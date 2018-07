DHA YURT BÜLTENİ 2

1 - Sagalassos'ta kazı sezonu başladı

BURDUR'un Ağlasun ilçesindeki tarihi 12 bin yıl öncesine kadar uzanan Sagalassos Antik Kenti'nde bu yılki kazı dönemi başladı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Jeroen Poblome, antik kentin en büyük kazısının hamam bölümü olacağını belirterek, "Çok iyi bilimsel bir ekip kurduk. İnşallah bu seneden sonra binamızı halka açabileceğiz. Programımızı buna göre yaptık" dedi.

Ağlasun ilçesinde, antik dönemde 'Pisidia' olarak bilinen bölgede yer alan, ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne önerilen Sagalassos Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları başladı. Sagalassos Kazı Başkanı Belçika Leuven Katolik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Jeroen Poblome, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada bu yıl kazı çalışmalarının 9 hafta süreceğini söyledi. Pablome, "Kazı ekibinde birçok ülkeden öğrenci, işçi ve akademisyen olmak üzere 120 kişi yer alacak. Geçen yıl kazmaya başladığımız ve Sagalassos'un en erken malzemesi olan kalkolitik malzemelerin çıktığı büyük ihtimalle kalkolitik zamanda mezar olarak kullanılmış, Sagalassos zamanında özel bir yer olarak kullanılmış kaya mabedinde bu yıl da kazı çalışmalarımız devam edecek. Sagalassos halkı doğumlar, evlenecekleri zamanlar gibi özel anlarında oraya giderek tanrılardan iyi bir sonuç istemişler" dedi.

KAZILAR SOĞUK HAVA DEPOSUNDA SÜRECEK

Kazı alanında turist trafiğinin arttığını ve bunun için lojistik kazılara da devam edeceklerini anlatan Jeroen Poblome, "Yukarı agoranın doğu kısmında bulduğumuz ve Sagalassos'un en eski binası olan soğuk hava deposunda kazı çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

'HAMAM SAGALASSOS'UN EN BÜYÜK KAZISI'

Yukarı agoradaki taşlarda grafiti yazılardan dönemle ilgili bilgi alacaklarını, kazı çalışmalarının yanında her yıl olduğu gibi restorasyon çalışması da yapacaklarını aktaran Jeroen Poblome, şöyle dedi:

"Tiyatronun giriş yolunu daha güzelleştireceğiz. Yukarı agora etrafından konservasyon devam edecek ve hamamda çalışmalarımız sürecek. Hamam Sagalassos'un en büyük kazısı. Şu anda giremiyoruz çünkü binamız o kadar güvenli değil. Çok iyi bilimsel bir ekip kurduk. İnşallah bu seneden sonra binamızı halka açabileceğiz. Programımızı buna göre yaptık."

'ANTİK DÖNEMİN SU SİSTEMLERİNİ ÖĞRENECEĞİZ'

Yüzey araştırmalarına da devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Jeroen Poblome, "Ağlasun ovasında Düzen Tepe etrafında yapacağımız çalışmalarda antik dönemin su sistemlerini öğreneceğiz, Sagalassos'un ilk günlerini, köklerini daha iyi anlayacağız" dedi.

2 - İş yeri sahibini sopalarla dövdüler, o anlar kamerada

DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, cep telefon dükkanı bulunan Burhan Kavak (25), iş yerine gelen 4 kişi tarafından sopalarla dövüldü. Burhan Kavak iş yerine gelen kişilerin satmak istediği cep telefonunu almak istemeyince dayak yediğini iddia ederek, tehdit edildiğini söyledi.

Darıca Zincirlikuyu Mahallesi Tuzla Caddesi'nde cep telefonu dükkanı işleten Burhan Kavak'ın, 2 Temmuz günü iş yerine gelen kişiler sopalarla saldırdı. Burhan Kavak feci şekilde dayak yerken, çevredeki kişiler gelerek eli sopalı kişilere engel olmaya çalıştı. Aldığı darbelerle yaralanan Burhan Kavak hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı. 4 kişinin sopalarla saldırması iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Burhan Kavak kendisine saldıran kişiler tarafından tehdit edildiğini iddia ederek, "Bunlar daha önce benim iş yerimi soymuşlardı. Şikayetçi olduğum için bana kızgındılar. Olayın olduğu günün sabahı telefon satmak için geldiler. Ben almayacağımı söyledim ve almadım. Öğlen tekrar geldiler ben yine alamayacağımı söyledim. 'Bu senin üçüncü hatan oldu, sen artık bittin. Seni yaşatmayacağız burada' dediler. Bu olayın ardından yaklaşık 10 dakika sonra dükkanıma geldiler ve beni sopalarla darp ettiler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Serbest kalmışlar, şu anda beni tehdit ediyorlar." dedi.

3 - Siirt'te 1 yıldan beri aylık 1000 lira harcayarak sokak köpeklerini besliyor

SİİRT merkezde özel bir hastanede Biyokimya Uzmanı olan Sadık Top, 1 yıldan beri bir dönem şiddetli çatışmaların yaşandığı Botan vadisinde, kaderlerine terk edilen sokak köpeklerine sahip çıkıyor. Aylık 1000 lira harcayarak aldığı et ve kemiklerle haftata iki kez köpeklere götürüp onları elleriyle besliyor. Botan vadisinde yaklaşık 40 başı boş köpek olduğunu ifade eden Top, bu köpekler için ayda 1000 lira civarında bir para harcadığını kaydederek, "Ben ve bana destek olan arkadaşlarım bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Sokak hayvanları aktivisleri bana destek oluyor ve bunu seve seve yapıyoruz" dedi.

Özel bir hastanede, 2006 yılından beri görev yapan Biyokimya Uzmanı Sadık Top, il merkezinde ve kent dışındaki başıboş köpeklere sahip çıkarak haftada iki kez olmak üzere onları besliyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesinden Siirt'e gelen iki çocuk babası Top, 2006 yılından bu yana beslediği başıboş köpek sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Ankara'dan Siirt'e 2006 yılında geldim ve özel bir hastanede halen çalışmaktayım. O yıllarda Siirt'te kaderlerine terk edilen hayvan sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Ama, yıllar ilerledikçe bu sayı arttı. Bir vatandaş olarak vicdanen rahatsızlık duydum ve onları beslemeye hala devam ediyorun" dedi.

Siirt merkeze bağlı yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Botan vadisinde sahipsiz köpeklerin olduğunu öğrendiğini ve yaklaşık 1 yıldan fazla buraya gelerek, kasap ve marketlerden aldığı yemler ile onları beslemeye devam ettiğini söyleyen Sadık Top, "Bir yıldır Botan vadisinde bulunan sokak köpeklerine daha doğrusu, buralara atılan hasta, yaralı veya sağlam köpeklere besin desteği sağlıyorum, onları beslemeye çalışıyorum. Haftada bazen bir veya iki sefer gelerek besliyorum. Siirt'ten bana bu tavuk kemikleri veya kasaplarda işe yaramayan kemik ve ciğerleri topluyorum. Zaman zaman kendileri veriyorlar, bazen de kendi param ile ben alıyorum ve aldıklarım gıdaları buradaki sokak hayvanlarına veriyorum" diye konuştu.

Botan vadisinde yaklaşık 40 başı boş köpek olduğunu ifade eden Top, bu köpekler için ayda 1000 lira civarında bir para harcadığını söyledi. Kendisi ve destek olan arkadaşlarının bu işi gönüllü yaptığını söyleyen Sadık Top, "Sokak hayvanları aktivisleri bana destek oluyor ve bunu seve seve yapıyoruz. Bu işin bizim mesleğimiz ile hiç ilgisi yok. Oysa ben isterdim ki benim yerime veteriner fakültesinin asistanları, öğrencileri ve hatta içimizde belediyeden bir görevli arkadaşımız olsun. Gelsin bizim gördüğümüz manzarayı onların da görmesini isterim. Ama ben bu işe devam edeceğim ve sokak köpeklerini bu vadilere gelerek besleyeceğim. Botan vadisinin haricinde Siirt'in Başur ve Kezer alanlarında bulunan köpekleri beslemeye başlayacağım. Ben bu arada yaklaşık bu iş için ayda 1000 lira harcıyorum. Aracım olmadığı için ticari taksi kiralayarak buralara geliyorum" dedi.

4 - Yamaç paraşütüyle atlayış yapan tatilcinin korkusu kamerada

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yükseklik korkusuna rağmen yamaç paraşütü pilotu Cumhur Durmaz ile Babadağ'dan uçan bir tatilci, havada 20 dakika boyunca bağırıp, pilota yere inmesi için yalvardı. Tatilcinin korku dolu anları paraşüt kamerasına yansırken, Durmaz'ın sosyal paylaşım sitesinde 1 dakikalık bölümünü yayınladığı görüntüler, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen bir tatilci, yamaç paraşütüyle uçmak için dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi 1965 rakımlı Babadağ'ın zirvesine çıktı. Son hazırlıklarını yapan tatilci, yamaç paraşütü pilotu Cumhur Durmaz eşliğinde, 1700 metre pistinden tandem (ikili) atlayış yapmak için koşmaya başladı. Ayaklarının yerden kesilmesiyle korkusu yüzüne yansıyan tatilci, daha birkaç saniye geçmeden bağırmaya başladı. Aşağı bir türlü bakamayan, paraşütün kemerlerine sımsıkı tutunan tatilci, "Ağabey yemin ederim kusarım. Ağabey dediklerini yapamayabilirim. Annem, annem. Ağlayacağım ağabey. Yaşım 35 ağlamak istemiyorum. Oy oy, oy oy" haykırışlarıyla paraşüt pilotundan yardım istedi. Korkusu bir türlü geçmek bilmeyen tatilci, pilotun spiral (hızlı dönüş) hareketi sırasında ise adeta kendinden geçti. Haykırışları Ölüdeniz semalarında yankılanan tatilci, bu kez de, "Ağabey lütfen ya" sözüyle pişmanlığını dile getirdi. Tatilci, bir ara gözlerini açıp 1500 metreden aşağı bakınca, ağlamaklı oldu.

'ÖLÜDENİZ'DE İMANA GELEN ADAMI' ANIMSATTI

İzleyenleri kahkahaya boğan görüntüler, 2011 yılında 'Mithat' adlı bir tatilcinin gökyüzünde yaşadığı korku dolu anları anımsattı. 'Ölüdeniz'de imana gelen adam' başlığıyla sanal ortamda izlenme rekorları kıran görüntüler, daha sonra birçok televizyon kanalında haber olmuştu. Paraşüt pilotu Durmaz'ın sosyal medya hesabından kısa bir bölümünü yayınladığı görüntüler 'Ölüdeniz'de bir imana gelme vakası daha' yorumlarını beraberinde getirirken, kısa sürede paylaşım ve izlenme rekoru kırdı.

İnişin ardından tatilcinin "Bir daha uçmam" dediğini belirten pilot Durmaz, "Hızlı dönüşleri yolcuların etrafı izlemesi için yapıyoruz. Yaşananları yükseklik korkusuna bağlayabiliriz. Ancak kendi kafasında bir kere korkarak gelmiş bir insan, belki yenerim düşüncesiyle uçuyor. Olayla karşılaşıp, film koptu mu korkmaya devam ediyor. Onu durduramayız. Tedbirli, sabırlı ve eğitimli uçuş yaptıktan sonra yamaç paraşütü bir bisikletten daha güvenlidir" dedi.

5 - İzmir'de zümrüt yeşili orman siyaha boyandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, prefabrik ev inşaatı sırasında demir keserken sıçrayan kıvılcımlardan tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangında kentin ciğerleri büyük zarar gördü. Yanan 25 hektarlık alanın havadan çekilen görüntülerinde zümrüt yeşili ormanın siyaha büründüğü görüldü.

Sıcaklıkla birlikte orman yangınları da artıyor. Buca'nın Kaynaklar bölgesinde cuma günü tarlada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yan taraftaki ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkış nedeni prefabrik ev inşaatı sırasında kesilen demirlerden sıçrayan kıvılcım. Alevler ormanlık alanda yemşeşil ağaçları birkaç saat içinde adeta yuttu. Hızla büyüyen yangına 9 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz ve 5 iş makinesiyle müdahale edilirken, 25 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Geçen yıl da Gümüldür'deki yangında yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan günlerce yanmış acı bir tablo oluşmuştu.

Kaynaklar yangınında da zümrüt yeşili ormandan geriye simsiyah bir toprak kaldı. Kentin akciğerleri olan binlerce ağacın yandığı, canlıların doğal yaşamlarının yok olduğu alanın, havadan görüntüleri hüznü daha da artırdı. Cennet vadide uzanan çamlar, kavaklar yerini küle bıraktı. Ormanlık alan derin yara aldı. İzmirlilerin özellikle hafta sonları piknik yapmak ve temiz hava almak için yeşil bölgeyi siyaha çeviren görüntüler yürekleri sızlattı. Buca'da yanan bölgenin temizlenmesi ve tekrar ağaçlandırılmasıyla birlikte eski haline dönmesi yıllar sürecek.

6 - Dağa taşa 30 çeşme yaptırdı

Mehmet AYDIN/MUŞ, () - ALMANYA'dan emekli olduktan sonra memleketi Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyüne yerleşen Kemal Akyol (72), yaylaya çıkanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermesi için 30 çeşme yaptırdı.

Almanya'dan Dağdibi'ne her gelişinde, yaylalarda ve dağlarda nerede su kaynağı görse oraya çeşme yaptıran 12 çocuk sahibi Kemal Akyol, emekli olduktan sonra köyüne yerleşti. Hem yaylaya çıkanların hem de hayvanların su ihtiyacını karşılaması için Dağdibi'ne 30 çeşme yaptıran Akyol, köyüne döndüktan sonra hayvancılıkla geçimini sağlamaya başladı. Kaynak suları üzerinde yaptırdığı her çeşmeden buz gibi sular akarken, Muş ve Hasköy ile yakın köylerde yaşayanlar da bu çeşmelerden su doldurup, evlerine götürüyor.

Ölmeden önce kendi hayrını yapmak istediğini belirten Kemal Akyol, "Hayvanları sürekli dağlarda, yaylalarda otlattığım için nerelerde kaynak suyu olduğunu biliyorum. Tespit ettiğim kaynak suları üzerinde çeşmeler yaptırdım. Şimdi yaylalara çıkan hayvan sahipleri, yaptırdığım çeşmeler yakınında evlerini yaparak, hem kendi hem de hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Binlerce hayvan çeşmelerimden su içiyor. Her yaz olduğunda bu bölgedeki yaylaları gezmeye giderim. Çeşmelerimde su içen insanları, hayvanları gördükçe mutlu olur, duygulanırım. Hatta bazen gözyaşlarıma hakim olamam" diye konuştu.

Çeşmelerden su içen köylüler ise Kemal Akyol'a dua ettiklerini söyledi.

7 - FETÖ'nün 14 eğitim kurumu yöneticisi adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli FETÖ/PDY örgütünün eğitim kurumlarının yöneticilerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa başta olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Osmaniye, Gaziantep, Kırklareli ve Bingöl'deki Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik 28 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda örgütün özel okul, dershane, öğrenci yurdu gibi eğitim kurumlarında yöneticilik yapan 14 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. ByLock kullandıkları ve talimatlar doğrultusunda Bank Asya'ya para yatırdıkları öğrenilen şüpheliler buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

8 - Ereğli'de aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 4 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde aynı yerde meydana gelen iki kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli- Konya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Hıdır Özçift (53) yönetimindeki 27 EC 604 plakalı otomobil, kontrolden sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emine Derya (53), Muazzez Ceren (21) ve Zeynep Bahar Özçift (13) yaralandı. Kazayı görüp yaralılara yardıma giden Servet Savur'a (45) ise Halis Ulus (34) yönetimindeki 42 HU 979 plakalı kamyonet çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası yaralılardan Zeynep Bahar Özçift'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer 4 yaralı ise ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

9 - Hayat tamircisi bu kez bir kartala protez ayak yaptı

MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan ve sakat hayvan ve çocukları için yaptığı protezler nedeniyle çevresinde "Hayat tamircisi" olarak tanınan ve Uluslararası iyilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Hasan Kızıl, bu kez dağda bulunan ve pençeleri kopan kartala, 3d yazıcı ile protez ayak yaptı.

Derik'in Boyaklı köyünde yaşayan ve kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle 300 hayvanın yürümesini sağlayarak bu alanda, Türkiye Diyanet Vakfı'nca verilen "Uluslararası İyilik" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Hasan Kızıl, bu kez de bir pençesi olmayan kartala 3d yazıcı yardımıyla yapay bir ayak yaptı. Aynı köyde yaşadığı bir çocuk tarafından dağda aç, susuz ve bitkin halde bulunan kartal, Hasan Kızıl'a getirildi. Kartal'ın sağ pençesinin olmadığını farkeden Kızıl, yaptığı inceleme ve ölçümlerden sonra 3d yazıcı ile kartala yapay ayak yaptı.

Engelli hayvanlar için ve engelli çocuklar için ücretsiz protezler yaptığını ve bundan mutluluk duyduğunu anlatan Kızıl, "Engelli hayvan ve çocuklar için ücretsiz protezler yapıyorum. Bu güne kadar 300 engelli hayvanı hayata bağladım. Bu sefer de bir kartala 3d yazıcıdan protez ayak yaptım. Kartalı küçük bir çocuk getirdi bana, 'Abi buna ayak yaparmısın' dedi. Elektirik teline takılıp ayağını kaybeden kartalı aldım. Bir de kartallar havalanıp uçmaları için ayaklarından destek alırlar. Bu kartalın ayağı olmadığı için uçamıyordu. Hemen çalışmalara başladım ve 3d printer ile ona göre bir protez ayak yaptım. Bu protezi taktık ve ilk yaptığı şey havalanmaya çalışması oldu, başarılı da oldu. Gayet iyi havalandı ve protezine çok iyi uyum sağladı. Onun mutluluğuyla ben de mutlu oldum" dedi.

