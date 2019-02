DHA YURT BÜLTENİ-2

1)SMA HASTASI MİNİK MUSTAFA İÇİN DESTEK YAĞDI

AYDIN'ın Germencik ilçesinde yaşayan ve maddi durumu yetersiz olan Muhammet Duru (26), omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan spinal müsküler atrofi (SMA) hastası olan oğlu 1 yaşındaki Mustafa Duru'nun tedavisi ve gereken tıbbi cihazların alınabilmesi için sosyal medya hesabından başlattığı kampayada, bir haftada 85 bin lira toplanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Destek verenlere teşekkür eden baba Duru, "İnsanlık hala ölmemiş" dedi.

Germencik'in Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Muhammet Duru ve ev kadını Yüksel Duru (22), çifti bir yıl önce ikinci çocukları dünyaya geldi. Çift, 'Mustafa' adını verdikleri çocuklarının bir süre sonra boynunu destek olmadan tutamadığını fark edip, 8 ay önce Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Buradaki tetkik ve kontrollerin ardından minik Mustafa, daha kapsamlı olan İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada SMA tip 1 teşhisi konulan talihsiz Mustafa'nın tedavisine başlandı. Benzer durumdaki hastalara göre daha az solunum sıkıntısı yaşayan Mustafa için doktorlar evde yaşamını devam ettirebilmesi, solunum ve mama ile beslenmesi için bazı cihazların alınmasını istedi. İnşaatlarda çalışan ancak oğlunun hastalığının ardından işe de gidemeyen Muhammet Duru, maddi durumu iyi olmadığı için büyük sıkıntı yaşadı. Çocuğunun tedavisini devam ettirip, doktorların istediği toplam 55 bin lira olan cihazları alabilmek için Duru, çareyi internette yardım kampanyası başlatmakta buldu. Bunun için Kaymakamlık ve Valiliğe başvuran baba Duru, geçen 16 Aralık'ta Facebook sayfasında oğlunun durumunu anlatıp, yardım için bir banka hesap numarası paylaştı. Duru'nun feryadına yardımseverler kayıtsız kalmadı. Bir hafta içinde hesapta toplam 85 bin lira yardım toplandı.

'HALA İYİ İNSANLARIN OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Büyük sevinç yaşayan ve yardımda bulunanlara teşekkür eden Muhammet Duru, "İnşaatlarda çalışıp, ailemin geçimini sağlıyorum. Ev kendimizin olduğu için, buradan kazandığım para ancak gündelik ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetiyordu. Ancak, oğlumun hastalığı nedeniyle çalışamayınca maddi sıkıntı içine düştüm. Neyse ki oğlum için gereken yardım toplandı. Toplanan yardımlarla ihtiyaç olan cihazları aldık. 13 bin lira da özel hastane ve ekstra giderler için harcandı. Şu an yardım için açtığımız hesapta 17 bin lira kaldı. Bu parayı da yine çocuğumun tedavisi için harcayacağım. Çünkü bu hastalıkta neyin ne olacağı belli olmuyor. Oğlum, bir an da tekrar rahatsızlanabiliyor. Tek isteğimiz Mustafa'nın sağlığına kavuşması" dedi.

Yardım kampanyasının kendisine halen iyi insanların olduğunu gösterdiğini belirten baba Duru, "Allah onlardan razı olsun. İnsanlık ölmemiş. Benim gibi yardıma muhtaç olan binlerce insan var. Onlara da yardım edilmesini isterim. Çocuğumun ilaçlarını şu an devlet veriyor. Çünkü devletin kriterlerlerine çocuğumun durumu uyuyor ama maddi durumu çok kötü olduğu için ilaç alamayan ve kriterlere takılan bir sürü aile var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-SMA hastası Mustafa Duru'nun görüntüsü

-SMA hastası Mustafa Duru'nun babası muhammet duru ve annesi Yüksel Duru ile görüntüsü

-Baba Muhammet Duru ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

===========================================================

2KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITIP, KÖPEK VE TÜFEKLE TELEFONLARI GASP ETMİŞLER

KONYA'da kendilerini polis olarak tanıtıp köpek ve tüfekle, Suriye uyruklu bekar gençlerin kaldığı eve girip, evdeki 8 adet cep telefonunu zorla alan 4 kişi tutuklandı. Olay, 1 Şubat günü saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Suriye uyruklu bekar gençlerin kaldığı eve gelen 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp, köpek ve pompalı tüfekle zorla eve girdi. Şüpheliler, tüfek doğrultup, evdeki 8 adet cep telefonunu aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Evde kalanların şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadelerine başvurarak çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, kameralardan ve mağdurların verdiği eşkallerden yola çıkarak şüphelilerin Gazi Ş. (22), Yusuf Ö. (21), İkram Ç. (19) ve Ramazan A. (19) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kaldıkları evleri de belirleyen polis, yapılan baskınla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularında kendilerini polis olarak tanıtıp eve girdikten sonra telefonları aldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Polis ayrıca olayda kullanılan tüfeğe de el koydu. Cep telefonlarını ise satıp, parasını harcadıkları belirlendi. 4 kişi polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )

====================================================

3)TÜRKİYE'DE SİGARADAN YILDA 110 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

İZMİR 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, tütün kullanımının Türkiye'ye faturasının yılda 110 bin ölüm ve 50 milyar dolar ekonomik kayıp olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu'nun (ATABAT) düzenlediği solunum zirvesine katılan Prof. Dr. Oğuz Kılınç, tütün kontrolü ve sigaranın zararlarını anlattı. Nenehatun Kültür Merkezi'nde ülkenin çeşitli üniversitelerinden gelen 500 tıp fakültesi öğrencisinin katıldığı zirvede konuşan Prof. Dr. Oğuz Kılınç, tütün kullanımının Türkiye'ye faturasının 110 bin ölüm, 50 milyar dolar ekonomik yük olduğunu bildirdi. Yılda 110 bin ölüme dikkat çeken Prof. Dr. Kılınç, "Ülkemizde insanlarımızı tehdit eden riskler olarak gördüğümüz trafik kazalarında yılda 8-10 bin kişi ölmekte, kadın cinayetleri başta olmak üzere 8-10 bin kişiyi cinayetlere kurban vermekteyiz. Başımızın belası terör. 40 yılda 35 bin şehit vermiş durumdayız. İnşallah bundan sonra vermeyiz. Bu sayılara baktığımızda yılda 110 bin insanın ölümüne yol açan bir teröristten söz ediyoruz. 50 milyar dolar bir ticari yük getiriyor" diye konuştu.

Bunun sorumlusunun 'lisanslı katiller' olarak değerlendirdikleri tütün endüstrisinin olduğunu belirten Prof. Dr. Kılınç, "Öldürücü maddeyi kar etmek için satan endüstri bunun sorulmlusu. Aslında tütünün içindeki nikotin bağımlılık yapan madde. Tıp gözüyle baktığmızda tütün eroin, kokoinle eş değer bağımlılık gücüna sahip. Ama yasal olarak satılan bir uyuşturucurdan sözediyoruz, gayri maşru bir endüstriden sözediyoruz" dedi.

Türkiye'de 17 milyon kişinin sigara içtiği bilgisini veren Kılınç, günde 34 milyon doların sigara üreticilerinin kasasına gittiğini anlattı. Konuşmasında 2008-2012 yılları arasında Türkiye'de gerçekleştirilen dumansız hava uygulamasını da anlatan Prof. Dr. Kılınç, yapılan çalışmalar sonucunda yüzde 31 olan kullanıcı oranının yüzde 27'lere düştüğünü bildirdi. 2011'de 91.2 milyar adeta düşen sigara tüketiminin 2017'de 145 milyar adeta yükseldiğini ifade eden Kılınç, "Yani bu sorunu enfeksiyon hastalığı gibi düşünürseniz; bir antibiyotik vermişiz etkili olmuş, ama 2011'den sonra bunlara direnç kazanmış. Bizim antibiyotiği değiştirmemiz ya da yeni antibiyotikler eklememiz gerekiyor tedavi için" dedi.

HEKİM ADAYLARINA SİGARA UYARISI

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Akgün de konuşmasında hekim adaylarına sigara uyarısında bulundu. Salona girerken bazı öğrencileri sigara içerken gördüğünü ifade eden Akgün, "Gelecekte doktor olacak bir kişinin, bir tıp mensubu öğrencisinin sigarayla biraarada bulunmasını çok doğru bulmuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Solunum zirvesinin yapıldığı salon

-Katılımcılardan görüntü

-Prof. Dr. Oğuz Kılınç'ın konuşması

-Prof. Dr. Oğuz Kılınç'ın konuşmasından detaylar

-Prof. Dr. Metin Akgün'ün konuşması

(Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

=================================================

4)ATLARLA 'KARLI PEKMEZ' YEMEYE GİTTİLER

ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde bir grup arkadaş, atlarıyla Atatürk Orman Çiftliği'ne giderek kar üstüne dut pekmezi dökerek yedi. İlçe merkezinde kar kalmadığı için çiftliğe gittiklerini söyleyen Yavuz Türkoğlu, "Hem ilk baharı aratmayan bir havada at bindik hem de karlı pekmez keyfi yaşadık" dedi.

Havaların iyice ısındığı Oltu ilçesinde bir grup arkadaş karlı pekmez yemek için atlarıyla yola düştü. İlçe merkezinde kar kalmadığı için rahvan atlarıyla yola düşen arkadaşlar, 5 kilometre mesafede bulunan Atatürk Orman Çiftliği'ne gitti. Ormanlık arazide buldukları karlı bölgede mola veren Oltulular, yanlarında getirdikleri dut pekmezini kara döktü. Karla pekmezi karıştıran arkadaşlar kaşıklarıyla yemeye başladı. Tabiatın güzelliklerinden yararlanmak için böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini söyleyen Yavuz Türkoğlu, "Oltu'ya artık kar bir daha ki kış sezonunda yağar. Biz de arkadaşlarla bu sezonun son günlerinde karlı pekmez yemek için yollara düştük" dedi.

Oltu'da rahvan atçılık yaptığını söyleyen Müslim Zengin ise "Çocukluktan beri babamızdan dedemizden rahvan at görmüşüz. Devamlı onunla ilgilenmişiz. Şimdi de mevsim bahar ayı olduğu için atları hamlıktan çıkarmak için atçılığa biraz daha önem vermek için bütün arkadaşları topladık. Atlarla güzel bir gezinti yaptık, geldik şimdi kar üzerinde pekmez ikram ettiler. Hem atlar hamdan çıkıyor hem de arkadaşlarla toplandık. Bunu ata sporu diye daha ilerilere götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Atlarla şehir içinden gidiş

-Yollardan detay

-Kar üstüne pekmez döküp yemeleri

-Yavuz Türkoğlu ve Müslim Zengin röpörtaj

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), ()

(Süre: 5,14/575 MB)

===================================================

5)KAZDAĞLARI'NDA KAR EĞLENCESİ



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Talimalanı mevkii, kar yağışı ve tipinin etkisini azaltmasıyla, piknik alanı ve eğlence merkezine döndü. Özellikle çocuklar gönüllerince eğlenip oyun oynarken, birçok kişi karda mangal keyfi yaptı.

Kuzey Ege sahilleri boyunca nadiren kar yağışı olurken, Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçelerini birbirine bağlayan yolda yoğun kar yağışı yaşanıyor. Edremit şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede etkisini gösteren yoğun kar yağışının azalmasıyla, Kuzey Ege sahillerinde oturanlar bölgeye akın etti. Kazdağları içerisinden geçen yolda yüzlerce araç sıralandı. Birçok kişi, kar içinde yaktıkları ateşlerde hem ısındı, hem de mangal keyfi yaptı.

Çocuklar gibi, ebeveynlerde kar topu savaşı yapıp, salıncaklarda sallandı. Şu anda iklimin en güzel, en doğal zamanı olduğunu belirten Maruf Gündoğdu, "Balıkesir'imizin en güzide yeri Edremit'in meşhur Kazdağları mesire yerinde çocuklarımız ve ailemizle beraber sıcak bir atmosferde karın şu anda keyfini çıkarıyoruz. Ne mutlu bize böyle güzelliklerin olması, böyle harika yerlerin olması. Kendimizi burada çok ayrıcalıklı hissediyoruz. Buradaki, insanların doğayla, hayvanlarla, bitkilerle iç içe olması gerçekten insanların içini sıcacık ediyor bu soğuk havada" dedi.

Kar topu oynayıp kayarak günün tadını çıkaran çocuklardan biri de "Biz buraya eğlenmek için geldik ailece. Çok mutluyuz. Burası çok güzel, burayı çok seviyoruz" diye konuştu.

Karayolları ve Edremit Belediye Fen işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölgede önlem olarak dururken, zaman zaman tuzlama çalışması yapıp, yol boyunca önlem aldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Mesire alanı ve araçlardan detaylar

Kartopu oynayan çocuklar

Vatandaşlar ile röp

Genel ve detay görüntüler

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), ()

===============