DHA YURT BÜLTENİ 2

1 - Bedelli askerlik için hayvanlarını satışa çıkardı

Diyarbakır'da özel sektörde çalışan 28 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Hakan Güzelsoy, bedelli askerlik parasını toplamak için büyük ve küçükbaş hayvanlarını satışa çıkardı. Bankalardan kredi çekme şansının olmadığını belirten Güzelsoy, hayvanlarını satışa çıkardığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Güzelsoy'un satışa çıkardığı hayvanlar arasında, kuzu, inek ve tavuklar bulunuyor.

Merkez Sur ilçesine bağlı Bağpınar köyünde yaşayan 28 yaşındaki Hakan Güzelsoy, bedelli askerlik yasa tasarısının TBMM'ye gönderilmesinin ardından, ödemesi gereken parayı denkleştirmek için hayvanlarını satışa çıkardı. 4 yıllık lisans eğitimini bitiren Güzelsoy, 2015 yılında başladığı yüksek lisans eğitiminin son dönemlerinde bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte bir nebze de olsa rahatladı. Askerliğini, bedelli olarak yapmak isteyen Güzelsoy, kredi çekme şansının olmadığı için parayı denkleştirmek için farklı bir çözüm buldu. Çocukluğundan bu yana meslek olarak yaptığı çobanlıkla, baktığı küçük ve büyükbaş hayvanlarını satma kararı aldı. Durumu ailesine bildiren Güzelsoy, olumlu yanıt aldıktan sonra, hayvanlarını satışa çıkardığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

"15 BİN TL'Yİ DENKLEŞTİRENE KADAR BUNU YAPARIM"

Hayvanlarını satışa çıkaran Güzelsoy, seçimden önce bedelli askerlikle ilgili konuşmaların yapıldığını ve şimdi ise konunun komisyonda tartışıldığını hatırlattarak, "Yaş, ücret bir de askerlik süresiyle ilgili olarak çalıştığım özel kurumda şuan kredi çekersem eğer 15 bin lirayı denkleştirmem çok zor olacak. Kredi çekmem halinde bunu geri ödemesi de imkansız belki. İmkansız demek ağır olur ama zorluk eşiğinde olacaktır. Dolaysıyla buna çare bulmak için kimileri borç alır, kimileri ise başka çözüm arar. Ben de kredi çektiğim zaman geri ödemede sıkıntı yaşayacağım. Mecburen köyde hafta sonları yaptığım çobanlık mesleğim var. İlkokuldan bu yana yapıyorum zaten. Hafta sonları hayvanlarla uğraşırdım. Bu bedelli askerliğin ücretini denkleştirmek için en kısa yollardan birisi hayvanları satmak olacağını düşündüm. Şuan 8 koyun yavrusu, inekler ve tavuklar da var. Parayı denkleştirene kadar yavaş yavaş teker teker satacağım. 15 bin lirayı denkleştirene kadar bunu yaparım. Sosyal medya başta olmak üzere dost ve akrabalara da bunu bildirdim. Kitle iletişim araçları içerisinde yer alan sosyal medyada da paylaştım. Haberin yayılması ve farklı kitlelere ulaşması için sosyal medya üzerinden girişimde bulundum" dedi.

Güzelsoy, sosyal medya hesabından, "Bedelli askerlik 15 bin TL olarak açıklandı. Parayı denkleştirmek oldukça zor. Mecburen eldeki hayvanları satacağım. Bedelli askerlik için hayvanlar satılıktır" yazılı notu paylaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü

-Hakan Güzelsoy'un hayvanların yanına gelmesi

-Hayvanlarla ilgilenmesi

-Hayvanlara yem verilmesi

-Hakan Güzelsoy'un konuşması

-Güzelsoy'un ahıra gitmesi

-İneklerle ilgilenmesi ve dışarıya çıkarılması

-Güzelsoy'dan ve hayvanlardan detaylar

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()-

HD

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2 - Posof Âşıklar ve Türkü Şöleni'nde renkli görüntüler

Ardahan'ın Posof ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen, "Posof Âşıklar ve Türkü Şöleni" renkli görüntülere sahne oldu. Posof Belediyesi tarafından Bükler Mevkiinde gerçekleştirilen şölende prototkol, gençlerin yaptığı ve taşıdığı deve maketine binerek halkı selamladı. Aşıklar, ellerinde sazlarla sokakları dolaşarak birbirleriyle atıştılar.

Türkiye'nin dört bir tarafından Ardahan'ın Posof ilçesindeki şölene katılan 20 aşık sazlarıyla birlikte ilçenin sokaklarında tur attılar. Aşıkların sözlü atışmalarıyla sokakta başlayan program yağmurun yağmasıyla Belediye düğün salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ardından aşıklar sırayla sahne aldılar. Posoflu Zülali ve Posoflu Müdami’nin memleketinde düzenlenen Aşıklar ve Türkü Şöleni, Nuri Çırağan, Posoflu Aşık Müdami’nin oğulları Hikmet Ataman ve Halil İbrahim Ataman, Yener Yılmazoğlu, Yahya Bilican, Dursun Doğan gibi aşıkların verdiği konserlerle renklendi.

Sanatçılar Selma Göçer, Burhan Yıldırım, Mehmet Akbulut, Çağlayan Sucu'nun konseriyle devam eden şölende gençlerin maketten yaptığı yöresel deve oyunu sergilendi. Çalışan davul-zurna eşliğinde vatandaşlar halay çekti ve göbek attı. Üç genç tarafından taşınan deve maketine binen bazı protokol üyeleri halkı selamladı. Halat çekme yarışmaları ardından Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları güreş gösterisi yaptı.

Şölene Ardahan Valisi Mehmet Emin Özefe, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulga ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aşıkların sazlarıyla birlikte sokakta toplu yürümeleri

-Aşıkların atışmaları

-Festival alanından görüntü

-Aşıkların atışmaları

-Sanatçıların konseri

-Belediye başkanı Cahit Ulgar'ın konuşması

-Vatandaşların halayı

-Deve oyunu

-Protokol üyelerinin deveye bindirilmesi

-Sanatçıların konseri

-Halat çekme yarışmaları

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),()

HD (SÜRE: 5,40 DK) (SÜRE: 628MB)

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3 - Protokol Çıldır Gölü'nde serinledi

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve TSO Başkanı Çetin Demirci, Çıldır Gölü’nün güzelliğine dikkat çekmek için gölün serin sularında kulaç attı.

124 kilometrekare alanıyla Van’dan sonra Doğu Anadolu bölgesinin ikinci büyük gölü olan Ardahan’da ki Çıldır Gölü, son yıllarda yaz tatilini geçirmek için bölgeye gelenlerin uğrak yeri haline geldi. Tatlı su özelliğine sahip Çıldır Gölü’nün daha fazla tanınması ve farkındalık oluşturulması amacıyla göle giden Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, TSO Başkanı Çetin Demirci ve Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi, gölün serin sularına girerek yüzme keyfi yaşadı.

Yaklaşık bir saat gölde yüzen Vali Bilmez, Çıldır Gölü'nün güzelliğine dikkat çekerek, “Su baya güzel. Bu suyun kıymetini bilmek lazım. Bütün dostları Çıldır gölünde yüzmeye davet ediyoruz. İki bin rakımda yüzmek çok harikaö dedi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Atalay ise Çıldır Gölü'nün saklı bir cennet olduğuna vurgu yaparak, “Gerçekten muhteşem bir su. Ben de ilk kez Çıldır gölüne girdim. Bundan sonra inşallah yaz programlarımızı buraya göre yapacağız. Herkesi Çıldır’a, Çıldır gölüne davet ediyoruz. Burası saklı bir cennet ve artık denizlere ihtiyaç duymayacak bir imkana sahibizö diye konuştu.

TSO Başkanı Demirci de, Ardahan’da yüzmek için en iyi zamanın bu mevsim olduğunu belirterek herkesi Çıldır gölünde davet etti.

Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Şimdi ise, “Böyle bir suyu, bu mevsimde bırak Akdeniz’i, Ege’yi, dünyanın hiçbir yerinde bulamayız. Herkesi Çıldır Gölün'e bekliyoruz. Burada muhteşem bir hava, muhteşem bir su varö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gölde yüzen protokol üyeleri

-Genel detay

-Röportajlar

KJ:Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, ()

HD

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4 - Ölümüne serinlik

Adana'da sıcaklardan bunalan çocuklar, kentte çok sayıda boğulma vakası yaşanmasına rağmen serinlemek için Seyhan Nehri'ndeki köprüden atlamak için birbirleriyle yarışıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gençler ve çocuklar, çok sayıda boğulma vakasına rağmen kentteki göl, nehir ve sulama kanallarında serinlemeye devam etti. Kent merkezindeki Merkez Park yakınlarındaki Seyhan Nehri üzerindeki asma köprü de serinlemek isteyen çocukların uğrak noktası oldu. Birbirleriyle şakalaşan çocuk ve gençler, köprüden suya atladı. Bazı gençler boğulma tehlikesinden korkmadığını belirtti. Muhammed Duran (11), tehlikeden korktuğunu ama yüzmeye devam ettiğini belirterek, "Boğulanları biz kurtarıyoruz. Ensesinden çekerek 5 kişiyi kurtardımö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Köprüden nehire atlayanlar

- Nehirde yüzen çocuklar ile röp

- Nehirde yüzen çocuklar

SÜRE: 02' 08" BOYUT:281 MB

Haber: Kamera:Nuri PİR/ADANA,()

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5 - Hayvansever müşterilere özel indirim

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde mobilya mağazası işleten 63 yaşındaki Zafer Kahraman, işletmesinin içinde ve dışında 12 köpek ve 10 kedi besliyor. Yıllarca çevresindekilerin 'Bu hayvanlar burada durduğu sürece senin iş yerine müşteri gelmez' yönündeki eleştirileriyle mücadele etti. Eleştiride bulunan kişileri mağazaya kedi maması getirecek kadar hayvansever yaptı. Hayvanların Kahraman'ı, hayvansever müşterilerine özel indirim uyguluyor ya da indirim çeki veriyor.

Merkez Efendi Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerinde 12 yıldır mobilya mağazası işletmeciliği yapan Zafer Kahraman, yıllardır hem iş yerinde hem evinde hayvan besliyor. İşletmesinin içinde ve dışında 12 köpek ve 10 kedi besleyen Kahraman, evinde de hayvanlardan kopmuyor. Evinde kedi ve köpek dışında kuş da besleyen Kahraman, "Sevgim sadece evimdeki hayvanlarla sınırlı kalmadı. Sokaktaki hayvanların yalnız olduğunu hissettiğim için onlara da evcil hayvanlarım gibi samimi davrandım. Hayvanlar bana dost oldu. Her geçen yıl sokak hayvanlarıyla dostluğumuz pekişti. Artık onlar benim birer evladım ve çocuğum gibi oldu" dedi.

ŞİKAYET EDENLER DE OLDU

İş yerinde hayvan beslediği için sıkıntılar yaşadığını da belirten Kahraman şikayetlere rağmen vazgeçmedi. Kahraman, ilk etapta kedi ve köpekleri çevre esnafına, mahalleye alıştırmaya çalıştığını dile getirerek, süreci şöyle anlattı:

"Kimi zaman çok büyük tepkiler gördük. Belediyeden tutun, Çevre Müdürlüğü, Valiliğe kadar şikayetler oldu. Bazı vatandaşlar hayvanlar nedeniyle iş yerinin önünden geçemediklerini söyledi. Bazı esnaf ise hayvanlar yüzünden müşteri gelmediğini iddia etti. Kimi arkadaşımız da 'Bu hayvanlar burada durduğu sürece senin iş yerine müşteri gelmez' diye eleştiride bulundu. 12 yıl boyunca bunun mücadelesini verdik. Artık beni eleştirenler, iş yerime hazır mama, çevredeki vatandaşlar ise yemek artıklarını getirmeye başladı. Kimileri çocuklarıyla birlikte kedileri ve köpekleri sevmeye geliyor. Artık çevremdekiler de hayvanlara alıştı. Bu alışkanlık hem benim hem de hayvanların hoşuna gitmeye başladı. Müşterinin davranışlarından hayvansever olup olmadığını anlıyorum. Sohbet de ediyoruz. Hayvansever müşterilerime kimi zaman özel hediyeler takdim ediyorum. Kimi zaman da alacağı bir mobilyada belirli oranlarda özel indirim uyguluyorum. Müşterilerimiz böylece memnun kalıyor. Bazı müşterilerim ise birkaç gün sonra elinde mamalar ile iş yerimize gelip bana teslim ediyor. Böylece yaptığım işin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlıyorum."

Kahraman ayrıca iş yerine alacağı personelde hayvanseverlik özelliği aradığını vurgulayarak, "İş yerime alacağım personelde aradığım birinci şart hayvansever olması, ikincisi sigara içmemesi. Zaten hayvan sevmezse benim mağazamda çalışması zor olur. Şuanda bir çalışan kadın arkadaşımız var. Onun da hayvanlarla arası çok iyi" dedi.

'CEZANIN KARŞILIĞI HAPİS OLMALI'

Hayvanlara yönelik şiddet olaylarına değinen Kahraman, "Hayvanlara uygulanan şiddet veya öldürme olayları ancak sadist insanların yapabileceği bir davranış. Kamuoyunda köpeği otomobilin arkasına bağlıyorlar, ayaklarını kesiyorlar. Kedilerin derilerini yüzdüklerini görüyoruz. Gördükçe de üzülüyoruz. Sokak hayvanlarına yönelik yaşanan bu şiddete karşı bir an önce önemli tedbirler alınması gerekir. Ayrıca cezaların ağırlaştırılması, caydırıcı nitelikte olması lazım. Bana göre hayvanlara karşı işlenen suçun cezasının karşılığı hapis olmalı. Düşük para cezaları ile sokak hayvanlarına şiddeti veya cinayeti önleyemeyiz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kedi ve köpeklerin yaşadığı mağazanın dışından ve içinden detaylar

- Mağaza sahibi Zafer Kahraman'ın hayvanlarla uğraşırken detaylar

- Sokak köpeğinin mağaza içinde yatarken detay

- Zafer Kahraman'ın müşterilerle ilgilenirken detay

- Zafer Kahraman'ın açıklaması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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6 - (ÖZEL) - Evinde 80 çeşit sabun üretip dünyaya pazarlıyor

Şanlıurfa'da Kübra Nur Akdağ, evinin bir odasını laboratuvara çevirerek geleneksel yöntemlerle hazırladığı 80 çeşit sabunu internet üzerinden dünyaya pazarlıyor.

Sigorta Mahallesinde oturan ve kimya öğretmeni olmasına rağmen mesleğini yapmayan bir çocuk annesi Kübra Nur Akdağ, ev işlerinden artan zamanını laboratuvara dönüştürdüğü odasında çiçek özleri, defne, zeytin ve melengiç tohumu, çörekotu yağı, kaya tuzu ve kil kullanarak geleneksel yöntemlerle sabun üretiyor. Organik ve geleneksel sabun yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Akdağ, kimyasal madde kullanmadan sabun üretiminin zahmetli olduğunu belirtti. Organik sabun yapımında en önemli maddenin potasyum oranı yüksek meşe külü ve asit derecesi yüksek bitkisel yağ olduğunu belirten Kübra Nur Akdağ, yaptığı organik sabunları başta yurt içi olmak üzere yurt dışına sosyal medya üzerinden pazarladığını söyledi. Sabunlara karşı lise yıllarında büyük merak duyduğunu bu yüzenden zaman zaman evinde farklı deneyler yaptığını anlatan Akdağ, şunları söyledi:

"Sabunlara karşı olan ilgim nedeniyle kimya okumaya karar verdim. Okuldan mezun olmadan öncede sabunla ilgili farklı çalışmalarda bulunmuştum. Bu işte büyük bir maddi finans gerektiği için zaman zaman ailem bu duruma isyan etti. Evlenince eşim bana destek çıktı. Bir sabun formasyonu için 10 gün deney üzerinde çalıştığım oluyordu. Şimdi yapmış olduğum bu çalışmalar neticesinde 80 çeşit organik sabun elde ettik. Yeni nesil doğal sabunlarımıza yoğun ilgi ve talep var. Ben öğretmen olarak atandım ancak bu iş beni daha çok cezbettiği için öğretmenliği yapmayarak, kendi evimin bir odasını laboratuvara çevirdim. Kendi el emeğimle yapmış olduğum bu sabunları internet ortamında yurt içi ve yurt dışına pazarlıyorum. Bazen talep fazla gelince bu siparişleri yetiştirmek için evimin laboratuvarından günlerce çıkmıyorum. Büyük talep gören sabunların tanesini 15 ile 30 lirası arasında satıyorum. "

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evini sabun atölyesine çevirmesi

- Evde sabun yapması

- Kübra Nur Akdağ ile röportaj

- Yaptığı 80 çeşit sabunlarını sergilemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

403 MB

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7 - Candan Erçetin, Bodrum'da konser verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Candan Erçetin, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

Bodrum'da özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen 'Bodrum Yaz Konserleri' kapsamında ünlü şarkıcı Candan Erçetin, konser verdi. Bodrum Antik Tiyatro'daki, yaklaşık 2 bin 500 kişinin izlediği konserde, Candan Erçetin sevilen şarkılarının yanı sıra Fransızca, İngilizce eserlere ve Balkan ezgilerine de yer verdi. Siyah renkli sade tuvaletiyle sahne alan Erçetin, 'Kim Korkar' ve 'Meğer' şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. İki saat sahnede kalan Erçetin, keyifli bi gece yaşattı.

Bodrum Yaz Konserleri kapsamında 28 Temmuz'da da Levent Yüksel Bodrum'da konser verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konser alanından görüntü

- Candan Erçetin'in konserinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), )