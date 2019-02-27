DHA YURT BÜLTENİ-2

1)CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK TATBİKATI BAŞLADI

CUMHURİYET tarihinde ilk kez Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan -2019 tatbikatı 103 geminin katılımıyla başladı.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan -2019 tatbikatı başladı. Tatbikata 13 fırkateyn, 6 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 gemiyle, ayrıca deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, SAT (Su Altı Taarruz), SAS (Su Altı Savunma) görev timleri, amfibi deniz piyade taburları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti ve havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ise Sahil Güvenlik gemi ve botları katıldı.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda ve Deniz Kuvvetleri'nin, gemi uçak, helikopter ve kıyı birliklerinin topyekun iştirak ettiği tatbikatın Akdeniz kısmına Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndan 5 fırkateyn, 4 hücümbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 sahil güvenlik arama kurtarma gemisi, 3 yardımcı sınıf gemisi, SAT, SAS amfibi timleri katıldı. Tatbikat için bugün saat 05.00'te limandan ayrılındı. Aksaz Körfezi'ne açılan fırkateynler senaryo gereği asimetrik tehdit altında körfezden çıkış yaptı. Akdeniz sularında ilerleyen Anamur fırketeyni, mayın taraması seyrine devam etti. Bu sırada terör unsuru bir bot fırkateynlere doğru ilerledi. Fırkateynden uyarı yapılarak bot hafif makineli silahlarla etkisiz hale getirildi. Güvenlik sahasına giren terör unsuru bir helikopter de yakın hava savunma silahıyla etkisiz hale getirildi.

Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edilen tatbikat devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Tatbikattan görüntü

- Limandan görüntü

- Botun uyarılması

- Helikopterden görüntü

- Seyir halindeki gemiler

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR, ()

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2)ALMAN KÜLTÜRÜNÜ BURSA'YA TAŞIDI:BREZEL EKMEĞİ

ALMANYA'da katılmış olduğu gıda fuarında Alman Brezel ekmeğiyle karşılaşan fırın işletmecisi Gökhan Çakır, 'Benim tezgahımda neden olmasın?' diyerek ekmeğin tarifini alıp üretimini yapmaya başladı. Sadece Pazar günleri sipariş üzerine üretim yaptıklarını belirten Çakır, "Farklı bir tat olduğu için müşterilerimizin hoşuna gidiyor. Aranan bir mamül haline geldi" dedi.

35 yıldır baba mesleği olan fırıncılıkla uğraşan Gökhan Çakır (49), tezgahtaki ekmek çeşitliliğini artırmak için çeşitli çalışmalara başladı. 20'ye yakın çeşitle ekmek tezgahını süsleyen Çakır, 2015 yılında Almanya'nın Münih kentinde bir gıda fuarına katıldı. Katılımcı firmaların birindeki Brezel ekmeği Çakır'ın ilgisini çekti. Malzemelerin tamamını Almanya'dan getirerek haftanın sadece Pazar günü kendi tezgahında Brezel ekmeği üretmeye başlayan Çakır, farklı bir tat olduğu için ekmeğin gün geçtikçe daha fazla ilgi görmeye başladığını kaydetti. Tezgahtaki ekmek çeşitliliğini gün geçtikçe artırma gayreti içerisinde olduğunu belirten Çakır, "Babadan devraldığımız mesleğimizi bu zamanlara getirmeye çalıştık. Geçmiş zamanlarda olduğu gibi ekşi maya üzerine çalışıyoruz. 35 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Ağırlıklı olarak ekşi mayalı ekmeklerimiz bulunmaktadır. Köy ekmeği, siyez, kara buğday ekmeği, kara kılçık buğday ekmeği gibi çeşitlerimiz bulunmaktadır. 2015 yılında Almanya'nın Münih kentinde yapılan bir fuara katıldığımda Brezel dedikleri Alman simidini gördüm. Bu bende merak uyandırdı. Yaptığımız ekmekler Türk halkı tarafından da sevildi. Bu ekmeğin özelliği hafif tuzlu oluşu ve gevrek oluşu. Tarihçesine gelince ise İtalyan bir rahibin duaları öğrenen çocuklara hediye olarak verdiği bir ekmek olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

'ARANAN BİR MAMÜL OLDU'

Ekmeğin yapımında kullanılan malzemeleri yurt dışından siparişle getirdiğini belirten Çakır, "Özel bir suyu var. Şekil verildikten sonra o suya batırılıp, üzerine tuz serpiştirilip pişime hazır oluyor. Farklı bir tat olduğu için müşterilerimizin hoşuna gidiyor. Aranan bir mamül oldu. Özellikle yurtdışında çalışıp Türkiye'ye kesin dönüş yapan müşterilerimiz arar hale geldi. Pazar günleri sipariş üzerine çalışıyoruz" diye konuştu.

Çeşitliliği artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Çakır, " 20'ye yakın ekmek çeşidimiz var. Müşterilerimizin gelip bulamadığı ekmek çeşitleri mutlaka oluyor. Biz de müşterilerimize yok dememek için araştırmalar içerisindeyiz. Bu seneki hedefimiz 30'a yakın ekmek çeşidi çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Ekmeğin yapımından detaylar

-Ekmeğin pişirilmesi

-İşletmeci Gökhan Çakır röportajı

-Süre: 04.49 Boyut: 540 MB

-Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

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3)ADANA'DA ŞAFAKTA UYUŞTURUCU OPERASYONU

ADANA'da polisin belirlediği 45 şüphelinin evine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bazı evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 45 kişinin adresini belirledi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele (TEM), Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de desteği 45 şüphelinin evine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bazı evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildiği baskında özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

KUCAĞINDA BEBEĞİ İLE GELDİ

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen şüpheli kadınlarından birinin kucağında bebeği olduğu görüldü. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü ile baskın yapılacak eve ilerlemesi

- Evin önündeki özel harekat polislerinden görüntü

- Özel harekat polislerinin eve girmesi

- Evin içindeki polislerden görüntü

- Polisin, narkotik köpeği ile eve girmesi

- Narkotik köpeği ile evde arama yapılmlası

- Evin çevresindeki güvenlik kameralarından görüntü

- Evin bulunduğu sokaktaki polislerden görüntü

- Gözaltına alınan şüpheli bir kadının kucağında bebeği ile adli tıp kurumuna getirilmesi

- Kucağındaki bebeği ile sağlık kontrolünden çıkan kadın

- Şüphelilerin adli tıp birimine getirilmesi

Süre: 02'21" Boyut: 264 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()