DHA YURT BÜLTENİ 2

1)FATSA OSB SULAR ALTINDA

ORDU'nun Fatsa ilçesinde şiddetli sağanak yağmur etkili oldu. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi sular altında kaldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün gece başlayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Şiddetli sağanak nedeniyle konakbaşı mahallesindeki Fatsa Organize Sanayi Bölgesi sular altında kaldı. Bölgede caddeler nehre dönerken bazı fabrikaları da su bastı. Öte yandan yağmur Bolaman, Yaıköy, Perşembe Kırlı bölgelerinde de etkili oldu. Buralarda da bazı yerlerde küçük çaplı heyelanlar olurken bazı bölgelerde de derelerde taşkınlar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-OSB'den detaylar

-Yağmur yağışından detay

-Suyla kaplı yollardan detay

-Detaylar

Haber-Kamera:Nedim KOVAN, Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu), ()

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2)HAFTADA 150 BİN LİRA KAZANAN BAHİS ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

ADANA ve Osmaniye'de yasa dışı bahis oynatarak haftalık 150 bin lira kazanan ve hesaplarında toplam 2 milyon lira bulunan 1'i kadın, 28 kişilik çete çökertildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde internet üzerinden kurdukları sitelerde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, liderliğini bir öğretmenin yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı. Beden eğitimi olan çete lideri M.D.'nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üzerinden kurduğu bahis sitesinden oyun oynattığı, kendisine yardım eden kişileri de bayilik adı altında sisteme dahil ettiği öne sürüldü. Ayrıca kamu kuruluşunda görev yapan M.D.'nin okulda olduğu zamanlarda ise internet sitesini eşi B.D.'nin yönetiğini ortaya çıktı. Ekipler, yaptıkları çalışmada B.D.'nin eşinin derste olduğu sırada, sisteme girerek bahis oynatmak isteyenlere onay verdiği, kazananların ise hesaplarına para aktartıdığı saptandı. Karı- kocanın bu yolla haftada 150 bin lira gelir elde ettiği anlaşıldı.

SÜPER KUPA MAÇININ ARDINDAN DÜĞMEYE BASILDI

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan Süper Kupa maçında, süpriz olarak gösterilen Akhisarspor'un kupayı almasıyla çetenin yüklü miktarda para kazanan kişilere parasını ödemediği, bu kişilerin de polise başvurduğu belirtildi. Gelen şikayetlerin ardından 5 aylık teknik ve fiziki olarak takip edilen çeteye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sisteme dahil olan 1'i kadın, 28 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Öğretmenin evinde yapılan aramada 35 bin lira, diğer şüphelilerin evinde de 5 bin lira ele geçirildi. Polis, gözaltındaki kişilerin hesaplarında ayrıca toplamda 2 milyon lira olduğunu tespit etti.

'GALATASARAY-AKHİSARSPOR MAÇI YÜZÜNDEN'

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bu sırada çete üyelerinden biri gazetecilere, 5 Ağustos'ta oynanan TFF Süper Kupasını Galatasaray'ı yenerek kazanan Aksiharspor için "Galatasaray ve Aksiharspor maçı yüzünden böyle oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet tabelasından görüntü

- Zanlıların getirilmesi

- Zanlıların polis aracına bindirlmesi

- Zanlılardan birinin "Galatasaray-Akhisarspor yüzünden oldu bunlar" demesi

SÜRE:01'32" BOYUT:285 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: ADANA, ()

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3)MANAVGAT'TA DİLENCİ OPERASYONU

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Manavgat'ta dilenci operasyonu düzenlendi.Zabıta ekipleri Manavgat'ta turistlerin yoğun bulunduğu Antalya ve İbrahim Sırrı Sözen caddelerinde dilencilere yönelik denetim yaptı. Ekipler dilencilik yaptığı belirlenen çok sayıda kişiyi Zabıta Karakolu'na götürdü. Dilenenler hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı. Dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konuldu.

Görüntü Dökümü

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Dilencilerin zabıta tarafından götürülmesi

Dilencilere ceza yazılması

Dilencilerin gazetecilere tepki göstermesi

01:15

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),()

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4)ANTALYA'DA EN KÜÇÜK KURBANLIK FİYATI 850 LİRA

ANTALYA'da büyük kurban pazar yerlerinde büyükbaş hayvanlar 5 bin, küçükbaşlar ise 850 liradan satışa sunuldu.

Antalya'da bu yıl büyük kurbanlık pazar yerleri ikiye ayrıldı. Daha çok küçükbaş hayvanların yer aldığı pazar yeri önceki yıllar olduğu gibi Kepez ilçesine bağlı Varsak bölgesinin son noktasında kuruldu. Sadece büyükbaşların yer aldığı pazar yeri ise Varsak bölgesinin üst kısmında yer alan Çamlıca Mahallesi'nde kuruldu. Her iki pazarda da hafta sonu yoğunluk yaşanırken, hafta içi sakinlik hakim oluyor.

EN KÜÇÜK BÜYÜKBAŞ 5 BİN LİRA

Büyükbaş hayvanların yer aldığı pazarda 90 çadır bulunuyor. 3 bin 500 liraya kiraladıkları çadırlarda satıcılar ortalama 25 hayvan barındırıyor. Daha çok doğu illerinden gelen satıcılar önceki yıllara göre satışların düşük olduğunu kaydetti. Pazarda en küçük büyükbaş 5 bin liradan satılırken, en büyüğü ise 14 bin liraya satılıyor. Güçlü pazarlıkların yaşandığı satışlarda alıcı ve satıcılar kendi istedikleri fiyatta anlaşabilmek için uzun uğraşlar veriyor.

BÜYÜKBAŞLAR 250 KİLODAN BAŞLIYOR

Az sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu, ancak daha çok küçükbaşların yer aldığı pazar yerinde de fiyatlar 850 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor. Kars'tan 30 büyükbaş hayvan getiren Volkan Kılıç (30) pazardaki en küçük hayvanın 250 kilo ile 1 ton arası büyüklükte olduğunu kaydetti. Birçok kişiden pazar yerinin uzak olduğuna yönelik şikayet aldıklarını dile getiren Kılıç, kurbanlıklarını erken alanların daha iyi hayvan seçebileceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Kurbanlıklardan görüntü

- Hayvan pazarından görüntü

- Pazarlık yapanlar

- Röp: Satıcılarla

- Detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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5)DİŞSİZ ESKİ PEHLİVAN, 44 DAKİKADA 301 ÇÖP ŞİŞ YEDİ



ANTALYA'da eski pehlivan Osman Aksöl (44), et restoranınca düzenlenen yarışmada, ağzında tek diş olmamasına rağmen 44 dakikada 301 şiş yedi. Dişleri olmadığı için 301 çöp şiş yiyebileceğine ihtimal vermeyen restoran sahibini yanıltan Aksöl, 5 bin 500 TL'lik cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı elde etti.

Antalya'da et restoranı sahibi İlyas Demir (28), işletmeye ilgiyi artırmak için kısa süre önce yarışma düzenlemeye karar verdi. 45 dakikada 200 çöp şiş yiyebilen kadın müşterisine 5 bin 500 TL değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı vereceğini duyuran Demir, beklediğinden fazla ilgiyle karşılaştı. Geçen günlerde restorana gelen üniversite öğrencisi Ceren Yılmaz (21), 40 kilo olmasına rağmen 23 dakikada 255 çöp şiş, 1 tabak salata ve 1 lavaş yiyip, 3 bardak ayran ve 2 bardak su içmişti. Yarışma sonrası 40 kilodan 47 kiloya ulaşan Yılmaz, 5 bin 500 TL'lik cep telefonu, çeyrek altın ve 5 ay boyunca restoranda ücretsiz yemek yeme hakkı kazanmıştı.

RESTORAN SAHİBİNİ YANILTTI

Ceren Demir'in ardından erkek müşterilerinden gelen talep üzerine İlyas Demir, aynı hediyeleri bu kez 301 çöp şiş yiyen erkek müşterisi için vereceğini duyurdu. Antalya'da oturan, eski pehlivan Osman Aksöl, 301 çöp şiş yemek için restorana geldi. Kendisine güvendiğini belirten Aksöl'ün ağzında tek diş dahi olmadığını gören restoran sahibi Demir, 301 çöp şişi yiyebileceğine ihtimal vermedi. Çöp şişleri avuç avuç eline alan Aksöl, 44 dakikada 301 şişi yedi. Aksöl, 5 bin 500 TL değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı elde etti.

'DİŞLERİM OLSA TAMAMINI YERİM'

Kendisini denemek ve telefonu almak için geldiğini dile getiren Osman Aksöl, 20'li yaşlarında uzun yıllar yağlı güreş yaptığını söyledi. Yemeklerle arasının iyi olduğunu belirten Aksöl, "Yememde, içmemde sıkıntı olmaz. Rekor denerken sadece 1 soda içtim, o beni biraz zorladı. Etler de güzeldi. Gençken de böyle yerdim. Eskiden bir oturuşta yarım kuzu yerdim. Dişlerim olsa tamamını da yerim" dedi.

Ceren Yılmaz da Osman Aksöl'ü elini sıkarak, tebrik etti. Kadınlarda rekorun kırılacağından endişe duyduğunu belirten Yılmaz, "Birisi rekorumu alırsa yeniden rekor kırmak için geleceğim. İlerleyen günlerde araba için yarışacağım. Osman ağabeyimizin dişi olmamasına rağmen yemiş hepsini" diye konuştu.

Osman Aksöl'ün dişsiz olmasına rağmen o kadar eti nasıl yediğini anlamadığını aktaran İlyas Demir ise Ceren Yılmaz'da kiloya, Osman Aksöl'de ise dişlere bakarak, yanıldığını söyledi. Osman Aksöl'ün bir ara zorlandığını dile getiren İlyas Demir, "Araba yarışına bekliyorum iki rekortmenimi. Dişleri olmamasına rağmen yedi, helal olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çöp şiş yapılırken

- Ustadan detay

- Çöp şişten detay

- Yemek yiyenler

- Ceren Yılmaz ve Osman Aksöl'den detay

- İkili çöp şiş yerken görüntü

- Röp: İlyas Demir (iş yeri sahibi)

- Röp2: Ceren Yılmaz

- Röp3: Osman Aksöl

- Detay

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, () -

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