DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BABA VE 2 ÜVEY KIZININ GÖLDE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, gölde boğulmak üzere olan üvey babaları Mustafa Korkmaz'ı (49) kurtarmak için girdikleri suda kaybolan Safiye (15) ve Emine Aslan'ın (12) cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Yarseli Mahallesi'ndeki baraj gölünde meydana geldi. Yanına üvey kızlarını alan Mustafa Korkmaz, iddiaya göre, fasulye ekmek için göl kenarındaki tarlasına gitti. Tarladaki işini bitirip, serinlemek için göle giren Korkmaz, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Üvey babalarının suda çırpındığını gören Safiye ile kardeşi Emine Aslan, Korkmaz'ı kurtarmak için göle girdi. Çevredekiler, 3 kişinin sudan çıkmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelip, gölün çevresinde arama yapan ekipler, baba ve üvey kızlarına rastlamayınca su altı ekibi istedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden sevk edilen ekip, gölde yaklaşık 2 saat arama yaptı. Göl suyunun bulanık olması ve havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

YAN YANA BULUNDU

Bugün sabah saatlerinde gölde arama çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Korkmaz ile üvey kızları Safiye ve Emine Aslan'ın, göle girdikleri bölgeye yaklaşık 25 metre uzaklıkta cansız bedenlerini buldu. Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Hatay Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

FETÖ ÜYESİ OLMAKLA SUÇLANAN ASKERLERE İZMİR MERKEZLİ 30 İLDE OPERASYON

2)ALBAY VE BİNBAŞILAR DA GÖZALTINDA

İZMİR merkezli olarak yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında 30 ildeki, çoğu muvazzaf asker olan 75 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Büyük bölümü gözaltına alınan şüpheliler arasında albay ve binbaşı rütbesindeki askerlerin de bulunduğu ve ankesörlü sistemle örgüt üyeleriyle haberleştiklerinin belirlendiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İzmir merkezli olarak 30 ilde operasyon yapıldı. FETÖ/PDY bünyesindeki mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen çoğu muvazzaf asker 75 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Büyük bölümü gözaltına alınan şüpheliler arasında albay ve binbaşı rütbesindeki askerlerin de bulunduğu belirtildi.

3)FİRARİ CİNAYET ZANLISI: 5 YILDIR KAÇIYORUM,BENİ NASIL BULDUNUZ

ADANA`da 2013 yılında bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada Murat Şahinoğlu'nu öldürüp yakalanan firari cinayet zanlısı İbrahim Şahinoğlu, " 5 yıldır kaçıyorum, beni nasıl yakaladınız" dedi. Olay, 2013 yılında Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ş.'ye (31) kahvehaneye devamlı gelen gruba "Bir daha buraya gelmeyin" dedi. Bunun üzerine tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada Murat Şahinoğlu (38) hayatını kaybetti, kahvehane sahibi Ramazan Ş. ile Muzaffer O. (32) ile Cengiz Ş. (23) yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden Murat B. tutuklanırken, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cinayat zanlısı İbrahim Şahinoğlu ise kaçtı. Aranan Şahışlar Büro Amirliği ekipleri, 17 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Şahinoğlu'nun ilimiz Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'deki bir evde saklandığını saptadı. 3 saat boyunda sokakta gözelteme yapan polisler, evden çıkan Şahinoğlu'nu yakaladı. Emniyete götüren zanlı ise, "5 yıldır kaçıyorum,beni nasıl yakaladınız" dedi.

Firari zanlı, cezaevine gönderildi.

4)POLİSLERİ GÖREN HIRSIZ: BEN DE POLİSİ ARAYACAKTIM

ADANA'da girdiği apartmanda karşılıklı dairelerin kapı göbek kilitlerini kırarak altın ve para çalan Yılmaz Kılıç (45), sivil polislere yakalanınca, "Ben de tam şimdi polisi arıyordum. Geldiğiniz iyi oldu" dedi. Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Yılmaz Kılıç, içinde tornovida, levye, pense ve ingiliz anahtarı bulunan çantasıyla apartmana girdi. Binadaki 2 dairenin kapı göbek kilitlerini kıran Kılıç, evlerden altın, para ve parfüm şişelerini çaldı. Bir süre sonra apartman sakinleri, Kılıç'tan şüphelenip kim olduğunu sordu. Kılıç ise vatandaşlara, "Bu evin sahibi benim akrabam, onlara bakmaya geldim" dedi.

Kılıç'a inanmayan vatandaşlar polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kılıç'ı yakaladı. Kılıç, vatandaş sandığı sivil polislere de "Akrabamın evine geldim" dedi. Bunun üzerine ekipler, polis kimliklerini gösterip kapıların kilit göbeklerinin neden söküldüğünü sordu. Kılıç ise "Hırsız girmiş sanırım. Ben de tam şimdi polisi arıyordum, geldiğiniz iyi oldu" diye cevap verdi.

Çantasından tornovida, levye, pense, ingiliz anahtarı, evlerin kırılan kapı kilitleri ve çalınan altın ve para çıkan Yılmaz Kılıç, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

5)CHP'Lİ YENİ VEKİLİN TREN SEVDASI

CUMHURİYET Halk Partisi'nden (CHP) Aydın milletvekili seçilen avukat Süleyman Bülbül, lise yıllarında başlayan tren yolculuğu sevdasını vekilliği döneminde de fırsat buldukça sürdüreceğini belirtti. Mazbatasını almaya trenle gelen Bülbül, yolculuk anında vatandaşlarla da bol bol sohbet etti. Nazilli'de 29 yıldan beri avukatlık yapan ve acil durumlar haricinde ilçe ile Aydın il merkezi arasındaki 40 kilometrelik yolu tren yolculuğu yaparak gidip gelen 54 yaşındaki Süleyman Bülbül, milletvekili olduktan sonrada mazbata almaya da tren ile geldi. Tamamen dolu olan terende yer kalmayınca ayakta yolculuk yapmayı tercih eden Bülbül, başta gençler olmak üzere vatandaşlarla sohbet etti.

"TRENLE YOLCULUK YAPMAYI SEVİYORUM"

Fırsat buldukça trenle yolculuk yapmanın kendisini rahatlattığını ifade eden Süleyman Bülbül, "Daha lise dönemindeyken, üniversiteye hazırlık için İzmir'e dershaneye gidiyordum. Cumartesi sabahı Nazilli'den trenle giderdim. Pazar akşamı yine trenle dönerdim. O yüzden tren kişisel olarak benim için çok önem arz ediyor. Tren toplu taşıma ve halkın yararlandığı bir vasıtadır. O nedenle trende bulunmam halkla bir arada bulunmamı da gerektiriyor. Halkın içinden bir kişi olarak tabii ki halkımın bulunduğu yerde de ulaşım araçlarından yararlanmak benim için önemli onun için trendeyim" dedi.

"HALKIN İÇİNDE OLACAĞIM"

Kendisini halkın milletvekili olarak nitelediğini belirten Bülbül, "Halkın vekili halktan uzak olmamalıdır her zaman halkla birlikte olmalıdır. Trende hastası olan var, çocuğu olan var. Çoğu zaman trende oturacak yer yok. Bunları ben yıllardan beri yaşıyorum. En azından tren seferlerini artırmak gerekiyor. CHP olarak İzmir-Denizli arasında çift ray sistemi konulsun tren seferleri artırılsın düşüncemiz vardı. Halkın içinde olmak ve halkın çektiği sıkıntıyı birebir yaşamak için buradayım. Milletvekilliği döneminde de fırsat buldukça trenle yolculuk yapmayı sürdüreceğim" dedi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren CHP'li Milletvekili Süleyman Bülbül, 1989 yılından beri Nazilli'de avukatlık yaptı. 1987 yılından beri de aktif olarak CHP'de siyasi yaşamın içinde yer aldı.

6)TAŞLAŞMIŞ AĞAÇLAR TURİZME KAZANDIRILMAYI BEKLİYOR

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bulunan, 16 ila 21 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fosil ağaç ormanının, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi. Gelen ziyaretçilerin milyonlarca yıllık fosil ağaçları toplayıp götürdüğü alanın turizme kazandırılması ve koruma altına alınması bekleniyor. Manisa'da taşlaşmış ağaçlardan oluşan fosil ağaç ormanı, dünyadaki az sayıda örneğin arasında yer alıyor. Kızılçam ve meşeyle kaplı ormanlık alanda tespit edilen ve Yuntdağı volkanlarının patlamasıyla oluşan 16 ila 21 milyon yıllık olduğu sanılan fosil ağaçlar insan faaliyetleri ve doğa koşulları nedeniyle zarar gördü. Bölgede yapılan çalışmalarda ladin ve yalankoz ağacı olmak üzere iki ağaç cinsinin varlığı tespit edildi. Bölgede üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından bilimsel araştırmalar yapılırken, Yunusemre Belediyesi de geçen yıl alanın turizme kazandırılması için çalışmaların başlatılacağını duyurdu. Aynı zamanda lav akıntısı ile oluşan taşlaşmış ağaçların bulunduğu alanın Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından da Tabiat Anıtı ilan edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Ancak henüz koruma altına alınmayan alan, her geçen gün ziyaretçiler tarafından talan edilmesi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

"ÇOK ÖZEL BİR OLUŞUM"

Bölgede incelemeler yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, fosil ağaç ormanının çok özel bir oluşum olduğunu söyledi. Elindeki taşlaşmış ağaçları gösteren Doç. Dr. Sezgin, yurtdışında birçok kişinin buna benzer taşlaşmış ağaçları görebilmek için gezdiğini belirti, "Dünyada da çok fazla örneği yok. Anadolu'da birkaç yerde olduğunu biliyoruz. Manisa'da da Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesi'nde fosil ağaç ormanı var. Bu oluşum yaklaşık 16-21 milyon yıl arasına tarihlendiriliyor. Dünyadaki bugünkü hali gibi düşünmeyelim. O dönemde başka bir dünya formasyonuna sahip. Fosil ağaçların oluşması için özel şartlar gerekiyor. Arazide büyük bir volkanik yapının olması gerekiyor. Volkan patlaması sırasında volkanın magmalarıyla birlikte akan ağaçlar eğer sulu bir ortama gelirse taşın içindeki minareller ağaca geçiyor ve ağaçlar taşlaşmış hale geliyor. Burada da volkanların patlamasıyla oluşan lav akıntıları ağaçları taş haline getirmiş. Ancak bunlar milyonlarca yıllık ağaçlar" diye konuştu.

"TURİZME KAZANDIRMALIYIZ"

Doç. Dr. Yusuf Sezgin, alanın yok olmaması için biran önce turizme kazandırılması gerektiğini belirtip, şöyle devam etti:

"Bunun turizme kazandırılması için çalışmalar yapılması gerekiyor. Geçen yıl Yunusemre Belediyesi çalışma için girişimde bulundu. Buranın turizme kazandırılmasıyla birlikte önemli bir potansiyele sahip olacağını düşünüyoruz. Çok yakınımızda Midilli Adası'nda buna benzer bir fosil orman var. Çok sayıda ziyaretçi geliyor, insanların ilgisini çekiyor. Taş şeklinde ağaç görmek her zaman mümkün değil. Etrafın düzenlenmesi gerekiyor. İnsanlar geldiği zaman araziyi gezerken anlayamayabilirler. Etrafını çevirip, korumak lazım. Her gelen buradan istediği gibi taşlaşmış ağaçları alıp götürmemeli. Bilgilendirme panoları da yapmak gerekiyor. Ağaçların cinsleri ve nasıl oluştukları konusunda detaylı bilgilendirmeye ihtiyaç var. Bu alanla ilgili bilimsel çalışmalar da yürütülüyor. İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ünal Akkemik çalışmalar yapıyor. Çalışmalar devam ediyor ama bu çalışmaların turizm ayağını harekete geçirmek gerekiyor."

Yüzeyde taşlaşmış ağaçların ne kadar olduğunu ya da ne kadarlık bir alanda yayılım gösterdiğini bilmediklerini kaydeden Doç. Dr. Sezgin, "Bu alanın altında neler olduğunu da bilmiyoruz. Çalışma yapılsa çok daha zengin bir manzara ile karşılaşacağız. Buranın doğal SİT alanı ilan edilmesi gerekiyor. Koruma altına alındığı zaman hiçbir şekilde müdahale edilemeyecek. Bugüne kadar yapılmamış olması bir eksikliktir. Turizm potansiyeli canlandırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

