DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU: 16 GÖZALTI



İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa ve Torbalı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt üyesi oldukları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelileri adreslerine yapılan aramalarda geliri örgüte aktarılan kaçak tütün, kaçak sigara, terör örgütü simgeleyen materyaller ve ölmüş teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan zanlılardan görüntü

- Sağlık kontrolüne götürülmeleri

- Ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntü

( Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, ()

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2)HULUSİ AKAR ADINI TAŞIYAN CAMİ VE BULVARI MSB BAKANI OLARAK AÇACAK

CUMHURBAŞKANLIĞI kabinesinde Kayseri'den Milli Savunma Bakanı olarak yer alan Hulusi Akar, memleketinde yaptırdığı camiyi ve adı verilen "Orgeneral Hulusi Akar Bulvarının açılışını bu kez Genelkurmay başkanı olarak değil, bakan olarak açacak.

15 Temmuz darbesi sırasında gösterdiği direnç ve demokrasiye bağlığı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın adı Kayseri hemşehrileri tarafından Büyükşehir Belediyle Meclisindeki karar uyarınca bir bulvara verildi. "Orgeneral Hulusi Akar " adı verilen bulvarın düzenlemesi ve yol yapım çalışmaları hızla sürürken , Akar'ın Genelkurmay Başkanı rütbesi taşırken kendisi ve ailesi adına Kayseri Asri mezarlık girişindeki Selçuklu mimarisi tarzındaki cami de tamamlanmak üzere. Hulusi Akar'ın kendi adını taşıyan her iki eseri yeni kabinedeki görevinden sonra Milli Savunma Bakanı olarak baba ocağına gelerek, açması ve yakınlarını ziyaret etmesi bekleniyor.Büyükşehir Belediyesi yetkilileri cami açılışının en geç 1 ay içinde tamamlanacağını ve bakan Akar'ın Kayseri'ye yapacağı ziyarete yetiştirileceğini belirtiyor.Orgeneral Hulusi Akar adını taşıyan bulvar,14 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde.Akar bulvarı Mustafa Kemalpaşa Bulvarını , Mimarsinan OSB-Malatya yoluna bağlayan, yaya, bisikletli, lastik tekerlekli ve demir tekerlekli raylı sistem araçlarının geçtiği önemli bir aks olacak. Hulusi Akar tarafından ailesi adına yaptırdığı cami ise 750 metrekare oturum alanlına sahip.Camii çift minareli 25 metre yükseklikte ve bin kişilik kapasiteli.

Görüntü Dökümü

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-Yapımı devam eden Hulusi Akar Camiinden görüntü

-Hulusi Akar Bulvarından görüntü

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,)

DV 1 Dosya 2 Dakika 16 Saniye / 255 MB

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3)PAHA BİÇİLEMEZ TABLOLAR GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALTINDA ERZURUM'A GETİRİLDİ

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Meydanı projesi kapsamında yıkımına karar verilen Kültür Merkezi'ndeki Cumhuriyet dönemi ressamlarına ait 76 yağlı boya tablo, geçici olarak gönderildiği Ankara'dan geniş güvenlik önlemi altında Erzurum'a getirildi. Paha biçilemez eserler, 23 Temmuz'da Cumhuriyete giden yolun ilk adımlarının atıldığı Kongre Binası'nda sanatseverlerle buluşacak.

Ankara'dan koruma aracı eşliğinde ve geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum'a getirilen tablolar, görevliler tarafından büyük bir hassasiyetle araçtan tek tek indirilip Kongre Merkezine taşındı. Paha biçilemez tarihi tabloların Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Kongre Binasındaki özel bir bölümde 23 Temmuz günü sergileneceğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, çok heyecanlı olduklarını söyledi. Erzurum'un muhteşem bir esere sahip olduğunu vurgulayan Almaz, "2012 yılında Havuzbaşı Kent Meydanı yapılırken Halk Eğitim Merkezi ile birlikte Kültür Merkezi'de yıkıldı. Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürlüğü'nde sergilenen 76 adet eser muhafaza edilmeleri için geniş güvenlik önlemi altında Ankara'ya gönderildi. 76 adet yağlı boya ve sulu boya eser koleksiyonu bizim girişimlerimiz Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın oluru ile Erzurum'dan götürülen 76 esere ilave olarak 67 tablo ve 9 adet seramik heykel etlenerek toplam 152 parça koleksiyon şehrimize getirildi. Eserlerin bakımları yapılmak ve sergiye hazırlanmak üzere özel bir ekip tarafından incelenecek. 23 Temmuz 2018 tarihinde koleksiyon sanatseverlerle buluşacak. Eserler şehrimizin müstesna tarih köşelerinden biri olan Erzurum Kongre Binasında yerini alan Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürlüğünde sergilenecektir. Bu yıl 99'uncu yıl dönümünün kutlanacağı Erzurum Kongresi ile anlamlı bir başlangıç tarihi olacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------ (ÖZEL)

-Tabloların taşıyan aracın kongre merkezi önüne gelmesi

-Kongre binasının dış görüntüsü

-İl Müdürü Cemal Almaz ile röp

-Tabloların taşınması

(aber-Kamera: Turgay IPEK / ERZURUM, ()

(Süre: 457 MB)

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4)FELÇLİ SOKAK HAYVANLARINI YENİDEN ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURUYORLAR

MANİSA'da silahla yaralanan ya da trafik kazası nedeniyle felçli olan sokak hayvanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde, kendilerine özel yapılan yürüteçler ile yeniden koşabiliyor. Felçli hayvanlara özel tedavi ve bakım uygulanan merkezde, 8 sokak köpeği ömürlerinin geri kalanını rahat bir şekilde geçiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi bünyesinde bir süre önce trafik kazası ve ateşli silahla yaralanıp, uzuvlarını kaybeden sokak hayvanları için 'Felçli Bakım Birimi' oluşturuldu. Oluşturulan bu birimin zemini, çeşitli nedenlere uzuvlarını kaybettikleri için sürünerek hareket etmek zorunda kalan sokak hayvanları için özel olarak tahriş etmeyi önleyen PVC malzemeyle kaplandı. Birim, yine bu tür hayvanlar için ihtiyaç olan tıbbi malzeme, aletlerle donatıldı. Birimde şu an felçli 8 sokak köpeğine hizmet verildiği bildirildi. Genel olarak uzuv kaybı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken veya hiç yürüyemeyen hayvanların getirildiği birimde, yürüteç veya değişik aparatlarla fizik tedavi yöntemi uygulandığı bildirildi. Birimde uzuv kaybı nedeniyle sürünmeye bağlı yaraları olan sokak hayvanlarının da özel tıbbi malzeme ve ilaçlarla tedavilerinin yapıldığı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Felçli Bakım Birimi ile Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne yeni bir alan kazandırdıklarını belirtip, "Sebepsiz bir şekilde bazı vatandaşlarımız sokak hayvanlarına karşı değişik, kötü davranışlarda bulunabiliyorlar. Elbette ki bunların olmamasını temenni ediyoruz. Sokak hayvanlarına yönelik şiddeti aşmak için önce bir aile eğitiminden ve daha sonra okul eğitiminden geçmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Merkez olarak değişik günlerde havyan barınaklarımızı ziyaretçilere açıyoruz. Özellikle çocuk misafirlerimizi konuk ederek onlara hayvan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Minik misafirlerimize aslında hayvanların insanlara karşı hiçbir zararının olmadığını ve iyi bir dost olduğunu gösteriyoruz. Bu şekilde miniklere, bu dünyada hayvanlarında bizimle yaşamaya haklarının olduğunu benimsetiyoruz" dedi.

"DUYARLILIK ÇAĞRISI"

Felçli Bakım Birimi'nde uygulanan tedavi ile hayvanların yeniden yürüyüp, koşabildiğine dikkati çeken Akbaş, "Yaptığımız tıbbi ve fizik tedaviler sayesinde felç olmaktan kurtardığımız ve tekrar yürüyüp koşmaya başlayan sokak hayvanlarımız oldu. Özellikle erken müdahale şansımız olan sokak köpeklerimizi kurtarabildik. Bu da bizi çok sevindirdi. Kurtardığımız hayvanları tekrar doğal ortamına bırakarak özgürce yaşamalarını sağlıyoruz. Her hastalıkta olduğu gibi felçte de erken müdahale çok önemli. Bu nedenle böyle bir sokak hayvanını gören vatandaşlarımızdan vakit kaybetmeden bizimle irtibata geçmelerini istiyoruz" diyerek, çağrıda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Veterineri Mehmet Bayram da, uzuvlarını kaybeden hayvanlara fizik tedavi uyguladıklarını anlattı. Felçli hayvanların bakımının özel ve titiz olması gerektiğini vurgulayan Bayram, "Bunu sağlamak için de düzenli olarak her gün temizlikleri yapılmalı. Felçli hayvan bakımı aynı bir bebek bakımı gibidir. Titizlik ve ayrı bir sorumluluk istiyor. Felçli köpeklerimize hapis hayatını yaşatmamak için günlük tıbbi bakımlarını yaptıktan sonra özel yürüteçlerle fizik tedavilerini uyguluyoruz. B vitamini ve kortizonlar ile birlikte medikal tedavi uygulayarak felçten kurtulmalarını, hayata tutunmalarını da sağlıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nin dışarıdan ve içeriden görüntü

-Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi Felçli Bakım Birmi'nden görüntü

-Felçli sokak köpeklerinden görüntü

-Merkezdeki felçli ve uzuvlarını kaybetmiş sokak hayvanlarına yürüteç ile fizik tedavi yapılmasından görüntü

-Veteriner Hekim Mehmet Bayram ile röp.

-Veteriner Hekim Bayram'ın bir sokak köpeğini muayene ederken görüntüsü

-Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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GİDEN ORMANLARIN YERİNE BEREKET ORMANLARI

5)MENDERES YENİDEN HAYATA BAĞLANIYOR

İZMİR'in Menderes ilçesinde geçen yıl çıkan, ilçe tarihinin en büyük orman yangınında, 1000 hektar orman alanı ile 200 dönüm tarım arazisi kül oldu. 67 saatte kontrol altına alınabilen yangın sonrasında ekipler, ağaçlandırma çalışması için seferber oldu. Adeta yeniden hayat verilen bölgeye yaklaşık 800 bin kızılçam ile çeşitli meyve fidanları dikildi, bal ormanları oluşturuldu.

Kentin en gür ormanlarının bulunduğu, İzmir'in akciğerleri olan Menderes bölgesinde, 2017 yılının 1 Temmuz günü yangın çıktı. Ormanlık alanda bırakılan kırık cam şişe parçasının sıcaklıkta mercek görevi görmesiyle yangının çıktığı anlaşıldı. Kente içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı'nın havzasında kalan, yemyeşil alan, yerini kapkara bir görüntüye bıraktı. Doğal hayatın çok büyük zarar gördüğü yangında, 1000 hektar orman alanı ile 200 dönüm tarım arazisi kül oldu. Bölgede başta zeytin, badem ve armut ağaçlarının bulunduğu 200 dönüm zirai arazisinin zarar gördüğü tespit edildi. Arıca süs bitkileri üretiminin de yapıldığı bölgede bir sera da kül oldu. Yangında bir traktör ve minibüsle tarımda kullanılan çok sayıda ekipman kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda arı kovanı da zarar gördü, arılar telef oldu. Yangının tamamen söndürülmesinden sonra ağaçlandırma çalışmalarına da vakit kaybedilmeden başlandı.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Yangın çıkan bölgede orman ekipleri seferberlik ilan etti. Yangının etkili olduğu alandaki yanan ağaçlar kesilip, buradan taşındı. Toprak, yangının kötü etkilerinden tamamen temizlendi. Yeni araştırmalar sonrasında bilimsel çalışmalarla incelenen arazinin yapısına göre, teraslamalar yapıldı. Geçen nisan ayında, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle bölgeye kurulacak olan bereket ormanlarının ilk fidanları dikildi. Bölgede tamamlanan çalışmalar sonrasında 580 bin kızılçam, 120 bin kara selvi, 20 binde dut, yabani elma, badem, ceviz, akasya, defne, akağaç, katalpa dikildi. Yine bölgede 300 dekarlık alanda bal ormanı kuruldu. Bu alana da, en lezzetli balların yapılması için toplam 63 bin 400 lavanta ve kekik ile yabani elma, dut, biberiye, badem, akasya, ahlat, iğde fidanı dikildi.

DRONE İLE ÇALMIŞMALAR KAYDEDİLDİ

Bu arada yapılan bu çalışmaların tüm aşamaları da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kayıt altına alındı. Yerden alınan görüntülerini yanı sıra drone ile havadan kaybedilen görüntüler, hem çalışma yapılan alanın büyüklüğünü hem de hummalı çalışmaları gözler önüne serdi.



Görüntü Dökümü

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- Bölgeden drone görüntü çekimleri

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR ()

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6)KÖK BOYALI EL DOKUMALI KAYSERİ HALISI, ASTIM HASTALARININ TERCİHİ OLDU

Türk Halı sanatının önemli bir bölümü oluşturan kök boyalı Bünyan ve Yahyalı halıları, makine halılarına yaygın olmasına rağmen zamana karşı direniyor. Tamamen doğal malzemeden ilmek ilmek tezgahlarda dokunan Bünyan ve Yahyalı halıları toz tutmadığı için özellikle, astım hastaları ve toza karşı alerjisi olanlar tarafından tercih ediliyor.

Pastırması ve sucuğunun dışından kök boyalı el dokuması halıları ile meşhur olan Kayseri'de, eski el dokuması halılar, makine halılarına karşı direnmeye devam ediyor. Bünyan ve Yahyalı'da kök boya ile yapılan ve halı tezgahlarında ilmek ilmek dokunan halılar özellikle astım hastaları ve toza karşı alerjisi olan kişilerin evlerinde kullanılıyor. Kayseri'de 40 yıldır halıcılık ve yapan ve aynı zamanda Halıcılar Odası Başkanı Ercan Efilti, " Kayseri'de halıcılık kültürü 150 yıl geçmişe dayanıyor. Kayseri'de Bünyan ve Yahyalı halısı 7 coğrafi işaretten 2'si halı olduğu için bizim için çok büyük değeri var. Halıcılık kültürü nesilden nesile geldiği için bizde bu kültürü elimizden geldiği kadarıyla sürdürmeye çalışıyoruz. Bizden sonraki neslin öğrenmesi için imalat yaparak ticareti sürdürüyoruz. El yapımı Bünyan ve Yahyalı halıları makine halısı olmadığı için kanserojen madde içermiyor. Son derece sağlıklı olan el yapımı halılar havaya toz vermediği için astım ve toz alerjisi olan kişilerin tercih ettiği halıdır. El yapımı halılar toz vermezken, makine halılar ise havaya toz verir. İpek, yün ve floş halılar el yapımı halı türlerindendir. Yahyalı ve Bünyan halıların kendine ait özellikle ve figürleri vardır. Özellikle Yahyalı halılarında dünya insanlarının kardeş olduğunu gösteren içinde cami, sinagog ve kiliselerin yer aldığı figürler halılara işlenmiştir. Yahyalı ve Bünyan halılarının metrekare fiyatı 800 TL'den başlıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Halı dokuma tezgahlarından görüntü

- El dokuması halılardan görüntü

- Halıcı Ercan Efilti ile röportaj

- Diğer detay ve genel görüntüler

Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ KAYSERİ()

DV 1 Dosya 3 dakika 58 saniye /444 MB

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7)TARİHE BÜYÜK SAYGISIZLIK

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, özellikle Selçuklu dönemine ait birçok tarihi yapının yer aldığı Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Serçeönü mahallesinde bulunan kümbet ve çeşmelerin durumu içler acısı. Yazı tahtasına dönen, sorumluluğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 12-13 Yüzyıla ait yapılar ilgi bekliyor.

Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, kent merkezi içinde ve dışında Selçuklu dönemine ait birçok tarihi yapıya sahip Kayseri'de son dönemlerde tarihi eserlere sprey boya ile yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü mahallesinde 1363 yılında yapılan Eratna sancaktarının kızı Ulu Hatun Türbesi, 12 Yüzyıl'a ait Hacı Çavlı kümbetlerinin dış kısmı gençlerin ve aşıkların yazı alanı oldu. Selçuklu dönemine ait motiflerle süslü iki tarihi yapı, sprey boya ile tahrip edildi. Zarar gören tarihi yapılardan birisi de Selçuklu dönemine ait çeşme oldu. Mahalle sakinleri tarihi eserlere saygısızlık yapan kişilerin cezalandırmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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- Selçuklu dönemine ait tarihi yapılar genel görüntüsü

- Yapılara verilen zararların görüntüsü

- Diğer detay ve genel görüntüler

Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ KAYSERİ()

DV 1 Dosya 2 dakika 03 saniye /230 MB