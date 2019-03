DHA YURT BÜLTENİ -2

Yolun ortasına yattı, çekicinin altında kalıp öldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, iddiaya göre yolun ortasında yatan Ramazan Karakaş (42), çekicinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza dün gece D-130 Karayolu Kavak mevkiinde meydana geldi. Yalova yönüne giden Ozan Osanmaz (25) yönetimindeki 77 AAH 909 plakalı çekici, iddiaya göre yolun ortasında yatan Ramazan Karakaş'a çarptı. Bir hayvana çarptığını düşünen Ozan Osanmaz, çekiciyi yolun kenarına çekti. Osanmaz, hareketsiz yatan Ramazan Karakaş'ı görünce şok yaşadı. Osanmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Ramazan Karakaş'ın öldüğünü belirledi.

Alkollü olduğu bu nedenle yolun ortasında yattığı iddia edilen Ramazan Karakaş'ın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Ozan Osanmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın tek kadın halk otobüsü şoförü: 'Kadının yapamayacağı hiç bir meslek yoktur'

Bursa'nın ilk kadın belediye otobüs şoförü Ayşen Akçay, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. İmkan verildiği taktirde kadınların her işin üstesinden gelebileceğini belirten Akçay, "Kadının yapamayacağı hiç bir meslek dalı yoktur. Yeter ki istesinler. Korkulacak bir şey yok" dedi.

Ağır vasıta ehliyetini 2006 yılında alarak uzun yıllar TIR şoförlüğü yapan Ayşen Akçay (43), otobüs şoförü olabilmek için büyük çaba gösterdi. Akçay, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı başvurudan olumlu sonuç alarak geçtiğimiz yıl BURULAŞ bünyesinde şehir içi otobüs şoförü olarak göreve başladı. Farklı güzergahlarda otobüs kullanan Akçay, karşılaşmış olduğu tüm zorluklara rağmen işinden memnun olduğunu söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle tüm kadınların bu özel gününü kutlatan Akçay, imkan verildiği taktirde kadınların her işi yapabileceğini belirtti.

Cesareti olan her kadının otobüs şoförü olabileceğini söyleyen Akçay, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Cennet annelerin ayaklarının altındadır derler. Gerçekten de öyle. Kendimi bildim bileli sarı otobüs şoförü olmak istiyordum. Bunun için çok mücadele ettim. Başvurularım kabul edildi. Sınava girdim kazandım. Hayalimi gerçekleştirmiş oldum ama bu böyle bitmiyor" dedi.

İşini ve yolcularını sevdiğini belirten Akçay, "Kadının yapamayacağı hiç bir meslek dalı yoktur. Yeter ki istesinler. Buyursun gelsinler, değerlendirsinler. Korkulacak bir şey yok. Tekrar dünyaya gelsem yine aynı mesleği seçerim" ifadelerini kullandı.

Bu lokal sadece kadınlara özel

Kütahya’da belediye tarafından 2 yıl önce açılan Haymeana kadın lokali, spordan, kültüre, sağlıktan kişisel bakım hizmetlerine kadar günlük 250 kadına ev sahipli yapıyor. Spor salonu, yüzme havuzu, sauna, hamam, kuaför, kantin ve kafeterya, aletli jimnastik salonu bulunan lokalin idarecisi Şeyda Çelik, “Bütün hanımları lokalimizde spor, kültürel etkinlikler, kurslar kapsamında hem boş zamanlarını geçirmeleri adına, hem de arkadaş edinmeleri adına güzel bir ortam sağladık" dedi.

Kütahya Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde yaklaşık 2 yıl önce sadece kadınların girebildiği ve birbirileriyle sosyalleşip, kurslar görebileceği Haymeana adıyla kadınlar lokali açtı. Kısa sürede Kütahyalı kadınların ilgisini çeken lokal günlük 250 kadar kadına ev sahipliği yapmaya başladı. Çocuklarını okula gönderen ev hanımları sabah erken saatlerden itibaren kendilerine özel olan lokale gelerek sabah sporunu yaparken, yeni arkadaşlar edinerek, açılan kurslarla da günlerini eğlenceli bir şekilde tamamlıyor.

Haymeana Kadınlar Lokali İdarecisi Şeyda Çelik, ev hanımları ve çalışan kadın lokalde çok iyi vakit geçirdiklerini ifade ederek, “18 yaş üstü bütün hanımları lokalimizde spor ve kültürel etkinlikler, kurslar kapsamında hem boş zamanlarını geçirmeleri adına, hem de arkadaş edinmeleri adına güzel bir ortam sağladık. Tesisimizde spor salonları, yüzme havuzu, sauna, hamam, kuaför, kantin ve kafeterya, aletli jimnastik salonu, çocuklara yönelik jimnastik salonumuz var. Üst katımızda halk eğitim merkezinden gelen hocalarımız ile giyim, ahşap boyama, çini, iğne oyası ve seramik kursumuz var. Bu kurslar tamamen ücretsiz. Kütahyalı hanımlarımızı orada ücretsiz bir şekilde ağırlayarak burada kurslardan faydalanıyorlar. Sadece spor faaliyetlerinden faydalanmak istiyorlar ise üyelik yapmaları gerekiyor. Plates, zumba, aletli seanslarında seçebiliyorlar. Geldikleri zaman çocuklarımız için kreşimiz var. Görevli arkadaşların kontrolü altında spora gelen annelerime engel olmamaları için bakılıyor. Burada spor yaparken diyet yapma olanağınızda var. Bünyemizde diyetisyenimiz var. Onun gözetiminde burada spor yaparak sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Günlük en az 250 kadınımız buradan hizmet alıyor. Belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek için temizlik ve hijyenden ödün vermiyoruzö dedi.

Lokale gelen kadınlardan Yurda Nur Par, çok iyi vakit geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Birçok ilde bu yok ve katılımda çok fazla, faydalı bir yer olarak görüyorum. Kendim çalışan bir insan olarak her türlü kolaylığı sağlıyor. Saatleri bize göre esnetebiliyorlar. Programları çok düzgün hafta sonu dahil açıklarö

Kadınların böyle tesislere ihtiyacı olduğunu ifade eden İncil Ay Şen ise “Açılması çokta güzel oldu, çokta seviyoruz. İlk geldiğim zamanlar plates, zumba, hamam, havuz, sauna gibi her şeyden yararlanıyordum. Ama artık bebek beklediğimiz için biraz daha hafif spor yapıyorum. Keşke hamileler daha çok talepte bulunsa da hamilelik platesi olsa. Hocalarımız hazır ama talep olmadığı için ben kendi çapımda hareketler yapıyorumö şeklinde konuştu.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, lokale Kütahya’da metfun Osmanlının kurucularından Osman gazinin ninesi Haymeana adını verdiklerini kaydederek, “Haymeana hanımlar lokalinde yüzme havuzu, saunası, Türk hamamı, güzellik salonu, toplandı salonu, kurs alanları, çocuk kreşi ve şimdide diyetisyenimiz orada hizmet veriyor. Hanım kardeşlerimizin yoğun ilgisi ile istek talebiyle karşılaştık. Günde 250 kadar hanım kardeşimiz oradan yararlanıyorö dedi.

İşitme cihazı bozulduğu için duymayan Emre'nin yardımına ilçedeki yardımseverler koştu

Bursa’da kullandığı işitme cihazının bozulması nedeniyle 3 yıldır annesinin sesine hasret kalan işitme ve zihin engelli Emre Bozkurt(17), İnegöl Kaymakamlığı ve hayırsever insanların desteğiyle işitme cihazına kavuştu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğuştan işitme ve zihinsel engelli olan Emre Bozkurt(17), bebekliğinden itibaren işitme cihazı kullanmaya başladı. 3 yıl önce işitme cihazı bozulan Bozkurt’un ailesi maddi yetersizliklerden dolayı yeni bir işitme cihazı alamadı. Bu süre içerisinde hiçbir şey duyamadığı için evden dışarı çıkmayan Bozkurt’un yardımına İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı, İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği ve hayırsever insanlar yetişti. 15 bin lira değerindeki işitme cihazı, toplanan paralar ile alınıp Zihinsel Engelli Derneğince düzenlenen tören ile Bozkurt’a verildi. 3 yıl aradan sonra işitme cihazını takmasıyla yeniden duymaya başlayan Bozkurt, cihazın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Törende konuşan Emre’nin annesi Türkan Bozkurt, “Dernek başkanımıza ve yönetime, Kaymakamlığımıza, hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Oğlum 3 yıldır duymuyordu. Cihazı bozulmuştu, duymuyordu. Şimdi artık duyabiliyor.ö dedi.

Ayrıca törene, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, İZED Başkanı Halil Peynirci de katıldı.

Eşeğin sütü de sabunu da faydalı

Muğla'da eşek çiftliği kuran Musa Karaçam (65), birçok hastalığa iyi geldiği öne sürülen eşek sütünden elde ettiği sabunları, turistik işletmelere satıyor. Karaçam, sabunun cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğini söyledi.

Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde eşek çiftliği kuran evli ve 3 çocuk babası Musa Karaçam, eşek sayısını arttırarak hem sütünü hem de sütünden elde ettiği sabunları satmaya başladı. 2013 yılında 20 eşekle üretime başlayan Karaçam, sayıyı 40'a çıkardığını ve günde 4 litre süt elde ettiğini anlattı.

Eşek sütünün akciğer, mide ve bağırsak kanseri ile astım, siroz, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini belirten Karaçam, çiftliği ziyaret edenlere sütün litresini 150 liradan, su bardağıyla ise 30 liradan satıyor.

'VÜCUDU YUMUŞATIYOR, KIRIŞIKLIKLARI ÖNLÜYOR'

Eşek sütü satışı yaparken, sabun imal etmeleri yönünde talepler geldiğini anlatan Karaçam, "Süt sağıldıktan sonra sütün köpüğünü yüzüne süren kadınlar, sabununun da olabileceğini söyledi. Biz de bunun üzerine sabun üretmeye başladık. İlk önce cüzi miktarda ürettiğimiz sabun satıldı. Ardından seri üretime geçmek için eşim kurs aldı ve eşek sütü sabunu da büyük ilgi gördü. Bodrum'da aktarlar ve turistik oteller de bizden sabun istiyor. Sabunu kullananlar vücudu yumuşattığını, kırışıkları önlediğini söyledi. Adedini 15 liradan satıyoruz" dedi.

ASTIM VE BRONŞİTİ OLANLAR TERCİH EDİYOR

Karaçam, kronik astım ve bronşit rahatsızlığına iyi gelen eşek sütünün aynı zamanda siroz hastalığını da tedavi ettiğini belirterek, "Antitoksin özelliği ile zehirlenmelerin üstesinden geliyor. Akciğer ve kolon kanserlerini tedavide destekleyici özelliğe sahip. Boğaz enfeksiyonu geçiren bir hasta, balgamı eşek sütü ve karışımı ile söktürebiliyor. Astım ve bronşit rahatsızlığı olanlar, 10 gün süreyle bir su bardağı eşek sütünü içtikten sonra rahatlıyor" dedi.

Antalyalı Rock grubundan 8 Mart'ta için özel şarkı

Antalya'nın alternatif rock gruplarından Kafile, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 'Kadın' isimli bir şarkı yayınladı.

Antalyalı Rock grubu 'Kafile', 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, kadınlara ithafen bestedikleri 'kadın' isimli şarkıyı yayınladı. Şarkıda, ülkemizde ve dünyada kadınların maruz kaldıkları eşitsizlikler ve kadın cinayetlerine ilişkin eleştirel mesajlara yer verildi. Şarkının klibinde grubun kadın dinleyicileri oynarken, Şule Çet, Özgecan Aslan, Değer Deniz, Aysin Büyüknohutçu, Bergen ve Münevver Karabulut gibi Türkiye'de erkek şiddetinin kurbanı olmuş kadınların fotoğrafları yer aldı.

'KADIN' ŞARKISININ SÖZLERİYSE ŞÖYLE:

Yıllardan, yollardan

Akıp giden hayatlardan

Düşmekten, kalkmaktan

Hep korkarak o şeytanlardan



Geçiyorum hiç durmadan

Bu karanlık sokaklardan

Yılmadan, yorulmadan

Vazgeçmedim hiç yaşamaktan



Yıllarca; alındım, satıldım bana hiç sorulmadan

Kimlerle; yürüdüm, yoruldum sesim hiç duyulmadan

Belki de; korktular fikrimden zikrimden ve aklımdan

Ama yine de; korkmadım hiç bir zaman savaşmaktan

