DHA YURT BÜLTENİ 2

ERZURUM'un Oltu- Narman karayolu üzerinde köprülerin kiriş çalışmalarını gecenin ilerleyen saatine rağmen sürdüren işçileri gören davul-zurna ekibi, onlara 'Türkiyem' ve 'Köroğlu' şarkılarını çalarak moral desteği verdiler.Oltu- Narman karayolunun 14 ve 18'inci kilometresinden yapılan iki köprünün kirişlerinin yerleştirilme çalışması saat 22-00 ile 24.00 arası yol, trafiğe kapatılarak sürdürülüyor. Vatandaşların mağdur edilmemesi için ilerleyen saatlerde kiriş çalışmalarını sürdüren ekipleri gören davul-zurna ekibi işçilere sürpriz yaptılar. Narman ilçesindeki bir düğünden dönen davul-zurna ekibi işçilere, 'Türkiyem' ve 'Köroğlu' şarkılarını çalarak moral desteğinde bulundular. 35 ton ağırlığındaki köprü kirişleri davul- zurna eşliğinde koyan işçiler, "Çok şaşırdık ve mutlu olduk. İlk defa böyle neşeli çalıştık, Arkadaşlara teşekkür ediyoruz" dediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köprü kirişlerinin yüklü olduğu tırlar

-Kirişin köprüye yerleştirilmesi

-İşçiler zincirleri açmaları

-Vinç operatörünün görüntüsü

-Davul zurna çalmaları

-Vatandaşın davul zurnayla oynaması

-Davulcu röp

-Vatandaş röp

-Yol konrol teknikeri Yahya Duman röp



(KJ:Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), ()

Süre: 3 .43 DK /408 MB)

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

===========

3 - Alkollü TIR sürücüsü ortalığı birbirine kattı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, polis ekiplerinden kaçan alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği TIR yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarptı. 3.00 promil alkollü çıkan sürücü vatandaşların tepkisi üzerine polis merkezine götürüldü.

Gece saatlerinde, D-100 Karayolu Ankara istikametine gitmekte olan İsmet Alişan idaresindeki 34 GM 4202 plakalı TIR sürücüsünün kırmızı ışıklarda durmaması ve tehlikeli hareketler yapması ihbar edildi. Polis ekipleri, TIR’ı Düzce Öztürkler Kavşağı mevkiinde durdurmak istedi. Ancak, TIR sürücüsü polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Çoban Kavşağı’na kadar kaçan TIR daha sonra Atatürk Bulvarı'na girerek park halinde bulunan 1 kamyonet ile 3 otomobile çarptı. Kaçmaya devam eden araç Düzce Belediyesi önünde durduruldu. Gözaltına alınan TIR sürücüsünün 3.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Vatandaşların tepkisi üzerine TIR sürücüsü polis merkezine götürüldü. TIR'ın çarptığı kamyonetin kaldırıma çıkması sonucu hafif yaralanan 2 kişiye 112 Acil ekibi olay yerinde müdahalede bulundu.

Araçlarının halini gören vatandaşlar tepki gösterdi. Bir lokanda çorba içmek için aracını park eden sürücü, "Çorba içmeye girdik. Bütün gün yorulduk ve dinlenmek istedik. Sonra bir patlama gibi ses duyduk. Dışarı çıktık baktık araçlarımız pert olmuş. Bu TIR sürücüsü bunun hesabını nasıl verecek. Bizim araçlarımızın hasarı nasıl ödenecek. Bu tip sürücülerin ehliyetlerinin elinden alınması lazımö dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

TIR’ın çarptığı araçların görüntüsü

TIR’ın görüntüsü

Yaralılara müdahale edilirken görüntü

Araçların akülerini söken itfaiyenin görüntüsü

Polis ekiplerinin incelemeleri

Araçları zarar gören vatandaşlarla röp ve detaylar

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

=================

4 - Özdere açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 kaçak göçmen yakalandı.

Dün saat 07.10'da, sahil güvenlik mobil radarı tarafından, Özdere açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu tespit edildi. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botundaki görevliler, lastik bottaki kaçakları durdurdu. Lastik botta bulunan 14'ü Angola, 9'u Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Liberya, 4'ü Kongo, 3'ü Filistin, 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti, 1'i Irak, 1'i Mali, 1'i Moritanya ve 1'i Sierra Leone uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak göçmen yakalandı.

22'si erkek, 16'sı kadın, 3'ü çocuk olan kaçak göçmenler, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürülğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaçakların yakalanmasından görüntü

Haber:Latif SANSÜR / Kamera: MENDERES (İzmir), ()

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

================

5 - Muş taşı ihraç ediliyor

Eser AYDIN/ MUŞ,