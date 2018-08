DHA YURT BÜLTENİ-2

1)RUS SAVAŞ GEMİSİ 'AZOV' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS donanmasına ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne açıldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 06.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus donanmasına ait, 151 borda numaralı savaş gemisi, saat 08.00'de, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 08.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin geçişi sırasında, güvertesindeki askerlerin nöbet tutması ise dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

1 dakika 49 saniye. 219 MB.

====================================================

2)İZMİR'İN MİLLET BAHÇESİ SALTANAT KAYIKLARI İLE AÇILACAK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran genel seçimlerindeki vaatlerinden olan millet bahcelerinden biri, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gelecek günlerde hizmete açılacak. Kemalpaşa Belediyesi tarafından yaklaşık 550 bin metrekare alanda yapılan, içinde yapay göl ve 1 kilometrelik yapay derenin de bulunduğu alanın adı 'Binali Yıldırım Millet Bahçesi' olacak. Gölde Osmanlı döneminin saltanat kayıkları ile gezilebilecek. Kemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan Binali Yıldırım Millet Bahçesi projesinde sona yaklaşıldı. Yakın zamanda tamamlanarak açılması beklenen, daha önce bataklık olan bölge, yapılan çalışmalarla cennete döndü. Yaklaşık 550 bin metrekare alanda yapay göl ve 1 kilometrelik yapay dere bulunuyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adının verildiği parkta ayrıca Kanal İstanbul, 3'üncü havalimanı, Osmangazi Köprüsü gibi hizmetlerin maketlerinin bulunduğu miniatürk alanı ve parkın ortasında görkemli bir cami bulunacak. Millet Bahçesi'ndeki gölette yer alan Osmanlı döneminin saltanat kayıklarının ise büyük ilgi görmesi bekleniyor. Olta balıkçılığı yapanlar için gölete balık da bırakıldı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Partili Arif Uğurlu, "İlçemiz kültürüne, ekonomik ve sosyal yaşamına uygun, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve gelecek nesillere aktarabileceğimiz bu proje ile İzmir'i Kemalpaşa'ya taşımayı planlıyoruz. Torbalı karayolu üzerinde bulunan ve şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan bu projede yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolu, miniatürk, iskeleler, çocuk oyun alanları, açık hava gösteri alanı, cami, balık restoran ve büfeler yer alacak" dedi.

Saltanat kayığına binen Uğurlu, bununla gölde gezmenin çok keyifli olduğunu belirterek, "Göl etrafında yürüyüş alanları, rıhtım ve benzeri çalışmalar yapıp gölün doğallığını bozmadan projemizi hayata geçirdik. Bu projeye de son başbakanımız, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismini vermeyi kararlaştırdık. Açılışta kendisine bir sürprizimiz de olacak" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Millet bahçesinden görüntü

- Başkan Arif Uğurlu ile röportaj

- Drone çekimleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera-Drone: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

===================================================

(ÖZEL)

3)AYDER YAYLASI’NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder’i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçiliyor. Ayder Yaylası'nda, TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı ve yaz sezonu sonunda başlayacak Kentsel Dönüşüm Projesi ile alt yapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Yayla, uygulanacak yeni modelle imar kirliliği tartışmalarından kurtulacak.

Çamlıhemşin İlçesi'nde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Turizm Merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu Kararıyla, 'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi' ilan edildi. 1998 yılında Doğal sit alanı ilan edilen yayla için 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 20 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.

158 BİNA İÇİN YIKIM KARARI VAR

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası, her geçen yapılaşma arttı. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ve çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşma ile sit ve Milli Park yasalarına muhalefetten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası’ndaki 290 yapıdan 158’i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alımı yoluyla açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.

TOKİ DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder’i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Ayder Yaylası'nda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yayladaki otel, pansiyon, restoran ve ev sahipleri de projeye destek verdi. Proje ile yaylanın alt yapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek.Yayla, uygulanacak yeni modelle imar kirliliği tartışmalarından kurtulacak.

VALİ: İLK KAZMA YIL SONUNDA

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylasının sahip olduğu güzellikler ile yoğun ziyaret edilen önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi. Yaylada yapılaşmanın oldukça fazla olduğunu kaydeden Vali Bektaş, şunları dedi:

“Mevcut planlama çalışmaları Ayder Yaylasını bir yere getirmeyi başaramadı ve bir çatışma alanı oluştu. Ortaya çıkan tablo hiç kimsenin sevmediği bir görüntü oldu. Gelenler doğanın imkanlarından yeterince yararlanamamaya başladı. Oradaki yoğunluk daha da artıyor, trafik tıkanıyor, içme suları kesiliyor, kanalizasyonlar çalışmıyor. Bunun gibi bir yığın ortak sorun var. Ayder’i olması gerektiği şekilde planlayarak belli bir hedef doğrultusunda şekillenmesini sağlamalıyız. Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektiği, himayesi altında bir proje yürütüyoruz. Ayder’deki yetkili kurumların yetkisini bir protokolle topladığımız TOKİ, olması gereken projeyi çalıştı ve ihale etti. Güzel bir proje ortaya çıktı ve anlaşmaya varıldı. Yılsonunda Ayder’e ilk kazma vurulacağını umuyorum. Ayder ülkemizde çokta örneği olmayan bir yayla amaçlı kasaba görünümüne kavuşacak. Projeden umutluyuz. Ama yalnız başına bu bir çözüm değil. Mevcut yoğunluğu bölgedeki diğer alanlara yaymak gerekiyorö

'AYDER'İ KİRLETTİKİ, REZİL ETTİK'

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ağustos 2017'de, katıldığı Ak Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında Ayder Yaylası ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu;

"'Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım"

AYDER YAYLASI

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin İlçesi'nin 19 kilometre güney doğusunda, bin 350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal, iç, kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Ayder Yaylası DRONE görüntüleri

-Yayladan detaylar

-Vali Erdoğan Bektaş açıkalması

-Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

====================================================

4)ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

ADANA'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda en az 20 kişi gözaltına alındı.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun başlamasına sayılı günler kala Adana'da yasa dışı bahisin önüne geçmek isteyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. KOM ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, kent merkezi ve ilçelerde çok sayıda evde arama yapıldı. Ekiplerin yaptıkları aralamalarda yasa dışı bahis şebekesiyle bağlantısı olduğu öne sürülen en az 20 kişi gözaltı alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Adli tıp biriminin tabelası

- Şüphelilerin polis eşliğinde sağlık kontrolüne getirilmeleri

Süre: 03'08" Boyut: 579 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

========================================================

5)LÖSEV, BU KEZ BABALAR İÇİN KOLLARI SIVADI

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya Şubesi, daha çok hastane bahçelerinde kalan hasta yakınları için belediyelerden kamu yararına yer tahsisi istiyor.

Antalya LÖSEV İl Koordinatörü Tutku Canıdar, kente anormal derecede lösemi ve kanser hastası göçü olduğunu söyledi. Bunun en büyük nedeninin kemik iliği nakli yapılan bir merkezin Antalya'da yer alması olduğunu belirten Canıdar, aynı zamanda kentin onkolojinin tedavisi konusunda güçlü bir noktada olduğunu söyledi. Bu tür hastalık süreçlerinin çok uzun olabildiğine dikkati çeken Canıdar, “Bu süreçte anne refakatçi olarak çocuklarının yanında kalabiliyor. Fakat baba ya da yakını ciddi mağduriyet yaşıyor. Kalacak yerleri yok. LÖSEV'e kayıtlı hastaların yüzde 85'inden fazlası ya asgari ücretle geçimini sağlıyor ya da hiçbir geliri olmayan insanlar. Süreç o kadar uzun ki her geçen gün mağduriyet artıyor. Baba sokakta kalıyor ya da hastane bahçesinde yatıyor. Bizden yardım isteyenlerin sayısı çok fazla" diye konuştu.

DEVLETTEN DE HASTA YAKININDAN DA PARA İSTENMEYECEK

Onkoloji hastalarının yakınlarının hastane çevresinde kalması gerektiğini belirten Tutku Canıdar, bunu bilen bazı uyanık vatandaşların da eşyalı evlerini yüksek fiyata kiraya verdiğini söyledi. Yüksek kiraların yanı sıra evdeki eşyaların hijyenden uzak olduğunu aktaran Canıdar, “Biz devletimizden kamu yararına yer tahsisi istiyoruz. Bunun örneği Ankara'da var. Burada organik tarım yapıyoruz. Anne, baba ve çocuklarımız burada konaklıyor. Bunun benzerini Antalya'da yapmak istiyoruz. Yer tahsisi dışında başka bir şey istemiyoruz. İnşaatını, tefrişatı biz yapalım, çalışacak personelin maaşını da biz ödeyelim. Devletten de tek kuruş almayalım, hastalardan da para almayalım. Aslında bu bütün Türkiye'de ihtiyaç. Ancak Antalya bu konuda öncü illerden biri haline geldi. Bağışlarla ayakta duruyoruz ama bunu yapabilecek gücümüz var" dedi.

BABALAR KONUŞTU

Lösemi teşhisi nedeniyle tedavi gören çocuğunun bulunduğu hastaneden ayrılamayan Mustafa Sarı, yaşadığı Alanya hastaneye 2 saat uzaklıkta olduğu için hastane bahçesinde yaşadığını aktardı. 20 gündür kalacak yer konusu ve kişisel bakım konusunda büyük sıkıntı çektiğini belirten Sarı, “Eşim çocuğumun yanında refakatçi olarak kalıyor. Ben hastane bahçesinde yatıp kalkıyorum. Caminin duşu var, orada yıkanıyorum. Genelde kendimi silerek temiz kalmaya çalışıyorum. Belediyelerin kalacak yeri var fakat doluluk oranı çok fazla. Burada hastası olan her aile aynı sıkıntıları yaşıyor. Yaklaşık 30 aile bu şekilde bu hastanede kalıyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden insan var. Çimlerin üzerinde ya da araçların içinde yaşıyor. Ev kiralayacak maddi durumumuz yok. Asgari ücretle çalışıyordum ama şimdi o işi de bıraktım. Ev kiralamaya kalksak en az 1000 lira isteniyor" diye konuştu.

ŞIRNAK'TAN GELDİ

Talasemi hastası çocuğunu yaşatabilmek için 13 yıldır çabalayan Şırnak Silopi'den gelen Abdurrahman Karal da 5 aydır çocuğunun hastanede kaldığını söyledi. Almanya'dan uygun ilik bulunduğunu ve naklin gerçekleştiğini kaydeden Karal, “Önce hastanede kaldım. Ama süre uzadığı için mecburen ev tutmak zorunda kaldım. Bu tür hastalar için devlet desteği gerekiyor. İşimizi gücümüzü bıraktık. Kendim için bu desteği istemiyorum, çok ciddi anlamda yardıma ihtiyacı olanlar var" dedi.

2 AYDIR HASTANE BAHÇESİNDE KALIYOR

Isparta'dan gelen Hüsamettin Çetin de 2 yaşındaki çocuğunun lösemiyle mücadele ettiğini söyledi. 50 gündür hastane bahçesinde kaldıklarını kaydeden Çetin, “Mülteci gibi yaşıyoruz. Çimlerin üzerinde kalıyoruz. Fıskiye açılıyor bazen her yer çamur oluyor. Çocuğumuz burada olduğu için ev de tutamıyoruz. Nerede uygun yer bulursak orada yatıyoruz. Kantinde yatıyorduk oradan kovulduk. Katlarda bulduğumuz sedyelerin üstünde, banklarda yatıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Lösev uyarı afişlerinden görüntü

-Tutku Canıdar'ın çalışırken görüntüsü

-RÖP 1: tutku Canıdar

-Lösev ürünlerinden görüntü

-Hastane dış plan görüntü

-Ambulansın görüntüsü

-Hastane bahçesinde oturanların görüntüsü

-RÖP 2: Mustafa Sarı

-RÖP 3: Abdurrahman Karal

-Detaylar

575 MB -- 04.57 /// HD

( Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Alparslan ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN/AHTALYA,()

=========================================================

6)DİSTONİ HASTALIĞINDAN 'BEYİN PİLİ'YLE KURTULDU

ANTALYA'da kasların istem dışı hareket etmesiyle ortaya çıkan 'distoni' hastalığıyla 14 yıldır mücadele eden üniversite öğrencisi Fatih Mehmet Kuran (22), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde takılan beyin piliyle sağlığına kavuştu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Büro Yönetimi Bölümü öğrencisi Fatih Mehmet Kuran 8 yaşındayken ortaya çıkan ve ilerleyen yıllarda şiddeti artan kasılmalar ve titremeler nedeniyle üniversite eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kasların istem dışı hareket etmesiyle ortaya çıkan 'distoni' hastalığı nedeniyle sokağa çıkamaz hale gelen Kuran, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Tanju Uçar tarafından muayene edildi. Fatih Mehmet Kuran, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan 'beyin pili' ameliyatıyla 14 yıldır yaşadığı sarsıntı ve titremelerinden kurtuldu.Kendisine 8 yaşında distoni hastalığı teşhisi konulduğunu söyleyen Kuran, giderek titremelerinin arttığını, bu nedenle üniversitedeki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını söylledi. Kuran, "Şimdi sağlığıma kavuşacağım. İyileşince okuluma devam edeceğim" dedi.

AMELİYAT 10 SAAT SÜRDÜ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Uçar, hastanın beyin bölgesinde tespit edilen ve beynin, hareket bozukluğuna neden olan bölgelerine ince elektrotlar yerleştirildiğini belirterek, "Zor ve ileri teknolojinin gerekli olduğu ameliyatı yaklaşık 10 saate gerçekleştirdik" dedi.Distoni hastalığının beynin bazı bölgelerindeki yapısal elektriksel ve kimyasal bozukluklardan dolayı ortaya çıkan ve kişinin kontrol edemediği istem dışı hareketlerle karakterize bir bozukluk olduğunu aktaran Prof. Dr. Tanju Uçar, "Doğumdan itibaren bazı rahatsızlıklardan olabildiği gibi sonradan gelişen birtakım olaylar da distoni adı verilen hastalığa yol açar. Bu hastalığı ilaçlarla kontrol edemiyoruz. En uygun tedavi seçeneği, derin beyin stümilasyonu dediğimiz ya da halk arasında beyin pili denilen uygulamadır. Beynin küçük noktalarına ince elektrotlar, ince kablolar göndererek elektriksel elektrokimyasal aktiviteleri yeniden düzelttik" dedi.

OTUZUNCU BEYİN PİLİ AMELİYATI

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süredir bu ameliyatları yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Uçar, "Bu hastamızla birlikte 30'uncu beyin pili ameliyatını yapmış olduk. Bilgisayar programlama sistemlerine dayanan bir çalışmayla beynin hangi noktasına bu işlemi yapacağımızı bir gün öncesinde tespit ediyoruz. Ertesi gün hastanın başına özel bir cihaz yerleştirerek filmler çekiyoruz. Yaptığımız planlamaya uygun olarak gireceğimiz noktanın milimetrik olarak hesaplamasını yapıp operasyonu gerçekleştiriyoruz. Çünkü bir milimetre hataya yer yok. Gireceğimiz yer zaten iki milimetrelik bir yer. Yeri tespit ettikten sonra uzun ve zorlu bir çalışma gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Üniversite hastane dış plan görüntü

Hasta ve ailesinin yürürken görüntüsü

Hastanın yemek yerken görüntüsü

Doktor hastasını muayene ederken görüntü

RÖP 1: Fatih Mehmet Kuran

Prof. Dr. Tanju Uçar'ın görüntüsü

RÖP 2: Prof. DR. Tanju Uçar

Detaylar

603 MB -- 05.01 // HD

Haber: Erol AKKIR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

====================================================



7)KAMYONUN ALTINDA KALAN KADININ ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, geri manevra yapan süt toplama kamyonunun altında kalan 60 yaşındaki Ayşe Çolak'ın öldüğü kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, geçen pazar günü saat 10.00 sıralarında, Kiraz'ın kırsal Ceritler Mahallesi çıkışında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Birol Kızıl yönetimindeki 35 AB 4760 plakalı süt toplama kamyonu, geri manevra yaparken, yolda yürüyen Ayşe Çolak'a çarptı. Kamyonun sol arka tekeri Çolak'ın üzerinden geçti. Çevre sakinlerinin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ayşe Çolak'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan kamyon şoförü Kızıl, sevk edildiği adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayşe Çolak, dün (pazartesi) kentte toprağa verildi. Çolak'ın öldüğü kaza anı ise bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kamyon şoförü Kızıl'ın Çolak'ı fark etmediği, geri manevra yaparak aracıyla üstünden geçtiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kaza anı güvenlik kamerası

Haber: Faruk ÇARK- Kamera: KİRAZ (İzmir), ()

============================================================

8)O OLAYDAN SONRA İLK KONSERİNİ VEREN İNTİZAR'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

"EN BÜYÜK SIR SEVMEK, KOŞULSUZ SEVMEK" DEDİ

MUSTAFA Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile ilişkisi olduğu öne sürülen şarkıcı İntizar, bu olaydan sonra ilk konserini Uşak'ın Sivaslı ilçesinde gurbetçiler için verdi. Sivaslı Belediyesi'nin bu yıl 2'incisi düzenlediği Gurbetçi Festivali kapsamında sahne alan İntizar, sevilen şarkılarını söylerken, konser arasında söylediği "Başka şansımız yok sevmekten başka. En büyük sır sevmek, koşulsuz sevmek" sözleri dikkat çekti.Arabesk şarkıların sevilen sesi İntizar, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde konser verdi. Sivaslı Belediyesi'nin bu yıl 2'incisi düzenlediği Gurbetçi Festivali'nde sahneye çıkan İntizar, sevilen şarkılarını hayranları için söyledi. Hayranlarının çiçeklerle karşıladığı İntizar, şarkı aralarında alanı dolduranlara söylediği şu sözler dikkat çekti:

"Siz harikasınız. Yağmur, çamur derken otelde sıkıldım. Yağmur yağsa da sahneye çıkacağım dedim. Şarkılar susarsa dünya biter, insanlık biter. Aşkla, sevgiyle büyük bir edeple, saygıyla hepinizi kucaklıyorum. Hayatım boyunca bir edepsizliğim kendimce olmadı, bilmiyorum. Başka şansımız yok sevmekten başka. En büyük sır sevmek, koşulsuz sevmek. Öyle ya da böyle sevmek, sevmek ve sevilmek. Ne kötüler sarmış dört bir yanımızı. Ne ara bu kadar kötü ve çirkin olduk, eyvahlar olsun. Hakim, savcı, yargıç oldunuz. Cennet, cehennem oldunuz. Dut oldunuz, put oldunuz. İnsan olamadınız. Bir damlacık canımla benden çok korktunuz. Oysaki yılana bile zararım dokunmaz, benim kendi kalbim şahittir. Bu filmin sonunu çok merak ediyorum." Konserde pantolon ve uzun kollu bir giysi tercih eden İntizar, sahnede davulcunun ritimlerine de sürekli eşlik ederek oynadı. Konser sonunda Sivaslı Belediye Başkanı CHP'li Nihat Sazlıgöl, İntizar'a çilek ve çiçek verdi. İntizar ise Başkan Sazlıgöl'e teşekkür etti. Konser, gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi. Konseri organize eden Osman Tan Ünlü ise, şarkıcı İntizar'ın olaydan sonra ilk kez sahneye çıktığını belirterek, "Yaşanan olaydan sonra İntizar hanım ilk kez burada sahneye çıktı. Bizler sanatçıya ve sanatına değer veririz. İntizar hanım sevenleriyle kavuştu. Burada konser alanında çok sayıda hayranı var. İntizar hanım da bu tablodan dolayı çok mutlu, kanserlerine devam edeceğine inanıyoruz. Sahnedeki performansını gördük, keyfi ve neşesi yerinde" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- İntizar'ın konser alanına gelmesi

- İntizar'ın sahneye çıkması

- Konserden görüntüler

- İntizar'ın konuşmalarından

- Çilek hediye edilmesinden görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

==========================================================