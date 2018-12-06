DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DİŞİ AĞRIYAN ÖĞRENCİ ECZANE BULAMAYINCA YAPTIĞI UYGULAMAYLA HAYATI KOLAYLAŞTIRDI

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 3'ncü sınıf öğrencisi Bilal Öz, bir gece çektiği diş ağrısı sonrası nöbetçi eczaneyi bir türlü bulamayınca 'Akıllı Kasaba' ismiyle uygulama geliştirdi. Akıllı telefonlara yüklenebilen uygulamayla otobüs sefer saatlerinden, indirim yapan dükkanlara kadar birçok özellik yer alıyor. Esnafın beğenisi toplayan uygulama, sadece öğrencilerin değil, birçok vatandaşın hayatını kolaylaştırdı.

MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nün 'Akıllı Şehircilik ve Dijital Dönüşüm Projesi' kapsamında, okul öğrencilerinden Bilal Öz'ün yaptığı akıllı telefon uygulaması beğeni topladı. Akıllı telefonlar için sanal uygulama marketlerinden indirilebilecek 'Akıllı Kasaba' ismi verilen uygulamayla; otobüs sefer saatlerinin öğrenilmesinden, öğrenciler için indirim yapan dükkanlara, en yakın sıhhi tesisatçının adresine kadar birçok arama özelliği bulunuyor. Uygulama, yereldeki hizmet birimleri ile öğrencileri hızlı bir şekilde buluşturuyor.

İSTEĞİ ÜLKE GENELİNDE KULLANILMASI

Bir gece diş ağrısı çektiğini ve internet üzerinden bulunduğu bölgede eczane bulamamasından duyduğu rahatsızlık sonrası uygulamayı geliştirdiğini belirten Öz, başkalarının da aynı şeyleri yaşamaması için projeyi hayata geçirdiğini ifade etti. Mobil uygulamanın 1 ay gibi sürede yaklaşık 1000 kişi tarafından telefonlara indirilerek kullanılmaya başlandığını belirtilen Öz, arzusunun uygulamayı tüm Türkiye'ye yaymak olduğunu dile getirdi. Başta öğrenciler olmak üzere halkın uygulamayı beğendiğini söyleyen Öz, "Esnafın tepkisi çok iyi oldu. Çünkü özellikle küçük esnaf kendisini internete çok iyi yayamıyordu. Pilot il olarak Manisa'yı bölge olarak eğitim gördüğüm, zorluğu yerinde yaşadığım Turgutlu ilçemizi seçtim. Daha sonra bu uygulamayı geliştirerek, Türkiye'ye yaymak istiyorum" dedi.

ÖĞRENCİ VE OKUL İŞ BİRLİĞİ

MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Kılınç ise uygulamanın her yönüyle faydalı olduğunu belirterek, "Bu projeyi çeşitli süreçlerden geçirerek, sağlık anlamında da kullanabilirliğini gördüğümüz noktadan itibaren, analiz ve tasarım çalışmalarını yaptık. Projeyi beraberce şekillendirme fırsatı bulduk. Projenin yerelde başlayarak tüm Türkiye'ye yayılma sürecini de organize ettik" dedi.

ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Okul öğrencilerinden Oğuzhan Varol, "Projeyi öğrenci arkadaşımızın yapması çok güzel. Yurtta kalıyoruz. Bizim açımızdan çok iyi" dedi. Bir diğer öğrenci Sümeyye Kula ise, "Ben de bu uygulamayı indirdim. Uygulama sayesinde gezilecek yerlere kolay şekilde ulaşabiliyorum. Gezmeyi ve yerinde görmeyi çok seven birisi olarak uygulama bana çok kolaylık sağlıyor" dedi.

Görüntü Dökümü;

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- Uygulama hazırlık aşamasından görüntü

- Uygulamanın genel görüntüsü

- Uygulamayı hazırlayan öğrenci Bilal Öz röp.

- Doç. Dr. Deniz Kılınç röp.

- Öğrenci Oğuzhan Varol röp.

- Öğrenci Sümeyye Kula röp.

( Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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2)KİBRİT ÇÖPLERİNDEN YAPTIĞI CAMİ MAKETLERİ İLGİ ÇEKTİ

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Efe, kibrit çöplerinden cami maketleri yapıyor. Emekliliği sonrası vakit geçirmek için bu böyle bir hobi seçen Efe, yaptığı maketleri ise dostlarına hediye ediyor.

Uzun süre minibüs şoförlüğü yaptıktan sonra 18 yıl önce emekliye ayrılan evli ve 2 çocuk babası Hasan Efe, vakit geçirmek için kibrit çöpünden cami maketi yapmaya başladı. Yaptığı eserlerden para talep etmeyen ve dostlarına hediye eden Efe, şu ana kadar aralarında Selimiye Camii, Sultanahmet Camii ve Eyüp Sultan Camii'nin maketinin yer aldığı 35 eser yaptı. Bir cami yapımı için 9 bin kibrit çöpü kullandığını belirten Efe, bir maketi yaklaşık 2 ayda tamamladığını anlattı. Hasan Efe, camilerin mimarisini sevdiği için şimdiye dek hep cami maketi yaptığını, ancak Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin maketini de yapmak istediğini belirtti. Hasan Efe, Ata'nın doğduğu ev içinde bir süre sonra çalışmaya başlayacağını ifade etti.

Görüntü Dökümü;

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- Kibrit çöpünden cami yapılışından görüntü

- Caminin yapılmış halinin görüntüsü

- Hasan Efe röp.

(Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA (Aydın), ()

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3)HAYATINI SAATLERE ADADI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde babadan kalma saatçilik mesleğini yarım yüzyıldır sürdüren İzzet Cansız, 30 metrekare dükkanında yüzlerce saat içinde hem saat tamirciliği yapıyor hem de saat koleksiyonu ile dikkat çekiyor. Aralarında 130 yıllık Osmanlı’ya ait saatten, İngiliz yapımı mekanik saatlere kadar bir çok saatin bulunduğu koleksiyonunun yanı sıra ilçede saat tamirciliğini sürdüren İzzet Cansız, saatçiliğin bir hobi mesleğe dönüştüğünü ifade ediyor.

Orhangazi’de yaklaşık yarım yüzyıldır saatçilik yapan İzzet Cansız, buradaki 30 metrekarelik dükkanında yüzlerce saat içinde kendi deyimi ile 'hobi meslek' olarak saat tamirciliğini sürdürüyor. Duvar saatinden, köstekli saate, masa saatinden kol saatine kadar çok sayıda saat koleksiyonu da bulunan İzzet Cansız’ın koleksiyonunda Birinci Körfez savaşı esnasında Irak Kara Kuvvetleri Komutanı'na ait bir kol saati de bulunuyor.

YARIM YÜZYILDIR SAATLERİN İÇİNDE

Orhangazi’de mütevazi dükkanında saatçilik yapan İzzet Cansız, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinden Orhangazi’ye göç ettiklerini belirterek, "Babam 1938 yılında başladığı saatçilik mesleğini 1970 yılında bize devretti. 1970 yılından bu yana da kesintisiz olarak saatçilik mesleğini icra ediyorum. Mesleğim saatçilik olmasına rağmen koleksiyona daha fazla düşkünüm. Hatırı sayılır bir koleksiyonum var. Osmanlı için yapılmış saatler var. Kasası gümüş olan, anahtar kurmalı. İstanbullu bir saat tüccarı tarafından İsviçre’ye sipariş edilmiş bir saat" dedi. Osmanlı’da saat kullanma kültürünün cep saati olarak değil, kuşak saati olarak kullanıldığını belirten Cansız, "Bunlar köstekli saattir. Köstek boyna takılır, saat de kuşağa konur. Bu saat 130 yıllık bir saattir. Koleksiyonumda 200’ün üzerinde saat yer alıyor, bunların 100’e yakını son derece değerli ürünler" diye konuştu.

HOBİ HALİNE GETİRDİ

"Saatçiliğin reel meslek olmaktan çıkmış, hobi mesleğe dönmüştür" diyen Cansız, "Malum zaman sayacı o kadar çoğaldı ki; dijital saatler, cep telefonları ve çeşitli elektronik eşyaların tamamında artık saat mevcut. Bizim mesleğimiz gönüllülük esasına dayalı, hobi ve sanatsal faaliyete dönüştü. İyi bir hobidir. İnsanı bağlayıcı, derinlemesine insanı meşgul eden, ruhunu zenginleştiren bir uğraştır. Teknolojinin doğal bir sonucudur. Saatçilik toplum belleği açısından saklanması gereken bir meslektir" ifadelerini kullandı.

İzzet Cansız koleksiyonunda 1991 yılındaki Körfez savaşı esnasında Irak Kara kuvvetleri komutanlığı yapan bir kişinin saatinin de bulunduğunu belirterek, "Bir akrabamın hediyesi olan bu ürün de koleksiyonumun en önemlilerinden birisi" dedi.

Görüntü Dökümü;

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-Dükkandan görüntüler, dış ve iç görüntüler

-Dükkandaki saatlerin görüntüsü

-İzzet Cansız ile röportaj

-Koleksiyondaki saatlerden görüntüler

-Detaylar

Süre: 6 dakika 27 saniye, Boyut: 609 MB

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),()

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4)'1001 GECE' SERGİSİ MASAL DÜNYASINI YAŞATIYOR

İZMİR'deki Arkas Sanat Merkezi'nde masalların görsel ve sahne sanatları üzerindeki etkisini sanatseverlerle buluşturan '1001 Gece' isimli sergi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

İzmir'i pek çok kez ziyaret eden ünlü oryantalist yazar Antoine Galland'un çevirisiyle Avrupa'ya yayılan ve birçok sanat eserine konu alan '1001 Gece Masalları' temalı sergi, İzmir Arkas Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Fransa'nın Opera National De Paris gibi müzelerinden ve özel koleksiyonlardan getirilen aksesuar, dekoratif obje, tablo, heykel gibi eserlerin yer aldığı sergide, Felekşan Onar ve Suhandan Özay Demirkan gibi çağdaş Türk sanatçılarının da farklı disiplinlerdeki çalışmaları yer alıyor. 30 Aralık tarihine kadar devam edecek olan sergi, temaya uygun atmosferi ile ziyaretçilere adeta masalı yeniden yaşatıyor. Öte yandan, Fransız Kültür Merkezi'nin '1001 Gece Sergisi'ne' paralel olarak düzenlediği, Fransız sanatçı Julien Salaud'un İzmirli 6 üniversite öğrencisiyle 12 kilometre ip ve 8 bin çivi kullanarak gerçekleştirdiği '1001 Gece' enstalasyonu, özel olarak siyah ışıkla aydınlatılan salonda sergileniyor.

Görüntü Dökümü;

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- Sergiden genel ve detay görüntüler

- 1001 gece enstalasyonundan görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR, ()