DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BURSA'DA 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun karşısına geçen araca çarptı. Karşı şeride geçen otomobil, park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Toplam 6 aracın karıştığı kazada, yaralanan olmadı. Kaza sabaha karşı merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Yönetimindeki 16 KB 680 plakalı otomobille aşırı süratlı şekilde ilerlediği öne sürülen Batuhan K. (20), kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Y. (48) yönetimindeki 16 KOD 55 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan Kazancı'nın otomobili, park halindeki 16 D 0265 plakalı dolmuşa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dolmuş da yine iki otomobile çarptı. Toplam 6 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik ekiplerinin işlemlerinin ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

2)4 YAŞINDAKİ CEREN, KARDEŞİNİ YANMAKTAN KURTARDI

KARS'ın Bülbül Mahallesi'nde meydana gelen yangında 4 yaşındaki Ceren, 7 aylık kardeşi Asmin'i yanmaktan kurtardı. Minik kahraman, "Alevleri de görünce hemen kardeşimin yanına gittim ve kucağıma alıp dışarı çıkardık. Eğer kardeşimi alıp çıkarmasaydım yanacaktı" dedi.

Olay, Bülbül Mahallesi'nde 5 Şubat günü meydana geldi. Mehmet (74) ve Sebahat Temel (73) çifti, uyuyan torunları Ceren ve Asmin'i evde bırakarak dışarı çıktı. İki küçük çocuğun uyuduğu evde bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Alevlerin yükseldiği evde soba borularının düşmesi üzerine 4 yaşındaki Ceren uyandı. Evdeki yangını gören Ceren 7 aylık kardeşi Asmin'i uyandırarak kucağına aldı ve kapıya doğru gitti. Kardeşini ve kendini alevlerden kurtaran Ceren kapıyı açarak dışarı çıkmayı başardı. Evlerine dönen dede Mehmet Temel, torunlarının sağ olarak kurtulduğunu görünce büyük sevinç yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Kardeşini yanmaktan kurtaran Ceren, "Evde kardeşimle uyuyorduk. O sırada ayağıma bir şey düştü ve ben uyandım. Alevleri de görünce hemen kardeşimin yanına gittim ve kucağıma alıp dışarı çıkardık. Eğer kardeşimi alıp çıkarmasaydım yanacaktı. Şimdi çok mutluyum. Her ikimizde hayattayız" dedi. Temel çiftinin komşuları Fatma Oğultarhan, yangın anında çocukların içeride olduğunu duyduklarında çok üzüldüklerini fakat Ceren'in, Asmin'i de alarak dışarı çıktığı öğrenince de rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

VALİ ÖKSÜZ'DEN YARDIM İSTEDİ

Bu arada evi yanan Mehmet Minik Ceren'in kahramanlığı Vali Türker Öksüz'ün Bülbül Mahallesi'ndeki halk buluşması toplantısında ortaya çıktı. Vali Öksüz'ün düzenlediği toplantıya katılan Mehmet Temel, evinin yandığını belirterek destek istedi. "Gereken yapılacak, sen merak etme" diyen Vali Öksüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı ekiplerini inceleme yapmaları için eve gönderdi.



3)GÖRKEM İYİLEŞMEK İÇİN DESTEK BEKLİYOR

İZMİR'de merkezi sinir sistemine etki eden ve sinirde oluşan tümör nedeniyle vücudun değişik organlarında rahatsızlık meydana getiren doğuştan nörofibromatozist tip 1 hastası, üniversite mezunu Görkem Aydın (28), yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Oğlunun tedavisi için hiçbir şey yapılamadığını söyleyen anne Behice Aydın (51), yurt dışındaki araştırmaların yakından takip edilerek hastaların kaderine terk edilmemesini istedi. İzmir'de genetik geçişli, doğuştan nörofibromatozist tip 1 hastalığı olan Görkem Aydın, beynindeki tümörlerin giderek büyümesi üzerine bir hafta önce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Oğlunun bir süredir ne yürüyebildiğini ne konuşabildiğini ne de yutkunabildiğini söyleyen anne Behice Aydın onun yeniden hayata dönmesi için uzanacak bir yardım eli bekliyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Bölümü'nden mezun olan Görkem Aydın, kısa süreli iş deneyimlerinin ardından ilerleyen hastalığıyla mücadele etmeye başladı. 48 yaşındayken trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Görkem'in babası Selahaddin Aydın'ın da aynı hastalığa sahip olduğunu belirten anne Behice Aydın, evladı için elinden birşey gelmediğini, çaresizce ölümü beklediklerini anlattı. 4 bin doğumda bir görülen hastalığın kişiden kişiye farklı seyrettiğini söyleyen Behice Aydın, hastalığın seyri konusunda 1 saat sonrasını tahmin edemediklerini dile getirerek, "Babasının tümörleri nohut büyüklüğünde ve deri altındaydı. Et beni şeklinde görünüyordu. Görkem'e genetik test yaptırdık ve 6 aylıkken teşhis konuldu. Babasının bu hastalığa bağlı belirgin şikayeti olmadı. Ben bu hastalığın araştırılıp tedavisi için destek verilmesini istiyorum. Tedavisi maalesef yok, yurt dışında domuzlar ve fareler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bir ilaç denendi. Ama henüz ruhsat alınmadı. Görkem'e bu ilacı denemek istediğimi söyledim ama sonuç alamadım. Buradaki uzmanlarımız yurt dışıyla bağlantı kurup ilacın ülkemize gelmesini sağlamalı. Doktorların bilgisi bizi tatmin etmiyor. Doğduğundan beri birçok test yapıldı, radyoterapi gördü, film çekildi hiçbir işe yaramadı. Oğlum şu an ölümle pençeleşiyor" dedi.

"YÜREĞİM YANGIN YERİ"

Görkem'in yaklaşık 8 aydır yatağa bağlı olduğunu ve 15 Şubat Cuma günü geçirdiği son epilepsi nöbetinin ardından yoğun bakıma alındığını anlatan anne Aydın, "Doğumundan itibaren sürekli takip altındaydı. Ama iki yıldır durumu ağır. Düşmelerle başladı, kendi başına yürüyemedi. Tümörler beyninde sinir uçlarını tuttuğu için müdahale edilemiyor. 28 yıldır gitmediğim doktor kalmadı. Bitkisel tedaviler yaptırdım. Ama hiçbiryerden sonuç alamadım" diye konuştu.

Oğlunun her zaman çok gururlu bir çocuk olduğunu anlatan Behice Aydın şunları anlattı:

"Özellikle matematiği çok iyiydi. İş başvurularında bulundu ama kısa ve geçici işlerde çalıştı. Görkem'de azdı ama yüzünde tümörleri olan kişiler, diğer insanlar tarafından hoş karşılanmıyor. Bulaşıcı olduğu sanılıp geri çekiliyorlar. Görkem de epilepsi nöbetleri yaşadığı için kimse işe almadı. Sağlık Bakanlığı ve hekimlerimiz birlik olup yurt dışındaki araştırmaları takip etmeli. Bizim gibi herkes kaderine terk edilmemeli. Benim çocuğum orada yatıyor. 28 senedir boğuşuyorum. Binlerce anne var benim gibi. Şu anda sadece hayatta tutuyorlar. Yaşam kalitesini yükseltmeye çalışacağız, diyerek yatak yarası oluşmamasını sağlıyorlar ama başka yapılan hiçbir şey yok. Bu hastaların fizyoterapi alması lazım. Devlet sadece yılda 21 gün fizyoterapisini karşılıyor. Yapılan tek şey belli periyotlarda takip ve kemoterapi uygulamak. Küçücük yavrularımız, gençlerimiz hayatlarının en güzel dönemlerinde yaşıtları okula giderken, sinemaya giderken hastanede kalıyor. Psikolojik olarak kendi kendimizi rehabilite etmeye çalışıyoruz çünkü o üzerimizdeki acınası bakışlar bizi kötü etkiliyor. Birçok gencimiz bu lekelerinden dolayı çevresi ve arkadaşları tarafından dışlanmakta ve ciddi bunalıma girmekte. Onlar vebalı değil, sadece genetik bozuklukları var. Evladım 28 yaşında ve elimden hiçbir şey gelmiyor. Yüreğim yangın yeri gibi."

4)ERZURUM'DA 'SELAMSIZ BANDOSU' FİLMİ GERÇEK OLDU

DEVLET Tiyatroları oyuncularının Erzurum Tren Garı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy için sahneledikleri 'Atatürk'ün Erzurum'a gelişi' oyunu Şener Şen'in 'Selamsız Bandosu' filmini hatırlattı. Doğu Ekspresi treniyle Erzurum'dan Kars'a giden Bakan Ersoy, trenin kalkması nedeniyle oyunu izleyemedi. Oyun, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve istasyonda toplanan vatandaşlar tarafından izlendi. Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürü Emrah Keskin, tren saati sebebiyle Bakan Ersoy'un oyunu izleyemediğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörüyle ilgili toplantıya katılmak üzere Cumartesi günü Erzurum'a geldi. Palandöken Kayak Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait Snowdora Otel'de toplantıya katılan Bakan Ersoy'un Erzurum gezisi için Devlet Tiyatroları, Atatürk'ün kente gelişini canlandıran bir oyun hazırladı. Bakan Ersoy'un Doğu Ekspresi'yle Kars'a gidecek olması sebebiyle tiyatrocular oyunlarını burada sahnelemek için hazırlıklarını tamamladı. Saat 14.30'da hareket edecek Doğu Ekpresi trenine binmek üzere istasyona gelen Bakan Ersoy, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile protokolle vedalaştı. Büyükşehir Belediyesi mehter takımının marşlar çaldığı istasyonda Bakan Ersoy'un bindiği tren Kars'a gitmek üzere hareket etti.

OYUNCULAR SAHNE ALDI

Bakan Ersoy'un bindiği trenin hareket ettiği anda Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı oyun başladı. 3 Temmuz 1919'da Atatürk'ün Erzurum'a gelişi, askerlikten istifası gibi olayları konu alan ve Bakan Ersoy için hazırlanan oyunu Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bürokratlar ve istasyonda bekleyen vatandaşlar izledi.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Emrah Keskin, "Biz bu Kültür ve Turizm Bakanımızın emriyle şehirlerdeki müze ve umuma açık yerlerin, geliştirilmesi, calandırılması adına bir proje gerçekleştirdik. Biz de Erzurum ilinde kongre binasında ve özellikle garda Doğu Ekspresi'yle bağlantılı hem şehrimizi canlardırmak hem toplumsal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak adına calandırmalar yapıyoruz. Amacımız buydu bugün de Kültür ve Turizm Bakanımızın gelişiyle birlikte gösteri hazırladık. Atatürk'ün Erzurum'a gelişini calandırdık" diye konuştu.

EDT Müdürü Keskin, tren saati sebebiyle Bakan Ersoy'un oyunu izleyemediğini vali, belediye başkanı ve halkın seyrettiğini kaydetti.

SELAMSIZ BANDOSU

Erzurum Tren Garı'nda yaşananlar başrolünü Şener Şen'in oynadığı 'Selamsız Bandosu' filmini hatırlattı. Filmde, Selamsız kasabasının belediye başkanı, cumhurbaşkanının kasabadan geçeceğini öğrenir, karşılama töreni için 'Selamsız' bandosunu kurar. Ancak cumhurbaşkanını taşıyan tren Selamsız kasabasında durmayıp transit geçince tüm hazırlıklar boşa gider ve büyük bir hayal kırıklığı yaşanır.

5)AK PARTİ ORDU ADAYI GÜLER: BAHARI 31 MART’TA GETİRECEĞİZ

ORDU’nun Fatsa İlçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında vatandaşlara seslenen AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, “Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güzel müjdeleri sizlerin vasıtasıyla 31 Mart’ta vereceğiz. Baharı 31 Mart’ta getireceğizö dedi. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmalar kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu’nun Mesudiye ve Gölköy ilçelerine giderek, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Ziyaret ettiği ilçelerde çeşitli dernekleri de ziyaret eden Güler, vatandaşların taleplerini dinledi. Buradan partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışı için Fatsa ilçesine giden Güler, partililer tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.

‘MESUDİYE MESUT İNSANLARIN YAŞADIĞI YER OLACAK’

Mesudiye ilçesine ziyareti sırasında sevgiyi büyüterek adım atacaklarını söyleyen Güler, “Biz Mesudiye’ye seçimden seçime gelmeyeceğiz. Bizim burada yaptığımız çalışma dinamik bir çalışma olacak. En başından bir şey söyleyip üzerine yatmayacağız. Hayat her gün, her an devam ediyor. Görev süremiz boyunca yani toplam 60 ay birbirinin tekrarı olmayacak. Burada çalışmalarımızı yaparken hem keyif hem dua alacağız. Yapacağımız yatırımlarla bu bölgedeki ekonomik sıkıntıları ve istihdam sorunlarını çözeceğiz. Bizim belediyecilik anlayışımız sadece yol, asfalt yapmak değil. Biz belediyeciliği çok ciddiye alıyoruz. Bu belediyeciliğin en önemli kısmı ise gönül belediyeciliğidir. Öncelikle kırık gönülleri tamir edeceğiz. Bu süreçte sevgiyi büyüterek adımlarımızı atacağız. Biz buraya hizmet etmek için geldik. Mesudiye mesut insanların yaşadığı bir yer olacakö dedi.

‘GÖLKÖY’ÜN GELECEĞİNİ BİRLİKTE YAZACAĞIZ’

Mesudiye ilçesindeki ziyaretinin ardından Gölköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Güler, bölgede yaşanan yol sorununun çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Güler, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte belediyecilik serüvenine 1994 yılında başladık. Belediyeye birlikte adım attık. AK Parti belediyeciliği üzerine artık doktora tezleri yazılıyor. Şimdi de 25 yıllık tecrübelerimizle, birikimlerimizle birlikte Gölköy’ün geleceğini birlikte yazacağız. Bu bölgenin bir yol sıkıntısı var. Artık bu yılan hikâyesine dönen yol meselesini çözeceğiz. Biz söz verdiğimiz şeyi yaparız. Bu yolun daha büyüğü olan Akdeniz – Karadeniz yolunu nasıl yaptıysak bu bölgenin yol sıkıntısını da çözeceğizö diye konuştu.

‘BAHARI 31 MART’TA GETİRECEĞİZ’

Partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışı için gittiği Fatsa ilçesinde partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Güler, “Hem Ordu’ya hem Karadeniz’e hem de bütün Türkiye’ye Fatsa’dan çok güzel hizmetler müjdeleyeceğiz. Bu müjdeler Türkiye’nin kalkınma savaşında, medeniyet savaşında ülkemize çok güzel mesajlar olarak yansıyacak. Sizlerle gurur duyuyoruz. Burada çok güzel çalışmaları Fatsa Belediye Başkan Adayımız İbrahim Ethem Kibar kardeşimiz ile birlikte yapacağız ve buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güzel müjdeleri sizlerin vasıtasıyla 31 Mart’ta vereceğiz. Baharı 31 Mart’ta getireceğizö şeklinde konuştu.

6)MUHTAR ADAYI, ATIYLA KAPI KAPI DOLAŞIP OY İSTİYOR

KONYA'da Meram ilçesi Durunday Mahallesi Muhtar adayı fizyoterapist İbrahim Ömür Belgin (30), takım elbisesini giyip, 'Cemşit' adını verdiğini atıyla birlikte kapı kapı dolaşarak seçmenden oy istiyor.

12 yıldır Durunay Mahallesi'nde masaj salonu işleten İbrahim Ömür Belgin, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde muhtar adayı oldu. Mahalleye muhtar olarak hizmet etmek istediğini belirten Belgin, takım elbisesini giyip, 'Cemşit' adını verdiği atıyla kapı kapı dolaşıp, oy isteyerek farklı bir seçim kampanyası yürütüyor. İki yabancı dil bildiğini ve 3 üniversite mezunu olduğu belirten Belgin, şunları söyledi:

"3 üniversite mezunuyum. İki yabancı dil biliyorum. Aynı zamanda fizyoterapistim. Muhtar olma sebebim, mahallemize hizmet etmek. Genç birisinin muhtar olması avantajdır diye düşünüyorum. Eski muhtarlarımız biraz yaşlı. Yaşlı insanların algıları ve çalışmasıyla, gençlerin çalışması ve algısı farklıdır. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, gençler bu ülkeyi ayaklandıracak. Bu gençlerden de biri ben olmak istedim."

ATIM 'CEMŞİT' İLE GEZİYORUM

Seçim çalışmaları kapsamında rahvan cinsi atı Cemşit ile birlikte seçmenleriyle buluştuğunu belirten Belgin, " At, Türklerin soyundan gelmektedir, kültürüdür. Biz bu kültürü yaşatmaya çalışmaktayız. Atımızla birlikte hem gençlerimizi ata alıştırmış oluyoruz, hem de mahallemizde bir spor etkinliği oluşmuş oluyor. Mahallemizde ata binen insan sayısı da oldukça fazla. Bundan dolayı da ata biniyoruz. Muhtarlık seçim startımıza da atla başladık. Mahalle sakinleri de bize çok güzel karşılıyor. Mahallemiz atları ve hayvanları seviyor. Ata binmeyi atla gezmeye devam edeceğim." diye konuştu.

TANZİM SATIŞ NOKTASI VE HAL EKMEK BAYİSİ AÇMAK İSTİYORUM

Vatandaşlardan gelen talep üzerine seçildiği taktirde mahalleye tanzim satış noktası ve halk ekmek bayisi açmak istediğini de belirten Belgin, " Seçildiğim taktirde mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine girişimlerde bulunacağız. Bunlardan biri tanzim satış noktası diğeri ise halk ekmek bayisidir. Mahallemizde halk ekmeğimiz bulunmuyor. Mahalle sakinleri ekmek alabilmek için çarşıya iniyor. Parklarımızda sokak köpekleri nedeniyle güvenli değil. Barınak ve belediye yetkilileriyle görüşüp hem sokak köpeklerimizin daha iyi bakılmasını sağlayacağız hem de vatandaşlarımızı rahat ettireceğiz." dedi.



7)BATERİ ÇALAN ROBOTUN KONSERİ İZLEYENLERİ ŞAŞIRTTI



İZMİR'de devam eden FIT' 19 Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı kapsamında bir teknoloji firmasının şov amaçlı ürettiği bateri çalan robot yoğun ilgi gördü. Gitar ve yan flüt çalan müzisyenlerle birlikte konser veren robot, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Fuarİzmir'deki FIT' 19 Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, İzmirlilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu yıl 21-24 Şubat tarihleri arasında ikincisi düzenlenen FIT 2019-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı'na, 170 farklı firma ve teknoloji girişimi katılım sağladı. Fuar kapsamında bir teknoloji firmasının şov amaçlı ürettiği bateri çalan robot ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Gitar ve yan flüt çalan müzisyenlerle birlikte konser veren robot, izleyenleri gülümsetti. Bir önceki fuarda 'Sawyer' isimli barmen robotu sergileyerek dikkat çekmeyi başaran firma, bu yıl da baterist robot ile ziyaretçileri şaşırtmaya devam etti.

Fuarda robotların yoğun ilgi gördüğünü dile getiren teknoloji firmasının teknik koordinatörü Barış Bişen, "Firmamız makine sektörüne özel hizmetler veren, özel makineler sunan ve otomasyonunu tamamen kendi elinden çıkaran bir firma. FIT Fuarı ikinci yılında ve çok güzel bir şekilde büyüyerek gelişiyor. Bizler de bu fuarda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sene de fuara biraz esprili bir konseptle katıldık. Konseptimiz robot ve robot uygulamalarıyla ilgili. İki tane robotumuz var ve bateri çaldırıyoruz. Güzel ve ilgi çekici bir uygulama oldu. Robotları farklı bir işleyişte görmek insanların çok hoşuna gitti. Teknolojik anlamda da robotlar günümüzün vazgeçilmez unsurlarının en büyüğü ve bunları insanlara biraz daha esprili bir şekilde sevdirdiğimiz için çok mutluyuz. Robotların endüstri 4.0 ile başlayan hızlı bir yükselişi var. Bu yükseliş günümüzde tepe noktasını yaşıyor ve robotların artık kullanılamayacağı alan kalmadı. Kollobratif robotlar insanlarla birlikte çalışabilecek düzeyde bir teknolojiye geldiler" dedi.

'FARKLI BİR DENEYİM OLDU'

Baterist robota yan flüt çalarak eşik eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nda görevli müzisyen Enis Karakoç, "Robotlarla müzik yapmak bizim için farklı bir deneyim oldu. Ne kadar poliritmik çalsa da gelişebileceğini düşünüyorum. Bizim için enteresan ve keyifliydi. Teknoloji hızla ilerliyor ve gelişebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda okuyan solist Beyza Bakırcı ise, "Bugün burada hem küçük bir dinleti yaptık hem de çok keyif aldık. Burada olmaktan çok mutluyum. Fuar alanı çok güzel ve büyük bir yer" dedi.

