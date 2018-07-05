DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İŞÇİ SERVİSİ KAZAYA KARIŞTI, 12 YARALI

BURSA'da işçi servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, merkez Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan 47 yaşındaki Erol Aktuğ yönetimindeki 16 EIJ 05 plakalı minibüs, tali yoldan çıkmakta olan 31 yaşındaki Mustafa Bursalı yönetimindeki 34 GG 2528 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Bursalı'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada yaralanan Mustafa Bursalı ve minibüsteki 11 işçi amlulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgisi soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralılardan görüntüler

-Kaza yerinden detaylar

SÜRE: 2 dk 17 sn

BOYUT: 256 MB

BURSA/

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2)'KOYUNLU' KAMUFLAJ

ADANA polisi, şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu minibüsün arkasındaki koyun ve saman yüklü römorkta yaptığı aramada, 60 bin uyuşturucu hap ile 9 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi.Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunda kontrol yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücü T.E.'nin (29) minibüsünü durdurdu. Minibüsün arkasındaki römorku açan ekipler, 1 koyun ile samanları gördü. T.E.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, hassas burunlu köpekle arama yaptı. Köpeğin tepkisi üzerine detaylı aramaya geçildi. Koyunu römorktan indiren ekipler, samanların arasında, 47 paket içinde 60 bin uyuşturucu hap ile 9 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi. Minibüs sürücüsü T.E., gözaltına alınırken, koyun ile uyuşturuculara el koyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polis Ekiplerinin durdurulan kamyonda arama yapması

- Polis Köpeğinin narkotik maddeyi bulması

- Narkotik maddenin Yem içerisinden çıkarılması

Süre: 01'24" Boyut:86,2

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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3)HALDE FİYATLAR DÜŞMEYE BAŞLADI

İZMİR'deki Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde en ucuz meyve kilosu 50 kuruşa kadar düşen kırmızı erik olurken, en pahalı ürünler ise 5 TL ile kiraz ve 7 TL ile limon oldu. Fiyatlardaki genel düşüşün yüzleri güldürdüğünü söyleyen İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan, üretimdeki artışın patatesteki ithalat gereksinimini ortadan kaldıracağını öne sürdü. Sebze ve meyvede taleple birlikte yükselen fiyatlara fırsatçıların ürün stoklaması da eklenince haziran ayında fiyatlar cep yaktı. İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan, üretimdeki artışa bağlı olarak Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde sebze ve meyve fiyatlarının düşmeye başladığını söyledi. Haldeki fiyatı en düşük meyvenin kilosu 50 kuruş ile 1 lira arasında değişen kırmızı erik olduğunu belirten Doğan, en pahalı meyvenin ise 5 TL ile kiraz olduğunu dile getirdi. Son günlerde limonun da rekor kırdığını anlatan Doğan, "Limonun halden çıkış fiyatı 5 ile 7 TL arasında değişiyor. Pazarda, markette ise 10 liraya kadar çıkıyor. Limon Rusya'ya ihraç edildiği için iç piyasada da yüksek fiyattan satılıyor" dedi.

"İTHALAT GEREKLİ DEĞİL"

Yaz aylarında üretimdeki artışla birlikte sebze meyve fiyatlarının genel olarak düşük seyrettiğini belirten Doğan, patates ve soğanın ezber bozduğunu anlattı. Doğan şöyle konuştu:

"Son günlerde soğan ve patates fiyatları biraz yüksekti. Üretim artınca onların fiyatları da düştü. Soğan geçen hafta halde 5 liraydı, şimdi 3 liraya kadar düştü. Geçen hafta patates halde 3 liraydı şuanda en yüksek 2 lira seviyesinde seyrediyor. 2-3 yıldır soğan, patates para etmediği için üretim az oldu. İthalatın soğan patates fiyatına etki edeceğini düşünmüyorum. Üretim çoğaldığı için ithalat artık gerekli değil."

"FİYATLAR YÜZDE 50 DÜŞECEK"

Halde patates soğan satan toptancılardan Memduh Konyar, fiyatlardaki düşüşün yeterli olmadığını savundu. Önümüzdeki haftalarda fiyatların daha da gerileyeceğini belirten Konyar, şunları söyledi:

"Geçen hafta patates, soğan 4-5 lira arasındayken bu hafta 2-3 liraya kadar geriledi. Önümüzdeki hafta ise 1.5 liraya kadar düşmesini bekliyoruz. Çünkü ürünler çoğaldı. Önceden Ankara Polatlı'da vardı bitti, daha sonra Adana'da ve Amasya'da çıktı. Bazı bölgelerde hiç hastalık olmadı. Soğanlarım Amasya'dan patateslerim ise Ödemiş'ten geliyor. Bu haftadan itibaren Afyon Sandıklı'dan ürün almaya başlayacağım. Fiyatlar yüzde 50 oranında düşecek."

İthalat kararına tepki gösteren Konyar, üreticinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Adana'daki birkaç tüccarın lafına bakarak Kayseri, Amasya'daki üreticilere zarar verilmesin. Soğan onların elinde az ama Amasya'da çok. Bu kadar verimli toprağımız varken neden ithalat yapalım" diye konuştu.

"MALİYETLER BELİMİZİ BÜKTÜ"

Hem üretim hem de satış yaptığını söyleyen Abdurrahman Yiğit ise, birkaç yıl üst üste büyük zarar ettiğini dile getirdi. Maliyetlerdeki artışın üreticiyi olumsuz etkilediğini belirten Yiğit, "Millet, patates soğan ekemedi. Ekilse bu paralara olmaz. İki, üç yıl üst üste zarar edildi. Niğdeli çiftçiler ürünlerini döktü. Bu sene biz de sınırlı ektik. Maliyetler belimizi büktü. Mazotun litresi 6 liraya dayanmış, gübrenin torbası 100 lira. Elektrik, su maliyetleri yüksek. Çalışacak işçi yok. Eleman bulmakta zorluk çekiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Halden genel ve detay görüntü,

-Patates, soğan ve meyvelerden detay görüntü,

-Memduh Konyar ile röp,

-Abdurrahman Yiğit ile röp,

-İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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4)FUHUŞ ÇETESİNİN ŞİFRELERİ; 'KAÇAK ÇAY, TEMİZLİKÇİ, KARPUZ, ODA'

Adana'da tuzaklarına düşündükleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran 5'i kadın, 19 kişi gözaltına alındı. Çete liderlerinin, fuhuş yapmak için 'temizlik yapmak', fuhuş yapan kadın için 'temizlikçi, karpuz, oda', çetenin ağına düşürülen yabancı kadın için 'kaçak çay', fuhuş yapan Türk kadınlara da 'Türk çayı' gibi şifreli mesajlarla haberleştikleri belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan kişilerin adreslerini belirledi. Adana merkezli Diyarbakır, Mersin, Hatay ve İstanbul'da 17 adrese baskın düzenleyen ekipler, 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i kadın, 19 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, kaçmak isteyen kadınları ölümle tehdit ettikleri belirlendi.

POLİS, AİLE GİBİ OTELE GİRİŞ YAPTI

Fuhuş için, Adana'nın deniz kıyısında bulunan ilçesi Karataş'ı seçen şüphelilerin, gelen müşterilerden 150 lira otel, 150 lira da birlikte olacakları kadın için para aldıklarını saptandı. Otel, motel ve camping kabinlerinde fuhuş yaptıran şüphelileri suç üstü yakalamak isteyen sivil polislerin, dikkat çekmemek için otele karı-koca rolünde girdiği belirtildi. Çevrede araştırma yapan karı-koca rolündeki polisler, eğlence tesislerine gelen erkeklere kadın ayarlandığını, bu kadınların '1-2-3-4-5' numaralı deniz manzaralı kabinlere götürülüp, fuhuşa zorlandığını gördü. Tüm bu detayları belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şafakla birlikte tespit edilen adreslere giren ekipler, odalara baskın yapıp şüphelileri yakaladı.

ŞİFRE: 'TEMİZLİKÇİ'

Operasyonun ardından polis şüphelilerin telefon dinlemelerinde yakalanmamak şifreli mesajlarla görüştüğünü ortaya çıkardı. Çete liderlerinin, fuhuş yapmak için 'temizlik yapmak', fuhuş yapan kadın için 'temizlikçi, karpuz, oda', çetenin ağına düşürülen yabancı kadın için 'kaçak çay', fuhuş yapan Türk kadınlara da 'Türk çayı' gibi şifreli mesajlarla haberleştikleri belirlendi.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin olay yerinde görüntüsü

- Fuhuş yapılan yerin genel görüntüsü

- Odaların görüntüsü

- Şahısların otelden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Araca bindirilmesi

**ARŞİV**

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

SÜRE:03'36" BOYUT:220 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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5)200 FABRİKANIN BULUNDUĞU OSB'DE İTFAİYE ARACI YOK

TÜRKİYE'nin bir çok sanayi bölgesi son günlerde fabrika yangınlarıyla gündeme gelirken, Diyarbakır kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve 200 fabrikanın yer aldığı Organize Sanayi Bölgesi'nde itfaiye aracının olmaması sanayicilerin tepkisine yol açıyor.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde son üç ayda 3 fabrikada meydana gelen yangında bir fabrika küle dönerken, 2 fabrikada ise maddi hasara neden oldu. OSB'de bir mobilya fabrikasında görevli İş Güvenliği Uzmanı Ali Uçak geçtiğimiz Pazartesi günü fabrikalarında çıkan yangına itfaiyenin yarım saat sonra ulaştığını ifade ederek, "Fabrikamızda çıkan yangına itfaiyenin ulaşması yarım saati buldu. Yangına bir iki dakikada müdehale edebilirsiniz ama tamamıyla söndüremezsiniz. Yangının kontrol altına alınması için itfaiyenin olması gerekiyor. Burada bir itfaiye aracının olması için OSB yönetimi ve belediyelere başvuruda bulunacağız" dedi.

'FABRİKALARDAKİ YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ SÜREKLİ KONTROL EDİLMELİ'

Yangınların genelde bölgenin hava şartlarından dolayı kaynaklandığını anlatan Uçak, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklar çok yüksek. Sıcak havanın dışında bir takım tedbirlerin yetersiz olmasından dolayı yangına ya ilk müdahaleyi yapılamıyor. Fabrikalardaki yangın söndürme tüplerinin mutlaka dolu olması gerekiyor. Bunları sürekli kontrol etmek gerekiyor. Bunun dışında bulunduğunuz bölgede yangın söndürme ekibinizin olması lazım. İtfaiyenin size yakın ya da ulaşabilecek mesafede olması gerekiyor ki yangına zamanında müdahale edilip, büyük bir tahribata yol açılmaması için.

'İTFAİYENİN OLMAMASINDAN DOLAYI SIKINTI YAŞIYORUZ'

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde itfaiyenin olmaması büyük sorunlara yol açtığını dile getiren Uçak, şunları söyledi: "Burada itfaiyenin olmamasından dolayı büyük sıkıntılar yaşadık. Pazartesi günü fabrikamızda bir yangın meydana geldi. İtfaiye yangına yarım saat sonra ulaşabildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde itfaiye ekibi olmamısından ötürü şehir merkezinden buraya ulaşması yarım saati buldu. Yangına bir iki dakikada müdahale edebilirsiniz ama tamamıyla söndürmenin gerçekleşmesi için itfaiyenin size hızlı bir şekilde ulaşması gerekiyor. İtfaiyenin olmamasından dolayı büyük sıkıntılar yaşadık."Uçak, itfaiye aracının temin edilmesi için OSB yönetimi ile belediyelere başvuracaklarını ifade ederek, "Burası sadece Diyarbakır için tüm Türkiye için de bir üretim alanıdır. Burada milyonlarca liralık yatırımlar yapılmış. İtfaiye aracının olması için başvurularımızı yapacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mobilya fabrikasında çıkan yangın anı

-Yangına yapılan müdehale

-Mobilya fabrikasından görüntü

-Uçer'in konuşması

-Küle dönen fabrikanın görüntü-Genel ve detay görüntü

5 NİSAN 2018 TARİHİNDE GEÇİLEN YANGININ ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,





