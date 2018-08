DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, iki otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında, Çaltıözü Mahallesi'nde, Fethiye- Kaş karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi yönüne giden Adil Özdemir yönetimindeki 07 FJ 699 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bilal Aslan yönetimindeki 07 SUE 94 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarıyla karayoluna sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Özdemir'in aracındaki 12 yaşındaki Rasih Özdemir ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kadının öldüğü belirledi. Kazada yaralanan sürücü Özdemir, aracında bulunan Doğukan Çeto, diğer otomobilin sürücüsü Aslan ve yanındaki Serkan Aslan ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Fethiye- Kaş karayolunda, araç kuyruğu oluştu. Cenazelerin ve araçların kaldırılmasının ardından yoldaki ulaşım normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

2)ÇORUM'DA İKİ YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI 13 YARALI

ÇORUM'da D-100 karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Kaza, Kargı ilçesi D-100 Karayolu Beygircioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul istikametine gitmekte olan Serkan Yanal idaresindeki 41 UP 999 plakalı yolcu otobüsü kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Servet Karakelle yönetimindeki 24 AAD 040 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada 2 si çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi?ne getirilerek tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

3)AKARYAKIT TANKERİNE ÇARPAN BİSİKLETLİ GÜVENLİK KAMERASINDA

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bisiklet sürücüsü 54 yaşındaki Adem Öz'ün kontrolsüz olarak anayola çıkıp, bir akaryakıt tankerinin sağ ön tekerleğine çarparak yaralanma anının, güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Turgutlu'daki bir fabrikada bekçi olarak çalışan Adem Öz, geçen 2 Ağustos sabahı, İzmir-Ankara karayolu, Yeni Garaj Kavşağı'nda yan yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıktı. Bisikletiyle birden yola fırlayan Öz'ü son anda fark eden akaryakıt tankerinin şoförü, yolun soluna kaçsa da kazaya engel olamadı. Kasksız olan bisikletli Öz, tankerin sağ arka tekerleğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen bisikletten yola savrulan Öz, yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öz, tedaviye alındı. Öz'ün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anının kavşaktaki güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.



4)AFYONKARAHİSAR'DA DÜĞÜN DRONE İLE TAKİP EDİLECEK

AFYONKARAHİSAR'da, düğünlerde ve özel eğlencelerde silahla ateş açılmasının önüne geçmek, toplumsal olaylarda kontrolün sağlanması için jandarma ve polis teşkilatlarına insansız hava aracı (drone) dağıtıldı. Afyonkarahisar Valiliği önünde düzenlenen törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız ve drone eğitimlerine katılarak sertifika almaya hak kazanan kamu personeli katıldı. Törende, 2'si tam profesyonel 32'si yarı profesyonel 34 drone emniyet ve jandarma ekiplerine dağıldı.

'SUÇLA MÜCADELEDE TEKNOLOJİDEN FAYDALANIYORUZ'

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, jandarma ve emniyet personelinin yanı sıra Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD'tan toplam 94 personele 3 süreyle teorik ve uygulamalı drone eğitimi verildiğini söyledi. Suç ve suçluyla mücadelede daha aktif olmanın zorunlu hale geldiğini kaydeden Vali Tutulmaz, teknolojinin imkânlarından daha fazla yararlanılmasının, kullanılmasının gerektiğini söyledi.

Suç örgütleri ve suçla ilgilenen, suça meyilli kişilerin her gün farklı metotlarla ortaya çıktığını vurgulayan Vali Tutulmaz, "Biz de bunun önlemlerini alabilmek adına teknolojinin her türlü imkânından faydalanıyoruz" dedi.

VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ İÇİN İNSANSIZ HAVA ARACI ÖNEMLİ

Asayiş ve huzuru sağlama da insansız hava araçlarının öneminin büyük olduğunu vurgulayan Mustafa Tutulmaz, birçok operasyonu havadan takip edileceğini belirtti. Araçların özellikle kutlamalar, bayramlar ve düğünlerde silah atan kişilerin takibi noktasında kullanılacağını anlatan Vali Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Bundan sonra düğünlerimiz ve özel eğlencelerimiz insansız hava araçlarıyla yakından takip edilecek. Bunun dışında define avcıları, kaçak haşhaş eki ve Hint keneviri ekimi gibi durumlarda uyuşturucuyla mücadelede aktif olarak kullanılacak. Yine bu araçları trafik yoğunluğunun tespiti, trafiği daha rahat gözlemleyebilmek adına da kullanılacak. Bununla birlikte kaçak avlanma, arazide kayıp aramalarında, hırsızlıkla mücadele gibi huzuru ve güveni sağlamaya yönelik her alanda yararlanacağız. Toplu eylem ve gösterilerde, yürüyüşlerde, sportif faaliyetlerde vatandaşlarımızın güvenliği için faydalanacağız. Teknolojiyi kullandıkça işimizin daha rahat olacağını düşünüyoruz." Konuşmanın ardından eğitimini tamamlayan jandarma ve polislere drone ehliyetlerini veren Vali Mustafa Tutulmaz, eğitmemler eşliğinde drone uçurdu.

5)UÇAKLARIN JET YAKITINDA KULLANILAN KETENCİK KARS’TA İLK ÜRÜNÜNÜ VERDİ

TÜRKİYE'de ilk kez Jet yakıtında kullanılan bunun yanı sıra artan yemeklik yağ ve biodizel ihtiyacını azaltmada kullanılan bitkilerden biri olan Ketencik’in ilk hasadı Kars'ın Akyaka ilçesi Geçit köyünde törenle yapıldı.

Geçik köyünde ekimleri yapılan Ketencik bitkisinin ilk hasadı Akyaka Kaymakamı Doğukan Mızrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Akyaka Ziraat Odası Başkanı İhsan Tazegül, ilçe müdürü, arazi sahipleri ve köylülerin katıldığı törenle yapıldı. Törende bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, ketencik bitkisinin, eski bir kültür bitkisi ve Türkiye'de marjinal tarım alanlarını değerlendirebilecek alternatif bir yağ bitkisi olduğunu söyledi. Ketenciğin yağ elde etmek amacıyla tarih öncesinden beri ekimi yapıldığını, Ketencik yağının tıpkı keten yağı gibi yüksek oranda çoklu doymamış yağ asitlerine sahip yağ olduğunu belirten Düzgün şunları söyledi:

“Ketencik, kötü koşullara adaptasyon bakımından üstün performanslı ve bitki besin elementi isteği bakımından kanaatkâr bir bitkidir. Ayrıca, yabancı ot rekabetinin iyi olması nedeniyle kimyasal ilaç kullanımına gereksinim duymaması ketenciğin çevre dostu yetiştirme sistemlerine uygun karakterde bitkiler arasında yer almasını sağladı. İlimizin hayvancılığındaki; kaba yem ve beslenme eksikliğinde açığı, yüksek ot kalitesi karşılayacak buna ilaveten, ham protein miktarının çok yüksek olması sebebi bakımından hayvan beslenmesinde hem besi hayvanlarında hem de süt sığırcılığında yüksek oranda ürün artışı sağlayacak. Bu amaçla; ekim yapan üreticilerimize Müdürlük olarak teknik destek sağladık. Ürünün çıkışları, gelişimi ve biçerdöver biçimi ile ilgili olarak tüm aşamaları takip edilmekte olup sonuçların değerlendirmesi ile çiftçilerimizin bu bitkiden fayda sağlayacağı düşünüldüğü anda gerekli çalışmaları yapacağız."

Firma yetkilisi Rıza Tanoğlu da kenetciği Denizli’den Kars'a gelerek bahar mevsiminde ekimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Ketenciğin bir yağ bitkisi olduğunu vurgulayan Tanoğlu şöyle konuştu.

"Sanayi alanında kullanıldığı gibi küspesi de hayvan yeminde rahatlıkla kullanılabilir. Şu anda yüzde 27 ile yüzde 47 oranında küspesinde protein vardır. Ketencik bitkisi biodizel ve jet yakıtı olarak sanayi alanında kullanıldığı için önemi git gide artmaktadır. Ülkemizde yemeklik yağ olarak yaklaşık 1 milyon ton yağ açığımız bulunmaktadır. Bu da yaklaşık 2-2.5 milyon ton yağ bitkisinden elde edilir. Ülkemizin dövizleri yurt dışına gitmesin diyerek Kars’ta Akyaka’nın Geçit köyünde ekim gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde bu ekim alanlarının artırılacağını düşünüyoruz. Şu anda burada hasat dönemindeyiz. Alım garantisi var tarımsal sözleşme garantisi ile ekim yaptırıyoruz. Bio dizele uygun olduğu gibi tıp ve gıda alanlarında da değerlendirilebilen bir bitki. Onun haricinde yurt dışından da bayağı talep görüyoruz. Tabi ki yurt içindeki açığımızı kapatmak maksadıyla bitkimizin ekim alanı önümüzdeki zamanlarda genişleteceğiz. Vejetasyon süresi kıza olduğu için İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kıraç yerlere ekimlerini yapacağız. Su ve gübreleme ihtiyacı da çok az olan bir bitki. Burada dekara yaklaşık 10 kilo gübre kullandık. Bunun haricinde ekstra bir maliyeti olmadığı için dekara tüm masrafları içinde 170 TL masrafı olduğu için ekimleri artıracağız inşallah. Bu bitkinin umut vaad ettiğini hepimiz öngörüyoruz."

Akyaka Kaymakamı Doğukan Mızrak da yaptığı konuşmasında, üreticilere hayırlı olsun dileklerinde bulanarak, mahsullerinin daha da verimli olmasını temenni etti.

6)GERMENCİK'TE YAĞMUR, DALINDAKİ İNCİRİ ÇATLATTI

AYDIN'ın Germencik ilçesinde geçen ayın sonundan itibaren etkili olan yağmur, incirde kaliteyi düşürdü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, zararın yüzde 40, üreticiler ise zararın yüzde 50 olduğunu belirtti. Çiftçiler, borçların ertelenmesi yerine zarar gören üreticilere destek verilmesini istedi.Aydın'da kaliteli incirinin üretildiği mahallerden kırsal Meşeli'de, 28 Temmuz- 1 Ağustos arası etkili olan sağanak yağmur, ağaçlardaki incirleri çatlatıp kalitesinin düşmesine yol açtı. İncir üreticisi hasat zamanını beklerken, ürünü dalında zarar gördü. Vatandaşlar, zarar tespit çalışması sonrası borçların ertelenmesinin değil, çiftçiye destek verilmesinin daha doğru olacağını ifade etti.

'ZARARIMIZ YÜZDE 50'

Meşeli Mahalle Muhtarı Ali Çelik (36), mahallede yaklaşık 3 bin dönüm incir bahçesi olduğunu, bu bahçelerdeki incirlerin, yağmurlardan zarar gördüğünü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün, zarar gören vatandaşlara, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçların ertelenmesi için form gönderdiğini söyledi. Üreticinin bu formları doldurarak, ilçe tarım müdürlüğüne teslim ettiğini vurgulayan Çelik, "Bizim devletimizden isteğimiz vatandaşın kaç dönüm arazisi varsa dönüm başına zararın ödenmesidir. Vatandaşlar, özel bankalardan da rahat kredi kullanabildikleri için özel bankalara çiftçinin borcu daha çok. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları inceleme sonrasında zararın yüzde 40 olduğunu tespit etti. Ama bizim görüşümüz, yüzde 50'nin üzerinde bir zarar var. Devletimize güveniyoruz. Bize yardımları olacaktır. Borçların ertelenmesi bizim için kökten bir çözüm değil. Borçlar ve faizler ertelense bile incir olmazsa çiftçi borcunu nasıl ödeyecek" dedi.

İncir üretimi yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten 44 yaşındaki Süleyman Aldemir ise, "İncir üreticisi olarak yağan yağmurlardan dolayı ürünlerimiz büyük zarar görmüş durumda. Zor durumda kaldık. Devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

7)BİLİM KADINI ERÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF.DR SİBEL SİLİCİ'NİN BULDUĞU VE GELİŞTİRTİRDİĞİ GIDA TAKVİYESİ ; "ZEYTİNYAĞLI PROPOLİS"

ERCİYES Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji ABD başkanı Prof.dr.Sibel Silici,arıların kovanı kapladığı propolis maddesini zeytinyağında çözdürüp, özellikle kanser tedavisinde kullanılan etkili bir gıda takviyesi elde etti.

25 yıldan beri propolis üzerinde çalışan, 300'den fazla uluslararası ödül, TÜBİTAK ve TUBA ödülleri sahibi Prof.Dr. Sibel Silici, tamamer yerli ve milli zeytinyağı ile propolisi buluşturup, patentini aldı. Piyasada alkol ve suyla çözdürülen propolisi zeytinyağı ile bütünleştiren ürünü Erciyes Üniversitesi Teknokent'te geliştiren Prof.Dr. Sibel Silici, Zeytinyağşlı propolisin ERÜ hastanelerinin onkoloji ve pediatri bölümlerinde birin üzerindeki hastada başarıyla kullanıldığına dikkati çekti. Bilim insanı Prof.Dr. Silici,sadece eczanelerde satılan oldukça yararlı bu gıda takviyesiyle ilgili şunları söyledi :

BU PROPOLİSTE ALKOL YOK

"Son yıllarda propolis'e ilgi arttı ve tabiki de Türkiye'de bir sektör oluştu. Farklı çözücülerle hazırlanan değişik propolis tipleri var. Bu konuda tüketiciler son derece endişeli. Acaba hangi propolis'i kullanmalıyım, ne kadar kullanmalıyım. Hangi hastalık için kullanmalıyım. Propolisin faydaları çok fazla. Her şeyden önce güçlü antioksidan, antimikrobiyel özellikleri var. Biz 2 yıl önce farklı bir propolis hazırlamak istedik. Zaten çalışmalarımızda kanser için kullanılan kemoterapi ilaçlarının yan etkilerini azaltmak için çok sayıda projemiz vardı ve bu projelerde propolisi kullanmıştık. Bizde bir ürün hazırlayalım istedik. Yalnız bu üründe alkol ve kimyasal içermemesi bizim için öncelikti. Çünkü, pek çok hastalıkta alkolün kullanılmaması gerektiği için alkolsüz bir ürün yapmak istedik. Tabii birde dini gerekçelerle alkol içeren propolis kullanmak istemeyenler vardı. Biz bunu tamamen yerli ve milli olma düşüncesi ile ülkemizde de çok önemli üretim potansiyeli olan zeytinyağında hazırladık. Özel üretim bir eczacı tarafından hazırlanan zeytinyağını bio teknolojik yöntemlerle çözdük. Son üründeki aktif madde olan kafeik asit fenetil ester'i elde ettik. Buna göre de dozlama yaptık. Koruyucu ve tedaviye destek amaçlı kullanılıyor. Birçok hastanenin onkoloji servisindeki hastalar kemoterapi öncesi bu ürünü kullanıyorlar ve son derece başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kemoterapiden önce kullanılması bu tür ilaçların yan etkilerini ortadan kaldırması anlamında da çok başarılı. Pediatride çocuklarda da kullanılabiliyor. Zaten Propolis'in antimikrobiyel özelliği nedeniyle antibiyotik kullanmaya bağımlı kalmış çocuklarda, çocukların antibiyotik kullanmaması gerekiyor. Bunun yerine kimyasal ürün içermeyen propolis ürün başarı ile kullanılıyor. "

PROPOLİSLE İLGİLİ ERÜ'DE 13 PROJE YÜRÜTÜLÜYOR

Erciyes Üniversitesi ögretiy üyesi Sibel Silici, propolis konusunda Ziraat Fakültesinde 13 proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Ben ,25 yıldır Propolis konusunda çalışıyorum. Türkiye'de ki ilk doktoralı araştırmacıyım. Şu an laboratuarda ve Erciyes Üniversitesinde araştırma ekibimizle 2'si TÜBİTAK olmak üzere 13 proje yürüyoruz. Çoğunluğu kemoterapi üzerine. Çünkü kemoterapi ağır ve önemli bir süreç. Hastalık yaşam kalitesi çok etkileyen bir dönem. Bu nedenle doğal ve kimyasal ürün içermeyen ürünlerle takviye sağlamak gerekiyor. Propolisi zeytinyağında hazırlayarak katkı sağladığımızı düşünüyorum. Umarım herkes için çok faydalı ürün olur."diye sözlerini tamamladı

8)KIZILTEPE'DEKİ 10'UNCU PİŞMANİYE FESTİVALİNDE İZDİHAM

İZMİT Belediyesi tarafından, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Pişmaniye Festivali, mehteran takımının geçişi ve gösterisiyle yapıldı. Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın birlikte yaptığı pişmaniyeleri almak isteyen kadın, erkek ve çocuklar izdihama neden oldu. Pişmaniye almak isteyen bazı çocuklar ise ezilme tehlikesi geçirdi. Kızıltepe ilçesinde dün düzenlenen ve akşam geç saatlere kadar devam eden festival programına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli AK Parti Milletvekilleri Emine Zeybek, Cemil Yaman, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehteran takımının ilçe merkezinden geçişi ve tören alanındaki gösterisinden sonra, Kızıltepe Belediyesi folklor ekibi de yöreye ait oyunları sergiledi. Daha sonra törene katılan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, burada yaptığı konuşmada, Amerika ve Avrupa Birliği'ne tepki göstererek, "Kızıltepeyi çok seviyoruz, ayrı gayrımız yok. Kardeşiz, dostuz, akrabayız. Bu millet, Çanakale’de, Kurtuluş savaşında ve 15 Temuz hain darbe girşiminde de omuz omuza, kol kola, gönül gönüle Türkiye ve insan düşmanlarına en güzel cevabı verdi. Onun için biz buraya gelirken gönlümüz coşarak geliyoruz. Burada görüyoruz ki hem hükümetimiz, hem görevlendirme yapılan belediyeler çok güzel çalışmalar başlatmış ve sürdürüyor. O eskideki talihsiz dönemler artık geride kaldı. Kaynakların çarçur edilip başka yerlere saçıldığı ve evladımız olan yavrularımızın haklarını, hukuklarını ve hatta canlarını kaybettiği o karanlık günleri geride bıraktık. O islam düşmanı Amerikaya O Türkiye düşmanı Avrupaya ki bunun her dönemde göstermmişlerdi. En güzel cevabı birlik beraberliğimizle gösterelim hizmetlerimizle gösterelim bir birimize sarılarak gösterelim" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yaman, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve diğer yetkililer birlikte tepsi başına geçerek pişmaniye yaptı. Yapılan pişmaniyeler daha sonra tören alanına gelen vatandaşlara dağıtıldı. Pişmaniye dağıtımı sırasında daha fazla pişmaniye almak isteyen yaşlı, genç erkek ve kadınlar ile çocular, izdihama yolaçtı. Bazı çocuklar izdiham alanında ezilme tehlikesi yaşadı.

