DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KARS’TA YILDIRIM DÜŞEN 6 DÖNÜM ARPA TARLASI KÜL OLDU

KARS’ın Arpaçay İlçesi’ne bağlı Akçalar Köyü mevkiinde 60 dönümlük arpa tarlasına yıldırım düştü. Köylülerin yoğun çabasıyla ve yağmurunda yağmasıyla yangın kontrol altına alındı. 6 dönüm arpanın yanarak kül olduğu yangında alevlerin söndürülmesi tarla sahibine rahat bir nefes aldırdı. Yangın dün akşam saatlerinde Levent Göğçe’ye ait tarlada meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre tarlanın içinden geçen yüksek gerilim hattına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte 60 dönümlük arpa tarlasında yangın çıktı. Şans eseri köyün yakın olmasıyla vatandaşlar yardıma koştu. Yaklaşık 40 kişi ellerinde dirgen, kürek ve elbiseleri ile yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada birkaç kişi de traktörleriyle gelerek pulluklarla tarlayı sürüp alevlerin önüne topraktan set çekmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren mücadelenin ardından rüzgarın yön değiştirmesi ve yağmur yağmaya başlamasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında 6 dönüm arpa yanarak kül oldu. Arpaçay Belediyesi itfaiye ekipleri de gelerek bölgede önlem aldı.Tarla sahibi Levent Göğçe, “Komşularımdan ve köylülerimden Allah razı olsun. Canla başla çalıştılar ve el birliği ile yangını söndürdük. 60 dönümlük arazimizden yaklaşık altı dömüm arpa kül oldu. Buna da şükür. Yağmur yağmasaydı belki de tarlanın tamamı yanabilirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Görüntü Dökümü

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Yangın anı amatör kamera

Yangın sonrası tarladan genel ve detaylar

Tarla sahibi Levent Göğçe’nin konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

339 MB – 3 DK 13 SN

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2)TORBALI'DA BARDACIK İNCİRİ ZAMANI

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, verimiyle üreticisinin yüzünü güldüren 'bardacık inciri'nin hasadı başladı. Torbalı'nın Çapak Mahallesi'nde başlayan 'bardacık inciri' hasadı yaklaşık 45 gün sürecek. Hasat için üreticiler sabahın erken saatlerinde incir bahçelerine giderek ürünlerini topluyor. Toplanan ve özenle kasalanan, 'bardacık inciri' daha sonra Çapak Mahallesi'nde kurulan incir pazarına getiriliyor. Kalitesi ve lezzetiyle bilinen 'bardacık inciri' pazarda büyük ilgi görüyor. Burada kurulan pazarda 'bardacık inciri' üreticiler tarafından alıcılara satılıyor. Bardacık inciri pazarda üreticisinin yüzünü güldürüyor. Çapak bölgesinde bu yıl yüksek verimin beklendiği 'bardacık inciri' 6 ile 8 lira arasında tüccarlara satılıyor.

"ÜRETİCİ HASATTAN MEMNUN"

Bu yıl ki hasadın güzel başladığını ve ürünün kaliteli olduğunu belirten üreticilerden Süleyman Satır, "Bardacık incirinin hasadı başladı. Çok güzel verim oluyor. İncirlerde hastalık yok çok şükür. Fiyatlar da iyi durumda. Allah hayırlısını versin. Tarlaya sabah 04.00'te geliyoruz, ışıklarla topluyoruz. Hasat sabah 08.30'a kadar sürüyor" dedi. 'Bardacık inciri'yle 4 yıldır uğraştığını söyleyen Sultan Satır ise, "Bu incirler organik ve ilacı yok. Her türlü hastalığa şifadır. Özellikle şeker hastalığı olanlar yiyebilir" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de Çapak Mahallesi'ndeki 'bardacık inciri'nin markalaşması için bu yıl ilk kez festival yapacaklarını belirterek, "Hayırlı uğurlu olsun. Torbalı'da, özellikle Çapak Mahallemizde 40-45 gün süren bardacık hasadı, bu sene de bol ve bereketli başladı. Torbalı'da ekonominin iki ayağı var, biri sanayi, diğeri tarım. Yazlı kışlı üretilen ürünler Ege Bölgesi ve tüm Türkiye'ye sevk edilmekte. Bunlardan bir tanesi de incirimiz. Bu sene Çapak Mahallemizde incir festivali yapmaya karar verdik. Bu güzelliği İzmir'e ve Türkiye'ye tanıtmayı amaçlıyoruz. Hasat da maşallah çok bereketli" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hasattan görüntü

- Drone çekimleri

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Drone: Mehmet CANDAN- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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3)BODRUM'DA BALE FESTİVALİ ZORBA İLE PERDESİNİ AÇTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü başyapıtı 'Zorba'dan uyarlanan ve aynı adı taşıyan temsil ile başladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen festivale sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 16'ıncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Nikos Kazancakis'in aynı adlı başyapıtından Mikis Theodorakis'in müzikleri ile sahnelenen 'Zorba' eseri ile başladı. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen gösteriyi, aralarında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi. Nikos Kazancakis'in aynı ismi taşıyan başyapıtı 'Zorba'nın Mikis Theodorakis'in müzikleri Lorca Massine'nin koreografisiyle gerçekleştirilen gösteride, 30 dansçı sahne aldı. Sevgiyle, aşkla, umutla zorluklara karşı ayakta durmayı öğrenen ve öğreten Zorba'nın öyküsü, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Taşkın karakterli ve esrarengiz Aleksi Zorba'nın yardımı ile eski hayatından kaçıp kurtulma cüretini gösteren genç bir Yunan'ın hikayesi, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi. İki perdeden oluşan ve yaklaşık 2 saat süren gösteri sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Görüntü Dökümü

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-Festivalden görüntü

-"Zorba" isimli bale gösterisinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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4)BABA ADAYLARINA EĞİTİM

MUĞLA'da gebelik okulundaki eğitime katılan baba adayları, yeni doğan bebeğin altını değiştirme, küvette banyo yaptırma gibi birçok konuda eğitim aldı.

Menteşe Belediyesi tarafından 'Bilinçli gebelik, güvenli annelik' sloganıyla geçen yıl açılan gebe okulu, ilgi görüyor. Son olarak 8 anne adayı, doğum uzmanı, psikolog, hemşire, doktor ve beden eğitimi mezunu uzmanlardan 13 hafta boyunca teorik ve uygulamalı olarak 'beslenme', 'egzersiz', 'anne karnında bebeğin gelişim süreçleri', 'doğru emzirme' ve 'bebek bakımı' konularında eğitim aldı. Eğitim son gününe katılan baba adaylarına da yeni doğan bebeğin 'banyo', 'göz-burun-göbek bakımı', 'bez değişimi', 'giydirilme', 'masaj', 'güvenli tutuş' ve 'gaz çıkarma' konularında eğitim verildi. Baba adayları, maket bebek üzerinde öğrendiklerini sergiledi.

Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Gülçin Kınay Polat, "Gebelik normal algılanan bir süreç olarak görünüyor. Ancak kadınlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkileri oluyor. Amacımız bilinçli gebelik süreci geçiren kadınlarımızı daha da güçlendirmek. Bebeklerimiz dünyaya geldikten sonra, aile takibimize devam ediyoruz. Doğumdan sonra kendilerini yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Hemşire Elif Koçince ise, baba adaylarının gayet başarılı olduğunu, eşlerine yardımcı olmak için buraya geldiklerini söyledi.

Eğitime katılanlardan Nail Kızıl, "İlk bebeğimiz dünyaya gelecek. Eğitim benim için çok faydalı oldu" dedi. Eşi Aliye Kızıl da "Kendisini başarılı buldum. Bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Anneler tek başına her şeyin üstesinden gelemeyebilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Anne-baba adaylarının eğitiminden detay ve genel görüntüler

- Hemşire Elif Koçince röp.

- Dr. Gülçin Kınay Polat röp.

- Nail-Aliye Kızıl çifti röp.

( Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()