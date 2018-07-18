DHA YURT BÜLTENİ 2

VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından kısa süre önce açılan Van Gölü manzaralı 'paintball' (Boya topu) oyun sahası, stres atmak isteyenlerin ve grup halinde eğlenmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Sahil bandı projesi, halk plajı ve binicilik merkezi gibi turizm alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran Edremit Belediyesi, bu kez de farklı bir etkinlikle Van'daki ve bölgedeki ziyaretçilerini bekliyor. İlçe belediyesi tarafından, daha önce atıl halde bulunan Eski İhtisas Hastanesi'nin bulunduğu yerde paintball oyun sahası açıldı. Türkçede boya topu olarak bilinen, rakip takımların içi boya ile dolu olan minik jelatin ya da plastik topların kullanıldığı silahlarla birbirlerini vurması üzerine kurulan, belli bir parkur içinde oynanan takım ve strateji oyunu paintball, Edremit'te de yoğun ilgi görüyor.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kentteki gençlerin talep etmesiyle paintball oyun sahası açtıklarını belirterek, "Atıl durumda olan alanı, böyle bir hizmet için değerlendirdik. Burada vatandaşlarımız Van Gölü'ne, Süphan Dağı'na karşı bu harika manzaralı alanda paintball oynuyor. Vanlı kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz veya ruhu genç kardeşlerimiz gelip burada spor yapabilirler. Paintball eğlenceli ve keyifli spor dallarından biri. Paintball kurallarına ve güvenlik önlemlerine uyulduğunda ciddi efor harcatan bir spor dalı. Burası açıldığı günden beri çok yoğun ilgi gördü, ilgi görmemesi de mümkün değil. Van Gölü'ne nazır böyle kaç yer var ki? Biz gençlerimizin taleplerini değerlendirerek buraya paintball sahamızı açtık. Gençlerimiz 'bize yönelik hizmetler yapın, faaliyetler yapın' demesiyle biz burayı açtık. Edremit, sadece Van'ın değil, bütün bölgenin vitrini konumundaki turizm potansiyeli çok yüksek bir ilçedir. Yeşiliyle, deniziyle, tarihi ve turistik yerleriyle harika bir konuma ilçemiz bu tür ilgi çekici yerlerle kendini daha da çok gösteriyor. Bu tarz hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Biz yaptığımız bütün hizmetleri sosyal belediyecilik anlayışı ile yapıyoruz. Buraların kar gütme amacı yok. Batı illerimizde 70-80 TL olan Paintball'ı biz burada kişi başı 25 TL'den vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Paintball alanımız yaz kış 12 ay boyunca açık" dedi.

Kaymakam Çiçekli, Edremit'in turizm olarak sadece Van'a, bölgeye değil, komşu ülkelere de hitap ettiğini ifade ederek, "Edremit belediyesi olarak ilçemizin turizm alt yapısını oluşturarak bölgemizin turizm nimetlerinden faydalanması sağladık. Sırasıyla Edremit Sahil Bandı projemizi, iki halk plajımızı, piknik ve mesire alanlarımızı, binicilik merkezimizi, kamp, karavan merkezi ve bunun gibi birçok yatırımı hayata geçirdik. Bu yatırımlarla kentimizdeki ilgi çekici noktaları arttırmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Bedirhan Karademir isimli vatandaş ise, "Van Gölü manzarasında böyle bir aktivitenin olması çok güzel, böyle bir ortamda ve manzarada bu heyecanı yaşamak çok farklı. Arkadaşlarımızla beraber hafta sonu ya da hafta içi gelip paintball oynuyoruz ve üzerimizdeki iş stresini burada atıyoruz. Kim buna sebep olduysa, gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-'Paintball' (Boya topu) oyun sahasından dron görüntüsü

-Paintball ihazırlanan parkur

-Parkurda oynayanlar

-Dron ile çekilmiş görüntüsü

-Paintball için gelen Bedirhan Karademir ile röproj

-Oyundan detaylar

-Kaymakam Atıf Çiçekli ile röportaj

-Dron ile çekilen görüntüler

-Detaylar

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9 - Erzurumlu Alaftargil kardeşler 2 bin 400 rakımda 13 çeşit meyve yetiştiriyor

ERZURUM, () - ERZURUM'da spor malzemeleri satan firma sahibi Atakan ve Selim Alaftargil kardeşler, deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki villanın bahçesinde kestane, ayva, kayısı ve kiraz başta olmak üzere 13 çeşit meyve yetiştiriyor. Atakan Alaftargil, yüzde yüz organik yetişen meyvelerin tadına doyum olmadığını söyledi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Börekli Mahallesine 2002 yılında yaptırdıkları yazlık villanın 10 dönümlük bahçesine 2 bine yakın fidan diken Alaftargil kardeşler, bahçede cevizden kestaneye kadar birçok meyve yetiştirmeyi başardı. Çevrede örnek alınan Alaftargil kardeşler, birçok kişinin bahçesinde meyve yetiştirmesini sağladı. Bahçede organik kestane, ayva, kayısı, ceviz, elma, armut, kiraz, vişne, erik, iğde, beyaz ve karadut ile çilek yetiştiren Alaftargil kardeşler, bahçelerinde yetiştirdikleri kaz ve tavuklardan elde ettikleri organik yumurtaları evlerinde tüketiyor.

Bahçelerine diktikleri meyve ağaçlarından 3-4 yıl sonra ürün almaya başladığını belirten evli ve 2 çocuk babası Selim Alaftargil, kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, "Soğuk memlekette meyve olmaz. Hele 2 bin rakımın üstünde hiç yetişmez" diyenleri şaşırttıklarını söyledi. Yetişmez denilen ağaçların bal gibi ürün verdiğini ifade eden Alaftargil şunları söyledi:

"Cenneti andıran bu bahçeyi vefat eden babam İlhami Alaftargil ve dört erkek kardeş birlikte yaptık. Sporcu bir aile olduğumuz için dağları ve doğayı çok seviyoruz. Ailece hafta sonu tatilini burada geçiriyoruz. Babamız burayı aldığında çıplak bir dağdı. El ele verip güzel bir mekâna çevirdik. Babamız rahmetli olunca onun hatırası olarak buraya gözümüz gibi bakmaya başladık. Sadece biz değil bahçenin nimetlerinden eş, dost, komşular ve akrabalar da yararlanıyor. Yüksek rakımda yetişen meyvenin tadına doyum olmuyor. Bölgede örnek olduk ve birçok kişi evinin bahçesine meyve fidanı dikmeye başladı."

2002 yılında Amerika'da düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ve Erzurum Kayak Kulübü Başkanı olan evli ve 2 çocuk babası Atakan Alaftargil ise, "Doğayı seven herkesi bahçemize davet ediyoruz. 'Olmaz' diye bir şey yok. Aldığımız ürünlerin tadına doyum olmuyor. Bizim Topraklarımız çok verimli. İnsanoğlu yeter ki istesin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alaftargil evin bahçesinden içeri girmeleri

-Köpeklere yiyecek vermeleri

-Tavuk kümesinden yumurta toplamaları

-Ağaçlardaki meyveler

-Meyvelerin toplanması

-Atakan ve Selim Alaftargil'in açıklaması

-Vilmanın dış görüntüsü

(KJ:Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

HD. (Süre: 314 MB)

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10- Anne Marie Antalya'da sahneye çıktı

İNGİLİZ ünlü şarkıcı Anne Marie, Antalya'nın Serik ilçesinde yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişiye konser verdi. Anne Marie, "Türkler çok iyi insanlar, Türk misafirperverliği muhteşem" dedi.

2016 yılında 'Rockabye' şarkısıyla adını duyuran ve birçok müzik listesinde 1 numaraya yükselen İngiliz ünlü şarkıcı Anne Marie, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel'de konser verdi. Otelde konaklayan yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserine "Merhaba Türkiye, Merhaba Antalya" diye başlayan Anne Maria, "Türkler çok iyi insanlar, Türk misafirperverliği muhteşem" dedi.

Sahne önündeki hayranlarıyla tokalaşan Anne Maria, sempatik tavırlarıyla beğeni topladı. Türkiye'deki ikinci konserini veren İngiliz şarkıcı 1 saat boyunca sevilen parçalarını seslendirdi. Anne Marie konser sonrası hayranlarına imza ve fotoğraf verdi.

Konserden 2 gün önce otele gelen Anne Marie, otelde konaklayacağı ultra lüks villaya Türk halısı koydurdu. Ayrıca hayranlarına özel olarak istediği kalemle imza veren Anne Marie'ye butler (kâhya), aşçı, servis ve temizlik elemanı olmak üzere toplam 10 kişilik özel bir ekip hizmet etti. Havalimanından helikopterle otele getirilen Anne Marie'ye havada kısa bir Antalya turu da yaptırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sahneden görüntüler

- İzleyicilerden görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

