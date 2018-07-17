DHA YURT BÜLTENİ 2

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Oltu Lisesi'nin 1993 mezunları çeyrek asır sonra buluştu.Oltu Lisesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına atılalıp, yurt içi ve yurt dışında yaşamaya başlayan 93 mezunları Oltu'da bir araya geldi. Adana'da Astsubay olarak görev yapan Ümit Yeşilyurt'un sosyal medyada kurduğu grupla başlayan buluşma fikri, daha sonra arkadaşlarının da katkılarıyla kısa sürede 29 kişiye ulaştı. 25 yıl aradan sonra Oltu'da hasret gideren mezunlar, yıllar önce eğitim-öğretim gördükleri liselerini ziyaret, ellerine kitap defter alarak öğrencilik günlerini yeniden yaşadılar. Oltu Lisesinin o dönem müdürlüğünü yapan Necati Koçak ise eski öğrencileri okul bahçesinde karşıladı. Müdür Koçak, eski günlerdeki gibi öğrencilere nasihatler vererek sınıflarına aldı. Mezunlar, eğitim ve öğretim gördükleri zamanlarda olduğu gibi ders zili çalınca koşarak sınıfa girdiler. Sınıfta ders işleyen mezunlara, sorulara doğru cevap verilmeyince okul müdürü tarafından tek ayakta durma cezası verildi. Ziyaretler esnasında duygu dolu anlar yaşanırken Oltu'nun tarihi ve kültürel alanlarını da dolaştılar. Daha sonra mezunlar, Uzunoluk Mesire alanına piknik yapmaya gittiler. Mesire alanında eski günlerdeki anılar tazelenirken kız öğrenciler havalı tüfekle atışlar yaptı. Atışlarda beşte beş vurarak birinci olan Betül Şimşek'e havalı tüfek atış birincisi Oskar ödülünü Okul Müdürü Necati Koçak verdi.Erkeklerde halat çekmede ise Grup Sözcüsü Gültekin Gül grubu adına halat çekme Oskar ödülünü aldı. 93 mezunları dolu dolu bir gün yaşarken Oltu Cağ kebabı yiyip semaver çayı içmeyi de ihmal etmediler. Yurt arkadaşlarını hiçbir zaman unutmadıklarını dile getiren 93 mezunlarından Ümit Yeşilyurt, "Bu toplantımıza çeşitli nedenlerden ötürü katılamayan arkadaşlarımıza da buradan kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen arkadaşlarımızı da yürekten kutluyoruz. Bizlere oldukça güzel bir ev sahipliği yaptılar. Bir yıl sonra yeniden bir araya gelmek dileğiyle" diye konuştu.Mezunların o dönemki Okul Müdürü Necati Kocak ise "Sizler gibi kadirşinas genç dinamik ve de vefa örneği bir neslin yetişmesinde bir nebzede olsa emek vermeyi nasip ettiği için Allah' a şükrediyor, sizlerle iftihar ediyorum. Yıllar sonra okulumuzu ziyaretle temsili de olsa tarihimize sahip çıkma olgunluğunu gösterdiniz. Şahsen ve öğretmen arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyor bu köklü çınarın manevi olarak yaşamasında emeği geçen herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, yolunuz açık geleceğiniz huzur, sağlık ve müreffeh olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okul bahçesinden içeri giriş

-Okul bahçesinde müdürle selamlaşma

-Müdürün öğrencilere konuşması

-Zil çalması içeri girmeleri

-Sınıftan detaylar

-Sınıfta tek ayak üstünde durmaları

-Sınıftan dışarı çıkışları

-Okul bahçesi

-Mesire alanına gidişler

-Cağ kebabı yapılış

-Havalı tüfekla bayanları atışlı

-Halat çekmeleri

-Kupaların verilişi



Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), ()

Süre: 4,38 DK /507 MB)

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7 - Yavru kedinin yardımına itfaiye yetişti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Acarlar Mahallesi Şehit Ali Karakuzu Sokak 5 numaradaki ekmek fırını sahibi Fetih Baş, dışarıdan gelen kedi sesini duydu. Sese yönelen ve kaldırımdaki yağmur tahliye borusundan geldiğini tespit eden Baş, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki kaldırım taşlarını sökerek yağmur tahliye borusunu özel aparatla kesti. Yaklaşık 45 dakikalık uğraştan sonra yavru kedi, borunun içinden çıkarıldı. Suyla yıkandıktan sonra yavru kedi, Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Çarşı esnafı kediyi kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kedinin kurtarılma çalışması

(KJ Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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8 - Uyuklayan Dora, dondurmayı bırakmadı



Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da ailesiyle tatil yapan Dora Pınar'ın (2,5) elindeki dondurmayı yerken uyuklaması, dondurmanın lezzeti karşısında uyumamak için verdiği mücadele, güldüren görüntüler oluşturdu. Dora, uykuya yenik düşmeden dondurmayı da külahından düşürmeden yemeyi başardı.

İzmir'de yaşayan, Türk Kızılayı'nda satın alma uzmanı olarak çalışan Akar Pınar (36) ile dış ticaret uzmanı Gülşah Pınar'ın (33) kızları Dora Pınar, dondurmayı çok seviyor. Yaz aylarını Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, akrabalarının yanında geçiren Dora'nın dondurma tutkusu, bu kez güldüren anlar ortaya çıkardı. Dora'nın dondurma yerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada yayınlanınca çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, balkonda oturduğu koltukta, elindeki dondurmayı yemeye çalışırken, uykusu gelen Dora'nın, annesinin tüm ısrarına rağmen külahı elinden bırakmadığı görülüyor. Uyku bastırdıkça kafası öne, yanlara ve arkaya düşen, uyuklayan ancak elindeki külahı bir an olsun bırakmayan Dora, her şeye rağmen dondurmayı sonuna kadar yiyor.

Görüntüyü izleyenlerin kahkahalarla güldüğünü belirten Dora'nın annesi Gülşah Pınar, "Dora 1 yaşından beri dondurmayı çok seviyor. Geçen gün bir Malezyalı çocuğun elindeki dondurmayı görünce gidip, elinden tutup, onun dondurmasını yemeye başladı. Bizler de güldük. Bu kez de dondurmayı yerken, uykusu geldi. Defalarca elinden almak istedik; ancak dondurmayı bize vermediği gibi arada uyanıp uyanıp, dondurmayı yemeye devam etti. Güzel görüntülerdi, sevenlerimizle yakınlarımızla paylaştık, görenler de çok beğendi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dora'nın uyurken yemeye çalıştığı dondurma ve sık sık başının sağa sola düşmesi uyanıp uyanıp dondurmayı yemesi

- Malezyalı çocuğun elindeki dondurmayı yemesi ve Dora ailesi ile birlikte

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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