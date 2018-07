DHA YURT BÜLTENİ 2

Kahta’da sinek ilaçlaması 12 kişiyi zehirledi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sinek ilaçlaması yapılan köydeki 8'i çocuk 12 kişi zehirlendi.

Olay, dün akşam Kahta'nın Narsırtı köyünde meydana geldi. Köyde sinek ve sivrisinekle mücadele amacıyla ilaçlama yapıldı. İlaçlama yapıldıktan bir süre sonra köydeki çocuklar ve bazı yetişkinler başlarının döndüğünü söyleyerek kusmaya başladı. Yakınlarının ihbarıyla köye çok sayıda ambulans gönderildi. Köye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı ve ilaçlamadan dolayı zehirlendiğini belirlediği 8’i çocuk 12 kişi, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisine başlanan 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmirli öğrenciler fen bilgisi dersini sanal gerçeklik ile öğreniyor

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda, yaz döneminde 8'inci sınıfa hazırlanan öğrenciler, karmaşık olan fen bilgisi derslerini artık kolaylıkla anlayabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İzmir ekibi tarafından geliştirilen sistemle, öğrenciler özel gözlükler sayesinde insan vücudundaki dolaşım, sinir, solunum, sindirim, iskelet ve kas sistemlerini sanki önlerindeymiş gibi, 3 boyutlu ve sanal olarak görüp inceleyebiliyorlar. Kadavraya ihtiyaç bırakmayan sanal gerçeklik, öğrencilerin dersi rahatlıkla anlamasını sağlıyor.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, yaz döneminde 8'inci sınıfa hazırlanan öğrenciler için farklı bir kurs başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı İzmir ekibi tarafından geliştirilen sistemle ile birlikte öğrenciler, kendilerine karmaşık gelen fen bilgisi derslerini artık rahatlıkla anlayabiliyor. Türkiye'de ilk defa karma gerçeklik denilen teknoloji ile insan vücudunun 3 boyutlu modellemesini yapan EBA ekibi, ders kitaplarındaki karmaşık, soyut, anlaşılması zor konuları bu şekilde gözle görülür, neredeyse elle tutulur ve boyutlu hale getirdi. Bu sistem ile vücudun tüm organlarını ayrıntılı ve gerçeğe yakın olarak incelemek mümkün. Öğrenciler özel gözlükler sayesinde insan vücudundaki dolaşım, sinir, solunum, sindirim, iskelet ve kas sistemlerini sanki önlerindeymiş gibi, 3 boyutlu ve sanal olarak görüp inceleyebiliyorlar.



ÖZEL GÖZLÜKLER KULLANILIYOR

3 boyutlu gözlüğü takan öğrenciler, üzerinde insan vücudundaki sistemlerin çizimlerinin olduğu kağıda bakıyor. O an insan vücudu 3 boyutlu olarak öğrencinin gözünün önünde canlanıyor. Öğrenciler aslında, orada olmayan bir insan vücudu görüntüsünü üzerinden dersi rahatlıkla işliyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de önce sınıfta öğrencilerin yanına oturarak dersi dinledi ardından ise açıklama yaptı. Arttırılmış sanal gerçeklik sayesinde öğrencilerin bu dersi rahatlıkla anladığını söyleyen Yahşi, "Bir kadavrayı getirip sınıfta kullanamayız. Onun yerine arttırılmış sanal gerçeklik uygulaması ile dersler daha verimli şekilde uygulanıyor. Sınıflarımızda akıllı tahtaya uyumlu, tabletlere uyumlu, öğrencilerimizin telefonlarında da rahat bir şekilde kullanacağı bir sistem. Biz de bunu sadeleştirdik ve öğrencilerimizin kolaylıkla anlayacağı bir hale dönüştürdük. Bu sistemin fen bilgisi ile biyoloji derslerine indirgenmesi bizim için önemliydi. Bunu şuanda başardık" dedi.

DERSLER ARTIK DAHA ZEVKLİ

Öğrencilerden Yağmur Geniş (13), bu şekilde ders işlemelerinin sınavları kolaylaştıracağını düşündüğünü belirtti. Bu sistem sayesinde konuların aklında rahatlıkla kaldığını söyleyen Geniş, "Okuduğumda aklımda kalmıyordu, şimdi aklımda kalıyor ve hafızamda canlanıyor. Daha önce karaciğer konusunu işlerken bunu yalnızca kitaptan görüyordum. Şimdi sanki elimle dokunuyor gibiyim ve bu da benim öğrenmemi kolaylaştırıyor" dedi. Öğrencilerden Melih Deniz (13) de "Sadece kitaptan ders işleyince aklımızda kalmıyordu. Bu şekilde daha verimli oldu" diye konuştu. Bir diğer öğrenci Azra Şuheda Koşar (13) da, "Bu tür konuları anlamakta zorlanıyordum. Şimdi derslerde daha rahat bir şekilde konuları anlıyorum" dedi. Selen Nur Biçer (13) ise çok güzel ve farklı bir konseptte ders gördüklerini ve ders işlerken sıkılmadığını kaydetti. Sanal gözlüğü taktığında çok farklı hissettiğini de anlatan Biçer, "Farklı bir deneyim oldu, dersler de çok akıcı geçiyor" diye konuştu. Öğrenciler, haftanın 2 günü bu dersi görüyor. Milli Eğitim Müdürlüğü, şimdilik yalnızca fen bilgisi ile biyoloji dersleri için uygulanan sitemi, gelecekte bütün derslere uyarlamayı planlıyor.

Derslerin, bu sistemle diğer okullarda da işlenebileceği belirtildi.

Marmaris'te gece de gündüz de tercih edilen yerler sahiller oldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yükselen nemle birlikte sıcaklardan bunalanlar, gündüz sahillerde gece ise esintisinden faydalanmak için deniz kenarındaki yürüyüş yollarında serinlemeye çalıştı.

Marmaris şehir merkezinde yüksek nem bunaltıcı etkisini sürdürürken, turistler ve vatandaşlar serinlemek için plajlara akın etti. Yollardaki elektronik termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği, hissedilen sıcaklığın daha fazla olduğu ilçede, sabahın erken saatlerinde plajları dolduran turistler, gün boyu denizde serinlemeye çalıştı. Kimileri şezlonglarında uzanıp dinlendi. Bazıları ise çocuklarıyla denizin keyfini çıkardı. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda kalabalık görüntüler oluştu. İngiliz ve Rus turistler, sere serpe uzanarak güneş altında bronzlaştı.

Akşam ise deniz kenarındaki yürüyüş yolları turistler, tatilci ve Marmarisliler ile doldu. Atatürk ve Kordon Caddesi ile Yat Limanı'nda denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışan kalabalıklar oluştu. Yat Limanı'ndaki mekanlarda oturan vatandaşlar, soğuk meşrubatlarını yudumladı. Hastane ve polikliniklerde 2'si yaşlı olmak üzere 3 turist güneş çarpmasından tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sıcakların mevsim normallerinde devam ettiğini, yüksek nem ile bunaltıcı etkisi olduğunu bildirdi.

Kentte tatil yapan gurbetçi Mehmet Aslan, "Almanya'dan bir haftalığına ilk defa tatile geldim. Marmaris'in her şeyi güzel ama bunaltıcı sıcaklar çarpıyor" dedi.

Bir diğer tatilci Melek Dönmez ise, "Ankara'dan ilk defa tatile geldim. Buradaki nem çok fazla, serinlemek için sürekli denize girip klimalı ortamlarda bulunuyorum" dedi.

Engellilerin dans edemeyeceği yorumuna inat kursa başladı

MANİSA'da yaşayan, sağ bacağının sol bacağından kısa olması nedeniyle protez kullanan 17 yaşındaki Samira Hüseyinova, bir internet sitesinde gördüğü 'protezliler dans edemez' yorumuna inat dansa başladı. Hüseyinova, gelecekte moda tasarımcısı olmak istediğini söyledi.

Annesi çocuk gelişimi uzmanı Gül Hüseyinova (40) ve ağabeyi Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisi Samir Hüseyinova ile birlikte 3 yıl önce Azerbaycan'dan Manisa'ya gelen İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarım Bölümü 3'üncü sınıf öğrenci 17 yaşındaki Samira Hüseyinova, protez bacak kullananların da dans edebileceğini gösterdi. Yaklaşık 1 aydır Manisa Dans Akademisi'nde Latin Dansları eğitimi alan Samira Hüseyinova, dansla engellerin aşılabileceğini kanıtladı.

Eşinden ayrı iki çocuğuyla birlikte yaşayan Gül Hüseyinova, Samira'nın doğuştan sağ bacağının sol bacağından kısa olduğunu, geçirdiği birkaç ameliyattan sonra olumlu sonuç alınmayınca sağ bacağına protez takıldığını anlattı. Kızının protez bacağıyla kendi başına her işini yapabildiğini dile getiren Gül Hüseyinova, "Şuanda hiçbir sıkıntısı yok. Resim çiziyor, yüzmeye gidiyor. Şimdi de tutkusu olan dansa başladı. Kimseye muhtaç değil. Tüm işlerini kendisi hallediyor" dedi.

O YORUMDAN SONRA DANSA BAŞLADI

Anne Gül Hüseyinova, kızının, bir internet sitesinde okuduğu 'Protezliler dans edemez' yorumundan sonra dansa tutkusunun başladığını söyledi. Gül Hüseyinova, "Kızım bir gün internette bir yazı okudu. O yazıda protezliler dans edemez diye bir ibare kullanılmış. Buna çok büyük bir tepki verdi. 'Nasıl protezliler dans edemez' diye tepkisini dile getirdi. Kızım bana, 'Hayır protezliler dans eder, yürür, oynar da' şeklinde düşüncesini dile getirdi. Kızım zaten evde kendi başına dans ediyordu. Piyano çaldığı için müzikle bir geçmişi vardı. Daha sonra internette okuduğu yazıya kızım cevap yazdı. 'Neden böyle bir şey yazıyorsunuz. Protez kullanan insanlar var. Onları neden hayata küstürüyorsunuz. Onlar da dans edebilir' yazdı. Bu cevabı internette okuyan İstanbul'daki bir dans hocası, kızıma, 'Samira sen dans et. Sen dans ettiğin videonu internette paylaş. Ben o videoyu her yerde paylaşacağım. Görsünler ki protezliler de dans edebilir' diye cevap yazdı. Daha sonra kızımın internet sitesinde verdiği cevabı Amerika'da dansla uğraşan eski bir milletvekili kadın okumuş. O da aynı İstanbul'daki dansçı gibi 'Sen videonu çek. Videonu hem kendi sosyal kanalımda, hem de birçok sosyal medyada paylaşacağız ve tüm dünya engellilerinde dans edebileceğini görecek' cevabını verdi. Kızım bu cesaretle dans etme kararı aldı" diye konuştu.

BAZI DANS AKADEMİLERİ KABUL ETMEDİ

Kızı Samira Hüseyinova'nın dansa olan tutkusunun artmasından sonra çeşitli dans akademilerine başvurduklarını belirten anne Gül Hüseyinova, ancak protezli olması sebebiyle bazı akademilerin Samira Hüseyinova'yı kabul etmediğini söyledi. Anne Gül Hüseyinova, "En son olarak Manisa Dans Akademisi'ne geldik. Bizi kabul edebileceklerini ve çok memnun olacaklarını, engellilerin dans etmeme gibi durumun olamayacağını dile getirdiler. Bunları duyunca hem kızım hem ben çok mutlu olduk. Şimdi 1 aydır kızımla birlikte dans öğreniyoruz" diye konuştu. Kızı Samira Hüseyinova ile birlikte dans eğitimi aldıklarını söyleyen anne Gül Hüseyinova, "Kızımı hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Kızım nerdeyse ben ordayım. Ne yapıyorsa birlikte yapıyoruz. Sonuna kadarda birlikte olacağız" dedi.

ENGELLİ ANNELERE SESLENDİ

Engelli annelere seslenen, asla çocuklarını dışarıya çıkarmama gibi davranış yapmamaları gerektiğini vurgulayan Gül Hüseyinova , "Çocuğun engelli bile olsa dışarı çıkaracaksın. Biz bunu çok yaşadık. Yolda yürüdüğümüz zaman gözler üzerimizde oluyor. Bu konuda yapacak bir şey yok. Benim kızımı da Allah yarattı, normal insanı da Allah yarattı. Bu nedenle çocuğun engelli bile olsa dışarı çıkaracaksın, her yere götüreceksin. Belki engelli çocuk ileride ya dans ederek ya resim yaparak, daha başka bir şeyle hayatını kazanacak. Bunu kimse bilemez. Engelli arkadaşlarımızda hiçbir zaman hayata küsmesinler. Hiçbir zaman 'Ben engelliyim' diye kendilerini eksik görmesinler. Tam tersi, olay eksiklik değil, olay normal insanlardan daha özel olduklarıdır. Hiçbir eksiklikleri yok. Hayatlarını devam edip, kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirsinler. Anne ve babalarına da muhtaç olmasınlar" dedi.

Samira Hüseyinova ise, dansın artık kendisinde bir tutku olduğunu, dansla insanların kusursuzlaştığını dile getirdi. Gelecekte moda tasarımcısı olmak istediğini dile getiren Samira Hüseyinova, "İleride kendi markamı oluşturmak istiyorum. Moda tasarımcısı olmak hayalim. İnsanların vücut yapılarına göre uyarlanabilir giyim yapmak. Engellilere özel protez tasarımları veya protezlere takı tasarımları yapmak da istiyorum. Ayrıca profesyonel yüzücü olmak istiyorum" dedi.

Manisa Dans Akademisi'nin sahibi ve dans eğitmeni Volkan Doğan ise, toplumda engellilerin dans edemez gibi bir algı olduğunu, ancak Samira'nın engellilerin dans edebileceği konusunda önemli bir kanıt olduğunu ifade etti. Samira'nın 1 ayda dansta önemli aşamalar kat ettiğini ifade eden Doğan, "Samira ile dans etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü kendisi dans ederken yaşadığı mutluluğu bize yansıtıyor. Samira özellikle protez bacakları olan engellilerimiz için çok büyük bir örnek" diye konuştu.

