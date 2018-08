DHA YURT BÜLTENİ-2

1)PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ ANNE VE BEBEĞİ İÇİN MEVLİT

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, otomobille üs bölgesinde görev yapan astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa için Kayseri'de mevlit okutuldu.

Yüksekova'da geçen Salı günü hain saldırıda şehit olan Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa için Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kapıkale Geçidi'ndeki kayınpederinin evinin önüne kurulan taziye çadırında mevlit okutuldu. Mevlit programına, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Müftüsü Şahin Güven ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlitte şehit anne ve oğlu için dualar okundu, terör kınandı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, astsubay çavuş Serkan Karakaya'ya başsağlığı dileğinde bulundu.

2)'GÜLEN' İMZALI SAATLERİN SAHİBİ ÖRGÜT İMAMI YAKALANDI

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında yakalanan ve örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından imzalı saat hediye edilen örgütün 'sözde' üst düzey asker ve polis imamı Necati K. (29) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda, dosyada adı geçen askeri öğrencilerden sorumlu olduğu öne sürülen örgütün 'sözde' üst düzey imamlarından olan H. K.'nin izine 14 Mart'ta ulaştı. Yakalanacağını anlayan Hukuk Fakültesi öğrencisi H.K., teslim olup itirafçı olmak isteğini söyledi. H.K., polise örgütün içerisindeki yapılanmayı anlatıp, Toros Dağları'nda toprağa gömdükleri örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler olduğunu söyledi. Ekipler, gösterilen bölgeye giderek poşetleri içine sarılı hard disk ve saatleri buldu. Ele geçirilen 4 saatte F.Gülen yazdığı belirlenirken H.K. sorgusunda, örgütün tekrar toparlanacağına inancının kalmadığını, bu yüzden gelip teslim olduğunu söyledi.

'POLİS VE ASKER SORUMLULARININ ABİSİ'

Ekipler, düzenledikleri operasyonda saatlerin örgütün 'sözde' üst düzey asker ve polis imamı Necati K.'ya ait olduğunu saptadı. Özel bir eğetim kurumunda öğretmen olarak çalışan Necati K.'nın, polis ve askerlerden sorumlu kişilerin abileri olduğunu öğrenildi. 2 yıldır aranan Necati K. düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılar aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme bulundu. Necati K.'nın ayrıca polis ve askeri okullara yerleştirilecek olan kişilere ise para yardımı yaptığıda anlaşıldı. Sorgulanmak üzere emniyete getirilen Necati K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Daha önceden itirafçı olup serbest bırakılan 9 kişi tarafından tehşis edilen Necati K. sorgusunda, "Bu kişiler beni tanıyor olabilir ama ben hiçbirini daha önce görmedim" dedi. Operasyon kapsamında ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan emniyetin kripto imamı olan Mevlüt D. de (33) tedavi için geldiği hastanede, örgütün haberleşme programı olan 'Bylock' kullanan Elif B. ve Fatma B. de yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edild

3)İZMİR'E KURBANLIKLAR GELMEYE BAŞLADI

KURBAN Bayramı'nın yaklaşmasıyla, ülkenin birçok bölgesinden gelen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de pazarlardaki yerlerini almaya başladı. Resmi olarak 6 Ağustos'ta şehre girmesi planlanan, ancak erken getirilen kurbanlıkların, kamyon ve TIR'larda beklemelerinin zararlı olacağı göz önünde bulundurularak, pazarlara girişlerine izin verildi. Büyükbaş kurbanlıkların kilosunun 19 TL civarında olduğu belirtildi.

İzmir'de, 21 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Kars, Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Van ve Diyarbakır başta olmak üzere, Türkiye'nin tüm bölgelerinden getirilen kurbanlık hayvanlar, pazarlardaki yerlerini almaya başladı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun kararına göre, 6 Ağustos'tan itibaren şehre alınmaları planlanan hayvanların, yol kenarlarında park halindeki kamyon ve TIR'larda beklemelerinin zararlı olacağı düşünülerek, kurban pazarlarına girişlerine izin verildi. Kurbanlıklar, alıcılarla buluşmadan önce, satışa sunulacakları pazarların bağlı oldukları ilçedeki tarım müdürlüklerinin bünyesindeki veterinerler tarafından kontrolden geçiriliyor. Sağlık durumlarında bir probleme rastlanmayan hayvanlar için belge verilerek pazarlara girişlerine izin veriliyor. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca belirlenen yerlerin dışında kurulan hayvan pazarlarının tespiti durumunda, idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

KURBANLIK FİYATLARI

Kurban pazarlarındaki büyükbaş hayvanların canlı haldeki kilogram fiyatı 19 TL civarında. Yani, 300 kiloluk bir büyükbaş kurbanlığı 5 bin 700 TL'ye satın almak mümkün. Küçükbaş kurbanlıklarda ise fiyatlar genellikle kilodan daha çok hayvanın gösterişine göre pazarlıkla belirleniyor. Pazarlarda, geniş aralıktaki fiyat yelpazesinde küçükbaş kurbanlıklara rastlanıyor.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kurbanlık alacaklara önemli uyarılarda bulundu. Buna göre, kurbanlık hayvanlara ait sevk belgelerinin satıcıdan talep edilmesi ve http://hayvanbilgi.tarim.gov.tr adresinden ya da 'HaySag' isimli mobil uygulamadan, kulak küpesindeki bilgiler girilerek hayvan hakkında bilgi alınması önerildi. Ayrca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, sürdürülebilir hayvancılık yapılabilmesi açısından damızlık dişi hayvan kesimi yasaklandığından, vatandaşlardan gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanlardan ziyade, erkek hayvanları kurban olarak tercih etmeleri istendi.

UMUMA AÇIK YERDE KESİME CEZA KESİLECEK

Vatandaşların, kurbanlıklarının kesim işlemlerini, Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde listesi yayınlanacak olan kesim yerlerinde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bunun dışında, park, bahçe, sokak, bina önleri gibi umuma açık yerlerde kesim yapacak olan vatandaşlar olursa, bunlara Çevre Kanunu kapsamında 232 TL para cezası kesilecek.

Etrafı kapatılmış, özel mülk ve bahçelerde kesim yapacak vatandaşların ise bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Buna göre, kesim yapılacak yerin zemininin beton, asfalt gibi sızdırmaz malzemeden olması, atık ve sakatatları sokak hayvanlarına vermemeleri ya da çevreye atmamaları, çöp poşetine koyduktan sonra belediye görevlilerine teslim etmeleri ya da en az 2 metrelik bir çukura gömmeleri çevre ve insan sağlığı açısından önem arz ediyor.

4)DEDEDEN TORUNA ÇANCILIK MESLEĞİNİ YAŞATIYORLAR

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, 3'üncü kuşak olarak çan üretimi yapan 52 yaşındaki Nevzat Çancı, ürettikleri ürünlerin İspanya'daki boğa güreşi festivallerinde de kullanıldığını söyledi. Mesleğini ayakta tutmaya çalışan ve çocukları ve yakınlarına da öğreten Çancı, Yunanistan'a ihraç ettikleri çanların, buradan da İtalya ve İspanya'ya gibi ülkelere gönderildiğini kaydetti.

Manisa'nın çan üretimiyle ünlü Demirci ilçesinde atölyelerden çan sesleri yükselirken, ustalar da mesleği ayakta tutmaya çalışıyor. Dededen toruna çan üretiminin sürdüğü ilçede, çan ustaları da çocuklarına bu mesleği sevdirip, kaybolmaya yüz tutan meslek dalını yaşatmak adına çabalıyor. Demirci Sanayi Sitesi'ndeki çan atölyesinde çalışan ve soy adını da mesleğinden alan 40 yıllık çan ustası Nevzat Çancı, bu mesleğin ilçedeki sayılı isimlerinden. 12 yaşında başladığı mesleğini, 2 oğlu ve akrabalarıyla birlikte sürdüren Çancı, "Dededen toruna bu işi devam ettiriyoruz. Çok zahmetli, sabır isteyen bir mesleğimiz var. Küçüklüğümden beri bu işi yaptığımdan zor gelmiyor, paramızı da kazanıyoruz. Dedemiz 1800'lü yıllarda çan yapmaya başlamış. Soyadı Kanunu çıktığında mesleğinden esinlenip, 'Çancı' soyadını almış. Kardeşlerimin çocukları da bu mesleği devam ettiriyor" dedi.

"32 KEZ ELDEN GEÇİYOR"

Çanların çeşitli boyutlarda yapıldığını ve 32 kez elden geçtiğini dile getiren Çancı, yaptıkları ürünlerin fiyatlarının 4 liradan başlayıp 130 liraya kadar çıktığını söyledi. Çan üretiminin zahmetli olduğunu dile getiren Çancı, "Çanın hammadesi demir. Biz demire bakır kaplama yapıyoruz, ses özelliği veriyoruz. Saçları çan boyutunda demir makasında kesip içine doğru büküyoruz. Yaklaşık 200 derecelik ısıya sahip ocakta ateş üzerinde tutuğumuz bu saçları ardından saatlerce dövüp çan haline getiriyoruz" dedi.

FESTİVALLERDE DE KULLANILIYOR

Üretiminin yanında ihracat belgesini de aldıklarını anlatan Çancı, hayvanlar için yaptıkları çanların turizm sektöründe de hediyelik eşya olarak kullanıldığını söyledi. Çancı, "Türkiye genelinde müşterilerimiz var. Yaptığımız çanların yüzde 50'sini yurtdışına gönderiyoruz. Yaptığmıız çanları genelde Yunanistan'a satıyoruz. Yunanistan'ın da bizden aldığı bu çanları birçok ülkeye gönderildiğini biliyoruz. Yaptığımız çanlar festivallerde boğalara takılıyor. İspanya'da yapılan boğa festivalinde de çanlarımız kullanılıyor. Yunanistan üzerinden İspanya, İtalya gibi ülkelere gönderiliyor" diye konuştu.



5)VIP FUHUŞ ŞÜPHELİSİ 'PEMBE PANTER AYŞE' YAKALANDI

ADANA'da, sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle gecelik 3 bin liraya 'VIP' fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği öne sürülen 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B. (24) yakalandı. Adana polisi, iddiaya göre, Ayşe B.'nin, sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi. Lüks otellerde 'VIP' fuhuş yapan, 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin, gecelik 3 bin lira istediği kişilerden sosyal medyadan görüntülü konuşup, kendisini gösterdiği de saptandı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Ayşe B.'nin, 'fuhuş yapmak' ve 'fuhuyer temini etmek' suçlarından kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de 500 lira aldığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ayşe B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6)DAVUL-ZURNA EŞLİĞİNDE HAVUZ KEYFİ

ERZURUM'un Oltu ilçesinin Güllüce Mahallesi'nde sıcaktan bunalanlar Sait Gür'e ait bahçe sulama havuzuna girerek serinliyor. Serinleyenler arasında davul ve zurnacının da olması eğlenceye renk kattı.

Çağ kebabı ve kara elmas olarak bilinen Oltu Taşı ile ünlü Erzurum'un Oltu ilçesinde yazın kavurucu sıcaklarda bunalanlar Sait Gür'e ait bahçe sulama havuzuna akın ediyor. Havuzun bir gün boş kalmadığını söyleyen Gür, "Arazimi sulamak için yaptığım havuz, sacık havalarda halkın ilgi odağı oluyor. Serinlemek için geldiklerinde yok demiyorum. Seneye nasipse güzel bir havuz yaptıracağım. İlçede halkın gidebileceği göl ve havuz olmadığı için burayı tercih ediyor. Su sürekli yenilendiği için havuz hep temizdir" diye konuştu.

Serinlemeye gelenler arasında davul ve zurnacı da olunca havzun keyfini doyasıya çıkardıklarını belirten Enver Ölmez, "Son bir aydır havalar çok sıcak. İyi ki burası var. İki üç günde bir gelip havuza giriyoruz. Siat Gür'ü tanımak burada bir avantaj oluyor. Sulama havuzu olsada diğer havuzları aratmıyor. Arkadaşların çaldığı davulun sesi uzaktan olduğu gibi suyun içinde de hoş geliyor" dedi.

7)ZOMBİ MASKESİYLE İNDİKLERİ SAHADA “UYUŞTURUCUYA HAYIR" DEDİLER

BÖLGESEL Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Serhat Ardahanspor Kulübü, yeni sezonun ilk antrenmanına, “uyuşturucuya hayır" kampanyasıyla başladı. Uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için sahaya “zombi" maskeleriyle çıkan Kulüp Başkanı ve futbolcular, pankart açarak “uyuşturucuya hayır" dedi. Ardahan’ı 4 sezoundur BAL karşılaşmalarında temsil eden Serhat Ardahanspor Futbol Takımı kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yönetim, teknik hoca ve futbolcu kadrosunu baştan aşağıya yenileyen kulüp, transfer ettiği futbolcuları ilk kez sahaya çıkardı. Yeni sezona “uyuşturucuya hayır" kampanyası ile başlayan Kulüp Başkanı Fakir Yılmaz, teknik ekip ve futbolcular, farkındalık oluşturmak için antrenmana zombi maskeleri takarak çıktı. Bir süre sahada zombi hareketleri sergileyen futbolcular, daha sonra yüzlerinde ki maskeleri çıkarıp, “Bilinçli Nesillere, Güvenli Yarınlara Uyuşturucuya Hayır" pankartı açtı.

Antrenmanı izlemek için sahaya gelen Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın’a bilgi veren Kulüp Başkanı Fakir Yılmaz, yeni sezonda uyuşturucuya hayır diyeceklerini belirterek şöyle dedi:

“Bizim derdimiz, cadde de ve sokakta uyuşturucu madde kullanan değil, sahada olan, gerçekten spor yapan gençler yetiştirmek. Bu nedenle, Serhat Ardahanspor olarak bu sezonu ‘Uyuşturucuya hayırö kampanyası ile başlatıyoruz. Bu anlamda biz bugün sizlerin de desteğiyle sahadayız." Vali Mehmet Emin Bilmez ise, “İnşallah Ardahan hiçbir zaman uyuşturucuyla anılmayacak. Uyuşturucu hemen hemen hiç kullanılmayacak kadar az. Biz, insanların, gençlerin sigara, alkol uyuşturucu gibi maddelerden uzak durmasını sağlayıp, yeşil sahalarda aralarında ki dostluğu, kardeşliği pekiştirecek, hem bedenen, hem ruhen daha zinde olmasını sağlayacak spor türü etkinliklerde bulunmalarını sağlamak en büyük temennimiz. Ardahan’da 15’e yakın takımımız var. Bunlarda gençlerimizin spora ilgi duyduğunu gösteriyor" diye konuştu. Belediye Başkanı Faruk Köksoy da, “Serhat Ardahanspor yönetimine, futbolcularımıza, sezon başlangıcında, antrenman başlangıcında ülkemiz için, dünya için, Ardahan için fevkalade önemli olan bir konuyu gündeme getirdikleri için, böyle bir hususa katkı yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar istatistikler Ardahan’da bu oranın çok az olduğunu gösterse de bütün dünya için, ülkemiz için ne kadar riskse, Ardahan için de uyuşturucu konusu o kadar risktir. Bu antrenmanın da kulübümüze, sporcularımıza, Ardahan’a her anlamda, spor sektörüne, turizm sektörüne katkı yapmasını diliyorum. Kolay bir iş değil. Zor şartlarda kulüp bir yerlere götürülmeye çalışılıyor. Bu anlamda mücadelesi olan, katkısı olan başta yönetime ve herkese teşekkür ediyorum" dedi. Ardahan’ın güzel bir şehir olduğunu dile getiren futbolcular ise yeni sezon hazırlığına böyle bir kampanya ile başlamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kampanyaya destek verdiklerini belirten taraftarlar da, takımın yanında olduklarını ve her zaman için uyuşturucuya hayır demeye devam edeceklerini dile getirdi.

