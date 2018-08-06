DHA YURT BÜLTENİ 2

Bingöl'de trafik kazası: 7 yaralı

BİNGÖL merkez Gündoğdu kavşağında dün akşam geç saatlerde hafif ticari aracın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Elazığ istikametinden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 34 DD 3569 plakalı hafif ticari araç, kent merkezindeki Gündoğdu kavşağında karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 34 BEZ 466 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan Rojhat Kabal ve diğer araçtaki Mücahide Saylan ile Ümit Saylan ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsimleri öğrenilemeyen ve çeşitli yerlerinden yaralanan diğer 4 yaralı ayakta tedavi edilirken, durumu ağır olan 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların yerde yatması

-Ambulansın gelmesi ve müdahale etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()

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Marmaris'te dalış sporuna ilgi arttı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tüplü dalış sporu yapan Türk ve yabancı turistlerin sayısındaki artış, sektör temsilcilerinin yüzlerini güldürdü. Geçen yıl yedi aylık dönemde yerli ve yabancı yaklaşık 17 bin kişi dalış yaparken bu yıl 5 aylık dönemde bu sayı 70 bini buldu.

Marmaris ilçesinde hizmet veren tüplü dalış merkezlerine Türk turistlerin ilgisi, geçen senelere göre 4 kat arttı. İlçenin 80 ayrı noktasında tüplü dalış yaptıran sektör temsilcileri aynı zamanda eğitimler de veriyor. Türk ve yabancı turistlere, 9 dalış sporu merkezinde özel donanımlı teknelerle açık denizde 25 dakika dalış yapmak için 100 ile 150 lira arasında değişen fiyatları gözden çıkarmak gerekiyor. Masmavi denizlerin dibini keşfeden turistler ayrıca hatıra fotoğrafı ve video çektirerek anı ölümsüzleştirme fırsatı da buluyor. Başta 45 yaş ve üzeri, daha önce hiç tüple dalış yapmamış İngiliz, Alman, Rus turistlerin ilgi gösterdiği bu spora, son 2 yılda 16- 26 yaş arası Türkler de rağbet etmeye başladı.

DENİZE TUTKULU GENÇ NESİL, DALIŞ SPORUNA İLGİYİ ARTIRDI

Dalış Sporu Merkezi sahibi emekli deniz astsubayı Tuncer Mustafa Uysal, 20 yıldır dalış sporu sektöründe çalıştığını, 6 yıldır da kendi teknesiyle dalış sporu yaptırdığını belirterek, "Mart ayından bu yana geçen 5 aylık dönemde ilçedeki 9 dalış merkezi ile yerli ve yabancı yaklaşık 70 bin turiste dalış hizmeti verdik. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 17 bin kişiydi. Son 2 yılda Türk misafirlerimizin de tüplü dalış sporuna ilgisi arttı. Geçen sene 5 bin kadar Türk misafirlerimize hizmet verirken bu yıl mart-temmuz ayları arasındaki dönemde bu sayı 20 bine ulaştı. Yabancı turistlerde genelde orta yaş üstü dediğimiz kişiler dalış yaparken yerli turistlerde gençler daha ağırlıklı. Yeni neslin denize karşı çok büyük ilgisi var. Bunun en önemli nedenlerinden biri deniz kıyısı bulunmayan şehirlerde dalış merkezi açılması. Dalış yapmak isteyenler arasında ilk sırayı üniversiteliler alıyor" dedi. Uysal, dalış için kendilerine gelenlere sözlü ve pratik eğitimler verdikten sonra belirlenen 80 noktanın birinde dalış yaptırdıklarını belirten Uysal, "Bizim en önemli sıkıntımız su sporları tanıtımına yer verilmemesi. Ülkemizdeki ve yurt dışındaki fuarlarda dalış turizmi tanıtımına önem verilmiyor. Tanıtımların eksik kalması nedeniyle Türk misafirlerimize ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz" dedi. Anne ve babasıyla dalış yapan 17 yaşındaki tatilci Elif Korkut, "Deniz dibini yayınlayan belgeselleri izledikçe, dalış sporuna ilgim arttı. Bir yıldır dalış eğitimi alıyorum. Tüplü dalış bedenimi ve ruhumu rahatlatıyor. Şu an için 13 metreye kadar dalabiliyorum. Çok keyifli bir spor herkese tavsiye ederim" dedi. Türkiye'de 27 ilde toplam 186 merkezde, dalış eğitimi veriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dalış teknesinden görüntü

-Dalış yapanlardan su altı görüntüsü

-Dalış Sporu Merkezi sahibi Tuncer Mustafa Uysal ile röp.

(Toplam: 5 dakika 19 saniye-384 MB HD görüntü)

(KJ Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Gölbaşı'nda 'Borani Şenliği'

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Çelik köylüleri tarafından 'Borani Şenliği’ yapıldı.

Çelik Köyü Karaçömçe mevkiinde yapılan şenliğe Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, STK temsilcileri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, yurt içi ve yurt dışında yaşayan Çelik köylüleri katıldı. Şenliğin açılışını yapan Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, "Arkadaşlar ilkini yaptıkları 'Borani Şenliği' için geldiklerinde bende heyecanlanmıştım. Bu kadar büyük bir organizasyon olacağını tahmin etmemiştim. İnşallah bu şenlik önümüzdeki senelerde artarak devam eder. Buradaki arkadaşlarımızın birlik ve beraberliğinin devamını diliyorum. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Plaket töreninde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ise "Çelikli ataların torunları bu gün Borani bahane edilerek kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarma çabasındalar. Bu çok önemli bir olaydır. Bu düşünceden eyleme geçmiştir" diye konuştu.

'Borani Şenliği', gelenlere ikram edilen borani yemeğinin ardından türkülerle ve halaylarla devam etti. Borani Komitesi tarafından şenlikte emeği geçenlere plaket takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şenlik açılışı

- Kurdele kesimi

- Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy’un konuşması

- Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’in konuşması

- Borani yemeğinin verilmesi

- Çocuk korosu

- Köylülerin halay çekmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-)

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