazandıklarında pozitif olarak bize geri dönüşler veriyorlar. Özgüvenleri gelişiyor, bu çevresel ilişkilerinde ön plana çıkmalarını sağlıyor. Sporcu kişiliği oluşuyor, bundan sonra da ahlaklı bir şekilde hayat boyunca ilerliyorlarö şeklinde konuştu.

İKİZLER ANCAK FARKLI OYUN KARAKTERLERİ VAR

Hande ve Defne Aslanbaş’ın ikiz olmalarının avantajlarını çok iyi kullandıklarını belirten Başantrenör Bahtiyar Şen ise, “Partner bulmak her zaman kolay olmuyor, birbirlerine çok destek oldukları için gelişimleri de hızlı oldu. 7 yıldır birlikteyiz ve bu süreçte çok şey öğrendiler, yükselen bir ivme ile tenise devam ettiler. Disiplinli bir çalışma programları var. Şu an 12 yaşındalar ve zirveye yaklaşıyorlar. İkiz olmalarına karşın farklı oyun karakterlerine sahipler, Defne daha garanti vuruşlar yaparken, Hande daha güçlü vuruşlar sergiliyor. Eksikleri ve güçlü yönleri üzerinde duruyoruz, bunları daha da geliştirebilirsek onları çok iyi yerlerde görebiliriz' dedi.

“FİNALDE BİRBİRİYLE OYNADILAR, BİRİNCİ VE İKİNCİ OLDULAR'

Akademinin bir diğer antrenörü Erkin Önder de, ikizlerin elde ettiği başarılardan bahsetti. İkizlerin bazı turnuvaların finallerinde de karşılıklı oynadıklarına işaret eden Önder, “Son olarak 14 Yaş Kış Kupası’nda kendilerinden büyük sporcular ile mücadele ettiler. Burada hatta birbirleriyle de oynadılar ve çok güzel bir maçtı. Defne yarı final yaptı, sonrasında kendi yaş kategorilerinde çıktıkları Kış Kupası’nda da finalde birbirleriyle oynadılar, birinci ve ikinci olarak turnuvayı tamamladılar. Aynı zamanda çiftler kategorisinde de birlikte oynuyorlar. Yaz ve Kış Kupaları’nda önemli başarılar elde ediyorlar. Bizim şimdi ki hedefimiz ise Mayıs ayında yapılacak turnuva sonrası milli takıma girmek. Akabinde uluslararası turnuvalara da iyi hazırlanıp, kendimizi daha fazla göstereceğizö açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü

-----------

-İkizlerin antrenmanından detaylar

-İkizlerden kortta görüntüler

-İkizlerin babasından açıklamalar

-İkizlerin antrenörlerinden açıklamalar

-Genel detaylar

Süre: 6.34 dakika, Boyut: 865 MB

Haber - Fotoğraflar: Gürkan DURAL - Kamera: İsmail Seymen/BURSA,()

=============

Beslediği martı en yakın arkadaşı oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Alaattin Babuccu’nun beslediği martı, artık bir an olsun yanından ayrılmıyor. Korkmaz ismini verdiği hayvanla artık dost olduğunu belirten Babuccu, ‘’Burada hem uçurtma uçuruyoruz, he de hayvanlarla dostluk kuruyoruz. Bu çok güzel bir şey’’ dedi.

Erdek’te yaşayan ve emekli ingilizce öğretemeni olan Alaattin Babuccu’nun boş zamanlarında Erdek rıhtımına giderek burada beslediği martı artık yanından ayrılmıyor. Korkmaz ismini verdiği martı ile aralarında duygusal bir bağ geliştiğini ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade eden Emekli Öğretmen Babuccu, ‘’Buraya geldiğimde yediğim fıstıktan ona da ikram ettim. Böylelikle aramızda fıstık dostluğu başladı. Bu tabi güzel bir şey. Tabiatta olmak güzel. Hem uçurtma uçuruyoruz, hem de hayvanlarla birlikte oluyoruz. Hayvanlar yan yana bulunuyorlar. Bunu görmek çok güzel’’ diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------

-Martının görüntüsü

-Alaattin Babuccu ropörtaj

-Detaylar

Süre:1 dk 23 sn-Boyut:156 MB

Haber-Kamera:Tuncar ERTAN/BALIKESİR,()

=================

Kafede servisleri robotla yapıyor

Düzce'de kafe işleten Mustafa Cesur çay ve kahve servisi yapan, konuşabilen ve sipariş alabilen bir robot tasarladı. Mustafa Cesur 'MC1' adını verdiği robotla müşterilerine servis yaparken, hayalinin yeni robotlar üretmek olduğunu söyledi.

Düzce Kültür Mahallesi'nde kafe işleten Mustafa Cesur, kafede işleri kolaylaştırmak ve dikkat çekerek müşteri potansiyelini arttırmak amacıyla kendi imkanları ile servis robotu yaptı. İlkokul mezunu olan Cesur'un 'MC1' adını verdiği robot, cep telefonu ile kumanda edilerek verilen siparişleri kafeteryanın mutfağına iletiyor ve servis yapıyor. Robot ayrıca üzerine konulan kamerayla güvenlik görevlisi gibi çalışabiliyor.

Tasarladığı robot hakkında bilgiler veren Mustafa Cesur, "Kafecilik sektörüne nasıl bir yenilik getirebilirim diye düşündüm. Sonra dedim ki insan boyunda bir robot yapayım. Cep telefonu ile kontrol edilebilen bir robot tasarladım. Önce çizerek tasarladım daha sonra piyasadan çeşitli malzemeleri toplayarak hayata geçirdim. Bu robotla oturduğunuz yerden çay ve kahve servisi yapabiliyorsunuz. 20-30 metre ilerdeki müşteri ile görüşebiliyorsunuz. Yani yardımcı teknolojik bir asistan. Aynı zamanda iş yerinizde oturduğunuz zaman iş yerinizin önünden geçene iş yeri hakkında bilgi verebilirsiniz. Bir çok özelliğe sahip ve tamamen yerli üretim. Kendi imkanlarımla yaptığım akşamdan şarj edip ertesi gün akşama kadar kullanabileceğiniz bir teknoloji. Çay, hamburger, tost gibi bir çok servisi yaptırabilirsiniz." dedi.

Robotun güvenlik elemanı gibi çalışabileceğini de ifade eden Cesur, "Servis dışında da güvenlik özelliği var. Akşamları iş yerinizi kapatıp gittiğinizde örneği ben Akçakoca'ya gidip geliyorum. Akçakoca'dan cep telefonumu açıp iş yerimi görebiliyorum." diye konuştu.

Robotun yapım süresi ve maliyetleri hakkında bilgiler veren Cesur, "Robotu yaklaşık 3 ayda tamamladım. Bana maliyeti aşağı yukarı 8 bin lirayı buldu. Ancak seri üretime geçerse maliyetleri düşecektir. Bu tip bir robotu yurt dışından getirmek istediğiniz zaman yaklaşık 15 bin doları bulur. Fakat kendi işçiliğimle bu robotun cıvatasına kadar her şeyi bana ait." dedi.

Hayalinin daha gelişmiş robotlar yapmak olduğuna açıklayan Cesur, şöyle konuştu:

"Bu robotun benim hedefimde 3 modeli var. Bu cep telefonu ile kontrol edilebilen bir nevi yardımcı. Bunun ikinci modeli zaten ben bunun ismini 'MC1' koydum. 'MC2' modelinde sensörlü modeli, yani 10 tane masaya düğme ile gönderebileceğim bir model. Üçüncü model ise tamamen yapay zekalı, kendi bağımsız çalışan bir model olarak düşünüyorum. Devlet bize imkan verirse bizler uzaya gemi bile yaparız."

Görüntü Dökümü

---------

Robot müşteriye sipariş sorarken

Robot ile müşteri arasında diyalog

Robot çayları getirirken

Robottan görüntü

Robotun tasarımcısı Mustafa Cesur ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()