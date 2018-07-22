DHA YURT BÜLTENİ 2

1 - Hayvanlarına kurt dadanan yaylacılardan tüfekli nöbet

TRABZON’un Şalpazarı ilçesi Karakısrak Yaylası’nda aç kalan kurtlar meralık alanda otlayan büyükbaş hayvan sürülerine saldrımaya başladı. Değneklerle sürülerinin başında nöbet tutan yaylacılar, kurt saldırıları üzerine av tüfekleri ile nöbete geçti. Yaylacılar, ara ara tüfekle havaya ateş ederek olası kurt saldırılarına karşı sürülerini korumaya çalışıyor.

Şalpazarı ilçesinin 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası’nda, kırsal alanda aç kalan kurtlar, büyükbaş hayvanlarıyla göç eden yaylacıların korkulu rüyası olmaya başladı. Aç kalan kurtlar, yaylanın meralık alanında otlatılan büyükbaş hayvanlara saldırmaya başladı. Kurtların saldırısı sonucu meralık alandaki sürüde yer alan bir çok hayvan yaralanırken, saldırı sonucu bazı hayvanlarda telef oldu. Yaylada oturan vatandaşlar, kurtların özellikle meralık alanda otlatılan büyükbaş hayvanlara saldırılarının artması üzerine harekete geçti, değnekle bekledikleri sürülerini artık av tüfeği ile bekleyeme başladı. Yaylacılar, ara ara tüfekle havaya ateş ederek olası kurt saldırılarına karşı sürülerini korumaya çalışıyor. Bölgede özellikle yoğun sisin yaşandığı havalarda teyakkuza geçen yaylacılar, olası kurt saldırısına karşı da birlerine ‘Kurt var mı?’ diye seslenerek önlem almaya çalışıyor. Yaylacılar, av tüfekli önlemin ise, işe yaradığını bu sayede saldırıların azaldığını söyledi.

‘KURTLAR, HAYVANI PARÇALAMIŞ’

Yaylada oturan Ayşe Kandemir kurtların, otlatmak için merada bulunan sürüsündeki düveyi parçaladığını söyledi. Ayşe Kandemir, “Akşam eve götürmek için gittiğimde düvenin olmadığını gördüm. Komşumla birlikte aramaya çıktık. Düvenin yarısını bulduk. Kurtlar, hayvanı parçalamış, işkembesini ve vücudunun büyük bir bölümünü yemişler. Vücudun bir kısmı ile başının kaldığını gördükö dedi.

‘DEĞNEK YERİNE TÜFEKLE BEKLİYORUZ’

Bölgede aç kalan kurtların kendileri ve hayvanları için büyük bir risk taşıdığını anlatan Ahmet Kandemir de kurtların özellikle sisli havayı tercih ettiğini belirtti. Ahmet Kandemir, “Daha önce hayvanlarımızı değnekle beklerdik. Şimdi ise eğnek yerine tüfekle bekliyoruz. İki gün önce kurtlar, sisten faydalanarak komşumuzun danasını parçaladı. Şimdi de yayladaki kahvenin yanında bir ineğe daha saldırdı. Devamlı kollaştırıyoruz, rast gelemedik. Ara sıra tüfekle havaya ateş ederek onların bölgeden uzaklaşmasını sağlıyoruzö diye konuştu.

‘KURTLAR KORKUP GELEMİYOR’

Yayla sakini, Ayşe Gören de danasını araziye otlaması için çıkardığını ifade ederek, “Danayı çıkardım, aradan 15 dakika geçmedi. Komşu kadınlar, 2 kurdun dananın başına saldırdığını görmüşler. Hayvanı başından yaralamışlar. Tüfekle havaya ateş edilince kurtlar korkup gelemiyorö ifadesinde bulundu.

Öte yandan bazı yayla sakinleri, yoğun sisin yaşandığı havalarda ineklerini meraya çıkarmaya korktuklarını, her gün ellerinde av tüfeğiyle, hayvanların yanında beklemek zorunda kaldıklarından da yakındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yayladan drone görüntüleri

-Hayvanlardan görüntüler

-Saldırıya uğrayan hayvanların sahipleri konuşma

-Yaralı hayvanın görüntüsü

-Av tüfeğiyle nöbet tutan kişi

-Yayla göçü drone arşiv görüntüleri

-Detaylar

Boyut: 496 mb

HABER KAMERA: İnan KALYONCU/TRABZON-

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2 - Kurban Bayramı için Marmaris'e geleceklere rezervasyon uyarısı



MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki turizmciler, yaklaşan Kurban Bayramı için 9 günlük tatil planlaması yaptı. Dönemin yoğun geçeceğine dikkat çeken turizmciler, vatandaşların açıkta kalmaması için bir an önce belgeli acentelerden rezervasyon yaptırmalarını gerektiğini vurguladı.

Marmaris'teki turizmciler, Kurban Bayramı'na bir ay kala tatilin 9 gün olacağını düşünerek konaklama tesisleri için planlama yapmaya başladı. Marmaris ve çevresindeki 3 yıldız ve üzeri nitelikli konaklama tesislerin yüzde 95'lik doluluk oranına sahip olduğunu belirten turizmciler, belgeli acentelerle erken rezervasyon yapılması konusunda bayram tatilcilerini uyardı.

'ACELE EDİN' ÇAĞRISI

Bayram tatili rezervasyonları için acele edilmesini öneren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Marmaris'in 72 bin yatak kapasitesi mevcut. 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan nitelikli dediğimiz otellerin yatak kapasitesi 52 bin civarında. Haziran, temmuz ve ağustos ayları yüksek turizm sezonu denilen dönemler. Temmuz itibariyle oteller yüzde 95 dolu. Doluluk Avrupalı, Orta Doğulu, gurbetçi ve Rus turistlerden oluşmakta. Kurban Bayramı için vatandaşlarımızın kalan nitelikli yüzde 5 yatak kapasitesinde açıkta kalmaması için acele etmesi gerekiyor. Turizm Bakanlığı belgeli, daha rahat, ailesiyle istediği tatili yapabileceği otelleri tercih edecek olanlar erken ve belgeli acentelerle rezervasyon yaptırmalı. 20 Ağustos Arife ile 24 Ağustos arası Kurban Bayramı. Geçen yıllarda olduğu gibi 9 veya 10 günlük tatil bekliyoruz. Tesislerimizde tüm planlamalar 9 ve 10 günlük olarak yapıldı" dedi.

'DOLANDIRILMAYIN'

Tatilcilerin dolandırılmaması için uyarıda bulunan Kırlı, "Fishing olarak adlandırılan oltalama denilen dolandırma yönetimi mevcut. Özellikle bayram tatilleri öncesi 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin web sayfaları dolandırıcılar tarafından kopyalanıyor. Verilen hesaplara para yatırılıyor. Vatandaş, oteli arayıp rezervasyonunun onayını almayınca dolandırıldığını tatile geldiğinde anlıyor. Bu tür dolandırılmaların önüne geçmek için belgeli turizm acenteleri ile rezervasyon yaptırarak otel yetkililerinden teyit almalılar. Nitelikli ucuz otel reklamlarına kanmayın, mutlaka araştırmasını yapın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marmaris girişi nüfus tabelasından görüntü

- Bir tepeden Marmaris şehir manzarası görüntüsü

- Bir tepeden Marmaris otellerinin görüntüsü

- TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ile röp.

- Drone ile çekilmiş Marmaris görüntüsü

(Toplam: 4 dakika 52 saniye-351 MB. HD: görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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3 - Kente estetik katan heykeller tahrip edildi



BURSA'da, belediyenin kent merkezine estetik katması amacıyla koyduğu 'kemancı kız' heykelinin kemanı çöpte bulunurken, 'yaşlı çift' heykelindeki baston kırıldı. Defalarca tahrip edilen 'kitap okuyan kız' heykeli ise belediye tarafından kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, belediyenin heykel atölyesinde üretilen heykelleri, estetik katması amacıyla kent merkezinde caddelere yerleştirdi. Cumhuriyet Caddesi'ne konulan 3 heykelden 'kemancı kız' heykelindeki keman ve yay, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. 'Kitap okuyan kız' heykeline ise zarar verildi. Yine Atatürk Caddesi'ndeki yaşlı çift heykelinde bulunan baston da kırıldı.

Belediye görevlilerinin yaptığı araştırmada çalınan keman, çöplükte bulundu. Zarar gören keman, heykel atölyesinde tamir edilerek yayı ile birlikte yerine monte edilecek. Yaşlı çift heykeli için de yeni baston yapılacak. Görevliler, daha önce de defalarca zarar verilen kitap okuyan kız heykelini ise kaldırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şubesi yetkilisi, 2016 yılında sanatı sokaklara taşımak, kente estetik katmak için yapılan heykellerin kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiğini söyledi. Yetkili, kitap okuyan kız heykeline defalarca zarar verildiğini, kemancı kız heykelinin 2, yaşlı çift heykeline de bir kez tahrip edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Heykellerde zamanla oluşan basit yıpranmaların bakım ve onarımı düzenli yapılıyor. Ancak heykellere kasıtlı olarak verilen zararlar ve parçaların çalınması gibi durumlar bizi sıkıntıya sokuyor. Örneğin çalınan keman çöp konteynerinde bulundu. Hem keman hem de bastonun onarımı sürüyor. Kısa sürede yerlerine takılacak.

Görüntü Dökümü:

-Sokak heykellerinden görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

1 dakika 12 saniye Boyut: 135 MB

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4 - Yürüyemeyen yavru sokak kedisini veterinere götürdü

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Hanife Coşkun yürüme zorluğu çeken yavru sokak kedisini veterinere götürerek tedavi edilmesini sağladı.

Yusufeli ilçesinde caddede yürüme zorluğu çeken yavru sokak kedisini gören Hanife Coşkun, kucağına aldığı kediyi veterinere götürdü. Veteriner Hekim Ramazan Çakal'ın muayene ettiği kedinin sindirim sistemi sorunu yaşadığı ve bu nedenle yürüyemediği belirlendi. İlaç tedavisi uygulanacak kedinin sağlığına kavuşacağı belirtildi.

Hanife Coşkun, yolda yürüyemez halde bulduğu kedi yavrusunu veterinere getirerek tedavi ettirdiğini belirterek "Hayvanları sevip korumamız gerekiyor. Onlardan kimseye zarar gelmez" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kedinin veterinere götürülmesi

Tedavi edilmesi

Veteriner açıklaması

Hanife Coşkun'un açıklaması

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-



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