DHA YURT BÜLTENİ 2

Kula'da 175 yıllık okul binası harap halde

MANİSA'nın Kula ilçesinde 175 yıllık tarihi okul binası, restorasyonuna ödenek tahsis edilmediği için harap ve kaderine terk edilmiş halde görenlerin yüreğini burkuyor.

Binlerce kişinin eğitim gördüğü, 6 bin 400 metrekarelik arazide 531 metrekare alana kurulu 2 katlı ilkokul binası, 25 yıl önce çıkan bir yangında kullanılamaz hale geldi. Manisa büyükşehir olmadan önce İl Özel İdaresi tarafından 4 kere restorasyon için ihaleye çıkartılan 175 yıllık tarihi ilkokul okul binası, firmaların işi yarım bırakmasıyla bir türlü yenilenemedi. Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, mülkün maliye hazinesinde olduğunu belirtti. Ödenek tahsis edilemediği için ihale işlemlerine devam edilemediğini kaydetti. Binanın güvenliğinin sağlanması için Kula Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bilgilendirildiği bildirildi.

KULA BELEDİYESİ DESTEĞE HAZIR

Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun'un, "Geçen yıllarda okulun restore ettirilmesi gündeme getirilmiş, hatta restorasyonu tamamlandıktan sonra Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi olarak hizmet vereceği bildirilmişti. Ancak başlayan restorasyon çalışması defalarca farklı yüklenici firmalara verildi ve maalesef bir türlü sonuç elde edilemedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi olarak Kula'nın tarihi dokusunu korumak ve turizme katkı sağlamak için başlattığımız restorasyon projeleri kapsamında turizme kazandırdığımız Beyler Evi, Emir Dedeler Evi, Essanlar Evi, Eski Hastane, Dr. Aristo Evi gibi daha binlerce tarihi ev, koruma altına alınmayı bekliyor. Tarihi okulun restorasyonunun bir an önce tamamlanarak turizme kazandırılması konusunda ilgili bakanlık ve kurumların gerekli ilgiyi göstermelerini bekliyoruz. Kula Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da bildirmek isterim" dedi.

Kentteki kültür hazinesinin bu hali bölge halkını üzerken, tarihe sahip çıkılması gerektiği çağrısı yapıldı.

BİNANIN TARİHÇESİ

Bölge halkının yaşlılarından duyduğu bilgiye göre bina, Rum zenginlerinden Lambi oğlu Damyunus tarafından yaptırıldı. Ancak Osmanlı kayıtlarına göre binanın okul olarak 1843 yılında yapıldığı, 1892 yılında Rum çocuklarının eğitim gördüğü Lambiyanos Okulu olarak ruhsatlandırıldığı belirtiliyor. Bina, Kurtuluş Savaşı sırasında askeri karargah olarak da kullanıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tarihi okul binasından görüntü

- Vatandaşlarla röp.

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun açıklama

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hikmet SEPET / KULA (Manisa), ()

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Kredi kartı görünümlü bedelli künyesi

Bursa'da hediyelik ürünler tasarlayan firma, bedelli askerlik yasasından yararlanacaklar için kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartlı künye üretti. İnternette 20 TL'den satışa sunulan künyelere talep yoğun oldu.

'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa ile bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil bu tarihten önce doğup, 15 bin TL ödeyenler, 21 gün temel askerlik eğitimi alarak yararlanabilecek.

Bedelli askerlik konusunun komisyonda kabul edilmesinin hemen ardından firmalar bedelli askerlikten yararlanacaklar için özel ürünler tasarlamaya başladı. Bursa'da faaliyet gösteren firma, bedelliden yararlanacaklar için özel künye üretti. Kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartı şeklinde tasarlanarak internette 20 TL'den satışa sunulan künyeler ilgi gördü.

'KÜNYELERE YOĞUN TALEP OLDU'

Firma sahibi Birol Çil, 17 yıldır kişiye özel hediyelik ürünler tasarlayıp ürettiklerini söyledi. Çil, üzerinde 'Bedelli kart' ve isim yazan, ayrıca kredi kartı numarası ile çip bulunan künyelerin ilgi gördüğünü; ancak 'Bedelli askerlik' ve '21 gün' ibareleri bulunan künyenin daha çok satıldığını belirtti. Çil, şöyle konuştu: "Bedelliden yararlanacaklar için böyle bir tasarım gerçekleştirdik. Şu anda talep çok ve satışlarımız iyi durumda. Kimileri arkadaşlarına hediye etmek için alıyor, kimileri ise espri amaçlı alıyor. Daha farklı ürünler de tasarlayacağız. Kupa, duvar saati, anahtarlık ve cüzdan gibi ürünlerde de bedelli askerlik konusunu işleyeceğiz. Bu ürünlerimizi de daha esprili hale getirip yine bedelli askerlikten yararlananlar ve yakınları için satışa çıkaracağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bedelli künyelerinin tasarımı ve grafiği yapılması

-Bedelli künyelerinin basılması

-Künyelerden görüntüler

-Firma Sahibi Birol Çil ile röportaj

SÜRE: 3.06 saniye BOYUT: 347 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, ()

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Tatilcilerin yoğunluğu Ayder Yaylası yolunu kilitledi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, yaz döneminde tatilcilerin akınına uğruyor. Yaylada ve ilçe merkezinde araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitleniyor.

Çamlıhemşin ilçesinde 1350 metre yükseklikte yer alan Ayder Yaylası yaz aylarında doldu taştı. Yerli-yabancı binlerce turistin araçları ile geldiği ilçe merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda araçları ile beklemek zorunda kalan turistler ulaştıkları yaylada yine trafik sorunu ile karşılaşıyor. Yaylada araç park yeri bulamayan vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına bırakarak yayla merkezine yaya ulaştı. Turistler turizm merkezindeki trafik sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Yaylaya ulaşanlar ise yeşil örtünün keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaparak tulum eşliğinde horonlar oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yolda oluşan araç kuyrukları

Sürücülerle röp.

DRONE ile Ayder Yaylası araç kuyruk detayları

Haber-Kamera: RİZE ()

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Türkiye Maarif Vakfı'nın Irak'taki ilk okulu , Erbil'de açıldı

Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına, Millî Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olan Türkiye Maarif Vakfı, Irak'taki ilk okulunu, daha önce FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı çok sayıda okulun olduğu Erbil'de açtı. 2018-2019 döneminde eğitim ve öğretime başlayacak olan okulda 4 dilde eğitim verilecek. Erbil'deki bir kolejin devralınması ile eğitim faaliyetlerine başlayan okulda, farklı etnik köken, din ve mezheplerdeki öğrencilere aynı ortamda eğitim verilerek, 'Dünya vatandaşlığı' tanımı uygulanacak. Irak'taki en büyük ve kapsamlı okullardan biri olacak olan Maarif Koleji'ne şimdiden yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammed Emin Şimşek, dünya standartlarının üstünde bir eğitim programı uygulayacaklarını söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı, daha önce FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı eğitim kurumlarının yoğun olarak bulunduğu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin merkezi Erbil'de, bir koleji devralarak, eğitim faaliyetlerine başladı. Türkiye Maarif Vakfı Kanunu ile 2016 yılında kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olan vakıf, Irak'taki ilk eğitim kurumu projesini Erbil'de hayata geçirdi. 'Internatıonal Maarif Schools' ismiyle eğitim hayatına başlayan okul, 2018-2019 döneminde aktif eğitime başlayacak. 79 kişilik eğitimci ve yönetici kadrosu ile eğitim ve öğretime başlayacak okulda, dünyanın değişik yerlerinden alanlarında uzman öğretmenler de görev yapacak.

EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER 4 DİL KONUŞABİLECEK

Ana dili ingilizce olan 15 eğitimcinin de görev yapacağı okulda, eğitim dili ingilizce olacak. Yaygın bir şekilde Türkçe eğitimin de verileceği kolejde eğitim görecek olan öğrenciler 4 dili çok iyi derecede konuşabilecek. Erbilliler, ana sınıfından, 9'uncu sınıfa kadar eğitim verilecek olan okula şimdiden yoğun ilgi göstermeye başladı. Maarif Vakfı'nın Erbil'deki eğitim kampüsünün bin 500 öğrenci kapasiteli olacağı öğrenilirken, kampüste bir kreş açılması için yoğun talep olduğu öğrenildi.

DÜNYA VATANDAŞLIĞI

33 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 75 bin metrekare alana sahip olan Maarif Koleji, Irak'ta bir ilki de gerçekleştirecek, Beklenenin üstünde talep olan okulda Türkmen, Arap, Kürt, Müslüman, Süryani, Şii ve Sünni öğrenciler bir arada eğitim görecek. Farklı etnik köken, din ve mezhepteki öğrencilere bir arada eğitim verileceği okulda, öğrenciler arasında 'Dünya vatandaşlığı' tanımı uygulanacak. Maarif Vakfı'nın Irak'ta açtığı ilk okul olan kolejde anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verilecek. Ağustos ayında eğitim hayatına başlayacak olan okulun tüm altyapı çalışmaları tamamlanırken, öğrenci kayıtlarına da devam ediliyor.

IRAK'TA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek, 41 ülkede 120 civarında okulları olduğunu belirterek, "Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye'nin yurtdışındaki eğitim faaliyetlerini yapmak üzere kurulan bir kamu vakfı. Bu kapsamda Irak'ta da eğitim-öğretim faaliyeti yürütmekteyiz. Erbil'deki okulumuzda açık, kapalı spor alanları, anaokulu ve kreş için müstakil binalar ve her birinin müstakil oyun alanları bulunmakta. Dünya standartlarının üzerinde fiziki imkanlarımız var.Devraldığımız okul yerel makamlarca 8 yıldır en iyi okul seçilmekteydi. Eğitim kadromuzu güçlendirerek, daha iyi bir yere taşımayı hedefliyoruz. Bu yıl devraldıktan sonra yoğun bir talep oldu. Bu talep bizi şaşırttı. Öğrenci kapasitemiz bin 500, ama bu yıl için bu kapasiteyi zorlayacağımızı düşünüyorum. Burada okuyan öğrencilerimiz İngilizceyi rahatça konuşacak. Türkçe eğitim üzerinde ağırlıklı duruyoruz. Arapça ve Kürtçeyi de okutuyoruz. Burada okuyan herhangi bir öğrenci 4 dili konuşabiliyor. Okulumuzda farklı etnik kökenden, farklı dinlere mensup öğrenciler bulunmakta. Dünya vatandaşlığı tanımını fiili olarak uyguluyoruz. Bir hoşgörü okulu olacak. Aslında biz okulumuzda var olan ortamı daha iyi bir hale getirmek istiyoruz. Burada bizler, öğrenciler, veliler arasında yoğun bir hoşgörü ortamı oluşturmak istiyoruz. Biz bu hoşgörü ortamının Irak'ta bir örnek teşkil edeceğini düşünyoruz."dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Maarif Vakfı kolejinden görüntüler

- Kolejin eğitim alanlarından görüntüler

- Yapılan hazırlıklar

- Kolejin dış görüntüsü

- Maarif Vakfı Direktörü Muhammed Emir Şimşek ile röportaj

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN/ERBİL,()

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Kayseri'de 336 kişilik ilk hac kafilesi uğurlandı

Kayseri'den bu yıl kutsal topraklara giden ilk kafileden oluşan 336 kişi dualarla yolcu edildi. İl Müftüsü Şahin Güven, hacı adaylarına alışveriş yaparak, zaman kaybetmemelerini vakitlerini ibadetle geçirmelerini söyledi.

Kayseri'den Suudi Arabistan'ın Medine şehrine gidecek olan 336 kişilik ilk kafile dualarla uğurlandı. Ayşe- Ahmet İnci Camii önünde gerçekleşen hacı adaylarını uğurlama törenine İl Müftüsü Şahin Güven, kafile başkanı ve Kocasinan Müftüsü olan Yahya Çankaya ile bazı ilçe müftüleri ile din görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı.

'KAYSERİ'DEN BİN 636 KİŞİ HACCA GİDECEK'

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, hacı adaylarının çıkmış olduğu yolculuklarının hayırlı olması dileklerinde bulunarak, "2018 Hac organizasyonunda Kayseri'den 1'inci ve 2'nci kafilelerimizi inşallah bu gece yolcu edeceğiz. 2 kafile ve 2 bayan irşad görevlisi hoca hanım ile 8 din görevlisi ile hacı adaylarımıza hizmet edeceğiz. 12 görevlimiz ile birlikte 336 hacı adayımızı bugün şehrimizden yolcu edeceğiz. 2018 yılı hac organizasyonu nedeniyle Kayseri'den toplam bin 636 hacı adayımız görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek. Ülkemizin toplam kontenjanı ise 80 bin hacı adayından oluşuyor. Bugün uğurladığımız kafilelerimiz inşallah 7 Eylül günü hayırlısıyla yurda dönecekler. Sizler kutsal yolun yolcularısınız. Manevi olarak duygu yüklüsünüz. Çıkmış olduğunuz yolculuk hayatınızın en önemli yolculuğu. Ülkemizden çok fazla hacca gitmek isteyen vatandaşımız var. Ancak Suudi Arabistan ve hac ibadetinin yapıldığı Mekke şehrinin şartları belirli sayıda insan kabul etme şartı olduğu için mecburen kota uygulanıyor. Allah hacca gitmek isteyen tüm kullarına nasip eylesin" diye konuştu.

Gençlere erken yaşta hacca gitmeleri önerisinde de bulunan Müftü Güven, "Genelde ülkemizde belirli bir yaşın üstündekiler hacca gitme isteğinde bulunuyorlar. Gençken hacca başvurmakta fayda var" dedi.

'ALIŞVERİŞ YAPMAYIN, İBADETE ZAMAN AYIRIN'

Hacı adaylarının alışveriş yerine vakitlerini ibadetle geçirmeleri gerektiğine de vurgu yapan Güven, "Bir alışveriş yapacaksanız, bunlar hurma ve zemzem olmalı. Bunun dışında istediğiniz bir şey varsa Kayseri'den veya ülkemizin farklı yerlerinden hediyelik eşyaları alabilirsiniz. Ülkemizde her şey var. Hem kaliteli ürün almış olursunuz hem de harcayacağınız paralar ülkemize kalmış olur. Oradan Çin malı ürünler getiriyorsunuz çoğu yolda bozuluyor. Benim görevim sizin işinize karışmak değil. Ama oradaki ibadete zaman ayırma konusunda sorun yaşıyorsunuz. Bir vakit namazını, Kabe'de ve Mescid-i Nebevi'de kılamadığınız zaman siz kayıptasınız. Özellikle hanım kardeşlerimize söylüyorum. Alışverişe vakit ayırmayın. Zamanlarınızı israf etmeyin. Orada asıl olan ibadettir" ifadelerine yer verdi.

10 yıldır hacı olmayı beklediğini ifade eden Ümmügülsüm Sümer (66), "İlk defa gidiyorum. Büyük bir mutluluk hissediyorum. Allah her kuluna bu hayırlı yola gitmeye nasip etsin. Bu yola kavuşturan rabbime şükürler olsun" dedi.

Hacca gideceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Ahmet Kaçar (64) ise, "10 yıl bekledim. İnşallah hayırlı yola gideceğiz. Orada bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. İnşallah hayırlı olur. Allah herkese oraları görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, yeğenlerim ve 4 torunum yolcu etmeye geldi" şeklinde konuşurken, eşi Aysel Kaçar (64) ise gözyaşlarını tutamayarak, " Bunlar sevinç gözyaşları, 10 yıldır bekliyordum. Darısı gitmeyenlere olsun" dedi.

Eşi ile birlikte 8 yıl önce kura için yazıldıklarını ifade eden Muammer Ablacı (76), "Eşimle birlikte yazıldık. 8 yıldır bugünü bekliyordum. O, vefat etti. Gidemedi. Kutsal topraklarda ona da dua edeceğim. Allah herkese güle güle gitmeyi nasip eylesin" diye konuştu.

YAKINLARINI UĞURLAYANLAR ARASINDA UZUN YILLARDIR KURA SIRASI BEKLEYENLERDE VARDI

Yakınlarını kutsal topraklara uğurlayanlar arasında yıllardır gitmek isteyip kurada ismi çıkmayan vatandaşlarda vardı. 10 yıldır kurada isminin çıkmamasından dert yakınan emekli memur Mustafa Yaşar (56), "Kardeşimi uğurlamaya geldim. 10 yıldır bekliyorum kura çıkmıyor. Kısmet olmadı. Yetkililer 10 yılı dolduranlara öncelik tanısınlar. Kardeşim yazılalı 6 sene oldu, 6 senede haccı çıktı. 10 yılı dolduranlara bir çözüm bulsunlar. Ömrümüz var mı bilinmez. Bu konuda çok muzdaripim" ifadelerini kulandı.

Protokol konuşmaları ve dua yapılmasının ardından Kayseri'den kutsal topraklara gidecek ilk kafile otobüslerle havaalanına, ardından da Medine'ye uğurlandı. Kayseri Havalimanından Medine'ye direk uçuşun sağlanacağı öğrenilirken hacı adaylarının Medine'de 5 gün kalacağı ve ardından Mekke'ye geçeceği bildirildi.



Görüntü Dökümü:

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- Hacı adaylarının yakınlarından genel- detay görüntü

- Hacı adayı Ümmügülsüm Sümer ile röportaj

- Hacca eşiyle birlikte giden Ahmet ve Aysel Kaçar çifti ile röportaj

- Kardeşini hacca uğurlayan ve 10 yıldır hacca gitmek istediğini söyleyen Mustafa Yaşar ile röportaj

- Kur'an-ı Kerim okunurken görüntü

- İl Müftüsü Şahin Güven'in konuşması

- Uğurlama duası yapılırken görüntü

- Diğer detay ve genel görüntüler

Haber -Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ()

6 dakika 50 saniye /764 MB

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Annesi Eda Nur'u 1 haftadır balkonda bekliyor

Adana'da 1 hafta önce 'Hakkınızı helal edin' notu yazarak evden ayrılan Eda Nur Esentürk'ün (15) annesi Ayşe Esentürk (39) 1 haftadır kızının eve dönmesini balkonda beklediğini söyledi.

Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ne oturan Eda Nur Esentürk, 20 Temmuz'da 'Hakkınızı helal edin' notu yazarak evden ayrıldı. Bir restoranda çalışan anne Ayşe Esentürk eve geldiğinde masa üzerindeki notu gördü. Bunun üzerine aile polisi aradı. Aradan bir hafta geçmesine rağmen kızlarından bir haber alamadıklarına belirten Ayşe Ertürk, "Kızımın niye gittiğini bilmiyorum. Kandırılmış olabilir. Bir haftadır onu balkonda bekliyorum. Kaç gün oldu bir haber yok. Kızım beni duyuyorsan ne olur gel" diye gözyaşı döktü.

Baba Osman Esentürk ise, "Ben maden işçisi olarak çalışıyorum. Kızım not bırakarak evden ayrıldı. Çok içine kapanık bir kızdı, ortaokuldan sonra okumak istemedi. Hiçbir sorunu yoktu, hayatından endişe ediyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Evden ayrılan Eda Nur'un anne ve babası ile röp

- Eda Nur'un fotoları

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'24" BOYUT:162 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK/ Kamera:ADANA,()

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